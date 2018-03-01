Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Грудинин убежал с "ужина дураков"

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 50

путин выборы грудинин
Грудинин убежал с "ужина дураков"

Кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать.

"То, что происходит – это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут – необъяснимо никому… ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один — сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам. Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию", — сказал Грудинин в ходе дебатов на Первом канале, после чего ушел из студии.

***

Такое впечатление, что до Грудинина только сейчас стало доходить, зачем его выдвинули кандидатом в президенты.

Есть такая замечательная пьеса "Ужин с дураком" - ставят в Театре Эстрады, но я видел ее постановку и в театре имени Лавренева в Севастополе, и в чеховском театре в Таганроге - и везде с удовольствием. Сюжет простой: каждую среду компания молодых аристократов устраивает ужин, на который каждый участник должен привести одного придурка - тот, чей идиот окажется самым убедительным, выигрывает приз. Главное, чтобы дурак не догадался, что его пригласили именно на роль дурака.

В случае с Грудининым, похоже, дурак начал догадываться.

***

Ну какой диалог, когда участников дебатов целых семь? Самовыдвиженец, понятно, в шоу не участвует.

Какие там степенные вопросы-ответы? Кому это интересно? Вот водой облить, мудаком обозвать - это да! Павлу Николаевичу нужно почаще ходить с внуками в цирк. Там можно и задать сакраментальный вопрос, почему клоуны скачут и прыгают, вместо того, чтобы задавать друг другу вопросы и отвечать на них степенно.

Но самое интересно, конечно, когда клоун вытаскивает какого-нибудь простофилю из зала, и тот крутит башкой, не понимая, в чем дело, а над ним вся шатия-братия издевается.

Грудинина пригласили на шоу, а он думал, что на вечер классической музыки? И говорит возмущенно: "Это базар, крики с места!"

Представляете, какой восторг у публики?!

***

"ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один".

Дружище, один на один - это во втором туре выборов. Но сценарий шоу никакого второго тура не предполагает. Так что не выпендривайся, нацепляй свой клоунский нос и вперед - скачи!

