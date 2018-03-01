Польша отрицает собственный вклад в холокост, теперь в виде действующего закона

В Польше вступил в силу скандальный закон об уголовной ответственности за обвинение польского народа в причастности к Холокосту, а также за пропаганду бандеровской идеологии. Еще на стадии проекта законодательную инициативу осудили в Израиле, США, резко против выступило мировое сообщество в целом (кроме, однако, "Единой России" - там закон похвалили).

"Теперь вам грозит до трех лет тюрьмы за ложное приписывание нацистских преступлений полякам или государству. Даже если вы это сделаете непреднамеренно. Под действие закона не попадают только научная деятельность и художественное самовыражение", - сообщает Twitter издания Notes from Poland.

Речь идет о поправках к закону об Институте национальной памяти, утвержденных сенатом Польши 1 февраля.

Закон о Холокосте и бандеровцах, как его кратко именуют в средствах массовой информации, в начале февраля раскритиковал председатель Европейского совета и бывший премьер Польши Дональд Туск. На своей странице в Twitter он заявил, что ложная формулировка о "польских концлагерях" действительно наносит вред доброму имени и интересам страны, однако авторы закона "способствовали распространению этой гнусной клеветы по всему миру эффективнее, чем кто бы то ни было ранее". Правда, позднее он удалил свой твит.

Несмотря на общественный резонанс, президент Польши Анджей Дуда 6 февраля решил подписать документ, но после этого направил его на рассмотрение Конституционного суда, чтобы тот проверил закон на соответствие статье о свободе выражать свои взгляды.

Теперь под запрет попадают выражение "польские лагеря смерти" и другие высказывания, которые можно интерпретировать как желание выставить поляков соучастниками нацистов. Наказание также грозит тем, кто попытается пропагандировать бандеровскую идеологию и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами, когда жертвами стали не менее 30-40 тысяч поляков.

Накануне вступления закона в силу, 28 февраля, в Израиль прибыла представительная польская делегация, которую возглавляет заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий. Сегодня, 1 марта, эта делегация проводит переговоры с генеральным директором израильского МИДа Ювалем Ротемом и израильскими экспертами - историками и юристами, чтобы обсудить возможные поправки к данному закону, которые устроили бы и Израиль, и Польшу, сообщает NEWSru Israel.

Между тем министр юстиции Польши Збигнев Зебро, который также является генеральным прокурором страны, ранее заявлял, что закон вступит в силу только после того, как соответствующее решение будет принято Конституционным судом.

В Израиле и США закон вызвал особенно резкую критику, так как получается, что польские власти могут привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму на срок до трех лет выживших жертв Холокоста, которые рассказывают свою историю.

Напомним, 29 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху, что выступает против обвинений республики в участии в Холокосте. Об этом он сообщил после телефонного разговора с Нетаньяху, состоявшегося поздно вечером в воскресенье, 28 января.

По телефону стороны договорились о диалоге, несмотря на то что депутаты в Варшаве приняли законопроект, в соответствии с которым любой, кто использует фразу "польские лагеря смерти", может быть до трех лет лишения свободы или штрафа.

Пресс-секретарь польского правительства Джоанна Копчиньска сообщила, что премьер-министр Польши Моравецкий "побеседовал с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о текущих польско-израильских отношениях и исторических проблемах", передает Radio Poland.

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