Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить Украине 4,63 миллиардов долларов

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК. Украинская компания требовала от "Газпрома" $16 млрд за недопоставку согласованных объемов газа европейским потребителям. "С учётом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд", - говорится в сообщении.
Вместе с тем арбитраж отклонил требования ПАО "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные НАК "Нафтогаз Украины" объемы транзитного газа.
"Газпром" уже заявил о намерении обжаловать решение Стокгольмского суда по тяжбе с "Нафтогазом".
В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Суд обязал украинскую компанию выплатить российской 2,019 миллиарда долларов, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.
Светослав,,,,,, написал 01.03.2018 14:47
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Странно... Украины нет, но рефрижераторы с трупами русскiх оккупантов почему-то едут на iсторическую родiну регулярно... Парадоксальная загогулина, панимаш ))
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-Что это? написал 01.03.2018 14:16
Кто за? Кто против?
Прошу голосовать.
.Дмитрий.г.Запорожье-+ написал 01.03.2018 14:14
.Дмитрий.г.Запорожье-+ написал 01.03.2018 14:11
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 01.03.2018 13:44
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 01.03.2018 13:34
О написал 01.03.2018 13:28
-Что это? написал 01.03.2018 13:18
глухИ и слепЫ.
Или себе на лапу.
Все просто. Ведь, Украины НЕТ. От слова совсем.
Есть территория 404 с бесноватыми бандеровцами, оккупирующими эту территорию.Свинорылами.
Нет никаких сомнений ,что такие решения не могут быть и не будут исполнены.
..Дмитрий г-но.Запорожье++ написал 01.03.2018 12:53
Светослав,,,,,, написал 01.03.2018 12:26
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Дешевым россиянам надо морально подготовить себя, своих детей и внуков к тому, шо денег будет только на худо-бедно покушать и оплатить коммуналку в землянке, остальное будет уходить на выплаты компенсаций за ывшу ымперскую безмозглость.
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Короче Вы Держитесь Там (С)
))