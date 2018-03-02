Большой блеф

Послание ВВП-2018 – яркое шоу-представление. Попытка с помощью картинок «чудо-оружия» замазать как вопиющие провалы в экономике и в управлении страной, так и нарастающую отсталость военной машины РФ, видной в Сирии.

Пенсионерки, поди, охают от восторга. А мы посмотрим на все трезвым взглядом.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУШКИ ВМЕСТО МАСЛА

Завалив экономику и запустив дела в управлении, власть пытается выскочить за счет военно-технического шоу. Но это смешно: нам под видом «новейших разработок» показали советские разработки 1960-х и 1980-х. Например, крылатую ракету с ядерным реактивным двигателем (открытого типа, где засасывается воздух, который нагревается в активной зоне реактора и затем бьет реактивной струей). Такие проекты разрабатывались в США и СССР – бомбардировщик «Мясищев-60» и крылатая ракета «Плутон». Оба проекта закрыли как опасные и бесперспективные: они оставляли за собой радиоактивный шлейф.

Ракета-гиперзвуковик «Кинжал» - явно Х-32 ОКБ «Радуга», разработка 1980-х годов. Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3420319.html

Если это – иная аэробаллистическая ракета для МиГ-31М, то это – разработка тоже из СССР. Я видел такую в справочнике еще 1991 года (копия у меня хранится) как перспективную советскую разработку. Кстати, МиГ-31М в РФ больше не производится. Так что Путин досасывает с донышка последние советские заделы. Ничего чисто постсоветского он не показал.

Ядерная трансокеанская торпеда в СССР была отставлена прочь как оружие медленное (относительно ракет и космических ударных систем), плохо управляемое и явно неэффективное. Впрочем, Максим Калашников об этом подробнее в телепередаче скажет.

Собственно перспективных систем вооружения Путин не показал. Это и космические боевые платформы, и орбитальные штурмовики с кинетическим оружием для поражения целей на поверхности Земли. Сирия показывает, что РФ отстает в оружии. У нее все еще нет ни ударных дронов-ракетоносцев и бомберов (есть у США и КНР), ни легких самолетов дальнего радарного дозора типа американского «Хокая», ни высотного разведчика-беспилотника вроде стратосферного американского «Глобал хок», аналога немецкой «Рамы». «Глобальные ястребы» давно висели над головами «вагнеровцев». Висят они и над Донбассом, обеспечивая артиллерии ВСУ снайперское, с одного-двух выстрелов, поражение целей даже в туманные ночи. Сирия показала, что у самолетов РФ нет надежной защиты от ПЗРК.

Впрочем, хватит об оружии! Максим Калашников его любит, но помнит пример СССР. Если у тебя заваливается гражданская экономика, тебе горы оружия не помогут. Тебя сокрушат без единого выстрела.

Запад не дурак, чтобы лезть в ядерную войну. Он прекрасно знает, что разгромит Москву на поле экономики. Он знает, что криминал уже самого госаппарата и силовых структур, "суды" в стиле Хахалевой, казнокрадство, вымогательство и дуболомство в управлении поражают страну как страшное оружие. Причем без радиоактивного заражения всей Земли. Он знает, что РФ страшно отстала в технологиях производства электроники, в точной механике, в произведстве тех же подшипников, в станкостроении и роботике, в технологиях добычи нефти и газа. И тут никакие «атомно-паровые» ракеты не пособят.

БЛЕФ И РАДОСТЬ ПЕНТАГОНА…

Путин с картинками «вундерваффе» использует политику не только очарования домашнего электората, долженствующего терпеть нищету ради «виртуальных пушек», но и повторяет ту стратегию блефа, что пускали в ход немцы в конце 1930-х.

