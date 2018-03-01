Краснодарскую активистку "Открытой России" оштрафовали на 30 тысяч рублей за портрет Немцова

Октябрьский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей регионального координатора движения "Открытая Россия" Яну Антонову за то, что она вывесила баннер с портретом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает "Голос Кубани".

Суд посчитал, что Антонова вывесила баннер с портретом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова и надписью «Убит за свободу» утром 27 февраля в районе железнодорожного моста на улице Ставропольской и тем самым организовала публичное мероприятие.

Основным свидетелем по делу выступил участковый уполномоченный полиции. При этом он сослался на показания 50-летнего мужчины, который ехал в трамвае и увидел как мужчина и женщина вывешивают баннер. В этих людях он сразу опознал координатора «Открытой России» в Краснодарском крае Яну Антонову и координатора «Экологической Вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху, о чем и доложил участковому.

Сама Антонова заявила в суде, что не имеет отношения к данной акции. Рудомаха написал на странице в Facebook, что в тот день не выходил из дома и у него есть свидетели. Акция, в целом, правильная, Борис был хорошим человеком, я лично его знал, и если бы я в самом деле с кем-то вывешивал этот баннер — то и ладно. За свои действия я всегда готов отвечать. Но реальность такова, что меня там и близко не было», — рассказал Рудомаха.

Во время заседания просмотрели видеозапись с проезжавшего в это время трамвая, на которых видны лишь силуэты женщины и мужчины, распознать лица невозможно.

«Наши краевые власти боятся Немцова даже мёртвого. А когда он был вице-премьером, кубанские чиновники встречали его в здании администрации края с большим почётом. Почему же теперь они стали так бояться памяти о нём», - прокомментировала ситуацию оштрафованная активистка.

Издание отмечает, что ранее, краснодарские активисты планировали провести акцию памяти оппозиционера Бориса Немцова в местном гайд-парке — на центральной площадке парка «Чистяковская роща». Однако чиновники из администрации Краснодара запретили акцию.