"Кокс" в посольстве Путинской России сильно "разбодяжили"

Часть наркотиков из общей партии весом 362 кг, изъятой в школе при посольстве РФ в Буэнос-Айресе и вызвавшей международный скандал, была сильно разбавлена. В 1 кг кокаина и вовсе содержание чистого наркотика не превышает 3%. О том, что аргентинские наркодилеры, похоже, обманули российских, свидетельствует результаты экспертизы, проведенной сотрудником национальной жандармерии Аргентины Санчесом Адаррагой.

Как стало известно "Коммерсанту", каждый из 12 чемоданов, изъятие которых было оформлено местной жандармерией как результат операции по борьбе с наркобизнесом, был закрыт на кодовый замок с комбинацией цифр 000. По подсчетам Адарраги, в чемоданах находилось 362 кг 174 г и 64 мг кокаина.

Вес каждой упаковки варьировался от 900 г до 1 кг. При этом во всех упаковках кокаин был разбавлен левамизолом - веществом, которое применяется, в частности, в качестве противоглистного средства. В большей массе концентрация чистого кокаина составляла 80-89%.

Однако в нескольких упаковках неразведенного кокаина оказалось чуть более 70%. Эксперт установил, что в 1 кг вещества, доставшегося, по версии следствия, российским наркодилерам от их аргентинских коллег, оказалось всего 3% чистого наркотика. При этом в розницу кокаин, по данным спецслужб, поступает в 20-30-процентной концентрации.

Ранее, 28 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что последние "вбросы" вокруг "кокаинового дела" связаны с намерением очернить отношения России и Аргентины. Ведомство и ранее неоднократно называло любую связь с этим делом попыткой очернить российских дипломатов вообще и посольство в Буэнос-Айресе в частности. В министерстве отрицают любую причастность к переброске наркотиков, хотя и признают вовлеченность в эту схему своих бывших сотрудников.

В этой истории был замешан сотрудник технического персонала посольства Али Абянов (Абьянов), который оставил груз кокаина в подвале школы при посольстве, после чего, как сообщалось, 12 чемоданов с 389 кг наркотиков были обнаружены.

Особое негодование МИД вызвала версия профессора IE Business school Максима Миронова, дети которого учатся в школе при посольстве РФ в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Миронов рассказал об усиленной охране школы сотрудниками ФСБ. По его словам, вариант, при котором 12 чемоданов с кокаином пронесли туда без ведома охраны, "можно сразу исключить". Он считает, что к налаженному каналу доставки наркотиков имели отношение высшие чины спецслужб РФ и представители российской власти.

Как утверждает Миронов, если кто-то хочет пронести подобный груз на территорию посольской школы и обеспечить его сохранность, ему нужно договариваться с начальником охраны. Безопасность в посольстве курирует помощник посла по безопасности Олег Воробьев, который, как следует из опубликованных переговоров наркоторговцев, был их основным партнером в посольстве. Его имя, в частности, фигурирует в переговорах между арестованным полицейским Иваном Близнюком и главным фигурантом этого дела, предполагаемым хозяином груза "синьором К." - Андреем Ковальчуком, отмечает Миронов.

Из опубликованных переговоров следует, что Ковальчук 15 октября прошлого года позвонил, предположительно, Воробьеву, чтобы забрать свой груз - "12 коробок с коньяком и две большие коробки сигар". Он попросил пикап или микроавтобус. Синьор О. отказал на том основании, что у него могут быть проблемы. "Мне нужно разрешение на поездку в аэропорт, и только посол может это дать", - сказал предполагаемый Воробьев. Позже К. пригласил О. на обед, так как хотел выяснить, у кого ключи от кладовки с его чемоданами.

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