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Московский листок

Кого дисквалицицировали из-за допинга - считать "мучениками за веру"!

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 10

спорт церковь
Кого дисквалицицировали из-за допинга - считать "мучениками за веру"!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал победу российских хоккеистов над сборной Германии в финале зимних Олимпийских игр в Пхенчхане не только важной победой для всего народа, но и знаком Божьим и чудом.

"Это не просто победа в матче, это очень важная победа, которая действительно поддержала дух нашего народа, это больше, чем спортивная победа", - сказал он накануне вечером в Преображенской церкви храма Христа Спасителя на благодарственном молебне для российских олимпийцев, на котором присутствовала хоккейная команда.

По мнению патриарха, "это был такой знак Божьего присутствия в ответ на вашу веру".

"Но то, что с вами произошло, многие люди назвали чудом: чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете победу... Это был такой знак Божьего присутствия в ответ на вашу веру, на вашу молитву", - сказал Кирилл.

- Во и я думаю, надо бы как-то канонически отметить сборную России, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Путин же присвоил им высокие государственные награды, а многие спортсмены вдобавок являются действующими офицерами силовых структур России, хотя, конечно, в танке не горят и на посту зимой и летом не стоят. Вот и патриарх вполне может приравнять спортсменов к лицам духовного звания. Например, защитников хоккейной сборной к протодиаконам, а капитана - считать архимандритом! Опять же о наградах - ну, святыми провозгласить еще рановато, но блаженными - почему нет? А тех, кого дисквалицицировали из-за допинга - считать "мучениками за веру".