Они показывали французам опытный сверхскоростной самолет Хе-100, утверждая, что такие истребители у них уже на поточном производстве. Хотя стремительный «Хейнкель» был полностью небоеспособен. Ради скоростных качеств у него убрали радиатор, система водяного охлаждения была в крыльях – и выводилась из строя после единственной пулевой пробоины. Но французы поверили. Точно так же Германия показывала на парадах тяжелые танки «Рейнметалл», коих было всего несколько штук и которые реально в бою использовать было нельзя. Но они пугали своим видом…

Этот же прием любил использовать Хрущев, возя на парадах макеты якобы уже имеющихся в арсенале ракет, либо и вовсе опытные, «сырые» образцы.

В нынешней РФ блеф – государственная политика.

Мы же знаем, что блеф (понты) хороши лишь до определенного предела.

Если твоя экономика состоит только из добычи сырья и военной промышленности, то страна обречена. Ибо между сырьем (включаю сюда и экспорт непереработанного зерна) и ВПК должны быть электроника, машиностроение, станко- и роботостроение, гражданские авиа- и судостроение, тонкая химия, производство полимеров, фармацевтика, приборостроение, производство средств связи, медтехники, одежды и обуви, автомобилестроение и т.д и т.п. На один танк должны производиться 20 тракторов и комбайнов, причем «умных». И вот по сей части у Кремля – провал. Вы пройдитесь по новым заводам в РФ. Там – сплошь иностранное оборудование. Да и электроника в оружии Эрэф – тоже зачастую импортная…

А значит, игра идет заведомо проигрышная. У пушкам потребно масло! И еще много чего. Показ оружия – жест скорее отчаяния.

В данном случае Максим Калашников с улыбкой относится к крикам западных медиа о страшном оружии РФ. Тут Путин скорее сработал на Пентагон. Выступая в роли надувной «империи зла», которую американские военные используют для того, чтобы выбить из бюджета США побольше денег. Все определяет экономика. Военный бюджет РФ в 12 раз меньше американского. Гонку вооружений Москве просто не потянуть.

А вот поднять экономику Кремль просто бессилен.

ОПЯТЬ СМЕСЬ ЧУБАЙСА И СТАЛИНА!

Послушал я грандиозные планы ВВП по поводу модернизации промышленности, строительства «умной» инфраструктуры и научно-технического рывка. Сразу рождаются вопросы.

- Почему этого не делалось, когда денег от дорогой нефти девать было некуда? Почему вы не промышленность модернизировали, а никому не нужные стадионы громоздили, бабло вкладывая в американские трежериз и вывозя в оффшоры? Ведь теперь денег-то не хватает!

- Почему не проведен анализ провала путинской «майской» программы 2012 года, которая сорвана по всем пунктам?

Дело в том, что Кремль, как и прежде, мешает Чубайса со Сталиным. То есть, сохраняет ублюдочную, монетаристско-сырьевую политику в экономике, которая гарантирует отсталость страны, слабость индустрии и гибель науки. Какой, к черту, прорыв в науке и технике возможен, если на НИОКР в РФ тратится лишь 1,13% ВВП, а в США – 2,2%, в в Израиле и Южной Корее – 4,1%?

В основе своей курс в экономике и финансах в РФ остается гайдарочубайсовским, неизменным с 1992 года. Путин просто стал брать нефтяные, «ветром принесенные» доходы – и стал загонять их в ВПК. Судя по его речи в Манеже, никакой смены порочной экономической модели не ожидается. Значит, опять – смесь Чубайса со Сталиным, а заявленные в Манеже планы грандиозной Модернизации постигнет та же участь, что и Майскую программу 2012 года.

НИКТО НЕ БОРЕТСЯ С САМОЙ СТРАШНОЙ УГРОЗОЙ…

Между тем, в послании практически нет ничего о главной угрозе стране. Она может обрушиться из-за чудовищного казнокрадства, вымогательства и неумелости госаппарата. Из-за того, что суды в РФ стали частью «силовой» мафии, которая разоряет предпринимателей, грабит их до нитки, уничтожает миллионы рабочих мест. При этом фиктивные «суды» (а-ля Хахалева или Криворучко) просто штампуют материалы следствия, загоняющие людей в тюрьмы. Расплодившейся орде мародеров в погонах нужно все время сажать людей (оправдывая свои погоны и казенное финансирование) и отнимать плоды чужого труда (они горазды жить на широкую ногу).

