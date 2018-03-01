Грудинин убежал с "ужина дураков"

Кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать.

"То, что происходит – это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут – необъяснимо никому… ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один — сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам. Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию", — сказал Грудинин в ходе дебатов на Первом канале, после чего ушел из студии.

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Такое впечатление, что до Грудинина только сейчас стало доходить, зачем его выдвинули кандидатом в президенты.

Есть такая замечательная пьеса "Ужин с дураком" - ставят в Театре Эстрады, но я видел ее постановку и в театре имени Лавренева в Севастополе, и в чеховском театре в Таганроге - и везде с удовольствием. Сюжет простой: каждую среду компания молодых аристократов устраивает ужин, на который каждый участник должен привести одного придурка - тот, чей идиот окажется самым убедительным, выигрывает приз. Главное, чтобы дурак не догадался, что его пригласили именно на роль дурака.

В случае с Грудининым, похоже, дурак начал догадываться.

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Ну какой диалог, когда участников дебатов целых семь? Самовыдвиженец, понятно, в шоу не участвует.

Какие там степенные вопросы-ответы? Кому это интересно? Вот водой облить, мудаком обозвать - это да! Павлу Николаевичу нужно почаще ходить с внуками в цирк. Там можно и задать сакраментальный вопрос, почему клоуны скачут и прыгают, вместо того, чтобы задавать друг другу вопросы и отвечать на них степенно.

Но самое интересно, конечно, когда клоун вытаскивает какого-нибудь простофилю из зала, и тот крутит башкой, не понимая, в чем дело, а над ним вся шатия-братия издевается.

Грудинина пригласили на шоу, а он думал, что на вечер классической музыки? И говорит возмущенно: "Это базар, крики с места!"

Представляете, какой восторг у публики?!

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"ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один".

Дружище, один на один - это во втором туре выборов. Но сценарий шоу никакого второго тура не предполагает. Так что не выпендривайся, нацепляй свой клоунский нос и вперед - скачи!

Может быть, в конце концерта тебе дадут конфету. А может и пинка...

Анатолий Баранов