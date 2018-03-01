Виктор Тюлькин: Грудинин - инструмент одурачивания масс

Первый секретарь ЦК РКРП—КПСС и секретарь-координатор ЦК РОТ ФРОНТа Виктор Тюлькин рассказывает о том, кто виноват в том, что Наталью Лисицину не зарегистрировали кандидатом в Президенты России, и понесут ли они за это ответственность, рассуждает о Единстве левых, объясняет, что коммунист, проголосовавший за Павла Грудина - почти пропащий человек, рассказывает о предательстве КПРФ интересов трудящихся и говорит о том, что с выборами 2018 года история не заканчивается.
Брат22 написал 01.03.2018 12:07
ватник из ада написал 01.03.2018 09:38
не инструмент отгрызания голосов у кпрф ? и не имеют ли секретари окп дивные офшорные счета ?
и не славят ли они папу чубайса черномырдина ?
да дело даже не в этом . запоздал высер , гн тюлькин . именно сегодня грудинин и приоткрыл глаза
одураченным массам . как не вовремя для вас .
и забавно , что тюлькин ик борются с грудининым
и кпрф в сто крат больше , чем с путиным или жириком . а кпрф это не зю , не руководство , а
тысячи активистов по всей стране , которые
делают свое дело в стране не за карьеру в партии , а по зову сердца .и кое чего даже добиваются .
а не устраивают водевили типа гудков супротив окп . так то . а выборы - это другое .
и вы это знаете и пытаетесь все свести к грудинину , отрабатывая пайку .
слепому видно .
-Что это? написал 01.03.2018 09:17
Кто бы мне объяснил доходчиво?