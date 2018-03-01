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Московский листок

Министр Мединский усадьбы, которые охранялись социалистическим государством, раздаст новой знати

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 7

силовигархия мединский классоваяненависть минкульт
Министр Мединский усадьбы, которые охранялись социалистическим государством, раздаст новой знати

Министр культуры России Владимир Мединский выступил с идеей передавать исторические усадьбы в частное владение. Это касается тех усадеб, в которых не расположены государственные музеи, уточнил министр.

Такое заявление главы Минкультуры прозвучало в среду в ходе встречи с представителями Ассоциации владельцев исторических усадеб. По словам Мединского, он "глубоко убежден" в необходимости подобной меры.

"Все усадьбы, кроме тех, в которых сейчас находятся государственные музеи, должны быть переданы частным владельцам", - сказал он, добавив, что усадьбы могут быть переданы в аренду или проданы в собственность. "В идеале - продаваться", - уточнил министр.

Ранее руководитель ассоциации Михаил Лермонтов представил Мединскому концепцию общественно-государственного проекта "Возрожденные усадьбы России". Согласно проекту, число владельцев исторических усадеб в ближайшие годы предполагается увеличить до 100 человек. В настоящее время в ассоциации состоит 30 владельцев.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный улыбается:

- Видите, я же не зря вам постоянно говорю о грядущей монархии. К ней по сути всё готово - и новая знать имеется, и бесхозные поместья. А на каких основаниях их отдавать? Государство-Труба божится, что оно обеднело, что у Министерства культуры нет средств на восстановление даже романовских родовых (царских!) поместий - что уж говорить о прочих? И на примере Ропши именно Мединский и доказывал, что спасти памятник истории и культуры сможет только Сечин и Роснефть, ведь если у Минкульта денег нет, то у Роснефти всегда найдутся. Вот что они говорили в октябре 2016-го: "Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" в Ленинградской области Елена Кальницкая заявила, что передача дворцово-паркового ансамбля "Ропша" в аренду компании "Роснефть" будет "настоящим счастьем" для царского дворца XVIII века, находящегося в плачевном состоянии. По мнению Кальницкой, это единственный способ спасти этот памятник истории, передает "Эхо Москвы". "Я считаю, что это был бы очень грамотный ход, особенно в сегодняшних сложных финансовых условиях, - цитирует ее "Интерфакс". - Загородные дворцы требуют неподъемных для музея финансовых затрат, а сейчас Ропшу содержит ГМЗ "Петергоф" на свои средства. Она законсервирована, она охраняется, но больше мы не потянем. Минкультуры нам ясно дало понять, что денег на реставрацию и создание в Ропше музея нет". "Если эта передача случится, это будет огромное счастье для дворца, а ГМЗ "Петергоф" будет, со своей стороны, помогать научными, искусствоведческими, историческими консультациями и так далее", - подчеркнула Кальницкая. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в совместном письме с министром культуры страны Владимиром Мединским попросил президента Владимира Путина передать Ропшу в аренду нефтяной компании. Как следует из этого письма, Сечин и Мединский договорились, что дворцово-парковый ансамбль возможно восстановить, причем с последующим его приспособлением для "современного использования" за счет средств "Роснефти".  В компании Сечина пообещали, что после реставрации Ропшинского дворца его смогут посещать туристы, однако использоваться он будет "Роснефтью" для собственных нужд." То есть почва-то планомерно готовится, и то что раньше высказывали "низы", теперь как бы уже и верхи не стесняются высказывать. Вопрос весь в том, кто же будет даровать царские и прочие имения - как состоится исторический возврат к крепостничеству? Как отдадут в частные руки плоды "бесчинства и варварства большевиков" - плоды национализации, которые в социалистическом государстве реставрировались, охранялись государством и принадлежали народу? А вот после реставрации монархии - вы узнаете ответ и на этот вопрос, дорогие товарищи. Главное ничего в нынешнем государственном устройстве не трогать революционными ручками - главное ждать, пока само всё докатится в социальном регрессе до логической остановки "Россия, которую украли у нас большевики".

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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
mashkamramova написал 02.03.2018 01:38
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
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(без названия)
OlegRetun написал 02.03.2018 01:26
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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А в чем, собственно, проблема?
Кремль же написал 02.03.2018 00:04
они приватизировали. А тут всего лишь аренда. Не впечатляет.
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(без названия)
совестлевый написал 01.03.2018 19:04
Малограмотный, эгэшный, купивший диплом в переходе, либерально-фашистский мудлан, путинский ху...сос охамел совсем.
Дайте-же наконец ему дозу галопередола, а то малец ох...еет совсем. Ну и на отдых в палату номер шесть.
Да... хорош у нас миньюстр окультуренный . Настоящий швондер млять.
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(без названия)
Тенге написал 01.03.2018 18:52
Пора начинать их мочить по одному или группами!
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Мухолов
Игорь-Мухолов написал 01.03.2018 17:05
https://forum-msk.org/dialog/thread.html?id=14400471
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(без названия)
г жопинск написал 01.03.2018 16:55
а че ляха -муха рублевка уже не канает? ну наши придут , рыскать по усадьба мне легче будет,да хоть и не придут,гены помняткак усадьбы громить...
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