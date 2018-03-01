Заключённых в назарбаевском Казахстане пытают, как фашисты пытали Карбышева

Как известно, в колонии КА 159/7, после пыток скончался осужденный В.Чупин. Идет следствие, которое умалчивает о ряде потерпевших, которые выжили в то время. Когда пришёл этап, осужденных заставили вступать в ряды ДПА, тех кто отказался подвергли жестоким пыткам.

Осужденного завели в комнату, раздели до трусов, повалили на пол и начали избивать дубинкой, больше всего били по ногам и пяткам, били очень долго, он перестал чувствовать ноги. После этого завязали руки за спиной, надели шапку-ушанку, закрыли глаза и завязали рот скотчем. Его попытались поднять, но он не чувствовал ног. Его выволокли на улицу, подвесили за веревку, сняли трусы и оставили так висеть.

Мороз был минус 25 градусов, сколько он там провисел - неизвестно, осужденный потерял сознание, очнулся он уже в помещении. С него сняли шапку, развязали рот, сверху сидел один осужденный, второй держал ноги. В комнате находился оперуполномоченный, он спросил, готов ли осужденный вступить в ДПА, осужденный отказался. Ему опять надели шапку на глаза, завязали рот скотчем и опять вынесли на улицу, подвесили на веревку.

Один из осужденных тянул за ноги вниз, другой обсыпал снегом, боль была нестерпимая. После этого он снова потерял сознание. Очнулся в камере на холодном полу, руки так же были связаны за спиной. Осужденный потерял счёт времени суток, его не кормили, воды не давали, в туалет не водили, ходил он под себя. Процедуры с избиением дубинкой и подвешиванием продолжались каждый день. После очередного подвешивания и потери сознания осужденный очнулся в камере, куда пришли двое осужденных и отнесли его в комнату, так как он самостоятельно ходить уже давно не мог.

В комнате находился зампорор. Он сказал осужденному, что разговаривать с ним не будет, а даст ему время подумать: либо он соглашается вступить в актив, либо его отправят в гарем. Осужденный сказал: лучше сразу убить, но в актив он не вступит. Осужденного снова стали избивать, затем опять подвесили за веревку на улице, он опять потерял сознание. Очнулся уже в камере, его одели и отнесли в камеру, где находились другие осужденные, там он узнал, что прошло четыре дня. Затем пришли опять активисты, надели на него повязку и сфотографировали.

После этого осужденный находился вместе со всеми в отряде на протяжении 10 дней. Заставляли маршировать, орать песни. А так как он делал это плохо потому, что передвигался с трудом (ноги были отбиты), он на протяжении десяти дней подвергался постоянным избиениям. Затем неожиданно пришёл «прокурор», как впоследствии оказалось, эту роль сыграл капитан Еркебулан Рахманович. Он представился как зампрокурора г. Шахтинска, он начал задавать вопросы, естественно все жалобы Чупина были "в никуда". Благодаря таким «ролевым играм» в прокурора, пытки продолжались.

В результате был зверски замучен и убит осужденный Чупин, он был убит в 9-м отряде. Так называемый второй карантин (карательный отряд), куда отправляют после первого карантина с этапа неугодных.

Второй осужденный тоже отказался идти в активисты, завели в ПВР карантинного отряда раздели догола, связали руки и ноги, завязали рот скотчем, надели на голову резиновую шапку, и избивали, наступая на голову ногами. Затем сотрудники потащили его в ДИЗО, он там находился один, сотрудники и активисты его раздели догола, подвесили на прогулочном дворе связав руки сзади, предварительно обмотав эластичным бинтом а сверху жгутом, чтобы не оставалось следов. Он несколько раз терял сознание от боли, его поливали водой, в жуткий мороз...

На улице в мороз активисты висли на нем, чтобы ему было больней, надевали на голову мешок и душили. Затем они повесили его вниз головой, таким образом что голова и спина были на земле. Активисты стали мочиться ему на голову, затем они принесли бачок с водой, и начали его в нём топить. Осужденный несколько раз захлёбывался, терял сознание, всё это продолжалось несколько часов. После этого они потащили его в комнату, где шёл ремонт, положили его на бетонный пол и подвели к нему, мокрому, провода, которые шли от розетки, и стали бить током.

Затем они посадили его к унитазу лицом, где недавно кто-то испражнялся, после этого на него надели смирительную рубашку, посадили на бетонный пол, связали руки нарастяжку. В рукава просунули лом и подмотали скотчем, чтобы он не мог шевелить руками, точно так же и ноги сделали на растяжку, подмотав скотч на арматуру, а на голову надели шапку, обмотали скотчем, чтобы не мог видеть и говорить. Они не давали ему засыпать, как только он засыпал - его били, утром его опять раздели, подвесили и всё продолжилось дальше. В перерывах, когда уставали «фашисты», его заносили в камеру, подвязывали, заливали камеру большим количеством хлорки и оставляли там.

Так продолжалось пять дней, он не ел и не спал, пока ему не стало совсем плохо. Ему сразу залили через задний проход физиологический раствор, сделали укол и он уснул. Проснулся осужденный от боли и холода: как оказалось, он висел опять на прогулочном дворе, на морозе без одежды.

Только через неделю пришёл зампорор, осужденного посадили перед ним на колени и зампорор стал угрожать, мол, если так дальше пойдет и ты не согласишься идти в ДПА, то они тебя убьют… Все продолжилось снова, через месяц пришёл сотрудник, его отмыли, переодели и привели в ПВР, а там был переодетый «прокурор», ему все рассказали и, как оказалось, зря: свидетели, которые подтвердили показания осужденного, и сам осужденный подверглись новым пыткам.

На протяжении двух месяцев продолжались пытки, в результате осужденный пытался покончить собой. В комнате, где он находился, шёл ремонт, когда его оставили одного, он, еле передвигаясь, нашёл ручную пилу и пытался порезать ею себе шею, но пила оказалась тупой. Тогда он взял арматуру и стал пробивать себе грудь, но он не смог пробить себе грудную клетку, у него не было сил. Тогда он воткнул себе в живот арматуру, упал и потерял сознание. Очнулся он когда возле него находились врачи и сотрудники учреждения.

Они хотели вытащить арматуру, но врачи сказали: нельзя, арматура зашла слишком глубоко, нужно вывозить на вольную больницу. Сотрудники не хотели вывозить, боялись огласки, пока осужденному не стало совсем плохо, и только после этого его вывезли на вольную больницу.

Там осужденный просил пригласить прокурора, однако, врачи отказались, сделали укол и осужденный уснул. Операцию провели под наркозом, пока он спал. Очнулся он все в том же учреждении и все началось заново: его перевели в карательный отряд, там пытки уже были массовые, до момента убийства осужденного Чупина.

После всех ужасов осужденные были признаны только свидетелями, впоследствии были поданы заявления и возбудили уголовные дела по факту пыток. Но как всегда в Казахстане, эти дела благополучно закрыли за отсутствием состава преступления. Только после подачи соответствующих жалоб дело возобновили снова.

Просто один вопрос к следствию: уважаемые, вы когда допрашивали осужденных в качестве свидетелей и вам все подробно рассказали, почему же вы не возбудили уголовное дело по пыткам в отношении всех осужденных свидетелей?!

Данные потерпевшие являются свидетелями ещё одного убийства на промышленной зоне, которое списали на несчастный случай...