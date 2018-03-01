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Московский листок

Собянин просит поздравить "олимпийцев". Через спецслужбы

Опубликовано 01.03.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 30

москва собянин ракова
Собянин просит поздравить "олимпийцев". Через спецслужбы

Вообще-то я вчера весь день старался не мудрствовать лукаво. С раннего уже утра начал отправлять по электронке наше журналистское обращение к «президенту Олимпийского комитета РФ А.Д.Жукову».

К президенту - вы поняли, да? («Олимпиец! Не принимай краденые иномарки!», https://forum-msk.org/material/news/14392450.html ).

А этот президент, если кто не знает, попутно занимает еще и нехилую должность первого вице-спикера Госдумы. А еще он такой важный чин в «Партии жуликов и воров», что дух захватывает.

В общем, отправил наше послание «президенту ОКР» на их электронный адрес, заполнил форму личном кабинете в WEB-приемной Госдумы. Там его зарегистрировали и потом отправят какой-нибудь длинноногой референтке или советнице для «рассмотрения»

Знаю эту кухню по опыту отправки «телег» к первому «майонезному королю» Отечества В.Володину, попутно занимающему пост спикера. Но не здесь он уж много лет получает свои многомиллионные доходы, ох, не здесь…

А тут, понимаешь, залетает на мой почтовый ящик в порядке спама некое обращение мэра Москвы С.Собянина. Не каждый день залетает такое, потому пришлось отвлечься. Начал читать воззвание.

«Скажем спасибо олимпийцам», - призывал автор. И далее текст. Привожу, конечно, не полностью, а особо сочные фрагменты:

«Закончилась одна из самых скандальных Олимпиад последних десятилетий... Но для нас Пхенчхан не имеет привкуса поражения. Олимпийские игры в Корее показали характер российских спортсменов. Выступая фактически вторым и даже третьим составом, наша сборная сделала все, что смогла…

Всем, кто хочет поблагодарить олимпийцев, предлагаю отправить им открытку прямо сейчас. А вот тут (выделено) вы можете посмотреть, что уже отправили наши читатели».

То есть вы поняли? Я должен поверить в весь этот самовлюбленный бред когалымского оленевода и «поблагодарить» тех, кто для меня и миллионов граждан отщепенцы и отреченцы. Кто предал страну и народ.

Кто ради немецких иномарок, денежных подачек и орденов полетел на южнокорейские игрища красоваться там под «белыми флагами». Без российской символики, без гимна, флага и герба.

И вот о чем сразу подумалось? Неужели нелегитимный моральный разложенец Собянин всерьез полагает, что его мнение и призывы для нормального человека что-то значат?

Откуда эта самоуверенность? Оттуда. Из-за «зубцов» он принес барские замашки, где служил в ипостаси главы незаконной Администрации президента.

Почему нелегитимный? Да потому что на прошлых выборах даже с участием осужденного на 5 лет правдоруба Леши Навального явка составила 32% Из 7,2 млн. зарегистрированных избирателей ему достались голоса 1,1 миллиона.

То есть москвичи проголосовали за кремлевского «засланца» ногами. Какая уж тут, простите, легитимность? А посему не имеет он никакого права вещать и голосить от имени 12-миллионной град-столицы. Устраивать «ночи длинных ковшей» в интересах сетевых монстров и реновации в интересах крупных застройщиков и нефтегазовых олигархов «северов». Оценочное, как говорится, суждение.

Почему «моральный разложенец»? Так «Стрингер» открытым текстом написал, что он куда-то задвинул законную супругу и живет со своей "правой рукой" Раковой. Каковая фактически и правит первопрестольной.

Это видать, общий «тренд» у «кремлевских небожителей». Выгнать жену, привести в ее постель любовницу и растрезвонить об этом в соцсетях. Вспомните скандальную свадьбу усатого кремлевского Фигаро.

Исков от «сладкой парочки» к «Стрингеру» о возмещении морального вреда за поруганные честь и достоинство не последовало. Значит, «моральный» разложенец и есть.

