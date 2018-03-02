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Московский листок

Послание Путина в Севастополе отметили арестами и обысками

Опубликовано 02.03.2018 автором в разделе комментариев 13

путин выборы грудинин
Послание Путина в Севастополе отметили арестами и обысками

В Севастополе к участникам анархического движения пришли с обысками. Речь идет об активистах Алексее Присяжнюке и Алене Котляровой и анархистах Алексее Шестаковиче и Иване Маркове. Якобы указанные лица планировали провокационные акции 18 марта на выборах президента России.

Шестакович 26 февраля разместил во «Вконтакте» уведомление на имя губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о намерении провести 10 марта акцию «Пост президента – атавизм монархии». Он указал, что цель мероприятия – напомнить гражданам об их праве не участвовать в выборах.

После обысков у левых активистов в Севастополе Алексею Шестаковичу и Ивану Маркову назначили по 10 суток административного ареста. По словам жены Маркова, его арестовали на 10 суток по статье 20.3 КоАП (публичная демонстрация экстремистской символики).

***

К сожалению, я не знаком ни с одним из репрессированных, но ситуация представляется мне не просто странной - она какая-то контрпродуктивная именно для режима.

Какие-то люди собираются вполне легально, с заявлением на имя губернатора (имеющего репутацию либерала и не идиота) провести 10 числа вполне законную акцию - люди против поста президента, люди придерживаются анархистских убеждений, люди не ходят на выборы, поскольку считают неправильным любой их результат. И что?

Их начинают подозревать в том, что они собираются провести какую-то акцию 18-го числа, то есть в день выборов. Но заявка-то у них на 10-е число! А 18-го то ли проведут, то ли нет - вот нарушат закон, тогда и задерживайте, а превентивные аресты у нас вроде бы не практикуются.

Но людям дают по 10 суток "административки", так что они никак не смогут участвовать именно в заявленном ими мероприятии 10 марта. А 18-го марта смогут, если захотят. Хотя пока не представлено доказательств того, что такие намерения у них вообще были.

Да и зачем? Им теперь, после акции, проведенной местным Центром "Э", ничего демонстрировать и не требуется - ну разве какой-то карликовый пикет может дать результат с освещением в федеральных СМИ, как оно вышло с этими нелепыми обысками, обвинениями и арестами...

Особенно приятно, что это совпало с посланием президента Федеральному собранию, где он говорил, в том числе, и о небывалой свободе, которую получили наши граждане под его мудрым руководством. И сообщения об арестах в Севастополе теперь соседствуют с сообщениями о послании президента - и не хочешь, а ознакомишься!

Ну что ж, поздравим севастопольских силовиков с успешной акцией в поддержку бойкота президентских выборов, какую своими силами никаким левым провести, конечно, не по силам.

***

Кстати, о выборах и бойкоте. У нас как раз подоспели данные опроса.

Ваш выбор 18 марта:
 
Бабурин (33)
 
Грудинин (576)
 
Жириновский (8)
 
Путин (44)
 
Собчак (21)
 
Сурайкин (22)
 
Титов (1)
 
Явлинский (7)
 
Не пойду на выборы (719)
 
Испорчу бюллетень (22)
 
Унесу бюллетень с участка (22)

Как видим, и без особой агитации большинство голосовавших выступает за различные формы бойкота. На втором месте - протестное голосование, которое усилиями пропагандистской машины кремля (никакой КПРФ это просто не под силу) сосредоточилось в основном на Грудинине. Надо понимать, что это опрос главным образом среди оппозиционно настроенного населения, поэтому результат за Путина третий, и с большим отрывом от Грудинина. И следуект отметить, что следующим за ним идет Бабурин - по большому счету единственный из кандидатов-оппозиционеров имеющих достаточный для президентских выборов бэкграунд. И вот бесперспективность прохождения такого политика, как Сергей Бабурин - это тоже аргумент за бессмысленность таких выборов.

Ну давайте сравним биографии Грудинина и Бабурина, тем более, что они ровесники. Давайте сравним хотя бы биографии, и не будем касаться подготовленности каждого из них к руководству страной - здесь различия просто убийственные. И тем не менее Грудинин - свет в окошке, а Бабурин явный аутсайдер.

Кто-нибудь в здравом уме будет участвовать в пьесе по столь бездарному, я бы сказал, безграмотному сценарию?

Ну а действия севастопольских силовиков только поддерживают такой очевидный вывод. При том, что власть делает все возможное, чтобы затащить избирателя на эти выборы.

Но реально завлечь избирателя можно только одним - возможностью реальной альтернативы, возможностью действительно принять участие в процессе. А тут любая активность, которая не вписывается в заранее прописанный сценарий, жестко подавляется... Подумайте, людей посадили по сути за неправильное отношение к выборному процессу!

Впрочем, в Крыму и не такое бывает.

***

Крымчане, осужденные за призывы к воссоединению с РФ при Януковиче, вновь признаны виновными при Путине Вслед за выдачей на смерть на Украину пророссийской активистки

Приговором от 28 февраля 2011 года Апелляционного суда Крыма лидеры Народного Фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий и Семен Клюев были осуждены за призывы к воссоединению с Россией. Потом Крым воссоединился с Россией, а Подъячий и Клюев потребовали реабилитации. Их дело рассматривали не спеша, в марте прошлого года Клюев скончался, так и оставшись "уголовником", а Подъячий дождался решения Верховного суда республики в составе Колесниковой, Латыниной и Редько. Который торжественно отказал в реабилитации обоим. Теперь Подъячий может утешаться тем, что его товарищ умер естественной смертью, а он сам пока жив. Потому что в те же самые дни крымский судья Красиков выслал на Украину активистку борьбы с киевской хунтой Марину Меньшикову, которую там удавили в камере следственного изолятора.


