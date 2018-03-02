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Московский листок

Лучше бы Путин угрожал США поднять зарплаты бюджетникам...

Опубликовано 02.03.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 11

путин выборы двойник
Лучше бы Путин угрожал США поднять зарплаты бюджетникам...

Оставляю на усмотрение каверзных публицистов Ан.Баранова и Мих.Калашникова анализ мультипликационных «страшилок», показанных вчера бесплатно в Манеже президентом Вл.Путиным блоку НАТО и лично товарищу Трампу.

Оба эти аналитика в 100 раз лучше меня разбираются в самолетах новейшего поколения, в ракетах с ядерными боеголовками на борту и без оных. И со знанием дела поставят диагноз военно-стратегическим чревовещаниям неслужившего Главковерха.

Ну, не нам же с вами, а своим наемным клеркам из Федерального Собрания показывал он вчера во время оглашения Послания компьютерные фантазии Арбатского военного округа на темы «звездных войн».

Формат такой, что никто из зала даже встречный вопрос задать не может. Дескать, за чей счет банкет, то есть новая «гонка вооружений»?

Когда он начинал бомбежки в Сирии и посылал туда войска - разве спрашивал согласия Федерального Собрания? Не спрашивал. А спрашивал, когда за 15 лет, по подсчетам СМИ, единолично простил африканским странам и прочим неграм $140 млрд., сиречь 7-8 трлн.руб?

Тоже нет. Обошелся без мнения своих «негров». Не царское это дело - с холопами советоваться. Их дело - внимать и вынимать из карманов населения его последние копейки и перечислять в госбюджет.

Каждый ему подчинен, каждому выдает за послушание поднебесные зарплаты. Каждого может уволить хоть завтра по любому надуманному поводу. А то и посадить, как «вышедших из доверия» Белыха, Дудку, Денина и примкнувшего к ним гайдаровца Улюкаева.

Красной нитью через 45-минутный державный кинопоказ проходили угрозы с железными левитановскими интонациями: «С нами никто не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас».

О чем разговаривать? Как о чем? О том, к примеру, чтобы допустить к сирийским нефтяным кладовым хороших ребят Сечина и Миллера, взопревших в недрах собчаковской мэрии. Да мало ли…

И уже ушел на второй план «кокаиновый скандал», как и не признанный Кремлем разгром отрядов «Вагнера», позорное отстранение России от зимней Олимпиады в Пхенчхане.

И тот премилый факт, что призерам Игр снова подарили украденные у народа германские «BMW». Особенно, по рассказам, очень им радовались хоккеисты из России, обыгравшие в финале партнеров из Германии…

Снова же никаких и ничьих решений о закупке навороченных изделий германского Автопрома, их общей стоимости, источниках финансирования т.п. житейских мелочей. Все из «тумбочки».

Пишут в Сети, будто достижения отечественной компьютерной графики уже произвели на кое-кого за бугром нужный эффект, однако белых флагов вывешено не было.

Никто оттуда и не поспешил к нам сдаваться в плен. Несмотря на все завывания Эрнст-ТВ, Кисель-ТВ, Соловей-ТВ и прочих рупоров неслуживших телебоссов-орденоносцев.

В общем, по-пацански взять Запад на «понял-понял» с ходу не получилось. Тут даже отечественные скептики заговорили о том, что бюджет-2018 у Пентагона свыше $636 млрд., а у Шойги - $46 млрд.

Если он с дорогим Владимиром Владимировичем действительно развернет крупномасштабную гонку вооружений, то придется приговаривать к высшей мере уже сборщиков валежника, ягод и грибов. Вводить налог на чистый лесной воздух, дачные сортиры и хибары. Последнее, кстати, после 18 марта всенепременно грядет.

Опять же злые языки подсчитали, что о повышении народного благосостояния автор Послания говорил 5-6 минут. К тому же, подкашливая и очень неконкретно. Вот этот непреходящий кашель тревожит меня больше всего.

Как-то летом на соревнованиях санитарных дружинниц орденоносной Брянщины белошвейки с Клинцовской швейной фабрики рассказали мне о пользе ночных купаний. А о пользе купаний в крещенской проруби ничего не рассказывали.

Надеюсь, вы не забыли, что после постройки в Манеже располагались царские конюшни и проходили строевые смотры.

Расцениваю чтение этого Послания именно там как многозначительный намек. Каждый должен стоять в своем стойле и не рыпаться.

Что касается текста, то читать его не имеет смысла. Это и для журналиста наказание, а уж для просто рабочего от сохи или доярки от вымени…

- Послание не имеет никакой юридической силы и никого ни к чему не обязывает;

- Оно было вбито американскими советниками в проект новой Конституции РФ (их Конституции) «кровавой осенью» 93-го года.