Может быть, в конце концерта тебе дадут конфету. А может и пинка...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.44,  Голосов: 36
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 50
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Из статьи "Новая гражданская война, ее неизбежность и необходимость"
Национал -коммунист написал 01.03.2018 15:06
Какое событие станет точкой отсчета для новой гражданской войны? Совсем не обязательно таким событием станет масштабная, явная, легко узнаваемая извне революция. Скорее им могут стать революционные события масштаба чуть больше среднего. Нам не столь важно, кто будет организатором этих событий, не столь важна их первоначальная цель, сколь важен их конечный результат,- разрыв гражданского мира в стране.
Это не означает, что национал-коммунисты примут участие в развязывании новой гражданской войны. Желающих проявить подобную инициативу и так будет достаточно. Но вот удержать эту инициативу, которая из обычной внутрибуржуазной борьбы за власть превратится для ее участников в непосильную, самоубийственную ношу, не удастся никому из них.
Почему? Потому, что новая гражданская война потребует одновременного, совокупного решения классовых и национальных противоречий. Настоящего, по сути очень жесткого решения, а не его имитации. В области классовых противоречий этим решением будет уничтожение буржуазии, как класса, возврат в собственность народа всего рукотворного и природного достояния страны. В области противоречий национальных- отделение и обособление народов друг от друга, создание русского национального государства.
Все это- действия, крайне необходимые для русского народа и России. Но при этом абсолютно неприемлемые, абсолютно недоступные ни для одной из политических сил, ни для одной из идеологий, существующих в России. Кроме национал-коммунизма. Следовательно, тут закономерен такой вывод: будучи начата буржуазией в борьбе за власть, новая гражданская война получит свое упорядочение, направление и завершение в национальных коммунистических рамках.
Ответить
Вот не думал, что на форуме столько курящих
дядя ВОВА написал 01.03.2018 14:58
Только очень крупный ученый, типа наших академиков - интер-девочек, мог предполагать, что Путин уступит место.
Кого защищать, 35 млн. живущих за чертой бедности?
Ответить
(без названия)
Кинстин Михалыч написал 01.03.2018 14:49
Все, кто против народных кандидатов Путина и Грудинина жиды!!! Убирайтесь в свой Израиль и там поливайте грязью!!! Никогда на выборы не хожу, но тут осенило: ТОЛЬКО ЗА ГРУДИНИНА!!! Счастье то какое - придет Грудинин и наведет порядок - всем грят по теще долларов и костюм с блестками в Ялте. Все на выборы!!! Всем за Грудинина!!!
Ответить
(без названия)
Руслан в трусах и без регистрации и Людьмилы! написал 01.03.2018 14:28
Навальный. Если бы. Было бы два тура. Без Путина Грудинин наравных бился бы с Навальным. Или Баранов бился бы с Навальным и Грудининым.
Путин засрал мозг или купил низкими ценами на бензин и жкх?
Нет ему конкурентов!
После Крыма и Сирии недосягаемый Владимыч.
Утритесь и перестаньте оскорблять всех вокруг. Негоже.
Ответить
Какие могут быть выборы, когда один кандидат-Верховный Главнокомандующий над всей полицией и армией,
а другие - никто? написал 01.03.2018 14:13
Пусть голосуют чукчи, крымчане, полиция, армия и чиновники - это их выборы.
Ответить
(без названия)
житель росиии написал 01.03.2018 14:12
О господи, какая безнадега...
Ответить
Re: Кстати, допустим, что действительно
вайс написал 01.03.2018 14:10
да дело даже совсем не в нем, установка еще годик-два, а там.. ,что все только люто усугубит от себя гонят грусть-печаль, подальше.. с черной думой на уме, с тяжелой кручиной.
Ответить
Они не поняли
Боцман написал 01.03.2018 14:06
Зюганову должно дойти, что с выдвижением Грудинина кинули КПРФ.
Ответить
Скучно, девочки
Радар написал 01.03.2018 13:56
100%
Теперь после речи Путина проголосуют "за"
100%.
Ответить
(без названия)
Schlosser написал 01.03.2018 13:54
Кстати, допустим, что действительно господин олигарх Грудинин выиграет выборы. Допустим...
Вы действительно уверены, что все не останется по-старому?
С какого перепуга он откажется от своих доходов, и внезапно, другим олигархам запретит воровать?
Ответить
(без названия)
Schlosser написал 01.03.2018 13:49
Давно известно, что успех на выборах определяется не теми, кто голосует. А теми, кто эти голоса считает.
Ответить
между прочим
брэд написал 01.03.2018 13:46
"Леваки утописты же хотят децентрализовать систему, полностью разрушить экономический механизм"
--
Хорошо, что вы это доходчиво объяснили. Между прочим, эти леваки-утописты смыкаются с неолиберало-консерваторами-глобалистами, которые провозгласили "постиндустриальное общество", "экономику знаний", то есть объявили войну промышленности. И что мы видим последние 30 лет? Что они целенаправленно ее разрушают, и, в частности, разрушили ее в бСССР.
