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Московский листок

К нам вернулся Путин

Опубликовано 02.03.2018 автором С.Ильин в разделе комментариев 7

путин выборы грудинин

К нам вернулся Путин. С посланием. Посылал старательно, с выражением. Установил личный рекорд многословия – 82 минуты. Пугал и воодушевлял ракетами и самолетами, повышением производительности труда и инвестиций, развитием малого и среднего бизнеса, новыми заповедниками, ростом продолжительности жизни, снижением уровня бедности. Из того, что говорил раньше, ничего не забыл, в отличие от широкой публики, ну а пугаемые и воодушевляемые сами разберутся, кто есть кто. Все прочие участники предвыборных дебатов (никто не забыл, что выборА будут?) завистливо отдыхали.

Обедню портила унылая рутинность мероприятия, четырнадцатого в репертуаре исполнителя. Впрочем, пропаганда трудностей не боится, она приложит все силы для «анализа», «обсуждения», для превращения предвыборной обещалки в шестилетний план сроком годности до 18 марта текущего года, «устремленность в будущее» до будущего дня голосования должна протянуть.

Достойна особого внимания такая неотъемлемая часть этой устремленности, как перспектива сохранения премьерства за известным в-будущее-устремленцем Медведевым Д.А., в рекомендациях не нуждающемся.

Тринадцатикратными прошлыми ежегодными посланиями, если кто-то их помнит, провозглашались новые пятилетки, каждые раз отправляемые в Лету посланием следующего года.

Вот и прошлые майские указы прокляты и забыты. Говорят, будут новые. Верить в счастливую судьбу новых указов можно лишь по рецептам Тертуллиана, ибо истинный бог должен быть распят, а истинная вера должна быть обманута.

Не будем чрезмерно строгими, ведь послание это тоже предназначено к скорейшему забытью, ибо год – это целая вечность для стратегических способностей кремля, он возделывает лишь грядки скороспелых, сезонных продуктов. Агрономия успехов РФ давно переместилась из полей социально-экономических, по причине их быстро выявленной полной бесплодности при любом госбюджетно-распиловочном унавоживании, в военно-спортивные. Теперь спортсмены и семьи погибших «за пацанов» (надо понимать – кремлевских) военнослужащих могут рассчитывать на пособия в размере аж целой однодневной зарплаты миллера-сечина. Да и какой же русский не любит быстрой езды на BMW, украшенном наклейками «можем повторить» и «на Берлин».

Увы, ко всему привыкаешь. Городу и миру вновь и вновь являют все более грандиозные триумфы бессодержательности и пустоты, а сердца, избалованные прежними шедеврами (не сказать даже, что шедеврами старых мастеров, это все – современное искусство) не бьются чаще.

Кстати, а что там неизменно говаривал мужик после повторяющихся монологов героя Савелия Крамарова в фильме про «неуловимых»? Кто забыл, гляньте.



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Всего комментариев к статье: 7
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Когда чекист говорит вам "Доброе утро" -
он уже врет. написал 02.03.2018 03:07
.
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после долгой и продолжительной болезни
он ли это или не он написал 02.03.2018 03:07
странные дела - после долгой и продолжительной болезни путяра похудел на лицо-фэйс и как-бы помолодел. и переносица стала немнрго уже - не как и предыдущего двойника..тут вопрос он ли это или не он ?
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Анекдоты
про путинскую мафию написал 02.03.2018 03:04
Путин пообещал жить по-новому со старой мафией.
.
Путин объявил, что изобрел комара с атомной бомбой для защиты своей мафии, путинская мафия от восторга запрыгала на стульях.
.
После президентского послания "о прорыве" Путину снится, что в Кремле прорвало унитаз.
Его подхватил поток, рядом плывут Медведев, все "питерские", ФСОшники, ФСБэшники, а на берегу народ кричит "Ура!".
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(без названия)
!!!TOTOTQ!BOG! написал 02.03.2018 03:03
" И у всех враждующих партий одно главное обвинение - "путинист"! Ты путинист, нет ты путинист, но в том,что хуже путиниста никого и ничего нет, согласны все. "
- То таки да... Дураков в сети таки хватает - глядишь, и грудняка таки выберут... То таки да...
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(без названия)
OlegRetun написал 02.03.2018 01:16
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Пугал
Мытарь написал 02.03.2018 00:22
ежей голой жопой.
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Щаз Баранов опять будет беситься и забанит
меня, написал 02.03.2018 00:13
но я один простой вещь скажу, вы только не обижайтесь. Лучший пруф тому, что Путина поддерживают <20% - этот сайт, но и не только. Практически нет в тырнетах такого , чтобы хоть кто-то призывал идти голосовать за Путина! Все обсуждения только, как правильно бойкотировать и нужно ли поддержать Грудинина. И у всех враждующих партий одно главное обвинение - "путинист"! Ты путинист, нет ты путинист, но в том,что хуже путиниста никого и ничего нет, согласны все. Никто не говорит, вот я путинист и это круто. )))))
DDDDDDDD
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