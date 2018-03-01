Проживающих в общежитиях студентов принуждают "отдать долг родине" 18 марта, иначе выселят

Региональные власти за три недели до президентских выборов все активнее задействуют админресурс, чтобы повысить явку, которая, по некоторым данным, к огорчению Кремля, может составить менее 50%. В последний день зимы пришли жалобы от студентов разных учебных заведений на то, как их вынуждают прийти на выборы.

Так, студентов Бурятского республиканского информационно-экономического техникума заставляют проголосовать на избирательном участке в техникуме. Это следует из аудиозаписи, размещенной на канале штаба политика Алексея Навального в YouTube. На ней неназванная женщина, предположительно, преподавательница техникума, внушает студентам, что они должны на следующий день дружно написать заявления, в котором уведомят о своем желании голосовать 18 марта в техникуме, а не по месту прописки.

"Этот вопрос не обсуждается, ни с кем, никак. Я еще раз говорю: я вас не призываю за кого-то голосовать. Я говорю, что голосовать мы будем здесь. Я буду стоять со списком и прямо крыжить (отмечать крестиком. - Прим. NEWSru.com) вас. И если вы мне устроите, что до вечера я вас тут буду ждать, если я не открыжу, я поеду по городу Улан-Удэ вас искать. И за шкирку сюда буду приводить. Не ехать - не вариант", - сообщила студентам выступающая.

По словам педагога, ей эта обязанность тоже не доставляет удовольствия, но решение она не принимала - ее попросили передать информацию студентам. Она подчеркнула, что ей приходится просить студентов голосовать на территории техникума для обеспечения высокой явки.

"Когда в сентябре 2017 года мы голосовали за главу Республики Бурятии, явка на выборах была порядка 70%. То есть республика вся собралась и пошла голосовать за своего главного - главу нашего региона", - напомнила сотрудница учебного заведения. По ее словам, сегодня глава региона ставит задачу, чтобы явка на выборах президента РФ не была низкой.

"Я не говорю, за кого вам голосовать, я вообще не говорю, что вам в кабинке там делать, хоть в крестики-нолики играйте там. Я никак не политизирую этот вопрос. Для меня важно, чтобы вы пришли и отдали долг Родине", - подчеркнула она.

Напомним, вчера стало известно: на интернет-форуме о заработке на съемках и промоакциях "Массовки" появилось объявление о платном наборе участников для митинга-концерта на столичном стадионе "Лужники" 3 марта в поддержку кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. В объявлении указано, что для участия в митинге "За сильную Россию" нужны мужчины и женщины от 20 до 55 лет. Сбор всех желающих назначен на 13:00 субботы, 3 марта, а концерт должен пройти с 14:00 до 15:00. При этом участие в мероприятии оплачивается в размере 500 рублей.

В комментариях к этому объявлению люди активно оставляют свои имена и контактные данные для участия в митинге-концерте в поддержку Путина.

Тем временем в Кремле не исключили возможного участия самого Путина в мероприятии 3 марта. "Мы не можем исключать этого", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий запрос журналистов (цитата по РИА "Новости").

Накануне в интернете появились сообщения о том, что на митинг будут в обязательном порядке сгонять студентов столичных вузов. В частности, как стало известно Telegram-каналу "Протестная Москва", студентов Государственного университета управления (ГУУ) приглашают приехать 3 марта в "Лужники", говоря, что это концерт.

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