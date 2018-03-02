К нам вернулся Путин. С посланием. Посылал старательно, с выражением. Установил личный рекорд многословия – 82 минуты. Пугал и воодушевлял ракетами и самолетами, повышением производительности труда и инвестиций, развитием малого и среднего бизнеса, новыми заповедниками, ростом продолжительности жизни, снижением уровня бедности. Из того, что говорил раньше, ничего не забыл, в отличие от широкой публики, ну а пугаемые и воодушевляемые сами разберутся, кто есть кто. Все прочие участники предвыборных дебатов (никто не забыл, что выборА будут?) завистливо отдыхали.

Обедню портила унылая рутинность мероприятия, четырнадцатого в репертуаре исполнителя. Впрочем, пропаганда трудностей не боится, она приложит все силы для «анализа», «обсуждения», для превращения предвыборной обещалки в шестилетний план сроком годности до 18 марта текущего года, «устремленность в будущее» до будущего дня голосования должна протянуть.

Достойна особого внимания такая неотъемлемая часть этой устремленности, как перспектива сохранения премьерства за известным в-будущее-устремленцем Медведевым Д.А., в рекомендациях не нуждающемся.

Тринадцатикратными прошлыми ежегодными посланиями, если кто-то их помнит, провозглашались новые пятилетки, каждые раз отправляемые в Лету посланием следующего года.

Вот и прошлые майские указы прокляты и забыты. Говорят, будут новые. Верить в счастливую судьбу новых указов можно лишь по рецептам Тертуллиана, ибо истинный бог должен быть распят, а истинная вера должна быть обманута.

Не будем чрезмерно строгими, ведь послание это тоже предназначено к скорейшему забытью, ибо год – это целая вечность для стратегических способностей кремля, он возделывает лишь грядки скороспелых, сезонных продуктов. Агрономия успехов РФ давно переместилась из полей социально-экономических, по причине их быстро выявленной полной бесплодности при любом госбюджетно-распиловочном унавоживании, в военно-спортивные. Теперь спортсмены и семьи погибших «за пацанов» (надо понимать – кремлевских) военнослужащих могут рассчитывать на пособия в размере аж целой однодневной зарплаты миллера-сечина. Да и какой же русский не любит быстрой езды на BMW, украшенном наклейками «можем повторить» и «на Берлин».

Увы, ко всему привыкаешь. Городу и миру вновь и вновь являют все более грандиозные триумфы бессодержательности и пустоты, а сердца, избалованные прежними шедеврами (не сказать даже, что шедеврами старых мастеров, это все – современное искусство) не бьются чаще.

Кстати, а что там неизменно говаривал мужик после повторяющихся монологов героя Савелия Крамарова в фильме про «неуловимых»? Кто забыл, гляньте.