В США уже популяризируют Че Гевару... Не случайно.
Ответить
Re: Re: слесарь Левачки, не понимаете, что призывами лежать на диванах, вы дарите бюллетени Путину.
Schlosser написал 01.03.2018 13:45
Можно подумать, что если вся Россия проголосует за Грудинина, то путин президентом не станет. Наивный человек! (Или наоборот, всех считающий наивными)
Все уже решено.
Ответить
Re: слесарь
это вы, написал 01.03.2018 13:38
Левачки, не понимаете, что призывами лежать на диванах, вы дарите бюллетени Путину. Там есть кому заполнить.
Ответить
Горькая правда
блоххер написал 01.03.2018 13:25
Весь мир говорит о фашистской диктатуре на россии, об агрессии РФ против Украины, о российской оккупации украинских КРыма и Донбасс, о геноциде населения Донбасса российскими оккупантами, о сбитом российскими оккупантами малазийском Боинге, о кокаине, о мельдонии, об российских офшорах, о влиянии РФ на выборы, о государственном терроризме РФ, о финансировании РФ ИГИЛ, о геноциде местного населения российскими оккупантами в Сирии, о разгроме российских оккупантов в Сирии американцами...
Ответить
Горькая правда
Блогеръ написал 01.03.2018 13:17
Весь мир говорит о грузинских снайперах нанятых Саакашвили для расстрела митингующих на майдане,а либеральные СМИ молчат! Господин Баранов уделите этой теме свое время!
Ответить
(без названия)
между прочим написал 01.03.2018 12:48
Сколько здесь статей посвящено выборам!
А сколько, марксистским задачам - подготовке актива, изучению слабых мест власти и экономического порядка, подготовке к захвату власти, прогнозированию кризисов и развития экономической ситуации и т. д.?
И это не либеральный сайт?
По поводу крайне левых, статьи которых якобы делают этот сайт марксистским. Чем мешают левые, которые участвуют в выборах? Да почти ничем. Иногда от них исходит даже некое подобие пропаганды. Т. е. они могут даже приносить небольшую пользу. В чем различие между позициями марксистов и леваков-утопистов. Марксисты предполагаю захватить власть на пике развития капиталистического порядка, сверху, сохранив все производственные мощности, не просто не децентрализовав систему, а сделав ее еще более централизованной. Леваки утописты же хотят децентрализовать систему, полностью разрушить экономический механизм, заменив его на организованные снизу архаические формы.
Т. е. цели у них полностью противоположные!
Вывод, парламентаристы марксистам не враги, а леваки утописты - враги.
Причем вся эта вся эта псевдо идеология леваков утопистов начала потихоньку раскручиваться еще в Яковлевские времена.
Ответить
(без названия)
Schlosser написал 01.03.2018 12:40
Однако, в голосовалке на этом Форуме Грудинин идет с огромным отрывом от других кандидатов.
Хомячки по-прежнему не понимают, что голосуя за Грудинина, они голосуют за (как тут его называют) Самовыдвиженца?
Ответить
Re: страна погрузится в мракобесие!
нЕмо написал 01.03.2018 12:36
Она уже там, начнется заключительная стадия.. течения болезни, со всеми вытекающими.
Ответить
лежишь
на диване написал 01.03.2018 12:36
Ты в выборов день?
Путину даришь ты свой бюллетень!
Ответить
1 | 2 | 3 | >>
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты?
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пил...
28.02.2018
Виктор Тюлькин: Грудинин - инструмент одурачивания масс
Виктор Тюлькин: Грудинин - инструмент одурачивания...
01.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рыбка и Лесли будут судимы за поругание морали Королевства (3)
Кого дисквалицицировали из-за допинга - считать "мучениками за веру"! (10)
Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить Украине 4,63 миллиардов долларов (10)
"Кокс" в посольстве Путинской России сильно "разбодяжили" (2)
Краснодарскую активистку "Открытой России" оштрафовали на 30 тысяч рублей за портрет Немцова (5)
Exxon Mobil отказалась от проектов с "Роснефтью" из-за санкций (2)
Заключённых в назарбаевском Казахстане пытают, как фашисты пытали Карбышева (3)
Грудинин убежал с "ужина дураков" (49)
Проживающих в общежитиях студентов принуждают "отдать долг родине" 18 марта, иначе выселят (6)
Виктор Тюлькин: Грудинин - инструмент одурачивания масс (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Jedem das Seine
Максим Калашников Максим Калашников: О "сенсации" Путина: это - советская ракета Х-32
Максим Калашников Максим Калашников: Наш держат за идиотов? К последнему прибежищу негодяев
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Ужин с дураком" не удался - дурак сбежал
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Награда искала героя, а нашла... ну мимо кто-то проходил
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss