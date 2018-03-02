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Московский листок

Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Грудинина?

Опубликовано 02.03.2018 в разделе комментариев 9

Легенда российского и международного коммунистического движения Иосиф Абрамсон рассуждает о предстоящих президентских выборах, рассказывает о кандидатах левых убеждений, комментирует, как строки Александра Блока “... И в желтых окнах засмеются, Что этих нищих провели” относятся к избирательной кампании Павла Грудинина и говорит о сложных взаимоотношениях коммунистических партий современной России.



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: грешный жопуний
это ты написал 02.03.2018 14:36
Путинойд конченный, зовешь лохов дарить бюллетени кремлина для вброса
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Где говорят про сосиализм и какбыднизм, там обязательно воняет жидами.
тьфу на них! Тьфу еще раз! написал 02.03.2018 13:21
Жиды - альтруисты. Ах-ха-ха-хах...!!!!!
.
Есши не хотите жить под жидами и хлебать сполна горя от них, то научитесь их распознавать и не вестись на их лживые речи.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 02.03.2018 13:11
"Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Грудинина?" - неверный посыл! Не знаю, кто такой Иoсиф Абрамсoн, но если он ТАК формулирует вопрос, то он либо глуп, либо на довольствии у кукловодов. Вопрос должен звучать ТАК:
.
ПОЧЕМУ ЛЕВЫЙ ФРОНТ В ЛИЦЕ НЕКОЕГО ГРУДИНИНА ПОДДЕРЖАЛ ПУТЛЕРА? - ибо этот Грудинин из команды подтанцовщиков на ЛОХОТРОНЕ, и не более того.
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пгяфессог мутен,
но все равно уделал написал 02.03.2018 10:12
Жирного кремлина одной левой,хоть и не желал. Путинист: почему бы не проголосовать за Сурайкина?
Пгяфессог. Потому, что Сурайкин спойлер!
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Re: Я так понимаю!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед:01ДальССкий написал 02.03.2018 08:27
А Саид чЁ там, соплю или насвай пережЁвывает?
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Я так понимаю!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед:01ДальССкий написал 02.03.2018 08:10
Это ближайшие родственники нашего Муфлонова?
Интервьюант Саид и дедушко Ёсифь!
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(без названия)
Trac написал 02.03.2018 07:37
За Грудинина!
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(без названия)
Длидлидлъилоъиолъи написал 02.03.2018 07:34
Браво, г-н главред!
Воистину, краткость - мать сестры. ...или наоборот.., - да не суть: названия хватит любому вменяемому.
...ээ.., - вменяемому я сказал, - Сирьога Ковалчуг нивщщот!..
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(без названия)
Сов ОК написал 02.03.2018 06:25
Я вот первый раз читаю про эту легенду российского и международного коммунистического движения. Чем он знаменит?
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Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Грудинина?
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