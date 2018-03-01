Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал победу российских хоккеистов над сборной Германии в финале зимних Олимпийских игр в Пхенчхане не только важной победой для всего народа, но и знаком Божьим и чудом.

"Это не просто победа в матче, это очень важная победа, которая действительно поддержала дух нашего народа, это больше, чем спортивная победа", - сказал он накануне вечером в Преображенской церкви храма Христа Спасителя на благодарственном молебне для российских олимпийцев, на котором присутствовала хоккейная команда.

По мнению патриарха, "это был такой знак Божьего присутствия в ответ на вашу веру".

"Но то, что с вами произошло, многие люди назвали чудом: чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете победу... Это был такой знак Божьего присутствия в ответ на вашу веру, на вашу молитву", - сказал Кирилл.

- Во и я думаю, надо бы как-то канонически отметить сборную России, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Путин же присвоил им высокие государственные награды, а многие спортсмены вдобавок являются действующими офицерами силовых структур России, хотя, конечно, в танке не горят и на посту зимой и летом не стоят. Вот и патриарх вполне может приравнять спортсменов к лицам духовного звания. Например, защитников хоккейной сборной к протодиаконам, а капитана - считать архимандритом! Опять же о наградах - ну, святыми провозгласить еще рановато, но блаженными - почему нет? А тех, кого дисквалицицировали из-за допинга - считать "мучениками за веру".