Тогда в России еще не было Интернета, видео-конференций и, естественно, публикации кремлевских стенограмм. Тогда был хоть какой-то смысл собирать в Кремле такую прорву подданных. Сейчас нет никакой такой необходимости.

- В успешно загнивающей Америке президент идет зачитывать свое ежегодное Послание Конгрессу… в Конгресс. Потому что тот представляет независимую от него ветвь власти, контролирует бюджет и сам в случае чего может его послать;

- Сегодня приглашение челяди на оглашение Послания - метка Кремля адресату. Если получил - значит, лоялен и может рассчитывать на его благосклонность дальше.

Я ничего не забыл? Вот если бы было точно известно, что он вслед за Ельциным повторит знаменитое: «Я устал - я ухожу» - можно было бы и посмотреть.

А пока вспомним, что в богатейшей ресурсами России самая низкая в ЕС и США зарплата бюджетников. Самый низкий уровень жизни (кроме Албании).

В Америке средняя пенсия $1200-1400 в мес., не считая всяких вспомогательных соц. Программ старикам. В побежденной Германии она примерно 1000 долларов, в стране-победителе - $240.

Вот по этим бы показателям Кремлю догнать и перегнать Америку, а?

P.S. Из интернет-приколов последнего часа.

- Дед, слыхал - война с Германией будет? Воевать пойдешь?

- Ох, пойду, сынок. Скорее бы им в плен сдаться, да их пенсию получать.



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Всего комментариев к статье: 11
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
мультики для путинских внуков
без названия написал 02.03.2018 03:05
Путин явно хотел показать Фел.Собранию что-то серьезное, а показал мультики, приготовленные для своих внучат
Флешки перепутал
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Народ от Путина устал
БМП написал 02.03.2018 02:15
Путин и Шогу не служили и не знают, что на войне главное не пушки и снаряда, а боевой дух войск.
Тогда надо ему подсказать, что умирать за собственность олигархов, зарубежные виллы министров, миллиарды сечиных и миллеров дураков найдется очень мало
Народ устал от Путина и держится он на силовиках
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Re: Не вы видели лицо Кажугетыча..когда Вова фсе это озвучивал...
БМП написал 02.03.2018 02:09
То, что говорил Путин, это как если бы на крестьянскую телегу поставили ядерный реактор и приказали извозчику лететь со скоростью гиперзвука
Чисто е@нулся нацлидэр
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Не вы видели лицо Кажугетыча..когда Вова фсе это озвучивал...
Он ушам своим не верил.. написал 02.03.2018 01:40
А чео матвиенко рядом с гундяем сидела...у них роман чоли...А вообще было круто...Типа минута Славы...тоесть Вовы..Вован жжот...Те кто в зале просто обканчались...остальному населению конечно радоваться очень грустно...ибо уже многие намазали лыжи финской мазью..и подумывают куданибудь выехать..где могут пригодиться их скромные таланты...Так сказать с чувством глубокого сожаления хотят покинуть столь круто вооруженную роДину...Но коль не умееш строить гиперзвуковые ракеты...так и делать тебе здесь нечего
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(без названия)
OlegRetun написал 02.03.2018 01:32
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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(без названия)
3авидонов Нигодин написал 02.03.2018 01:26
Еще и еще раз надо вспомнить, що сожитель Кабаевой это практически стопроцентное олицетворение среднестатистического россиянина. Умрет сожитель Кабаевой - появится сожитель Алины Загитовой или сожитель Евгении Медведевой.
И повторится все как встарь : ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь.
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(без названия)
mashkamramova написал 02.03.2018 01:24
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
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Re:
телезритель написал 02.03.2018 01:18
Не за то стыдно, что у нас нет и не будет в ближайшие 15 лет такого сверхоружия. Ему просто неоткуда взяться.
Стыдно за то, что состарившийся Путин пытается по-пацански взять на понт мировое сообщество
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(без названия)
старый написал 02.03.2018 00:54
Вот если бы было точно известно, что он вслед за Ельциным повторит знаменитое: &#171;Я устал - я ухожу&#187; - можно было бы и посмотреть.А это будет.И очень скоро. Год ну два после выборов.
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Re: Албания на последнем месте? Не мы?!
Афиноген написал 02.03.2018 00:48
И по количеству болванов мы впереди планеты всей...
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Албания на последнем месте? Не мы?!
Так написал 02.03.2018 00:16
у нас все пучком! Хорошо живем!
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