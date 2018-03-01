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Московский листок

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить Украине 4,63 миллиардов долларов

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 10

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить Украине 4,63 миллиардов долларов

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК. Украинская компания требовала от "Газпрома" $16 млрд за недопоставку согласованных объемов газа европейским потребителям. "С учётом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд", - говорится в сообщении.

Вместе с тем арбитраж отклонил требования ПАО "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные НАК "Нафтогаз Украины" объемы транзитного газа.

"Газпром" уже заявил о намерении обжаловать решение Стокгольмского суда по тяжбе с "Нафтогазом".

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Суд обязал украинскую компанию выплатить российской 2,019 миллиарда долларов, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

 



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Всего комментариев к статье: 10
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Re: -Что это? написал
Светослав,,,,,, написал 01.03.2018 14:47
\\\Все просто. Ведь, Украины НЕТ. От слова совсем.///
.
Странно... Украины нет, но рефрижераторы с трупами русскiх оккупантов почему-то едут на iсторическую родiну регулярно... Парадоксальная загогулина, панимаш ))
.
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Re: Re: йухраине-платить? Это значит вникуда.жыдобандеровцев утилизируют.
-Что это? написал 01.03.2018 14:16
Я предлагаю их утилизировать на биотопливо.
Кто за? Кто против?
Прошу голосовать.
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Re: Светославу
.Дмитрий.г.Запорожье-+ написал 01.03.2018 14:14
Светочка,таблетки приняла? Подгузники тебе сменила медсестра,а то забывает постоянно,воняешь сильно.
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Re: йухраине-платить? Это значит вникуда.
.Дмитрий.г.Запорожье-+ написал 01.03.2018 14:11
Остатки территории т.н. йухраины разделят ,жыдобандеровцев утилизируют.
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Светославу
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 01.03.2018 13:44
Смотри сколько у нас "клонов".Это о чем говорит?Да только о том,что кацапопитеки поняли,что их "ДОБИВАЮТ",как бешеных собак и пощады,как 1991 г., Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.ЛЮДИ поняли что ошиблись и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапопитеков и страдающие от этого манией величия.Вот кацапопитеки и верещат.А что им еще остается?
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(без названия)
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 01.03.2018 13:34
А где вопли кацапопитеков о том,что Украина ворует у кацапопомойки газ?А где вопли о том,что без газа из кацапомойки Украина замерзнет?Что за безобразие?Куда спецслужбоебы кацапорылые смотрят?Или нюхнули чрезмерно?
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(без названия)
О написал 01.03.2018 13:28
В зад Путлеру вставили очередную "Дыню"! Этот педрила за все ответит!
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Украине-платить? Это значит вникуда.
-Что это? написал 01.03.2018 13:18
А стокхольмские суды совершенно некопенгагены в ситуации:
глухИ и слепЫ.
Или себе на лапу.
Все просто. Ведь, Украины НЕТ. От слова совсем.
Есть территория 404 с бесноватыми бандеровцами, оккупирующими эту территорию.Свинорылами.
Нет никаких сомнений ,что такие решения не могут быть и не будут исполнены.
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кошерная проституированная Света с раздолбанным очком
..Дмитрий г-но.Запорожье++ написал 01.03.2018 12:53
Света вся в сперме тупость пишет с рабочего места, х уесоска тупорылая
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"Газпром" обязан выплатить Украине 4,63 миллиардов долларов
Светослав,,,,,, написал 01.03.2018 12:26
Ну дык это, как грицца, только начало лета, мосьЁ рЫдактор -- вас ждут выплаты контрибуций за агрессию, за сбитый "Боинг", будут миллионы исков от частных лиц, ЮКОС не забывайте, и еще, и еще, и еще.
.
Дешевым россиянам надо морально подготовить себя, своих детей и внуков к тому, шо денег будет только на худо-бедно покушать и оплатить коммуналку в землянке, остальное будет уходить на выплаты компенсаций за ывшу ымперскую безмозглость.
.
Короче Вы Держитесь Там (С)
))
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