Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить Украине 4,63 миллиардов долларов

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК. Украинская компания требовала от "Газпрома" $16 млрд за недопоставку согласованных объемов газа европейским потребителям. "С учётом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд", - говорится в сообщении.

Вместе с тем арбитраж отклонил требования ПАО "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные НАК "Нафтогаз Украины" объемы транзитного газа.

"Газпром" уже заявил о намерении обжаловать решение Стокгольмского суда по тяжбе с "Нафтогазом".

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Суд обязал украинскую компанию выплатить российской 2,019 миллиарда долларов, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.