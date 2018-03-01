Виктор Тюлькин: Грудинин - инструмент одурачивания масс Первый секретарь ЦК РКРП—КПСС и секретарь-координатор ЦК РОТ ФРОНТа Виктор Тюлькин рассказывает о том, кто виноват в том, что Наталью Лисицину не зарегистрировали кандидатом в Президенты России, и понесут ли они за это ответственность, рассуждает о Единстве левых, объясняет, что коммунист, проголосовавший за Павла Грудина - почти пропащий человек, рассказывает о предательстве КПРФ интересов трудящихся и говорит о том, что с выборами 2018 года история не заканчивается.



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