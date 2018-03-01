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Московский листок

Стокгольмский арбитраж оштрафовал Газпром на 4,63 млрд долларов, но "стокгольмский синдром" защитит силовигархию

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 2

украина газпром силовигархия классоваяненависть нафтогаз стокгольм
Стокгольмский арбитраж оштрафовал Газпром на 4,63 млрд долларов, но "стокгольмский синдром" защитит силовигархию

Арбитражный суд Стокгольма обязал "Газпром" выплатить компенсацию "Нафтогазу Украины" в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств "Газпром" должен перечислить на счет украинского госхолдинга 2,56 млрд долларов.

"Мы довольны тем, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это важный день для украинского народа и будущего европейских газовых рынков", - подчеркнул глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. Его заявление размещено на официальной странице компании в соцсети Twitter.

Как пояснили в Киеве, это судебное решение означает, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

При этом арбитражный суд не поддержал требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит, поскольку иск, представленный государственный холдингом в 2009 году, не соответствовал процессуальным требованиям.

"Теперь нужно пересмотреть контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательств. Мы намерены в ближайшее время предложить "Газпрому" начать переговоры по этому вопрос. Ожидаемо, что после арбитражного решения реформа рынка газа ускорится", - отметил Коболев.

"Нафтогаз" приложит все усилия, чтобы добросовестно выполнить решение трибунала. Украина есть и будет надежным энергетическим партнером Европы", - резюмировал глава украинской государственной компании.

От редакции: Тем временем сам Газпром и его "дочки" вроде "Газпром-нефти" - не печалятся, открывая всё новые бензоколонки, опустошая всё те же, старые, советские месторождения газа и нефти. "На одном проиграем, на другом выиграем, тётушка!" - как говаривал в таких случаях господин Паратов из "Беспреданницы", образчик новорусского предпринимательства благодаря его михалковской канонизации в "Жестоком романсе". Басурманские буржуи штрафуют Газпром - зато на родине он, со своих лохов три шкуры дерёт: цена газа в Евросоюзе по соотношению зарплат и тарифов гораздо ниже, чем в родной, газпромовской России. Вот так, дорогие россияне - голосуйте за продление полномочий власти силовигархии. А ей все эти штрафчики стокгольмские да санкции американские - что комариные укусы. Ибо стокгольмский синдром ограбляемы Газпромом дорогих россиян - работает надёжно, заложники на стороне преступников! И им вместе - никакие санкции нипочём (пока ещё есть, что выкачивать из-под земли российской). А вот потом газпромовцы и вся силовигархия вообще сделает ручкой дорогим россиянам сядет на свои яхты, имеющие защиту не хуже подводных лодок, и оставит население опустошённой путинской России доедать друг друга.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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Дмитрий Черный,а что ты предлагаешь?
Андрей Белый написал 01.03.2018 11:57
Алгоритм действий представь измученному постпролетариату постсоветского постобщества.
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(без названия)
чесноч ок написал 01.03.2018 11:07
российское быдло в восторге от успехов Газпрома! Баре богатеют! Гордимся!
"- ... а наш барин 100 тыщ проиграл за одну ночь Монте Карло! - А наш 200 тыщ! - Крутой у вас барин!"
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