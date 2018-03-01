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Московский листок

Виктор Тюлькин: Грудинин - инструмент одурачивания масс

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 3

Первый секретарь ЦК РКРП—КПСС и секретарь-координатор ЦК РОТ ФРОНТа Виктор Тюлькин рассказывает о том, кто виноват в том, что Наталью Лисицину не зарегистрировали кандидатом в Президенты России, и понесут ли они за это ответственность, рассуждает о Единстве левых, объясняет, что коммунист, проголосовавший за Павла Грудина - почти пропащий человек, рассказывает о предательстве КПРФ интересов трудящихся и говорит о том, что с выборами 2018 года история не заканчивается.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re; ватник из ада
Брат22 написал 01.03.2018 12:07
Если "тысячи активистов (КПРФ) по всей стране" делают какое-то "дело" под началом ЗюГи и других бюрократов из его КПРФ, то значит они и их "дело" такое же дерьмо как и верхушка зюгановского ЗАО "КПРФ"!
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(без названия)
ватник из ада написал 01.03.2018 09:38
эх , тюлькин , тюлькин ... а "коммунисты россии "
не инструмент отгрызания голосов у кпрф ? и не имеют ли секретари окп дивные офшорные счета ?
и не славят ли они папу чубайса черномырдина ?
да дело даже не в этом . запоздал высер , гн тюлькин . именно сегодня грудинин и приоткрыл глаза
одураченным массам . как не вовремя для вас .
и забавно , что тюлькин ик борются с грудининым
и кпрф в сто крат больше , чем с путиным или жириком . а кпрф это не зю , не руководство , а
тысячи активистов по всей стране , которые
делают свое дело в стране не за карьеру в партии , а по зову сердца .и кое чего даже добиваются .
а не устраивают водевили типа гудков супротив окп . так то . а выборы - это другое .
и вы это знаете и пытаетесь все свести к грудинину , отрабатывая пайку .
слепому видно .
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Почему Грудинин инструмент одурачивания масс, а Тюлькин не инструмент одурачивания масс?
-Что это? написал 01.03.2018 09:17
Вот в чем вопрос!
Кто бы мне объяснил доходчиво?
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