Такие «силовики» с таким «судом» уничтожат РФ без всякой ядерной войны. И в США это прекрасно знают.

Есть ли в послании-2018 хотя бы какие-то намеки на то, что в РФ остановят разбойничанье «силовиков» и создадут нормальный суд вместо садистской «судебной системы»?

Практически нет. В Кремле решили не замечать сей проблемы, поистине – бомбы под страну и ее экономику.

А зря. Решили мы посмотреть, что по сему поводу говорилось в посланиях с 2000 года. Причем «президентство» Медведева считаю липовым, истинным главой государства был не он.

Итак, включаем наш хроноскоп.

ЧЕГО НАМ ОБЕЩАЛИ С 2000 ГОДА?

Читаем прошлые послания.

2000 г.

«Основными препятствиями экономического роста являются высокие налоги, произвол чиновников, разгул криминала. Решение этих проблем зависит от государства. Однако дорогостоящее и расточительное государство не может снизить налоги. Государство, подверженное коррупции, с нечеткими границами компетенции не избавит предпринимателей от произвола чиновников и влияния преступности. Неэффективное государство является главной причиной длительного и глубокого экономического кризиса, — я абсолютно в этом убежден — кризиса, проявления которого нам хорошо известны…»

«…Должны быть защищены имущественные права граждан, обеспечены гарантии их собственности на жилье, на земельные участки, банковские вклады, на иное движимое и недвижимое имущество. Важно установить легальные основы права частной собственности там, где они до сих пор не утверждены, прежде всего на землю, на недвижимость.

… Третье направление — освобождение предпринимателей от административного гнета. Государство должно последовательно уходить от практики избыточного вмешательства в бизнес.

Возможности чиновников действовать по своему усмотрению, произвольно толковать нормы законодательства и в центре, и на местах угнетают предпринимателей и создают питательную среду для коррупции. Надо обеспечить применение законов прямого действия, свести к минимуму ведомственные инструкции, устранить двойственность толкования нормативных актов. А кроме этого, упростить порядок регистрации предприятий, экспертизы, согласования инвестиционных проектов и так далее. Многие сидящие здесь наверное, знают, что это такое, сами занимались или наблюдали за тем, как у нас решаются подобные вопросы…»

«На государственной службе нужны профессионалы, для которых единственным критерием деятельности является закон. Иначе государство открывает дорогу коррупции. И может наступить момент, когда оно просто переродится, перестанет быть демократическим.

Вот почему мы настаиваем на единственной диктатуре — диктатуре Закона…»

Ну, как, вы в 2018-м году чуете диктатуру закона, читатель?

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2001 г.

«Ключевой вопрос любой власти — это доверие граждан государству. Степень этого доверия напрямую определяется тем, как оно защищает своих граждан от произвола рэкетиров, бандитов и взяточников. Однако ни органы законодательной и исполнительной власти, ни суд, ни правоохранительные структуры здесь еще недорабатывают, в результате нарушаются права и интересы граждан, подрывается авторитет власти в целом, и потому проблема эта носит политический характер.

Сегодня нам крайне необходима судебная реформа. Отечественная судебная система отстает от жизни и на практике мало помогает проведению экономических преобразований. Не только для предпринимателей, но и для многих людей, пытающихся законно восстановить свои права, суд так и не стал ни скорым, ни правым, ни справедливым; не говорю — всегда, но во многих случаях, к сожалению, это так…»

«Поступает огромное число жалоб на необоснованное насилие и произвол при возбуждении уголовных дел, при следствии и в судебном разбирательстве. Предварительное следствие тянется годами. В местах лишения свободы и предварительного заключения содержатся у нас — вдумайтесь в эту цифру — более миллиона человек, причем существенная часть этих людей изолирована от общества по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают и иные наказания, а не только лишение свободы, тем более что государство не в состоянии обеспечить этим людям ни нормальные условия содержания, ни последующую социальную реабилитацию. Следствием этого становится разрушение семей, ухудшение здоровья населения и морального климата в обществе. Проблема из юридической уже переросла в общегражданскую….»

