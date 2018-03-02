Саудиты разрешат подданным ходить в кинотеатры после 30-летнего киновоздержания

В Саудовской Аравии после 30-летнего запрета начали выдавать лицензии кинотеатрам. Министерство культуры и информации запустило процесс с начала марта. Учреждения для публичной демонстрации фильмов заработают по всей стране в течение месяца.

Решение о возобновлении показов было принято в рамках, проводимых в королевстве реформ. По прогнозам властей, к 2030 году в Саудовской Аравии будут действовать более 300 сетей кинотеатров. Все фильмы будут проходить цензуру.

До этого момента подданные королевства ездили в соседний Бахрейн, чтобы сходить в кино.

Напомним, что такие культурные сдвиги стали возможны в королевстве Саудитов на фоне серии коррупционных скандалов, поаштнувших авторитет власти.

Например, принц, миллиардер и племянник короля Саудовской Аравии аль-Валид бен Таляль заплатил в январе, 28-го за свою свободу более миллиарда долларов, утверждает DW со ссылкой на информацию AFP. Принц вышел на свободу накануне, при этом за несколько часов до этого в интервью Reuters он объявил, что ожидает снятия всех обвинений.

AFP со ссылкой на делового партнера бен Таляля сообщает, что обвинения с него сняли не просто так, а в рамках сделки, которая стоила ему более миллиарда долларов. Впрочем, в конце декабря прошлого года СМИ сообщали, что от миллиардера требуют в шесть раз больше.

Представитель правительства подтвердил, что аль-Валид бен Таляль, который остается главой инвестиционной компании Kingdom Holding, заключил сделку с прокуратурой. Но официально условия ее не разглашаются.

Принц аль-Валид бен Таляль - внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Сауда и племянник действующего короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, напоминает ТАСС. Он инвестировал во многие западные компании, в том числе Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company.

Новости по теме:

В Мекку летела ракета из охваченного холерой Йемена

Холера йеменская как эхо социального регресса во всём мире

Пресыщенные Саудиты проводят в Йемене почти открытый геноцид

Для племянника короля Саудовской Аравии правосудие сделало исключение