Пайщица совхоза им. Ленина пожаловалась на угрозы Грудинина

Акционер подмосковного "Совхоза имени Ленина" Антонина Маякина, подавшая иск к директору предприятия Павлу Грудинину по поводу земельных паёв заявила об угрозах со стороны бизнесмена.

"Он мне позвонил и сказал: "Тонь, что, ты решила развалить совхоз?" Я ему сказала, что совхоза уже нет, чего разваливать его? Он мне: "Но ты знаешь, что ты со мной судишься?" Я говорю: "Да, я сужусь с тобой. Я всегда была против тебя". Он сказал: "Мой адвокат стоит 500 тысяч, и если я выиграю…" Я сказала: "Но ты пока еще не выиграл". "Но ты знай, — он сказал, — что мой один адвокат будет стоить 500 тысяч, и ты — заплатишь. Я сказала: "Хорошо, заплачу", - рассказала Маякина телеканалу РЕН ТВ. По ее словам, этот телефонный разговор состоялся вечером 21 февраля.

Напомним, накануне Арбитражный суд Московской области приступил к рассмотрению иска акционеров «Совхоза имени Ленина» к его главе Павлу Грудинину. Истцы требуют признать недействительной сделку с участием дочерней компании совхоза, в результате которой работники предприятия лишились земельных паёв.

Дочерняя структура совхоза впоследствии с выгодой продала участки под строительство торговых центров. По данным СМИ, Павел Грудинин, его сын Антон, а также их партнеры заработали на этом по нескольку десятков миллионов рублей.

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