Ну как, читатель, меньше с тех пор стали сажать в СИЗО на годы? Спросите у тысяч предпринимателей, у Владимира Квачкова и у активистов ИГПР «ЗОВ»…

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2002 г.

«Нам необходим такой суд, который уважают и в стране, и за ее пределами. И эта задача — не только политическая, но не в последнюю очередь — экономическая. Эффективная судебная система, я уже об этом говорил с самого начала, нужна и для того, чтобы у отечественных и иностранных компаний не возникло сомнений в ее авторитете и действенности…»

«…Нам крайне важна гуманизация уголовного законодательства и системы наказаний. Сегодня за преступления небольшой и средней тяжести фактически следуют те же самые санкции, что и за тяжкие. Преступность от этого не уменьшается, а люди — только ожесточаются.

Между тем, уже по действующему законодательству у судов есть возможность вместо лишения свободы применять штрафы и другие, более гуманные, меры наказания. Однако этой возможностью они пользуются редко. Считаю, что применение наказаний, не связанных с лишением свободы — там, где, конечно, это обосновано, там, где есть основания для этого, — должно стать широкой судебной практикой.

Наша главная цель — и об этом мы много раз говорили, все об этом хорошо знают — добиться неотвратимости наказания, а не его чрезмерной суровости…»

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2005 г.

«…Налоговые органы не вправе "терроризировать" бизнес, многократно возвращаясь к одним и тем же проблемам. Они должны работать ритмично, своевременно реагировать на допущенные нарушения, при этом главное внимание уделяя проверкам текущего периода…»

«И нам нужны такие правоохранительные органы, работой которых добропорядочный гражданин будет гордиться, а не переходить на другую сторону улицы при виде человека в погонах. Тем, кто ставит своей главной задачей собственную наживу, а не защиту закона - не место в правоохранительных структурах. И потому мотивация сотрудников этих органов должна быть прежде всего связана с качеством защиты прав и свобод граждан.

И, наконец, если часть российского общества будет по-прежнему воспринимать судебную систему как коррумпированную - говорить об эффективном правосудии будет просто невозможно…»

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2008 г. (Медведев)

«…Известно, что независимый и честный суд - это основа справедливого общественного порядка. И по мере укрепления нашего демократического государства роль суда будет, естественно, только возрастать.

Проблемы формирования судебной системы в значительной части решены. В том числе расширена компетенция судов, связанная с рассмотрением жалоб на действия госорганов и должностных лиц, а также с возмещением вреда, причиненного их незаконными действиями.

В ближайшее время будут введены и другие новации. Так, я поручил подготовить заключение о возможности передачи на федеральный уровень вопросов деятельности мировых судей. Решение этой задачи, несмотря на необходимость определенных трат, позволит завершить формирование стройной вертикали судебной власти.

Я внесу также законопроект по сокращению сроков рассмотрения гражданских дел и введению дополнительных мер ответственности за создание препятствий, ведущих к затягиванию судопроизводства.

Кроме того, надо установить механизм возмещения ущерба, причиненного гражданам при нарушении их прав на судопроизводство в разумные сроки, на полное и своевременное исполнение судебных решений.

И, наконец, уже в ближайшее время следует принять закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации". Он распространяется на все суды. И даст людям возможность получать достоверные сведения о функционировании судебной системы. Кроме того, он впервые и достаточно детально закрепит различные формы их обнародования, в том числе через Интернет.

