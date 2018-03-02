Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Грудинина? Легенда российского и международного коммунистического движения Иосиф Абрамсон рассуждает о предстоящих президентских выборах, рассказывает о кандидатах левых убеждений, комментирует, как строки Александра Блока “... И в желтых окнах засмеются, Что этих нищих провели” относятся к избирательной кампании Павла Грудинина и говорит о сложных взаимоотношениях коммунистических партий современной России.



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