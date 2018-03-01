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Московский листок

Пайщица совхоза им. Ленина пожаловалась на угрозы Грудинина

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 26

Пайщица совхоза им. Ленина пожаловалась на угрозы Грудинина

Акционер подмосковного "Совхоза имени Ленина" Антонина Маякина, подавшая иск к директору предприятия Павлу Грудинину по поводу земельных паёв заявила об угрозах со стороны бизнесмена.

"Он мне позвонил и сказал: "Тонь, что, ты решила развалить совхоз?" Я ему сказала, что совхоза уже нет, чего разваливать его? Он мне: "Но ты знаешь, что ты со мной судишься?" Я говорю: "Да, я сужусь с тобой. Я всегда была против тебя". Он сказал: "Мой адвокат стоит 500 тысяч, и если я выиграю…" Я сказала: "Но ты пока еще не выиграл". "Но ты знай, — он сказал, — что мой один адвокат будет стоить 500 тысяч, и ты — заплатишь. Я сказала: "Хорошо, заплачу", - рассказала Маякина телеканалу РЕН ТВ. По ее словам, этот телефонный разговор состоялся вечером 21 февраля.

Напомним, накануне Арбитражный суд Московской области приступил к рассмотрению иска акционеров «Совхоза имени Ленина» к его главе Павлу Грудинину. Истцы требуют признать недействительной сделку с участием дочерней компании совхоза, в результате которой работники предприятия лишились земельных паёв.

Дочерняя структура совхоза впоследствии с выгодой продала участки под строительство торговых центров. По данным СМИ, Павел Грудинин, его сын Антон, а также их партнеры заработали на этом по нескольку десятков миллионов рублей.

Материалы по теме: Бывшие работники подмосковного совхоза им. Ленина обратились за помощью к президенту РФ

 