Что не мешает ему на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя стоять со свечкой и молиться рядом с вседержителем. В смысле, с Владимиром Владимировичем. 8 апреля опять встанет.

В общем, начинаю присматриваться к предложенной мэром поздравительной форме. Да, можно выбрать любого «белогвардецйца» и написать ему несколько прочувствованных слов.

А дальше? А дальше нужно аваторизоваться с помощью Фейсбука, «ВКонтакте» или «Одноклассников».

Авторизуюсь и тут же появляется запрос: «Приложение «Блог Сергея Собянина» запрашивает доступ к Вашему аккаунту. Приложению будут доступны Ваши личные данные».

А это уже «опаньки», как говорят у них на Когалыме. Кто не знает, что сеть «ВКонтакте» находится под крышей спецслужб? И тамошние «душеведы и душелюбы», стало быть, как бы резвяся и играя, получат доступ ко всем моим заметкам, адресам, электронной почте и телефону? Блеск просто!

Так, очевидно, получают они доступ к личным данным десятков тысяч лохов, простачков и олухов, клюнувших на приманку Собянина и Ко. И тут же, естественно, начинают их «пасти». На предмет выявления пресловутых «разжигания», «возбуждения» и «оскорбления чувств верующих». С последующим возбуждением уголовных дел.

Ловко задумано - не правда ли? Пришлось отказаться от любезности «душеведов в штатском» и попытаться найти нужного «олимпийца» через другую соцсеть.