Такие изменения вводят ясные и понятные для граждан правила и процедуры. И в конечном счете способствуют усилению национального механизма применения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. При этом нам необходимо принять еще целый ряд серьезных решений. И в первую очередь добиться строгого исполнения судебных решений. Это - важнейшая составляющая права граждан на справедливое судебное разбирательство.

Подчеркну, исполнение судебных решений - все еще огромная проблема. Причем проблема всех судов, включая Конституционный. Причины везде, конечно, разные. Однако отмечу одну общую: это отсутствие реальной ответственности должностных лиц, да и самих граждан, которые не исполняют решения суда. Такая ответственность должна быть введена.

Нельзя забывать и о таком принципиальном вопросе, как гуманизация закона и порядка его применения. Судам следует более взвешенно относиться к избранию мер пресечения в виде ареста и к назначению наказаний, связанных с изоляцией от общества. В то же время правоохранительная и судебная системы должны обеспечивать действенную защиту прав и интересов лиц, пострадавших от совершенных преступлений.

В праве, как известно, следует видеть не только продукт практической пользы, а "условие истинно человеческого существования", когда-то утверждал известный русский правовед Борис Чичерин. И полагаю, что заинтересованное обсуждение на VII съезде судей всех вышеназванных новаций и имеющихся проблем могло бы придать реформе судебной системы новый и серьезный импульс…»

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2009-й

«Планируется также создание апелляционных инстанций в судах общей юрисдикции. На первом этапе (с 1 января 2012 года) - для гражданских дел.

Чем отличается апелляция от ныне существующего порядка обжалования? Как известно, апелляционная инстанция рассматривает жалобу на решение суда в полном объеме, то есть с проверкой и оценкой как фактических обстоятельств дела, так и их юридической квалификации. При этом апелляционная инстанция должна либо подтвердить решение нижестоящего суда, либо принять новое решение (и в этом принципиальное отличие) по существу дела.

Такая проверка судебных решений должна повысить их законность и обоснованность. И, что также важно, не увеличит сроки рассмотрения дел.

Для полноценного обеспечения апелляционной процедуры, в том числе и на втором этапе - с 1 января 2013 года для уголовных дел, придется увеличить число судей и изыскать соответствующие средства в государственном бюджете.

Подчеркну, что квалифицированное правосудие возможно лишь в том случае, когда нагрузка на судей разумна. По их количеству на тысячу граждан мы уже приблизились к европейским стандартам. Но в России на каждого судью приходится в несколько раз больше дел. И об этом тоже нужно помнить.

Качество работы судебной системы в значительной степени зависит от положения дел в правоохранительных органах, а здесь далеко не все благополучно.

Должны быть приняты самые энергичные меры для очищения рядов милиции и специальных служб от недостойных сотрудников. Таких следует предавать суду.

Работники этих структур будут предоставлять сведения о своем имуществе и имуществе членов своих семей. Нужно жестко укреплять дисциплину, активнее заниматься внутренними расследованиями, добиваться полного соответствия морально-психологических качеств личного состава высоким профессиональным требованиям.

… Наше уголовное законодательство, как и практика его применения, должно стать более современным. Уголовное наказание, как на уровне закона, так и на стадии его применения судами, должно быть адекватным совершенному преступлению и, соответственно, лучше защищать интересы общества и интересы потерпевшего.

В уголовном законе следует шире использовать так называемую административную преюдицию, то есть привлекать к уголовной ответственности только в случае неоднократного совершения административного правонарушения. Надо шире применять штрафы в качестве наказания за малозначительные преступления и преступления средней тяжести, не связанные с насилием. А если взыскать штраф невозможно, то применять принудительные работы, которые необходимо ввести как самостоятельный вид наказания.

Неплохо, кстати, использовать и такую меру пресечения, меру воздействия, как залог. При этом размер залога по отдельным категориям преступлений должен быть увеличен.

Поддерживаю рассматривающийся в Государственной Думе законопроект, направленный на исключение уголовной ответственности для налогоплательщика, если он выполнил свои обязательства перед бюджетом и заплатил соответствующие пени и штрафы. Он не должен подвергаться дополнительным проверкам и со стороны правоохранительных органов…»

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2010 (ДАМ)…

«…Модернизация только тогда даст ожидаемый эффект, когда в обществе будут действовать справедливые законы, функционировать независимые и уважаемые суды и органы правопорядка, которые пользуются настоящим доверием граждан.

Все эти звенья, безусловно, тесно связаны, и реформировать нужно всю систему, а не отдельные институты. Именно поэтому наряду с развитием законодательства о судебной системе, что мы делали и продолжаем делать, мы начали проведение реформы МВД. И на законодательном уровне создаём условия для повышения качества работы следствия и прокуратуры. Этому служат и внесённые мною в Государственную Думу законопроекты «О полиции» и «О Следственном комитете». Сегодня не только федеральные, но и региональные, и муниципальные руководители обязаны готовиться к эффективной реализации этих новых актов. В них действительно много нового. При этом не прятаться по кабинетам и наблюдать за тем, как на их территории растёт и наглеет криминал…»

«… В прошлом Послании я говорил о необходимости совершенствования уголовного законодательства, о том, что это законодательство должно быть жёстким, но в то же время современным и гуманным в разумном смысле этого слова, а восстановление справедливости посредством правосудия и защита прав потерпевших не должны приводить к пополнению преступного мира большим количеством новых кадров. Я ещё раз подчеркну: санкция за нетяжкие, малозначительные преступления должна быть по возможности не связана с лишением свободы. Это, кстати, особенно актуально в тех случаях, когда речь идёт о молодых людях, о подростках, о тех, кто впервые нарушил закон.

Сегодня я внесу в Государственную Думу закон, который позволит суду применять дифференцированный подход при назначении наказания. По целому ряду составов преступлений будут исключены нижние пределы санкций. У суда появится возможность более широко применять такие альтернативные меры наказания, как штраф и принудительные работы. Но главное, чтобы в отсутствие нижнего предела уголовной санкции суды не воспринимали верхний предел как единственный ориентир при назначении наказания. Ведь сила суда не в жёсткости, а в неотвратимости и справедливости наказания, а миссия правосудия – не только карать, но и исправлять…»

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2011 (ДАМ)

« Мы серьёзно продвинулись в реформировании судебной системы, в особенности уголовного законодательства, сделали его более справедливым, гуманным и адекватным целям развития нашего общества. По моей инициативе принят Федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс. Согласно этим изменениям осуждённому, впервые совершившему преступление небольшой тяжести, наказание в виде лишения свободы может быть назначено лишь при наличии отягчающих обстоятельств. Существенно расширен перечень видов наказания, которые являются альтернативой лишению свободы. В их числе кратные штрафы, исправительные работы, принудительные работы. Суды всё чаще применяют залог или домашний арест.

Наряду со смягчением многих норм Уголовного кодекса была ужесточена уголовная ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как терроризм, пособничество терроризму, насилие над детьми, педофилия, растление несовершеннолетних, иные насильственные преступления.

Наконец, мы начали реформу правоохранительной системы, которая открыла дорогу для прихода в эту сферу большего количества профессионалов, на деле защищающих права и законные интересы наших граждан…»

«О дальнейших шагах в области уголовного права и судопроизводства. В первом полугодии будут подготовлены законопроекты, предусматривающие формирование системы социальной реабилитации граждан, отбывающих наказание, а также тех, кто отбывает наказание, не связанное с лишением свободы.

Особую роль в проведении эффективной уголовной политики нужно отвести судебной системе. От неё зависит, станет ли система назначения наказаний более гибкой, дифференцированной, а значит, и более справедливой. Мы продолжим работу по улучшению качества судейского корпуса. И один из ближайших шагов – это создание системы самостоятельных экзаменационных комиссий, через которые будут проходить все кандидаты на высокую должность судьи…»

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2012 г. (ВВП)

«Особого внимания требует система контроля надзорных органов. В таких структурах у нас занято, по разным подсчетам, все равно около миллиона человек. Это практически столько же, сколько, допустим, у нас врачей или учителей.

