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Московский листок

После "пугалок" Путина Вашингтон утвердил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin

Опубликовано 02.03.2018 в разделе комментариев 10

украина сша днр лнр
После "пугалок" Путина Вашингтон утвердил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin

Власти США окончательно приняли решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в 47 млн долларов. Киев получит 210 ракет и 37 ПТРК, пояснили в управлении Минобороны США оборонному сотрудничеству и безопасности.

В Вашингтоне пояснили, что поставки оружия Киеву "сделают вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины" (цитата по ТАСС).  "Системы Javelin позволят Украине построить долгосрочные оборонные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности. У Украины не возникнет трудностей с внедрением этих систем в свои вооруженные силы", - заверили в США.

Еще в конце декабря официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что Вашингтон принял решение начать поставки на Украину "продвинутых оборонительных средств" для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Тогда она подчеркивала, что помощь Соединенных Штатов носит исключительно оборонительный характер.

Тогда журналисты отмечали, что пакет вооружений включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок общей стоимостью 47 миллионов долларов.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп уже санкционировал поставки на Украину партии крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов к ним и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 млн долларов. Госдепартамент ранее "одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт" в Украину этого оружия.

Примерно за неделю до этого поставки летального оружия на Украину одобрили и власти Канады. Комментируя это решение, МИД РФ в официальном заявлении призвал лидеров США и Канады задуматься о личной ответственности за поставки оружия на Украину. Дипломаты считают, что появление новых партий оружия подтолкнет Киев "на новые военные авантюры".

ПТРК Javelin (Копье) - средняя противотанковая система, предназначенная для пехоты, разведчиков и боевых инженерный подразделений. Эти силы должны иметь возможность поражать бронированные силы противника днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Javelin может применяться одним солдатом, транспортироваться отдельным парашютистом, а также любым автотранспортом, по воде или по воздуху.

Эта система обладает высоким уровнем поражения всех известных бронированных транспортных средств в широком диапазоне дальностей. Система позволяет вести огонь с закрытых боевых позиций или из помещений.

ПТРК состоит из многократно используемого командно-пускового блока (КПБ) со встроенной системой самоконтроля и модульной ракеты в транспортно-пусковом контейнере. КПБ содержит дневной прицел, ночной прицел, средства управления и индикаторы.

Напомним, первые известия о "Джевелинах" для ВСУ появились в СМИ ещё в 2015-м году. Литва в рамках военно-технического сотрудничества с вооруженными силами Украины готовила поставку первой партии противотанковых ракетных комплексов FGM-14 Javelin в составе 100 пусковых контейнеров и до 1000 ракет к ним для ВСУ и НГУ. Подготовка к поставке вооружения велась на военном полигоне Пабраде в Литве, сообщает Ua-news.

А 29 января 2018-го года спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что передаваемые Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе. По его словам, это исключительно оборонительное вооружение, которое эффективно лишь в случае отражения танковой атаки. 

«Это самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», — сказал Волкер в интервью украинскому филиалу «Радио Свобода», передает «Интерфакс». 

Он также отметил, что американские власти надеются заполнить некоторые «белые пятна» в оборонных мощностях Украины, «чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта».

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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Чего бы еще такого отмочить Пу написал 02.03.2018 14:39
Чтобы америка приняла Украину своим штатом прямо завтра?
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(без названия)
мимо проходил написал 02.03.2018 13:32
Ну, теперь конечно безопасность США в надежных руках. Вот только американских военных баз в Донбассе как не было, так и не будет.
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Америка, где твое народное ополчение и национальная валюта, которые упоминаются в Конституции США?
Твое правительство украло твою свободу! написал 02.03.2018 13:22
.
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Re: Пора Путька..
показать себя в Деле... написал 02.03.2018 13:10
Пора уже ибануть всем что есть по америге...Гулять так гулять...об Америге никто плакать не будет....Зато хохлобендеровци попримолкнуть...они любят когда посильней...а то заколебали уже со своими жавелинами....как со списаной торбой....
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О "Джавелинах" и не только
Светослав,,,,,, написал 02.03.2018 12:46
"Джавелин" -- штука хорошая, считай у россiи в слУчай чего сразу минус 200 танков с экипажами.
.
Тем временем, украинский ПТРК "Стугна" получил тепловизионный канал, и теперь человек засекается на расстоянии 15 км, ББМ -- до 20 км, вертолет -- до 40 км, самолет -- до 70 км. Идентификация обнаруженных целей происходит на 2, 5, 8 и 20 км соответственно.
.
Преимущество "Стугны" в том, шо сама ПУ может находиться в окопе, а оператор может руководить оружием дистанционно, из безопасного теплого блиндажа.
.
Так шо, в случае обострения ымперской шизы, у русскiх фашистов нет никаких шансов на взлом обороны ВСУ.
.
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(без названия)
Пртрезвей написал 02.03.2018 11:34
РФ , благодаря бандиту Путьке превратилась в "Империю Зла"! Гнобит свой народ и задирается не по делу со всем миром как "братки"90-х", показывая распальцовку! Но там живут трезвые, прагматичные люди и дадут в лоб за эти пьяные танцы так, что мало не покажется! Только конченные дебилы и холуи на подтанцовках верят Путлеровской банде "чекистов"!
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их
давно написал 02.03.2018 10:18
в ДНР продали.
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(без названия)
umarovamariah написал 02.03.2018 09:26
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их
давно написал 02.03.2018 09:16
Украина уже получила,оформляют только сейчас документально.
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Карфаген должен быть разрушен!
-Что это? написал 02.03.2018 08:54
США империя зла.
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