Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рабочий класс КНДР гибнет на стройках сырьевой империи почём зря

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 5

кндр гастарбайтеры уфа башкирия рабочий класс
Рабочий класс КНДР гибнет на стройках сырьевой империи почём зря

На стройке одного из уфимских домов утром 1 марта обнаружили тела пятерых рабочих, они оказались гражданами Северной Кореи. В Следственном комитете завели уголовное дело.  Трагедия произошла в строящемся доме на улице Блюхера, сообщает сайт управления СК РФ по Республике Башкортостан.

По предварительным данным, пятеро погибших граждан Корейской Народно-Демократической Республики легально находились на территории России и работали на объекте, принадлежащем ООО "Сальвия". В строительном вагончике, где рабочие жили, оборвался кабель электрического отопления. И чтобы согреться, корейцы разожгли огонь в ведре, в результате чего скончались от отравления угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") и устанавливают все подробности произошедшего. Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти рабочих и ряд других судебных экспертиз.

Личности погибших уже установлены, пишет "Комсомольская правда". Коллега погибших Хо Зин Ген рассказал газете, что покойников обнаружили их соотечественники, которые пришли на работу в дневную смену. На этом объекте граждане Северной Кореи проработали всю зиму, никаких ЧП раньше не было. Сейчас коллега погибших улаживает все вопросы с Северокорейским консульством и готовит документы для отправки тел соотечественников на родину.

"Наша организация окажет всю необходимую помощь, все дела отложили, чтобы разобраться в ситуации. Это же наши люди, сделаем все, что сможем", - пообещал кореец. По его словам, погибшие члены бригады - люди опытные, стройкой занимались давно. Объяснить, почему они нарушили правила пожарной безопасности, он не смог.

Согласно данным уфимской мэрии, строительство многоэтажки ведет Фонд развития жилищного строительства Башкортостана.

Как сообщало в 2016 году Южнокорейское информационное агентство Yonhap, наемная сила из КНДР используется в 40 странах мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Монголию, арабские и африканские государства. В последние два десятилетия основными причинами отъезда северокорейских рабочих в Россию являются безработица в КНДР и бедность. Около 80% дохода северокорейские рабочие должны отправлять на родину по требованию своих властей.

Напомним, и власти Приморского края в январе заявили, что не хотят выгонять рабочих из Северной Кореи, которые уже трудоустроены на предприятиях региона. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции врио губернатора региона Андрей Тарасенко. 

В декабре прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая, в частности, предусматривает высылку странами северокорейских рабочих со своей территории. Завершить этот процесс необходимо к концу 2019 года. Цель ограничения - лишить Пхеньян притока валюты в страну, активно развивающую ракеты, способные доставлять ядерные боеголовки.

Материалы по теме:

Рабочий класс КНДР никто из Приморья не выгонит, даже ООН

"Трампнаш" завизировал новые санкции в отношении РФ, Ирана и КНДР

Двуликий Путин вчера жал руки делегатам КНДР, а сегодня ввёл санкции против Северной Кореи



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
mashkamramova написал 02.03.2018 01:25
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
Ответить
(без названия)
OlegRetun написал 02.03.2018 01:24
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
Ответить
(без названия)
3авидонов Нигодин написал 02.03.2018 01:13
Далековато их занесло, аж в Уфу.
Во Владике они не хило прижились, хотя по началу, лет 20 назад, их подростки ножами резали по несколько человек в год.
Когда северокорейцы возвращались ночевать в общагу их уже поджидали стайки шпаны.
Потом северокорейцы стали ночевать на стройках, отказавшись возвращаться в эту общагу и потихоньку убийства прекратились.
Ну шо еще сказать...Я северокорейца по одному запаху узнаю- специфический, тухленький запашок от своеобразного пота выделяемого от своеобразных приправ к еде.
Но если гутарить откровенно, то они хоть и забитые и бомжеватые, но русака по человеческим, положительным качествам превосходят значительно.
Ванючка Сралин со своей СССР разорвал Корею на две половинки причинив массу зла, создав заразную язву на теле нашей планеты под названием Земля!
Ответить
Re:
А.Каммерер написал 01.03.2018 16:19
Красный он только снаружи. Для маскировки. А на самом деле - обычная восточная сатрапия не имеющая ничего общего с социализмом.
Ответить
(без названия)
Док написал 01.03.2018 15:37
Ну, левые Дураки! Убедились, что красно-монархический режим Ына в КНДР продает своих "Рабов" на растерзание в аренду Путлеру! Все еще хотите такой режим?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты?
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пил...
28.02.2018
Виктор Тюлькин: Грудинин - инструмент одурачивания масс
Виктор Тюлькин: Грудинин - инструмент одурачивания...
01.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
К нам вернулся Путин (7)
Большой блеф (16)
Лучше бы Путин угрожал США поднять зарплаты бюджетникам... (11)
Пайщица совхоза им. Ленина пожаловалась на угрозы Грудинина (26)
Польша отрицает собственный вклад в холокост, теперь в виде действующего закона (5)
Министр Мединский усадьбы, которые охранялись социалистическим государством, раздаст новой знати (7)
Рабочий класс КНДР гибнет на стройках сырьевой империи почём зря (5)
Рыбка и Лесли будут судимы за поругание морали Королевства (10)
Кого дисквалицицировали из-за допинга - считать "мучениками за веру"! (20)
Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить Украине 4,63 миллиардов долларов (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Считайте, чтo МЭФ прекратил свoё существoвание - егo сoжрала и прихлoпнула Мамoна:((
Дарья Митина Дарья Митина: Пoмним
Дарья Митина Дарья Митина: Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Грудинина?
Максим Калашников Максим Калашников: Путин даёт новые обещания, забыв о невыполненных старых
Дарья Митина Дарья Митина: Планы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss