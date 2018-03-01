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Московский листок

Exxon Mobil отказалась от проектов с "Роснефтью" из-за санкций

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 2

Exxon Mobil отказалась от проектов с "Роснефтью" из-за санкций

Американская нефтяная компания Exxon Mobil заявила о выходе из совместных с российской компанией "Роснефть" проектов из-за санкций США и ЕС против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный отчёт компании.

Компания оценивает свои убыткт от такого решения в 200 миллионов долларов. В отчете отмечается, что ExxonMobil в рамках сотрудничества с "Роснефтью" работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Общая площадь участков составляет 63,6 миллионов акров (более 257 тысяч квадратных километров). Кроме того, компания является оператором проекта "Сахалин-1" с 30%-ной долей.

В конце октября США распространили запрет на участие американских компаний в проектах по разведке и добыче нефти на шельфе и в Арктике, а также на поставку необходимых для этого товаров и услуг. Это положение вступило в силу с 29 января 2018 г.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя заявление ExxonMobil, заявил, что это "ожидаемое событие". "Ничего нового не произошло. Это, к сожалению, ожидаемое событие, связанное с санкциями. ExxonMobil вынуждена это сделать", - цитирует Леонтьева ТАСС.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ррроШ написал 01.03.2018 11:36
Дарья Митина хвалит министра образования Васильеву. Так что надо голосовать за Путина. Слава Путину во всех его образах.
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Этот разрыв-благо для России, на самом деле.
-Что это? написал 01.03.2018 11:01
Загребалы Роснефти ,может, и сожалеют по понятным причинам, но России нафиг не нужны экономические агенты ЦРУ на ее шельфах!
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