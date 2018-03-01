Рыбка и Лесли будут судимы за поругание морали Королевства

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), а также еще восемь россиян и белорусов, задержанных в Паттайе 26 февраля по обвинению в организации нелегального секс-тренинга, виноваты перед Таиландом в том, что позорят королевство. Об этом 1 марта заявил представитель пресс-службы полиции Критсана Паттаначароен, передает Bangkok Post.

Власти королевства неоднократно заявляли, что недовольны имиджем страны и намерены его изменить. К примеру, на этой неделе генконсул Гамбии был вызван в МИД Таиланда после неосторожного заявления министра туризма и спорта этой страны, который назвал королевство "направлением для секс-туризма", сообщает ТАСС. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, комментируя ситуацию с Гамбией, отметил, что "хотел бы покончить" с неоднозначным имиджем страны.

По уточненной информации полиции, группа, задержанная 26 февраля, состояла из семерых россиян и троих белорусов (их имена и фамилии, написанные латиницей, по всей видимости, перечислены в конце письма Лесли и Рыбки из тюрьмы). Во вторник, 27 февраля, четверо россиян и двое граждан Белоруссии были отпущены под залог, но одновременно с этим их визы были аннулированы. Еще трое россиян и один гражданин Белоруссии не получили права выйти под залог и были отправлены в тюрьму Chon Buri.

В группе последних оказалась Настя Рыбка - уроженка Белоруссии, которая стала источником информации для расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией об отдыхе на яхте бизнесмена Олега Дерипаски и зампреда правительства РФ Сергеяй Приходько. "Охотнице на олигархов" грозит в Таиланде тюремное заключение, сообщает Bangkok Post. Также ее могут депортировать в Белоруссию, считает адвокат Ванида Сайлохит, специализирующийся на экстрадиционном законодательстве. Он подчеркнул, что также есть вероятность экстрадиции Рыбки в третье государство - если оно пошлет соответствующий запрос.

По версии Насти Рыбки и ее секс-гуру Лесли, они заплатили залог и были отпущены, однако затем якобы из-за вмешательства ФСБ РФ их снова взяли под стражу. Гражданка Белоруссии и россиянин уверены, что их жизням грозит опасность, поэтому они попросили заступничества США. В обмен на помощь Рыбка пообещала в своем видеообращении в Instagram рассказать Вашингтону о вмешательстве России в выборы 2016 года - девушка утверждает, что может сообщить о связи российских депутатов с Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, и самими американским президентом.

Отметим, что версия российских фэсбов, так рьяно ставших на защиту прайваси и сексуальных утех Дерипаски с Приходько - ошибочная. С Навальным Настя Рыбка и Лесли не связаны никак, более того, Вашукевич дала недвусмысленно понять, что публичное использование её материалов ФБК - точно такое же вторжение в личную жизнь для неё, как и для Дерипаски, который пытается через классовое правосудие "прищучить" недавнюю партнёршу.

Настя Рыбка уже засветилась в интернете со своей гражданской позицией касательно Навального. Цитата из настиного ролика на Ю-тубе: «Лёш, одна из нас найдёт тебя, трахнет и выложит видео с тобой в сеть. Из-за тебя и из-за таких, как ты, люди сейчас продолжают воевать. В нашей стране мы можем добиться чего-то только миром. Президентом станет Алекс Лесли. Он за мир и любовь, он против войны». «Когда мы поймаем тебя и съедим – весь мир поймёт, что вы все такие. А вы все – такие».

«Все» – это, видимо, про мужчин. Девушки из эскорт-агенства, где предположительно работала Настя, уже приходили толпой в старый штаб Навального на проспекте Мира – облачившись в «рабочую» одежду и ведя себя в штабе оппозиционеров весьма раскованно. Также девушки пикетировали как-то раз американское посольство – голые, на морозе – в поддержку знаменитого кинопродюсера Харви Вайнштейна.

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