Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Грудинина?

Легенда российского и международного коммунистического движения Иосиф Абрамсон рассуждает о предстоящих президентских выборах, рассказывает о кандидатах левых убеждений, комментирует, как строки Александра Блока “... И в желтых окнах засмеются, Что этих нищих провели” относятся к избирательной кампании Павла Грудинина и говорит о сложных взаимоотношениях коммунистических партий современной России.
это ты написал 02.03.2018 14:36
тьфу на них! Тьфу еще раз! написал 02.03.2018 13:21
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Есши не хотите жить под жидами и хлебать сполна горя от них, то научитесь их распознавать и не вестись на их лживые речи.
Святой Пигидий написал 02.03.2018 13:11
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ПОЧЕМУ ЛЕВЫЙ ФРОНТ В ЛИЦЕ НЕКОЕГО ГРУДИНИНА ПОДДЕРЖАЛ ПУТЛЕРА? - ибо этот Грудинин из команды подтанцовщиков на ЛОХОТРОНЕ, и не более того.
но все равно уделал написал 02.03.2018 10:12
Пгяфессог. Потому, что Сурайкин спойлер!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед:01ДальССкий написал 02.03.2018 08:27
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед:01ДальССкий написал 02.03.2018 08:10
Интервьюант Саид и дедушко Ёсифь!
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Trac написал 02.03.2018 07:37
Длидлидлъилоъиолъи написал 02.03.2018 07:34
Воистину, краткость - мать сестры. ...или наоборот.., - да не суть: названия хватит любому вменяемому.
...ээ.., - вменяемому я сказал, - Сирьога Ковалчуг нивщщот!..
Сов ОК написал 02.03.2018 06:25