Поручаю Правительству внести предложения по изменению самих принципов работы контрольных органов. Контроль - это, безусловно, важнейшая функция государства. Но неприемлемо, когда показателям деятельности контрольных органов служит не результат, а просто число проверок, классическая палочная система.

Необходимо ввести публичную отчетность контрольно-надзорных органов об итогах проверок, а также о затраченных на их проведение финансовых и людских ресурсах, и сразу будет видно, какая проверка чего стоит, и вообще нужна ли она была.

Мы продолжим наступление, безусловно, на коррупцию, которая уничтожает ресурс национального развития. При этом хочу подчеркнуть: ни одна бизнес-структура не должна пользоваться привилегиями от близости к исполнительной, законодательной или судебной власти, причем любого уровня…»

«Нужно исключить из системы права все зацепки, которые позволяют превращать хозяйственный спор в сведение счетов при помощи заказных уголовных дел…»

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2014-й

«Мы не в первый раз говорим о необходимости новых подходов в работе надзорных, контрольных, правоохранительных органов. Но изменения происходят очень медленно. По‑прежнему доминирует обвинительный уклон. Вместо того чтобы пресекать отдельные нарушения, закрывают дорогу, создают проблемы тысячам законопослушных, инициативных граждан.

Надо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля. Я сказал: именно навязчивого надзора и контроля (ещё остановлюсь на этом поподробнее) – и предлагаю следующие меры.

Каждая проверка должна стать публичной. В следующем году для этого запускается специальный реестр – с информацией о том, какой орган и с какой целью инициировал проверку, какие результаты получены. Это позволит отсечь немотивированные и, ещё хуже, «заказные» визиты контролёров. Добавлю, что эта проблема актуальна не только для бизнеса, но и для бюджетных, муниципальных учреждений, социальных НКО.

Надо, наконец, отказаться от самого принципа тотального, бесконечного контроля. Отслеживать ситуацию нужно там, где действительно есть риски или признаки нарушений. Ведь, понимаете, даже когда мы сейчас уже провели определённую работу по ограничениям, и эти ограничения работают вроде бы неплохо, но проверяющих органов так много, что если каждый из них хоть один раз придёт – всё, можно любую фирму закрывать. Правительство в 2015 году должно принять все необходимые решения по переходу к такой системе, системе ограничений, что касается проверок.

Что касается малого бизнеса, предлагаю предусмотреть для него надзорные каникулы. Если предприятие приобрело надёжную репутацию, в течение трёх лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить. Конечно, речь не идёт об экстренных случаях, когда возникает угроза здоровью и жизни людей…»

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2015 г.

«Прошу Государственную Думу поддержать предложения Верховного Суда России о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние.

Необходимо повышать независимость и объективность судебного процесса. В этой связи предлагаю укрепить роль института присяжных заседателей, расширить число составов преступлений, которые они могут рассматривать. А с учетом того, что коллегию из 12 человек не всегда просто сформировать, - я знаю позицию правозащитных организаций, они исходят из того, что это должно быть именно 12 заседателей, но, повторяю, непросто сформировать эту коллегию, да и стоит это немало, если честно сказать, - можно подумать о сокращении числа присяжных до пяти - семи человек, при этом обязательно сохранить полную автономию и самостоятельность присяжных при принятии решений…»

«Опросы показывают, что предприниматели пока не видят качественных подвижек в деятельности контрольных и надзорных ведомств. Все поручения на этот счет давно и не единожды даны. Уж сколько мы говорим на этот счет, все сокращаем и сокращаем эти полномочия. Где-то сокращаем, они где-то опять вырастают. Целая армия контролеров по-прежнему мешает работать добросовестному бизнесу. Это не значит, что контролировать не нужно. Конечно, надо контролировать. Но я прошу Правительственную комиссию по административной реформе совместно с деловыми объединениями представить до 1 июля 2016 года конкретные предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов.

