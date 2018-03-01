Собянин просит поздравить "олимпийцев". Через спецслужбы

Вообще-то я вчера весь день старался не мудрствовать лукаво. С раннего уже утра начал отправлять по электронке наше журналистское обращение к «президенту Олимпийского комитета РФ А.Д.Жукову».

К президенту - вы поняли, да? («Олимпиец! Не принимай краденые иномарки!», https://forum-msk.org/material/news/14392450.html ).

А этот президент, если кто не знает, попутно занимает еще и нехилую должность первого вице-спикера Госдумы. А еще он такой важный чин в «Партии жуликов и воров», что дух захватывает.

В общем, отправил наше послание «президенту ОКР» на их электронный адрес, заполнил форму личном кабинете в WEB-приемной Госдумы. Там его зарегистрировали и потом отправят какой-нибудь длинноногой референтке или советнице для «рассмотрения»

Знаю эту кухню по опыту отправки «телег» к первому «майонезному королю» Отечества В.Володину, попутно занимающему пост спикера. Но не здесь он уж много лет получает свои многомиллионные доходы, ох, не здесь…

А тут, понимаешь, залетает на мой почтовый ящик в порядке спама некое обращение мэра Москвы С.Собянина. Не каждый день залетает такое, потому пришлось отвлечься. Начал читать воззвание.

«Скажем спасибо олимпийцам», - призывал автор. И далее текст. Привожу, конечно, не полностью, а особо сочные фрагменты:

«Закончилась одна из самых скандальных Олимпиад последних десятилетий... Но для нас Пхенчхан не имеет привкуса поражения. Олимпийские игры в Корее показали характер российских спортсменов. Выступая фактически вторым и даже третьим составом, наша сборная сделала все, что смогла…

Всем, кто хочет поблагодарить олимпийцев, предлагаю отправить им открытку прямо сейчас. А вот тут (выделено) вы можете посмотреть, что уже отправили наши читатели».

То есть вы поняли? Я должен поверить в весь этот самовлюбленный бред когалымского оленевода и «поблагодарить» тех, кто для меня и миллионов граждан отщепенцы и отреченцы. Кто предал страну и народ.

Кто ради немецких иномарок, денежных подачек и орденов полетел на южнокорейские игрища красоваться там под «белыми флагами». Без российской символики, без гимна, флага и герба.

И вот о чем сразу подумалось? Неужели нелегитимный моральный разложенец Собянин всерьез полагает, что его мнение и призывы для нормального человека что-то значат?

Откуда эта самоуверенность? Оттуда. Из-за «зубцов» он принес барские замашки, где служил в ипостаси главы незаконной Администрации президента.

Почему нелегитимный? Да потому что на прошлых выборах даже с участием осужденного на 5 лет правдоруба Леши Навального явка составила 32% Из 7,2 млн. зарегистрированных избирателей ему достались голоса 1,1 миллиона.

То есть москвичи проголосовали за кремлевского «засланца» ногами. Какая уж тут, простите, легитимность? А посему не имеет он никакого права вещать и голосить от имени 12-миллионной град-столицы. Устраивать «ночи длинных ковшей» в интересах сетевых монстров и реновации в интересах крупных застройщиков и нефтегазовых олигархов «северов». Оценочное, как говорится, суждение.

Почему «моральный разложенец»? Так «Стрингер» открытым текстом написал, что он куда-то задвинул законную супругу и живет со своей "правой рукой" Раковой. Каковая фактически и правит первопрестольной.

Это видать, общий «тренд» у «кремлевских небожителей». Выгнать жену, привести в ее постель любовницу и растрезвонить об этом в соцсетях. Вспомните скандальную свадьбу усатого кремлевского Фигаро.

Исков от «сладкой парочки» к «Стрингеру» о возмещении морального вреда за поруганные честь и достоинство не последовало. Значит, «моральный» разложенец и есть.

Что не мешает ему на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя стоять со свечкой и молиться рядом с вседержителем. В смысле, с Владимиром Владимировичем. 8 апреля опять встанет.

В общем, начинаю присматриваться к предложенной мэром поздравительной форме. Да, можно выбрать любого «белогвардецйца» и написать ему несколько прочувствованных слов.

А дальше? А дальше нужно аваторизоваться с помощью Фейсбука, «ВКонтакте» или «Одноклассников».

Авторизуюсь и тут же появляется запрос: «Приложение «Блог Сергея Собянина» запрашивает доступ к Вашему аккаунту. Приложению будут доступны Ваши личные данные».

А это уже «опаньки», как говорят у них на Когалыме. Кто не знает, что сеть «ВКонтакте» находится под крышей спецслужб? И тамошние «душеведы и душелюбы», стало быть, как бы резвяся и играя, получат доступ ко всем моим заметкам, адресам, электронной почте и телефону? Блеск просто!

Так, очевидно, получают они доступ к личным данным десятков тысяч лохов, простачков и олухов, клюнувших на приманку Собянина и Ко. И тут же, естественно, начинают их «пасти». На предмет выявления пресловутых «разжигания», «возбуждения» и «оскорбления чувств верующих». С последующим возбуждением уголовных дел.

Ловко задумано - не правда ли? Пришлось отказаться от любезности «душеведов в штатском» и попытаться найти нужного «олимпийца» через другую соцсеть.

Что я, собственно говоря, не мудрствуя лукаво, и сделал…