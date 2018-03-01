Рабочий класс КНДР гибнет на стройках сырьевой империи почём зря

На стройке одного из уфимских домов утром 1 марта обнаружили тела пятерых рабочих, они оказались гражданами Северной Кореи. В Следственном комитете завели уголовное дело. Трагедия произошла в строящемся доме на улице Блюхера, сообщает сайт управления СК РФ по Республике Башкортостан.
По предварительным данным, пятеро погибших граждан Корейской Народно-Демократической Республики легально находились на территории России и работали на объекте, принадлежащем ООО "Сальвия". В строительном вагончике, где рабочие жили, оборвался кабель электрического отопления. И чтобы согреться, корейцы разожгли огонь в ведре, в результате чего скончались от отравления угарным газом.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") и устанавливают все подробности произошедшего. Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти рабочих и ряд других судебных экспертиз.
Личности погибших уже установлены, пишет "Комсомольская правда". Коллега погибших Хо Зин Ген рассказал газете, что покойников обнаружили их соотечественники, которые пришли на работу в дневную смену. На этом объекте граждане Северной Кореи проработали всю зиму, никаких ЧП раньше не было. Сейчас коллега погибших улаживает все вопросы с Северокорейским консульством и готовит документы для отправки тел соотечественников на родину.
"Наша организация окажет всю необходимую помощь, все дела отложили, чтобы разобраться в ситуации. Это же наши люди, сделаем все, что сможем", - пообещал кореец. По его словам, погибшие члены бригады - люди опытные, стройкой занимались давно. Объяснить, почему они нарушили правила пожарной безопасности, он не смог.
Согласно данным уфимской мэрии, строительство многоэтажки ведет Фонд развития жилищного строительства Башкортостана.
Как сообщало в 2016 году Южнокорейское информационное агентство Yonhap, наемная сила из КНДР используется в 40 странах мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, Монголию, арабские и африканские государства. В последние два десятилетия основными причинами отъезда северокорейских рабочих в Россию являются безработица в КНДР и бедность. Около 80% дохода северокорейские рабочие должны отправлять на родину по требованию своих властей.
Напомним, и власти Приморского края в январе заявили, что не хотят выгонять рабочих из Северной Кореи, которые уже трудоустроены на предприятиях региона. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции врио губернатора региона Андрей Тарасенко.
В декабре прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая, в частности, предусматривает высылку странами северокорейских рабочих со своей территории. Завершить этот процесс необходимо к концу 2019 года. Цель ограничения - лишить Пхеньян притока валюты в страну, активно развивающую ракеты, способные доставлять ядерные боеголовки.
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mashkamramova написал 02.03.2018 01:25
OlegRetun написал 02.03.2018 01:24
3авидонов Нигодин написал 02.03.2018 01:13
Во Владике они не хило прижились, хотя по началу, лет 20 назад, их подростки ножами резали по несколько человек в год.
Когда северокорейцы возвращались ночевать в общагу их уже поджидали стайки шпаны.
Потом северокорейцы стали ночевать на стройках, отказавшись возвращаться в эту общагу и потихоньку убийства прекратились.
Ну шо еще сказать...Я северокорейца по одному запаху узнаю- специфический, тухленький запашок от своеобразного пота выделяемого от своеобразных приправ к еде.
Но если гутарить откровенно, то они хоть и забитые и бомжеватые, но русака по человеческим, положительным качествам превосходят значительно.
Ванючка Сралин со своей СССР разорвал Корею на две половинки причинив массу зла, создав заразную язву на теле нашей планеты под названием Земля!
А.Каммерер написал 01.03.2018 16:19
Док написал 01.03.2018 15:37