После "пугалок" Путина Вашингтон утвердил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin

Власти США окончательно приняли решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в 47 млн долларов. Киев получит 210 ракет и 37 ПТРК, пояснили в управлении Минобороны США оборонному сотрудничеству и безопасности.

В Вашингтоне пояснили, что поставки оружия Киеву "сделают вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины" (цитата по ТАСС). "Системы Javelin позволят Украине построить долгосрочные оборонные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности. У Украины не возникнет трудностей с внедрением этих систем в свои вооруженные силы", - заверили в США.

Еще в конце декабря официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что Вашингтон принял решение начать поставки на Украину "продвинутых оборонительных средств" для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Тогда она подчеркивала, что помощь Соединенных Штатов носит исключительно оборонительный характер.

Тогда журналисты отмечали, что пакет вооружений включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок общей стоимостью 47 миллионов долларов.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп уже санкционировал поставки на Украину партии крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов к ним и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 млн долларов. Госдепартамент ранее "одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт" в Украину этого оружия.

Примерно за неделю до этого поставки летального оружия на Украину одобрили и власти Канады. Комментируя это решение, МИД РФ в официальном заявлении призвал лидеров США и Канады задуматься о личной ответственности за поставки оружия на Украину. Дипломаты считают, что появление новых партий оружия подтолкнет Киев "на новые военные авантюры".

ПТРК Javelin (Копье) - средняя противотанковая система, предназначенная для пехоты, разведчиков и боевых инженерный подразделений. Эти силы должны иметь возможность поражать бронированные силы противника днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Javelin может применяться одним солдатом, транспортироваться отдельным парашютистом, а также любым автотранспортом, по воде или по воздуху.

Эта система обладает высоким уровнем поражения всех известных бронированных транспортных средств в широком диапазоне дальностей. Система позволяет вести огонь с закрытых боевых позиций или из помещений.

ПТРК состоит из многократно используемого командно-пускового блока (КПБ) со встроенной системой самоконтроля и модульной ракеты в транспортно-пусковом контейнере. КПБ содержит дневной прицел, ночной прицел, средства управления и индикаторы.

Напомним, первые известия о "Джевелинах" для ВСУ появились в СМИ ещё в 2015-м году. Литва в рамках военно-технического сотрудничества с вооруженными силами Украины готовила поставку первой партии противотанковых ракетных комплексов FGM-14 Javelin в составе 100 пусковых контейнеров и до 1000 ракет к ним для ВСУ и НГУ. Подготовка к поставке вооружения велась на военном полигоне Пабраде в Литве, сообщает Ua-news.

А 29 января 2018-го года спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что передаваемые Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе. По его словам, это исключительно оборонительное вооружение, которое эффективно лишь в случае отражения танковой атаки.

«Это самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», — сказал Волкер в интервью украинскому филиалу «Радио Свобода», передает «Интерфакс».

Он также отметил, что американские власти надеются заполнить некоторые «белые пятна» в оборонных мощностях Украины, «чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта».

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