Что я, собственно говоря, не мудрствуя лукаво, и сделал…



Рейтинг:   1.50,  Голосов: 56
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Всего комментариев к статье: 30
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(без названия)
Брат22 написал 01.03.2018 14:41
Ишь, как собянинские тролли заегозились! Видать оленевода перед выборАми уже диарея прохватила. Ночи напролет думку гадает: а ну как москвичи 18-го ногами проголосуют, и будет явка процентов не 100, и не 70, где-то под 30. И што тогда ему из кремлей прилетит?
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Секретареву
Ночной Гвоздь написал 01.03.2018 14:24
Ну так что? Так ты дешь ко мне секретаршей? Все по стандарту: звонки, письма, кофе, минет...
Не волнуйся, шучу. Да не пью я кофе!
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Для автора статьи Головенко А.
Водослазов написал 01.03.2018 14:21
Меня восхищает ваша способность извлекать из протухших недр нечто членораздельное, особенно в вашем синильном состоянии...
Цитирую.
Из словаря: (http://ru.wiktionary.org/wiki/мудак)
Мудак: Существительное, одушевленное, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 3b по классификации А. Зализняка).
Корень: -муд-; суффикс: -ак.
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Re: Завоеватель и каратель
Секретарев, к.и.н. написал 01.03.2018 13:56
Путин ведет себя не как президент всех Россиян, не как отец нации, а как завоеватель нашего народа
Собянин у него главный каратель в Москве. Впервые за все годы ОМОН стал не просто разгонять участников "несогласованных" акций протеста. Их стали пачками бросать в автозаки, свозить в полиц.участки и там штрафовать. Не гнушались даже школьниками
Такого беспредела не было даже при Лужкове, который тоже колотил демонстрантов
Но он не наживался на их штрафах
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А мне шурик не понравился... Попка у него старая и сморщенная.
Глаголев написал 01.03.2018 13:54
Хотя он взаглот исполняет классно! Рекомендую , мне помогло очень. Аж с аденомы простаты все высосал!
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Re: Re: Завоеватель и каратель
Секретарев, к.и.н. написал 01.03.2018 13:54
Собянин прекрасно знает, что по Конституции никаких согласований на мирные шествия граждан не требуются. Они носят уведомительный характер.
Однако требует согласований и приказывает хватать и дубасить без разбора всех - школьников, взрослых и женщин
Многих уже посадили ни за что
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Re: Собянин под пятой любовницы Раковой
Мухоморов написал 01.03.2018 13:21
Шурик, тебе ли об этом вопрошать? Ты же сам ходишь в любовниках?
Да и позу когда тебя - Раком весьма уважаешь.
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Re: Собянин под пятой любовницы Раковой
без названия написал 01.03.2018 13:14
Собянин учинил такой разгром столичного здравоохранения, который невозможен ни в одной стране
Но бабками из моск.бюджета он подкармливает дружбанов в Кремле, поэтому неподсуден
От не избиравших его москвичей он никак независит
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Собянин под пятой любовницы Раковой
без названия написал 01.03.2018 13:13
Собянин отстегивает из моск.бюджета своим дружбанам в Кремль через подставные фирмы приличное бабло. А иначе для чего бы они его поставили на Москву?
Д
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Это что, это все ерунда!
Никозий написал 01.03.2018 13:00
Мы с Шуриком селфяшками во время спарринга занимаемся. Прикольно так!
Хотя он обижается и все время говорит: " Если ты "голубой", то это еще не повод, что бы вести себя как пидор".
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У нас в Спыхове крестоносцы.
Юранд написал 01.03.2018 12:58
За такие штучки его бы на кол посадили, и до сих пор сажают!
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Re: А зачем ему это? Давайте на это взглянем с пламенной патриотической правдой.
Катя Виноградова написал 01.03.2018 12:57
Ах он старый гомосек! Уверял меня, что только мне своим языком киску полирует, а тут он у старой шалашовки Нинки Оставленой промеж ног притерся и греется ?
Ответить
А зачем ему это? Давайте на это взглянем с пламенной патриотической правдой.
Нина Оставлина написал 01.03.2018 12:55
Прошу ответить, зачем ему еще эта самая - аутофелляция, или как ее там?
Он же прекрасно делает куни, и сам кончает, и я в экстазе! Всегда утверждает что верен мне, и не изменяет с молоденькими шлюхами.
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Автофелляция (аутофелляция, самоотсос) &#8212; попытка соснуть хуйцов у самого себя
Ник-Ник написал 01.03.2018 12:52
Это меня мой партнер Головенко объяснил.
Изначально все кажется простым: вот человек нагибается... И еще нагибается... Вот-вот... Почти... И еще чуть-чуть... Не, лучше перевернуться, так проще дотянуться... Во-во, уже почти... Совсем немножко осталось... Продолжать можно до бесконечности. Основных трудностей три:
.
- маленький *****;
- слишком негибкий позвоночник.
- нижние ребра.
.
И Шурик с этими недостатками справился! Однако он как спец заявляет, что вторая проблема еще лечится курсом усиленных тренировок, то с первой и третьей без хирургического вмешательства он не смог.
Ответить
Посвящается Шурочке Головенко
Герасим и МуМу написал 01.03.2018 12:50

Патриот наш - старый дед,
Делал сам себе минет.
Возле каждого куста
Сам имел себя в уста.
Ответить
Да минет меня чаша сия!
Водолазов написал 01.03.2018 12:49
Ой! Не пропечатало - Да не минет меня чаша сия! Шура, тебе надо знать, что Британские ученые установили, что минет - отличное средство для лечения истерических состояний и снятия стресса для гомосеков. Впрочем, медики тебе советуют не доводить нервную систему до истощения, а заниматься регулярной профилактикой.
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А знаете почему он минетами стал зарабатывать?
Скударев написал 01.03.2018 12:47
Потому что в его возрасте секс - это все равно, что играть в бильярд куском веревки. Вот и отсасывает всем подряд
Ответить
Головенко, а давай ко мне секретаревым?
Ночной Гость написал 01.03.2018 12:45
Все по стандарту: звонки, письма, кофе, минет...
Не волнуйся, шучу. Да не пью я кофе!
Ответить
Надо попробовать, а то уже устал его трахать.
Саркофагов написал 01.03.2018 12:42
Пусть он и мне минеты исполняет, а я отдохну. Минет мужикам нужен для наслаждения. Черт побери, какое же это наслаждение, когда у Шуры рот занят!
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Больной-то он больной.
Николо Питерский написал 01.03.2018 12:41
А ночные минеты исполняет так, что глаза выскакивают через попку!
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