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Всего комментариев к статье: 26
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(без названия)
OlegRetun написал 02.03.2018 01:30
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Re: mashkamramova
Не гони....... написал 02.03.2018 01:28
Ты болен страшной штукой...не ври от этого тебе не вылечиться...Иди и прими ванну с азотной кислотой...параитам хана...
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Re: Re: Мудобор -ТЫ БЕЗГРАМОТНЫЙ ...
Ниче се.... написал 02.03.2018 01:24
Какойто мудабор обьявился....Ваще...позорный троль...безгаловый...Походу стали превлекать полных придурков...Деньги кули казенные...
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(без названия)
mashkamramova написал 02.03.2018 01:21
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
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Re: Мудобор -ТЫ БЕЗГРАМОТНЫЙ ...
-Что это? написал 01.03.2018 22:46
Продолжай обтекать...
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Re: ининские написал
замечание написал 01.03.2018 22:37
" С ними автоматически уходили и три гектара земли&#187;, &#8212; пояснила Антонина Маякина.
Сколько стоит одна сотка земли?"-жадные халявщики скапитализдившие как ,им казалось право жить за счет труда других ,паразитируя на присвоенной общенародной собственности .. мелкие прихватизаторы ельципуты общенародной собственности-земли , пытаются отцыганить выгодные куски себе лично , у более крупных .Собянин вон,недавно сказал что, все ваши свидетельства о собственности ,решения судов , просто бумажки...
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(без названия)
мутабор написал 01.03.2018 22:34
"Сколько я зарезал, сколько капитала душ я погубил."
Что лживые гаспада ющенки кпрф , подонки зюгановы и холуи вора грудинина сьели? Во всем вы такие. И везде. И повсюду. Врать и подменять поавду о воре грудинине и подонке зюганове ваша работа.
Утерлись?
Жидовенок докторской что еще выкинешь, мне будет весело.
Ответить
гаспада , вы и тут изоврались жидовски
мутабор написал 01.03.2018 22:25
И тут не смогли мутабора свалить!
А и тут мой ник подменил вот этот жидовенок -
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед.
Ха!
И здесь вас мутабор достал.
И чтобы вы , гаспада, не вытворяли здесь на мск. Мутабор Зделает вас по любому случаю и при любом раскладе.мутабор предупреждал вас об этом, гаспада.
Но самое главное , гаспада, что благодаря И скромному мутабору вес вора грудинина упал в реальности.
И теперь вы можете что угодно и как угодно врать и извираться , как ваши вор грудинин и пожонок кпрф зюганов.
Народ знает правду о них.
И ваше дремучее внимание к моей персоне с подменой ника подняло мой имидж и доверие еще больше.
Спасибо.
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Re: Re: смесь воровской олигархии с госдепом сша -ТЫ БЕЗГРАМОТНЫЙ МУДАК
-Что это? написал 01.03.2018 21:42
Re: Re: смесь воровской олигархии с госдепом сша -ТЫ БЕЗГРАМОТНЫЙ МУДАК
-Что это? написал 01.03.2018 21:26
Ну, что? Засунули языки в ж*пы?
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Re: смесь воровской олигархии с госдепом сша -ТЫ БЕЗГРАМОТНЫЙ МУДАК
-Что это? написал 01.03.2018 21:14
Как та света Свинорыл с территории 404.
Итак:
"Сколько стоит одна сотка земли?
1 сотка =100 000 доллар$$ по максимуму возьмем
3 гектара земли это =300 соток земли
.
300 х 100 000 доллар$ = 30 000 000
миллионов доллар$
А это 30 миллиардов долларо$$
Или 30 х 60 =1 800 миллиардов рублей."
.
.
.
Если 1 сотка стоит 100000долларов,
То 1 га стоит 100000*100= 10000000=10млн долларов.
А 3 га будут стоить 30 млн долларов.
Но, никак не 30 млрд долларов!
Далее: 30млн долларов умножить на 60= 1800 млн рублей=1,8 млрд рублей.
Но, никак не 1800 млрд рублей, как ты тут насчитал, а в 1000 раз меньше!!!!!
Вот так, от олухов, берутся непонятные цифры!
Дебил. За парту садись!!!!!!!!
Ответить
Re: Re: Re: смесь воровской олигархии с госдепом сша
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед0*1ДальССкий написал 01.03.2018 21:41
Эко, как прЁт ебoната мутбора-тупинамбура!
От моего имени взял и написал 01.03.2018 21:13 всякую xyйню.
Ответить
Re: Re: Re: смесь воровской олигархии с госдепом сша
колдун из мальгриба написал 01.03.2018 21:40
Не булет никакого второго тура.
И не мечтайте.
Бойкот выборам воров грудининых.
И пусть молится жидоскому своему идолу , чтобы вора не укатали нв нары за его воровство.
А вор вон как выслуживается.
А хуль ему не выслуживаться?
Сппизданул с олигархами 20 триллионоа рублей и в кандидаты подался тварь!
Ответить
Re: Re: Re: смесь воровской олигархии с госдепом сша -ТЫ БЕЗГРАМОТНЫЙ МУДАК
-Что это? написал 01.03.2018 21:38
Обтекай....
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Re: Re: смесь воровской олигархии с госдепом сша -ТЫ БЕЗГРАМОТНЫЙ МУДАК
мутабор уржался. написал 01.03.2018 21:33

