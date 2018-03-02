Лучше бы Путин угрожал США поднять зарплаты бюджетникам...

Оставляю на усмотрение каверзных публицистов Ан.Баранова и Мих.Калашникова анализ мультипликационных «страшилок», показанных вчера бесплатно в Манеже президентом Вл.Путиным блоку НАТО и лично товарищу Трампу.

Оба эти аналитика в 100 раз лучше меня разбираются в самолетах новейшего поколения, в ракетах с ядерными боеголовками на борту и без оных. И со знанием дела поставят диагноз военно-стратегическим чревовещаниям неслужившего Главковерха.

Ну, не нам же с вами, а своим наемным клеркам из Федерального Собрания показывал он вчера во время оглашения Послания компьютерные фантазии Арбатского военного округа на темы «звездных войн».

Формат такой, что никто из зала даже встречный вопрос задать не может. Дескать, за чей счет банкет, то есть новая «гонка вооружений»?

Когда он начинал бомбежки в Сирии и посылал туда войска - разве спрашивал согласия Федерального Собрания? Не спрашивал. А спрашивал, когда за 15 лет, по подсчетам СМИ, единолично простил африканским странам и прочим неграм $140 млрд., сиречь 7-8 трлн.руб?

Тоже нет. Обошелся без мнения своих «негров». Не царское это дело - с холопами советоваться. Их дело - внимать и вынимать из карманов населения его последние копейки и перечислять в госбюджет.

Каждый ему подчинен, каждому выдает за послушание поднебесные зарплаты. Каждого может уволить хоть завтра по любому надуманному поводу. А то и посадить, как «вышедших из доверия» Белыха, Дудку, Денина и примкнувшего к ним гайдаровца Улюкаева.

Красной нитью через 45-минутный державный кинопоказ проходили угрозы с железными левитановскими интонациями: «С нами никто не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас».

О чем разговаривать? Как о чем? О том, к примеру, чтобы допустить к сирийским нефтяным кладовым хороших ребят Сечина и Миллера, взопревших в недрах собчаковской мэрии. Да мало ли…

И уже ушел на второй план «кокаиновый скандал», как и не признанный Кремлем разгром отрядов «Вагнера», позорное отстранение России от зимней Олимпиады в Пхенчхане.

И тот премилый факт, что призерам Игр снова подарили украденные у народа германские «BMW». Особенно, по рассказам, очень им радовались хоккеисты из России, обыгравшие в финале партнеров из Германии…

Снова же никаких и ничьих решений о закупке навороченных изделий германского Автопрома, их общей стоимости, источниках финансирования т.п. житейских мелочей. Все из «тумбочки».

Пишут в Сети, будто достижения отечественной компьютерной графики уже произвели на кое-кого за бугром нужный эффект, однако белых флагов вывешено не было.

Никто оттуда и не поспешил к нам сдаваться в плен. Несмотря на все завывания Эрнст-ТВ, Кисель-ТВ, Соловей-ТВ и прочих рупоров неслуживших телебоссов-орденоносцев.

В общем, по-пацански взять Запад на «понял-понял» с ходу не получилось. Тут даже отечественные скептики заговорили о том, что бюджет-2018 у Пентагона свыше $636 млрд., а у Шойги - $46 млрд.

Если он с дорогим Владимиром Владимировичем действительно развернет крупномасштабную гонку вооружений, то придется приговаривать к высшей мере уже сборщиков валежника, ягод и грибов. Вводить налог на чистый лесной воздух, дачные сортиры и хибары. Последнее, кстати, после 18 марта всенепременно грядет.

Опять же злые языки подсчитали, что о повышении народного благосостояния автор Послания говорил 5-6 минут. К тому же, подкашливая и очень неконкретно. Вот этот непреходящий кашель тревожит меня больше всего.

Как-то летом на соревнованиях санитарных дружинниц орденоносной Брянщины белошвейки с Клинцовской швейной фабрики рассказали мне о пользе ночных купаний. А о пользе купаний в крещенской проруби ничего не рассказывали.

Надеюсь, вы не забыли, что после постройки в Манеже располагались царские конюшни и проходили строевые смотры.

Расцениваю чтение этого Послания именно там как многозначительный намек. Каждый должен стоять в своем стойле и не рыпаться.

Что касается текста, то читать его не имеет смысла. Это и для журналиста наказание, а уж для просто рабочего от сохи или доярки от вымени…

- Послание не имеет никакой юридической силы и никого ни к чему не обязывает;

- Оно было вбито американскими советниками в проект новой Конституции РФ (их Конституции) «кровавой осенью» 93-го года.

Тогда в России еще не было Интернета, видео-конференций и, естественно, публикации кремлевских стенограмм. Тогда был хоть какой-то смысл собирать в Кремле такую прорву подданных. Сейчас нет никакой такой необходимости.

- В успешно загнивающей Америке президент идет зачитывать свое ежегодное Послание Конгрессу… в Конгресс. Потому что тот представляет независимую от него ветвь власти, контролирует бюджет и сам в случае чего может его послать;

- Сегодня приглашение челяди на оглашение Послания - метка Кремля адресату. Если получил - значит, лоялен и может рассчитывать на его благосклонность дальше.

Я ничего не забыл? Вот если бы было точно известно, что он вслед за Ельциным повторит знаменитое: «Я устал - я ухожу» - можно было бы и посмотреть.

А пока вспомним, что в богатейшей ресурсами России самая низкая в ЕС и США зарплата бюджетников. Самый низкий уровень жизни (кроме Албании).

В Америке средняя пенсия $1200-1400 в мес., не считая всяких вспомогательных соц. Программ старикам. В побежденной Германии она примерно 1000 долларов, в стране-победителе - $240.

Вот по этим бы показателям Кремлю догнать и перегнать Америку, а?

P.S. Из интернет-приколов последнего часа.

- Дед, слыхал - война с Германией будет? Воевать пойдешь?

- Ох, пойду, сынок. Скорее бы им в плен сдаться, да их пенсию получать.