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Всего комментариев к статье: 10
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СТАЛИН БУДЕТ УНЫЛО и ПЕЧАЛЬНО КУРИТЬ ТРУБКУ В КАЗЕМАТАХ ТУРУХАСКОЙ ССЫЛКИ. ДОЖИДАЯСЬ КАЗНИ
ГОЛОВЕНКО ИНИЦИАТИВНЫЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ и ДЕЯТЕЛЬНЫЙ И написал 01.03.2018 14:04
................Re: Re: Германскую БМВ за победу над Германией
А.Головенко, пламенный публицист написал 01.03.2018 12:53
Своим безмозглым заявлением о роли Иисуса Христа в победе хоккеистов из России над Германием патриарх Кирилл оскорбил религиозные чувства верующих других конфессий нашей многонациональной Родины - мусульман, иудуев, буддистов, католиков, лютеран, адвентистов 7-го дня др.
Каждый же из них считает, что в этой победе решающую роль сыграл их бог - не так ли? Так.
Это и есть разжигание вражды на религиозной почве..............
.
.
Вот и утверждайте после этого что КОММУНИСТЫ ЛУЧШЕ ПРАВОСЛАВНЫХ или НАОБОРОТ, что ПРАВОСЛАВНЫЕ ЛУЧШЕ КОММУНИСТОВ.
.
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЕ ИМЕЕТ К ХОККЕЮ?
.
ПОЛУЧЕНИЕ МИРСКИХ УДОВОЛЬСТВИЙ ОТ МИРСКИХ УТЕХ - ЭТО ЛИ НЕ ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ ЛЮБОГО ПРАВОСЛАВНОГО?
.
То есть когда дело идет о спасении России от ПРОИЗВОЛА ЖИДОВСКИХ ОБЧЕЧЕЛОВЕКОВ ДРУЖНО СТРОЯЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ, то ПРАВОСЛАВНЫХ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ВООБЩЕ.
.
НУ ОНИ ЖЕ НЕ ОТ МИРА СЕГО. НАXEPA им этот мерзкий и насквозь прогнивший МИР с его ПРИМИТИВНЫМИ УТЕХАМИ?
.
Но вот как видим, НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, то есть МИРСКОЕ, А ОТ ТОГО ЕСТЕСТВЕННО И СУГУБО ГРЕХОВНОЕ ИМ НЕ ЧУЖДО. ЭТО КОГДА ХОККЕЙ, а на все остальное им посрать. Ну так они устроены, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВЫШЕ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО БЫДЛА.
.
Но как же ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ПЕРЕКЛИКАЕТСЯ С НИМИ В ОБЩЕМ ЭКСТАЗЕ ВЕЛИЧИЯ И ПРЕВОСХОДСТВА НАД БЫДЛОМ ТОВАРИЩ ГОЛОВЕНКО.
.
ТОВАРИЩ ГОЛОВЕНКО ОН ВЕДЬ ТОЖЕ не от МИРА СЕГО.
.
Он ведь НЕ ПРОСТО ТАК, а ВЕЛИКИЙ и НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
.
потому что ОН !!!!!!ПЛАМЕННЫЙ!!!!!! БОРЕЦ.
.
Неужели намекает что ЗА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ИДЕЮ ГОТОВ БУКВАЛЬНО СГОРЕТЬ В ТОПКЕ ГЕВОЛЮЦИОННОГО ПАГОВОЗА, как товарищ СЕРГЕЙ ЛАЗО?
.
И вот ЭТИ ПРИМИТИВНЫЕ ГОЛОЗАДЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ типа ГОЛОВЕНКО рвутся к власти с УЖЕ ГОТОВЫМ ВЫСОКОМЕРНО ПОДНЯТЫМ ХВОСТОМ и МНЯ СЕБЯ ГЕВОЛЮЦИОННЫМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ,ВЫСОЧЕСТВАМИ, ГЕНИЯМИ ПГОЛЕТАГСКОЙ ГЕВОЛЮЦИИ и ПЛАМЕННЫМИ БОГЦАМИ ЗА ГАБОЧЕЕ ДЕЛО?
.
Он еще НИКТО и ЗВАТЬ ЕГО НИКАК, а УЖЕ !!!!!!ПЛАМЕННЫЙ!!!!!?
.
А если ЭТО ПЛАМЕННЫЙ ГОЛОВЕНКО РЕАЛЬНО ДОРВЕТСЯ ДО ВЛАСТИ?
.
СТРАШНО ПОДУМАТЬ СКОЛЬКО НАРОДА СГОРИТ В ЕГО ПЛАМЕНИ.
.
СТАЛИН БУДЕТ УНЫЛО и ПЕЧАЛЬНО КУРИТЬ ТРУБКУ В КАЗЕМАТАХ ТУРУХАСКОЙ ССЫЛКИ ДОЖИДАЯСЬ КАЗНИ.
.
ГОЛОВЕНКО ИНИЦИАТИВНЫЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ и ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ИДИОТ. А сколько их по стране расподилось?
.
УЖАС ДИКИЙ и КОШМАР!
.
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(без названия)
Изекиль написал 01.03.2018 13:22
Эту меркантильную сволочь, агента КГБ даже слушать не надо! Он превратил РПЦ в проститутку чекистского режима!
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Патриарх оскорбил наш народ
А.Головенко, пламенный публицист написал 01.03.2018 13:04
Но еще больше отделенный от государства патриарх оскорбил граждан нашего многонационального светского государства
Православных верующих, по всей статистике, не больше3-4% населения, поэтому он никак не может говорить от имени "нашего народа".
Остальные же 130 млн атеисты или "верующие по праздникам"
Очевидно, они считают выигрыш у сборной Германии заслугой самих хоккеистов.
Может тут и подстава, чтобы олимпийцы не отказывались от халявных германских БМВ, которых концерн уже не знает куда деть
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Re: Re: Германскую БМВ за победу над Германией
А.Головенко, пламенный публицист написал 01.03.2018 12:53
Своим безмозглым заявлением о роли Иисуса Христа в победе хоккеистов из России над Германием патриарх Кирилл оскорбил религиозные чувства верующих других конфессий нашей многонациональной Родины - мусульман, иудуев, буддистов, католиков, лютеран, адвентистов 7-го дня др.
Каждый же из них считает, что в этой победе решающую роль сыграл их бог - не так ли? Так.
Это и есть разжигание вражды на религиозной почве
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Re: Германскую БМВ за победу над Германией
А.Головенко, пламенный публицист написал 01.03.2018 12:37
Таким образом бывший бизнесмен Вл.Гундяев причислил Иисуса Христа к тренерам хоккейной сборной из России. А значит РПЦ и лично товарищу Патриарху тоже полагается немецкая БМВ
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Германскую БМВ за победу над Германией
Sarkofag написал 01.03.2018 12:14
"Иномарочки немецкие не забываем получить, иномарочки..."
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(без названия)
BW написал 01.03.2018 12:14

В связи с предложением А.Баранова, выдвигаю встречное предложение:
назначить хоккеистов - скелетонистов секретарями ОКП и действующими марксистами!
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на спорте рехнулись на фоне полной деградации науки,промышленности,да всего кроме грабежа недр
88 88 88 написал 01.03.2018 12:07
какая-то местечковая вакханалия,идиотизм,истерия.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 01.03.2018 12:06
А тех, кого дисквалицицировали из-за допинга - считать "мучениками за веру" - ржу! Это класс! А что касается "чуда", которое Гундяй тут же подстегнул к СЛУЧАЙНОЙ победе путлерстанских хоккеистов (при таком счете и дополнительном времени на решение, кто же должен победить, это именно дело СЛУЧАЯ, и не более того), то Гундяй наверняка тоже припудривает носик коксом - потому как иначе замшелое мракобесие в 21-м веке не объяснить.
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(без названия)
Крамольник написал 01.03.2018 11:59
Да какие тут мученики за веру? По каналам ТВ вполне легально рекламируют препарат под названием "Милдронат", в состав которого входит мильдоний. Всю страну собираются посадить на допинг. Рабовладельцам нужны выносливые и неприхотливые рабы.
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