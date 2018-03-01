Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Польша отрицает собственный вклад в холокост, теперь в виде действующего закона

Опубликовано 01.03.2018 в разделе комментариев 5

польша холокост антисемитизм концлагеря
Польша отрицает собственный вклад в холокост, теперь в виде действующего закона

В Польше вступил в силу скандальный закон об уголовной ответственности за обвинение польского народа в причастности к Холокосту, а также за пропаганду бандеровской идеологии. Еще на стадии проекта законодательную инициативу осудили в Израиле, США, резко против выступило мировое сообщество в целом (кроме, однако, "Единой России" - там закон похвалили).

"Теперь вам грозит до трех лет тюрьмы за ложное приписывание нацистских преступлений полякам или государству. Даже если вы это сделаете непреднамеренно. Под действие закона не попадают только научная деятельность и художественное самовыражение", - сообщает Twitter издания Notes from Poland.

Речь идет о поправках к закону об Институте национальной памяти, утвержденных сенатом Польши 1 февраля.

Закон о Холокосте и бандеровцах, как его кратко именуют в средствах массовой информации, в начале февраля раскритиковал председатель Европейского совета и бывший премьер Польши Дональд Туск. На своей странице в Twitter он заявил, что ложная формулировка о "польских концлагерях" действительно наносит вред доброму имени и интересам страны, однако авторы закона "способствовали распространению этой гнусной клеветы по всему миру эффективнее, чем кто бы то ни было ранее". Правда, позднее он удалил свой твит.

Несмотря на общественный резонанс, президент Польши Анджей Дуда 6 февраля решил подписать документ, но после этого направил его на рассмотрение Конституционного суда, чтобы тот проверил закон на соответствие статье о свободе выражать свои взгляды.

Теперь под запрет попадают выражение "польские лагеря смерти" и другие высказывания, которые можно интерпретировать как желание выставить поляков соучастниками нацистов. Наказание также грозит тем, кто попытается пропагандировать бандеровскую идеологию и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами, когда жертвами стали не менее 30-40 тысяч поляков.

Накануне вступления закона в силу, 28 февраля, в Израиль прибыла представительная польская делегация, которую возглавляет заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий. Сегодня, 1 марта, эта делегация проводит переговоры с генеральным директором израильского МИДа Ювалем Ротемом и израильскими экспертами - историками и юристами, чтобы обсудить возможные поправки к данному закону, которые устроили бы и Израиль, и Польшу, сообщает NEWSru Israel.

Между тем министр юстиции Польши Збигнев Зебро, который также является генеральным прокурором страны, ранее заявлял, что закон вступит в силу только после того, как соответствующее решение будет принято Конституционным судом.

В Израиле и США закон вызвал особенно резкую критику, так как получается, что польские власти могут привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму на срок до трех лет выживших жертв Холокоста, которые рассказывают свою историю.

Напомним, 29 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху, что выступает против обвинений республики в участии в Холокосте. Об этом он сообщил после телефонного разговора с Нетаньяху, состоявшегося поздно вечером в воскресенье, 28 января. 

По телефону стороны договорились о диалоге, несмотря на то что депутаты в Варшаве приняли законопроект, в соответствии с которым любой, кто использует фразу "польские лагеря смерти", может быть до трех лет лишения свободы или штрафа. 

Пресс-секретарь польского правительства Джоанна Копчиньска сообщила, что премьер-министр Польши Моравецкий "побеседовал с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о текущих польско-израильских отношениях и исторических проблемах", передает Radio Poland.

Материалы по теме:

Польша отказывается от ключевой роли в Холокосте

Польша своей вины перед Израилем не видит, и перед СССР тоже

Родина Освенцима и Варшавского гетто задает белорусам "национальный вопрос"

Снос памятника красноармейцам в Польше вернул её в благословенные нацистские времена



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
mashkamramova написал 02.03.2018 01:46
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
Ответить
(без названия)
OlegRetun написал 02.03.2018 01:28
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
Ответить
(без названия)
ЕдренБатон написал 01.03.2018 21:31
Польшу обозвал "гиеной" никакой не "коммуняка", а сам сэр Уинстон Черчилль! Ну а для русских поляки всегда были предателями и проститутками. Видимо из-за этой черты польского менталитета некогда великие на тот момент державы и решили в целях обеспечения спокойствия Европы расчленить Польские земли. Но потомки оказались глупее предков и позволили возродиться этому чирею на теле Европы.
Ответить
(без названия)
совестлевый написал 01.03.2018 18:57
польша - это гиена Европы. Самая подлая, мерзкая, пакостная, вражеская по отношению к России страна. Поляки всегда
гадили и будут гадить России. Только самые жестокие санкции по отношению к польским ублю...кам могут остановить
эту сволочь. Снести все памятники врагам России в Смоленске. Сдохли самые ярые враги нашей страны, а путин каиться перед этой м...азью. Предоставить счет за холокост русского народа, принять закон о геноциде русского народа, и послать на ху... эту оон вместе с евжопией. А, я забыл , у вовки там партнеры по бизнесу а не враги. Даже в своей
лживой речюшки называет откровенных врагов своими партнерами по бизнесу. Ох...ел млять, дебил.
Ответить
За исключением Советского периода ,Польша была всеевропейской простигосподи...
-Что это? написал 01.03.2018 18:46
Щас приБалтика подключилась, а также территория 404.
Последняя, дык решила Польшу обскакать.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваш выбор 18 марта:
Результаты
Интернет-ТВ
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пилоты?
Катастрофа Ан-148: а есть ли у нас гражданские пил...
28.02.2018
Виктор Тюлькин: Грудинин - инструмент одурачивания масс
Виктор Тюлькин: Грудинин - инструмент одурачивания...
01.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
К нам вернулся Путин (7)
Большой блеф (16)
Лучше бы Путин угрожал США поднять зарплаты бюджетникам... (11)
Пайщица совхоза им. Ленина пожаловалась на угрозы Грудинина (26)
Польша отрицает собственный вклад в холокост, теперь в виде действующего закона (5)
Министр Мединский усадьбы, которые охранялись социалистическим государством, раздаст новой знати (7)
Рабочий класс КНДР гибнет на стройках сырьевой империи почём зря (5)
Рыбка и Лесли будут судимы за поругание морали Королевства (10)
Кого дисквалицицировали из-за допинга - считать "мучениками за веру"! (20)
Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить Украине 4,63 миллиардов долларов (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Считайте, чтo МЭФ прекратил свoё существoвание - егo сoжрала и прихлoпнула Мамoна:((
Дарья Митина Дарья Митина: Пoмним
Дарья Митина Дарья Митина: Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Грудинина?
Максим Калашников Максим Калашников: Путин даёт новые обещания, забыв о невыполненных старых
Дарья Митина Дарья Митина: Планы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss