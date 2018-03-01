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Московский листок

Краснодарскую активистку "Открытой России" оштрафовали на 30 тысяч рублей за портрет Немцова

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 5

Краснодарскую активистку "Открытой России" оштрафовали на 30 тысяч рублей за портрет Немцова

Октябрьский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей регионального координатора движения "Открытая Россия" Яну Антонову за то, что она вывесила баннер с портретом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает "Голос Кубани".

Суд посчитал, что Антонова вывесила баннер с портретом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова и надписью «Убит за свободу» утром 27 февраля в районе железнодорожного моста на улице Ставропольской и тем самым организовала публичное мероприятие.

Основным свидетелем по делу выступил участковый уполномоченный полиции. При этом он сослался на показания 50-летнего мужчины, который ехал в трамвае и увидел как мужчина и женщина вывешивают баннер. В этих людях он сразу опознал координатора «Открытой России» в Краснодарском крае Яну Антонову и координатора «Экологической Вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху, о чем и доложил участковому.

Сама Антонова заявила в суде, что не имеет отношения к данной акции. Рудомаха написал на странице в Facebook, что в тот день не выходил из дома и у него есть свидетели. Акция, в целом, правильная, Борис был хорошим человеком, я лично его знал, и если бы я в самом деле с кем-то вывешивал этот баннер — то и ладно. За свои действия я всегда готов отвечать. Но реальность такова, что меня там и близко не было», — рассказал Рудомаха.

Во время заседания просмотрели видеозапись с проезжавшего в это время трамвая, на которых видны лишь силуэты женщины и мужчины, распознать лица невозможно.

«Наши краевые власти боятся Немцова даже мёртвого. А когда он был вице-премьером, кубанские чиновники встречали его в здании администрации края с большим почётом. Почему же теперь они стали так бояться памяти о нём», - прокомментировала ситуацию оштрафованная активистка.

Издание отмечает, что ранее, краснодарские активисты планировали провести акцию памяти оппозиционера Бориса Немцова в местном гайд-парке — на центральной площадке парка «Чистяковская роща». Однако чиновники из администрации Краснодара запретили акцию.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Дурики!
= написал 01.03.2018 14:53
делайте майки и носите (не снимая)
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(без названия)
Ермак написал 01.03.2018 13:30
Пора открыто бороться с фашисткой диктатурой и полицейским государством воров Пу!
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(без названия)
Schlosser написал 01.03.2018 12:36
Ребятушки о такой свободе мечтали, когда валили СССР?
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будет хуже в 1000 раз - БУДЕТ КОНЦЛАГЕРЬ - БУДУТ АД
садизм будет государственной религией написал 01.03.2018 12:20
БУДУЩЕЕ ПОГАНОЙ КОНЦЛАГЕРНОЙ МОРДОР-КУЩЁВКИ - НЕИЗБЕЖНАЯ ВОЙНА. это начали готовить с начала трансляции быдло-шоу ОКНА с нагиевым, где все истории выдумывали и играли приглашенные люди с улицы им за это платили по 500 рублей.
Сегодня зомбоящик - воспитывает ЗВЕРОБЫДЛО - которое будет пытать насиловать убивать - за крысу - за концлагерь - за просто так. БУДУЩЕЕ ПОГАНОЙ НЕИЗБЕЖНАЯ ВОЙНА - ИМЕННО ВОЙНЫ ДОБИВАЮТСЯ КРЕМЛЁВСКИЕ УПЫРИ - ВОЙНА СПИШЕТ ВСЁ ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ - ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА - ВЕДЬ ПСАРНЯ ЗОМБИРОВАНА - СУДЬИ ВСЕ ЗАМАЗАНЫ УБИЙСТВАМИ - БАНДА УГОЛОВНИКОВ ЗАХВАТИЛИ СРАНУ - БУДУЩЕЕ МОРДОРА - АД.
.
и живые позавидуют мертвым.
.
кто остановит "план ГОЛГОФА" - который реализуют погононосцы кремлевского упыря - кто спасет русский народ?
.
ответ - никто. значит СМЕРТЬ ПРИДЁТ В КАЖДЫЙ ДОМ - и будет она - В ПОГОНАХ.
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(без названия)
BW написал 01.03.2018 12:20

Можа это были Миша Галустян и Марина Федункив?
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