Хотел бы также привести цифры, которые подготовило одно из наших деловых объединений. За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата. Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на это особое внимание.

Подчеркну, прокуратура должна шире использовать имеющиеся у нее инструменты контроля за качеством следствия. Знаю, что дискуссии идут на этот счет давно, что дополнительно нужно дать прокуратуре. Знаете, ведь мы в свое время следствие от прокуратуры отделили для того, чтобы обеспечить независимость следствия, это было осознанное решение. Сегодня, напомню, у прокуратуры есть такие инструменты, как отмена постановления о возбуждении уголовного дела, отказ от утверждения обвинительного заключения или даже от поддержки обвинения в суде. Надо активнее использовать то, что имеется, и только после этого мы сможем проанализировать, а что же происходит на практике.

Кроме того, полагаю, что в ходе следствия по экономическим составам помещение под стражу нужно использовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний арест. Подчеркну, роль правоохранительной, судебной системы состоит в том, чтобы оградить экономику, граждан от мошенничества и преступников и защитить права, собственность, достоинство всех, кто соблюдает закон, честно ведет свое дело…»

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2016 г.

«Мы с вами много говорили о совершенствовании контрольно-надзорных органов, уже в течение многих лет говорим об этом. Со следующего года кардинально повышается их прозрачность, в открытом доступе будут данные: кто, кого, как часто проверяет, какие результаты получены.

Это даст возможность оперативно реагировать на злоупотребления, на каждый факт нарушения прав предпринимателей со стороны контролеров. Сейчас не буду перечислять все эти принятые решения, их достаточно, нужно только, чтобы они выполнялись. Надо отменять инструкции, которые никак не влияют на качество услуг, обеспечение безопасности граждан, но при этом по рукам и ногам связывают бизнес.

Обращаю внимание Правительства: в работе контрольно-надзорных органов нужно ускорить внедрение подхода, основанного на оценке рисков, которые позволят существенно снизить число проверок, но повысят их результативность. Добавлю, что надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но и профилактикой не формально, а содержательно, и (это очень важно!) оказывать консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только начинает свое дело…»

«В Послании прошлого года речь шла о давлении на бизнес со стороны некоторых представителей правоохранительных органов. В результате таких действий часто разваливаются и успешные компании, у людей собственность отбирают.

Хочу поблагодарить парламентариев за поддержку законопроекта, который значительно усиливает уголовную ответственность правоохранителей за фабрикацию дел, в том числе с целью помешать работе предпринимателей…»

А ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Столько лет прошло, а так же свирепствуют силовички с заказными уголовными делами. Они так же вымогают и грабят дотла. Они еще пуще швыряют людей на нары.

Словеса Кремля о создании в РФ нормального правосудия так и остались пустыми звуками: «судьи» стали просто бесконтрольными садистами, ломающими людские судьбы, кидающими их за решетку и уничтожающими то, что люди создавали долгими годами. Они не желают слушать доводы защиты и штампуют карательные приговоры.

Те, кто работает, подвергается постоянному террору фискалов-налоговиков и орд «проверяющих». Бюрократия не уменьшилась, а лишь распухла.

Орда чиновных и «погононосных» мародеров чихать хотела на послания президента. Васька слушает – да ест.

Так же свистят за рубеж деньги, воруемые «элитой» из производительной экономики. В оффшорах – не один триллион долларов.

Потому все заявленные планы увеличения ВВП в полтора раза и грандиозного рывка в науке и промышленности – всего лишь блеф. Страшные внутренние болезни и будут причиной конца.

Без ракетно-ядерного удара из Америки. И никакие крылатые ракеты с атомными двигателями не помогут…