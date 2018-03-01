Рабочий класс КНДР гибнет на стройках сырьевой империи почём зря

На стройке одного из уфимских домов утром 1 марта обнаружили тела пятерых рабочих, они оказались гражданами Северной Кореи. В Следственном комитете завели уголовное дело. Трагедия произошла в строящемся доме на улице Блюхера, сообщает сайт управления СК РФ по Республике Башкортостан.

По предварительным данным, пятеро погибших граждан Корейской Народно-Демократической Республики легально находились на территории России и работали на объекте, принадлежащем ООО "Сальвия". В строительном вагончике, где рабочие жили, оборвался кабель электрического отопления. И чтобы согреться, корейцы разожгли огонь в ведре, в результате чего скончались от отравления угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") и устанавливают все подробности произошедшего. Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти рабочих и ряд других судебных экспертиз.

Личности погибших уже установлены, пишет "Комсомольская правда". Коллега погибших Хо Зин Ген рассказал газете, что покойников обнаружили их соотечественники, которые пришли на работу в дневную смену. На этом объекте граждане Северной Кореи проработали всю зиму, никаких ЧП раньше не было. Сейчас коллега погибших улаживает все вопросы с Северокорейским консульством и готовит документы для отправки тел соотечественников на родину.

"Наша организация окажет всю необходимую помощь, все дела отложили, чтобы разобраться в ситуации. Это же наши люди, сделаем все, что сможем", - пообещал кореец. По его словам, погибшие члены бригады - люди опытные, стройкой занимались давно. Объяснить, почему они нарушили правила пожарной безопасности, он не смог.

Согласно данным уфимской мэрии, строительство многоэтажки ведет Фонд развития жилищного строительства Башкортостана.

Как сообщало в 2016 году Южнокорейское информационное агентство Yonhap, наемная сила из КНДР используется в 40 странах мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Монголию, арабские и африканские государства. В последние два десятилетия основными причинами отъезда северокорейских рабочих в Россию являются безработица в КНДР и бедность. Около 80% дохода северокорейские рабочие должны отправлять на родину по требованию своих властей.

Напомним, и власти Приморского края в январе заявили, что не хотят выгонять рабочих из Северной Кореи, которые уже трудоустроены на предприятиях региона. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции врио губернатора региона Андрей Тарасенко.

В декабре прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая, в частности, предусматривает высылку странами северокорейских рабочих со своей территории. Завершить этот процесс необходимо к концу 2019 года. Цель ограничения - лишить Пхеньян притока валюты в страну, активно развивающую ракеты, способные доставлять ядерные боеголовки.

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