***

***

Иногда у меня складывается впечатление, что часть крымских и севастопольских чиновников по-прежнему соблюдает присягу, данную еще Украине: «Я, вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові здійснювати правосуддя від імені України».

Убедите меня в обратном! Докажите, что судья Красиков, вынося постановление по депортации Меньшиковой, действовал в интересах России. Докажите, что Поклонская со своей клоунадой вокруг Николая Второго поступает в интересах российской республики. Что судьи, выносившие постановления об арестах севастопольских анархистов, совершали это в интересах России - в том, что отказ от монархических атавизмов, к которому призывали арестованные, строго укладывается в статью 1 Конституции РФ, сомнений как раз не возникает.



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Всего комментариев к статье: 13
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Бог все видит и поощряет Содом и Гемморой!
Крон Принц Анатоолий Васильевич написал 02.03.2018 14:12
Да поймите ужо, с нами Бог. Россия это Содом и Гемморой, Содом от постоянного воровства, а Гемморой от анального секса, но Бог все видит и поощряет, единственная просьба НЕ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ! Тихо и мирно воруйте и долбитесь в жопу русачки. Это не я, это Русский Бог сказанул, и так и будет, и вовеки веков столетий, и Аминь!
Посему, Путин , ну который ботокс, очень четко держит линию Бога, ибо она правильная.
РПЦ знает о кокаине, Патриарх обдолбанный постоянно ходит по мосту от Дома На Набережной до ХСС, и о тотальном долбилове на яхтах и не только. Можно все, все 69 поз и анал, только тихо, Бог и так все видит, а людям надо плодиться и размножаться во имя России, Русского Мира и Скреп!!!!!
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Скучно, девочки
Радар написал 02.03.2018 13:38
Скоро лето, скоро в Крым,
в родной
Севастополь.
На пляжи Хрустальный и Фиолент.
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Хааааааха поимели пиндосию. Взяли все лучшее и теперь в жопу посылаем
Пепел Клааса Трррстдванайцатого Класса написал 02.03.2018 13:32
Анатолий Юрич!
Вы вот в Крыму сейчас, отпишитесь как там народ? В родной гавани доволен? Нам важно знать в Москве, готовы они принять волю русского народа!
У нас в Москве наступают светлые дни. Чувство необыкновения. Прекрасная погода. Чудное будущее у нас у русских , у нашей богатейшей родины России. Передайте крымчанам. Это накаэ.
Браво Владимир Владимирович!
Низкий поклон. Долгие лета.
Возможно это блеф, допускаю частичность, но главное страна посылает в жопу пиндосию, вся страна и президент и каждый русский!
Евфрат перейден!
Спасибо Путину, за эти долгие годы повидали мир, научились есть вкусности по рецептам мирового уровня, подняли медицину до уровня хорошего, фильмы и сериалы отличнейшие, автомобили сносные, уровень торговли возрос неимоверно....
То есть все готово к полному закрытию страны!
Я за! Президент готов! Русский народ готов!
......
Полный отказ от пиндосского доллара, от интернета, от тлетворной музыки и кино, от одежонки мерзкой ......
Огромное спасибо ФСБ за многотрудную невидимую работу!
Благолепия РПЦ!
Слава русскому народу труженику! И Путину, как лучшему представителю.
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(без названия)
насреддин написал 02.03.2018 13:11
Есть юридический момент. По административке обыски не проводят. Обыск, это процессуальное действие в рамках уголовного дела. Тут или шмон по беспределу устроили, или провели обыск и задержали на 10 суток до предъявления обвинения по уголовному делу.
Специально для желающих испортить или унести бюллетени. Вы сделаете именно то, что хочет от вас режим, он вас совершенно законно посчитает. А бюллетени, да их кучу можно забросить, и все правильные.
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Re: Номерному стоЯку
НЕПРЕДАВАШКА написал 02.03.2018 12:51
"Люди с чувством собственного достоинства примут участие в спектакле?" ---------------------------------- Скажите,если это не секрет,а ваше собственное достоинство какой длины? Монокля хватит,чтобы разглядеть.
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Re:
гы написал 02.03.2018 12:01
Людей арестовывают ни за что, а грудиноиды со рекламой своего фетиша...
Мрази?
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(без названия)
Первоисточник. написал 02.03.2018 11:20
https://neuromir.tv/grudinin-v-krasnodare/
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Скучно, девочки
Радар написал 02.03.2018 08:31
Ай, да Путин, ай, да красавчик!
...
Пора ввести должность
Президент планеты Земля.
...
Кандидат есть.
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Ошибки в статье
Таша написал 02.03.2018 08:28
Марков не анархист, а коммунист. Вменяется не 20.3 КоАП, а "распространение экстремистских материалов" (т. е. коммунистических статей на коммунистических же ресурсах). Это другая статья.
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(без названия)
..гость написал 02.03.2018 08:23
Они людей ради явки арестовывают. Известно что в СИЗО 100% голосует за путина. Такжи 100% дают и дома для сумасшедших. Думаю ближе к "выборАм" и их контингент постараются увеличить. Короче когда всех пересажают в зоны и в дурки - народ опять будет одобрять все действия партии. В этом и цель.
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(без названия)
стоик1127 написал 02.03.2018 07:55
Кто пойдет на выборы добровольно?
Люди с чувством собственного достоинства примут участие в спектакле?
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Re: Скучно, девочки
CHIPOLINO написал 02.03.2018 07:51
Куда заныкал 6%? Украсть такое у пу? Шомполов ренегату!
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Скучно, девочки
Радар написал 02.03.2018 07:27
Путин победит с 80%.
...
Всех предателей в Севастополе арестовать.
Мочить врагов России в зародыше!
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