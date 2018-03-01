Грудинин убежал с "ужина дураков"

Кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать.
"То, что происходит – это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут – необъяснимо никому… ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один — сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам. Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию", — сказал Грудинин в ходе дебатов на Первом канале, после чего ушел из студии.
***
Такое впечатление, что до Грудинина только сейчас стало доходить, зачем его выдвинули кандидатом в президенты.
Есть такая замечательная пьеса "Ужин с дураком" - ставят в Театре Эстрады, но я видел ее постановку и в театре имени Лавренева в Севастополе, и в чеховском театре в Таганроге - и везде с удовольствием. Сюжет простой: каждую среду компания молодых аристократов устраивает ужин, на который каждый участник должен привести одного придурка - тот, чей идиот окажется самым убедительным, выигрывает приз. Главное, чтобы дурак не догадался, что его пригласили именно на роль дурака.
В случае с Грудининым, похоже, дурак начал догадываться.
***
Ну какой диалог, когда участников дебатов целых семь? Самовыдвиженец, понятно, в шоу не участвует.
Какие там степенные вопросы-ответы? Кому это интересно? Вот водой облить, мудаком обозвать - это да! Павлу Николаевичу нужно почаще ходить с внуками в цирк. Там можно и задать сакраментальный вопрос, почему клоуны скачут и прыгают, вместо того, чтобы задавать друг другу вопросы и отвечать на них степенно.
Но самое интересно, конечно, когда клоун вытаскивает какого-нибудь простофилю из зала, и тот крутит башкой, не понимая, в чем дело, а над ним вся шатия-братия издевается.
Грудинина пригласили на шоу, а он думал, что на вечер классической музыки? И говорит возмущенно: "Это базар, крики с места!"
Представляете, какой восторг у публики?!
***
"ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один".
Дружище, один на один - это во втором туре выборов. Но сценарий шоу никакого второго тура не предполагает. Так что не выпендривайся, нацепляй свой клоунский нос и вперед - скачи!
Может быть, в конце концерта тебе дадут конфету. А может и пинка...
Анатолий Баранов
Национал -коммунист написал 01.03.2018 15:06
Это не означает, что национал-коммунисты примут участие в развязывании новой гражданской войны. Желающих проявить подобную инициативу и так будет достаточно. Но вот удержать эту инициативу, которая из обычной внутрибуржуазной борьбы за власть превратится для ее участников в непосильную, самоубийственную ношу, не удастся никому из них.
Почему? Потому, что новая гражданская война потребует одновременного, совокупного решения классовых и национальных противоречий. Настоящего, по сути очень жесткого решения, а не его имитации. В области классовых противоречий этим решением будет уничтожение буржуазии, как класса, возврат в собственность народа всего рукотворного и природного достояния страны. В области противоречий национальных- отделение и обособление народов друг от друга, создание русского национального государства.
Все это- действия, крайне необходимые для русского народа и России. Но при этом абсолютно неприемлемые, абсолютно недоступные ни для одной из политических сил, ни для одной из идеологий, существующих в России. Кроме национал-коммунизма. Следовательно, тут закономерен такой вывод: будучи начата буржуазией в борьбе за власть, новая гражданская война получит свое упорядочение, направление и завершение в национальных коммунистических рамках.
дядя ВОВА написал 01.03.2018 14:58
Кого защищать, 35 млн. живущих за чертой бедности?
Кинстин Михалыч написал 01.03.2018 14:49
Руслан в трусах и без регистрации и Людьмилы! написал 01.03.2018 14:28
Путин засрал мозг или купил низкими ценами на бензин и жкх?
Нет ему конкурентов!
После Крыма и Сирии недосягаемый Владимыч.
Утритесь и перестаньте оскорблять всех вокруг. Негоже.
а другие - никто? написал 01.03.2018 14:13
житель росиии написал 01.03.2018 14:12
вайс написал 01.03.2018 14:10
Боцман написал 01.03.2018 14:06
Радар написал 01.03.2018 13:56
Теперь после речи Путина проголосуют "за"
100%.
Schlosser написал 01.03.2018 13:54
Вы действительно уверены, что все не останется по-старому?
С какого перепуга он откажется от своих доходов, и внезапно, другим олигархам запретит воровать?
Schlosser написал 01.03.2018 13:49
брэд написал 01.03.2018 13:46
--
Хорошо, что вы это доходчиво объяснили. Между прочим, эти леваки-утописты смыкаются с неолиберало-консерваторами-глобалистами, которые провозгласили "постиндустриальное общество", "экономику знаний", то есть объявили войну промышленности. И что мы видим последние 30 лет? Что они целенаправленно ее разрушают, и, в частности, разрушили ее в бСССР.
В США уже популяризируют Че Гевару... Не случайно.
Schlosser написал 01.03.2018 13:45
Все уже решено.
это вы, написал 01.03.2018 13:38
блоххер написал 01.03.2018 13:25
Блогеръ написал 01.03.2018 13:17
между прочим написал 01.03.2018 12:48
А сколько, марксистским задачам - подготовке актива, изучению слабых мест власти и экономического порядка, подготовке к захвату власти, прогнозированию кризисов и развития экономической ситуации и т. д.?
И это не либеральный сайт?
По поводу крайне левых, статьи которых якобы делают этот сайт марксистским. Чем мешают левые, которые участвуют в выборах? Да почти ничем. Иногда от них исходит даже некое подобие пропаганды. Т. е. они могут даже приносить небольшую пользу. В чем различие между позициями марксистов и леваков-утопистов. Марксисты предполагаю захватить власть на пике развития капиталистического порядка, сверху, сохранив все производственные мощности, не просто не децентрализовав систему, а сделав ее еще более централизованной. Леваки утописты же хотят децентрализовать систему, полностью разрушить экономический механизм, заменив его на организованные снизу архаические формы.
Т. е. цели у них полностью противоположные!
Вывод, парламентаристы марксистам не враги, а леваки утописты - враги.
Причем вся эта вся эта псевдо идеология леваков утопистов начала потихоньку раскручиваться еще в Яковлевские времена.
Schlosser написал 01.03.2018 12:40
Хомячки по-прежнему не понимают, что голосуя за Грудинина, они голосуют за (как тут его называют) Самовыдвиженца?
нЕмо написал 01.03.2018 12:36
на диване написал 01.03.2018 12:36
Путину даришь ты свой бюллетень!