Что такое? Что за гам? Подумаешь в декларации свелений о кандидате вора грудинина малость ошибся. Ну не триллионы, а миллиарды. Тоже не мало.
Как раз хватит, чтоб Россию госдепу сша продать с потрохами.
Ответить
Re: Re: смесь воровской олигархии с госдепом сша -ТЫ БЕЗГРАМОТНЫЙ МУДАК
-Что это? написал 01.03.2018 21:26
Ну, что? Засунули языки в ж*пы?
Ответить
Re: смесь воровской олигархии с госдепом сша -ТЫ БЕЗГРАМОТНЫЙ МУДАК
-Что это? написал 01.03.2018 21:14
Как та света Свинорыл с территории 404.
Итак:
"Сколько стоит одна сотка земли?
1 сотка =100 000 доллар$$ по максимуму возьмем
3 гектара земли это =300 соток земли
.
300 х 100 000 доллар$ = 30 000 000
миллионов доллар$
А это 30 миллиардов долларо$$
Или 30 х 60 =1 800 миллиардов рублей."
.
.
.
Если 1 сотка стоит 100000долларов,
То 1 га стоит 100000*100= 10000000=10млн долларов.
А 3 га будут стоить 30 млн долларов.
Но, никак не 30 млрд долларов!
Далее: 30млн долларов умножить на 60= 1800 млн рублей=1,8 млрд рублей.
Но, никак не 1800 млрд рублей, как ты тут насчитал, а в 1000 раз меньше!!!!!
Вот так, от олухов, берутся непонятные цифры!
Дебил. За парту садись!!!!!!!!
Ответить
(без названия)
ЕдренБатон написал 01.03.2018 21:14
Еврейчик Грудин нанят боссом по имени Путин через холопа по имени ЗюГА! Буржуй Грудин "за социализм!" Это новый еврейский анекдот.
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Re: Re: смесь воровской олигархии с госдепом сша
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед0 написал 01.03.2018 21:13
СспизЗдили и вывели из России в офшоры 2 триллиона рублей.
Вот ТЕ и получите Золупу россияне.
Вот после выбров и пойдут цены скакать. Все на плечи народа труда возложат.
А еще этот жид грудинин по тв выступал. Против олигархов. Вот те и прлтив. Вышло заодно воруют.
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Re: смесь воровской олигархии с госдепом сша
кратко написал 01.03.2018 21:05
Обьеглоренная Тоня сказала:
Ушли 3 гектара землицы , проданной вором Грудининым
1 сотка =100 000 доллар$$ по максимуму возьмем
3 гектара земли это =300 соток земли
.
300 х 100 000 доллар$ = 30 000 000
миллионов доллар$
А это 30 миллиардов долларо$$
Или 30 х 60 =1 800 миллиардов рублей.
.
А это 1 триллион 800,миллиардов рублей......
А если брать продажу одной сотки по средней цене ща сотку за 50 000 доллар$ , то соответственно продано в два раща меньше, всего то на 900 000 000 000 то есть 900 миллиардов рублей.
Ответить
смесь воровской олигархии с госдепом сша
мутабор здесь дрожите сууки грудининские написал 01.03.2018 21:01
18+URA.RU Российское информационное агенство
19:47 01 марта 2018
&#171;Знай, ты заплатишь&#187;. Пожилая пайщица совхоза им. Ленина пожаловались на угрозы Грудинина. ФОТО
Грудинин все чаще выбивается из образа кандидата-коммуниста
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин лично пригрозил пожилой пайщице совхоза имени Ленина, подавшей на него иск в суд. О разговоре со своим бывшим директором акционер предприятия Антонина Маякина сообщила журналистам.
Вечером 21 февраля, после очередного заседания суда, в ее квартире раздался телефонный звонок. Секретарь Грудинина соединил пенсионерку с экс-руководителем, который обвинил ее в попытке развалить компанию.
Ранее, по словам женщины, она предложила Грудинину обменять свои акции на квартиру, но получила отказ. &#171;Много знаешь, ничего у нас с тобой не получится&#187;, &#8212; приводит слова Грудинина &#171;Лента.ру&#187;. &#171;Он всех своих, кто у него работал в совхозе, заставлял эти акции сдать. С ними автоматически уходили и три гектара земли&#187;, &#8212; пояснила Антонина Маякина.
Сколько стоит одна сотка земли?
1 сотка =100 000 доллар$$ по максимуму возьмем
3 гектара земли это =300 соток земли
.
300 х 100 000 доллар$ = 30 000 000
миллионов доллар$
А это 30 миллиардов долларо$$
Или 30 х 60 =1 800 миллиардов рублей.
.
А это 1 триллион 800,миллиардов рублей......
А если брать продажу одной сотки по средней цене ща сотку за 50 000 доллар$ , то соответственно продано в два раща меньше, всего то на 900 000 000 000 то есть 900 миллиардов рублей.
...
И тут , естественно, встает вопрос?
А куда делась такая огромная триллионная сумма.
И тут стпновится очевидным, что за вором Грудининым стоят воры покруче.
То есть десятки миллиардов достались вору Грудинину. А триллионы достались его шефу вора Грудинина .
.И кто же шеф?
.
А тут и становится понятным почему и отчего вору Грудинину прощаются все его предвыборные косяки. Значит за ним стоят воры , которых система боится трогать.
.
Так жидовская воровская чурка грудинин кукла , которой играют фигуры' посолиднее." и тем более теперь становится понятным и поведение проститутки кпрф зюганова, прлдавшего партию подонков за 20 миллионов долларов вору грудинину.
А если учесть и еще шпионские договоренности пожонка зюганова и вора грудинина с госдепом сша и цру....
Адскую смесь однако аыбрал нпср....
.
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Re: так правильно
старче написал 01.03.2018 20:01
Чудо ты,в перьях. Шуток не понимаешь)))
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