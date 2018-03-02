Послание Путина в Севастополе отметили арестами и обысками

В Севастополе к участникам анархического движения пришли с обысками. Речь идет об активистах Алексее Присяжнюке и Алене Котляровой и анархистах Алексее Шестаковиче и Иване Маркове. Якобы указанные лица планировали провокационные акции 18 марта на выборах президента России.

Шестакович 26 февраля разместил во «Вконтакте» уведомление на имя губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о намерении провести 10 марта акцию «Пост президента – атавизм монархии». Он указал, что цель мероприятия – напомнить гражданам об их праве не участвовать в выборах.

После обысков у левых активистов в Севастополе Алексею Шестаковичу и Ивану Маркову назначили по 10 суток административного ареста. По словам жены Маркова, его арестовали на 10 суток по статье 20.3 КоАП (публичная демонстрация экстремистской символики).

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К сожалению, я не знаком ни с одним из репрессированных, но ситуация представляется мне не просто странной - она какая-то контрпродуктивная именно для режима.

Какие-то люди собираются вполне легально, с заявлением на имя губернатора (имеющего репутацию либерала и не идиота) провести 10 числа вполне законную акцию - люди против поста президента, люди придерживаются анархистских убеждений, люди не ходят на выборы, поскольку считают неправильным любой их результат. И что?

Их начинают подозревать в том, что они собираются провести какую-то акцию 18-го числа, то есть в день выборов. Но заявка-то у них на 10-е число! А 18-го то ли проведут, то ли нет - вот нарушат закон, тогда и задерживайте, а превентивные аресты у нас вроде бы не практикуются.

Но людям дают по 10 суток "административки", так что они никак не смогут участвовать именно в заявленном ими мероприятии 10 марта. А 18-го марта смогут, если захотят. Хотя пока не представлено доказательств того, что такие намерения у них вообще были.

Да и зачем? Им теперь, после акции, проведенной местным Центром "Э", ничего демонстрировать и не требуется - ну разве какой-то карликовый пикет может дать результат с освещением в федеральных СМИ, как оно вышло с этими нелепыми обысками, обвинениями и арестами...

Особенно приятно, что это совпало с посланием президента Федеральному собранию, где он говорил, в том числе, и о небывалой свободе, которую получили наши граждане под его мудрым руководством. И сообщения об арестах в Севастополе теперь соседствуют с сообщениями о послании президента - и не хочешь, а ознакомишься!

Ну что ж, поздравим севастопольских силовиков с успешной акцией в поддержку бойкота президентских выборов, какую своими силами никаким левым провести, конечно, не по силам.

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Кстати, о выборах и бойкоте. У нас как раз подоспели данные опроса.

Ваш выбор 18 марта: Бабурин (33) Грудинин (576) Жириновский (8) Путин (44) Собчак (21) Сурайкин (22) Титов (1) Явлинский (7) Не пойду на выборы (719) Испорчу бюллетень (22) Унесу бюллетень с участка (22)

Как видим, и без особой агитации большинство голосовавших выступает за различные формы бойкота. На втором месте - протестное голосование, которое усилиями пропагандистской машины кремля (никакой КПРФ это просто не под силу) сосредоточилось в основном на Грудинине. Надо понимать, что это опрос главным образом среди оппозиционно настроенного населения, поэтому результат за Путина третий, и с большим отрывом от Грудинина. И следуект отметить, что следующим за ним идет Бабурин - по большому счету единственный из кандидатов-оппозиционеров имеющих достаточный для президентских выборов бэкграунд. И вот бесперспективность прохождения такого политика, как Сергей Бабурин - это тоже аргумент за бессмысленность таких выборов.

Ну давайте сравним биографии Грудинина и Бабурина, тем более, что они ровесники. Давайте сравним хотя бы биографии, и не будем касаться подготовленности каждого из них к руководству страной - здесь различия просто убийственные. И тем не менее Грудинин - свет в окошке, а Бабурин явный аутсайдер.

Кто-нибудь в здравом уме будет участвовать в пьесе по столь бездарному, я бы сказал, безграмотному сценарию?

Ну а действия севастопольских силовиков только поддерживают такой очевидный вывод. При том, что власть делает все возможное, чтобы затащить избирателя на эти выборы.

Но реально завлечь избирателя можно только одним - возможностью реальной альтернативы, возможностью действительно принять участие в процессе. А тут любая активность, которая не вписывается в заранее прописанный сценарий, жестко подавляется... Подумайте, людей посадили по сути за неправильное отношение к выборному процессу!

Впрочем, в Крыму и не такое бывает.

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Крымчане, осужденные за призывы к воссоединению с РФ при Януковиче, вновь признаны виновными при Путине Вслед за выдачей на смерть на Украину пророссийской активистки

Приговором от 28 февраля 2011 года Апелляционного суда Крыма лидеры Народного Фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий и Семен Клюев были осуждены за призывы к воссоединению с Россией. Потом Крым воссоединился с Россией, а Подъячий и Клюев потребовали реабилитации. Их дело рассматривали не спеша, в марте прошлого года Клюев скончался, так и оставшись "уголовником", а Подъячий дождался решения Верховного суда республики в составе Колесниковой, Латыниной и Редько. Который торжественно отказал в реабилитации обоим. Теперь Подъячий может утешаться тем, что его товарищ умер естественной смертью, а он сам пока жив. Потому что в те же самые дни крымский судья Красиков выслал на Украину активистку борьбы с киевской хунтой Марину Меньшикову, которую там удавили в камере следственного изолятора.





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Иногда у меня складывается впечатление, что часть крымских и севастопольских чиновников по-прежнему соблюдает присягу, данную еще Украине: «Я, вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові здійснювати правосуддя від імені України».

Убедите меня в обратном! Докажите, что судья Красиков, вынося постановление по депортации Меньшиковой, действовал в интересах России. Докажите, что Поклонская со своей клоунадой вокруг Николая Второго поступает в интересах российской республики. Что судьи, выносившие постановления об арестах севастопольских анархистов, совершали это в интересах России - в том, что отказ от монархических атавизмов, к которому призывали арестованные, строго укладывается в статью 1 Конституции РФ, сомнений как раз не возникает.