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Московский листок

Фэсбы по "кокаиновому делу" проверят наркотрафик с самого начала последнего срока Путина

Опубликовано 02.03.2018 в разделе комментариев 2

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Фэсбы по "кокаиновому делу" проверят наркотрафик с самого начала последнего срока Путина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в рамках громкого дела о контрабанде наркотиков проверяет информацию о том, что кокаин из Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года. Из показаний бывшего завхоза посольства РФ в Буэнос-Айресе Али Абянова следует, что он по просьбе предполагаемого организатора поставок Андрея Ковальчука несколько раз отправлял его чемоданы как дипломатическую почту с помощью военно-транспортной авиации через столицу Уругвая Монтевидео в Москву, сообщает газета "Коммерсант". За каждый чемодан завхоз, по его словам, получал 1 тыс. долларов, говорится в статье.

Абянов в показаниях, данных им еще в качестве подозреваемого следователю следственного департамента МВД, рассказал, что работал завхозом в посольстве России в Аргентине с августа 2011 года. По его словам, примерно в середине 2012 года ему на служебный телефон позвонил Андрей Ковальчук и попросил о встрече. Представившись сотрудником службы безопасности посольства РФ в Германии, он попросил отвезти его в аэропорт Буэнос-Айреса.

Среди вещей Ковальчука, которые Абянов загрузил в свой автомобиль Hyundai Santa Fe, оказался "очень тяжелый чемодан, весом килограммов 25-30". Ковальчук попросил завхоза отправить его чемодан, "когда будет готов самолет", пояснив, что там дорогое вино, кофе и подарки. Завхоз уверяет, что в чемодан не заглядывал. Он привез багаж в посольство, а в конце 2012 года отправил его грузовым российским самолетом из аэропорта Монтевидео.

В 2014 году Абянов по просьбе Ковальчука оставил на хранении в посольстве два чемодана. Новый знакомый уверял его, что ничего криминального в его багаже нет, но попросил его упаковать как дипломатическую почту - в специальной бумаге и с сургучными печатями. Абянов снова отправил груз через столицу Уругвая в Россию на борту военно-транспортного самолета.

Аналогичным способом были упакованы в 2015 году еще два чемодана, полученные от Ковальчука, которые завхоз несколько месяцев хранил в посольском гараже. Затем к ним прибавились еще десять чемоданов Ковальчука. По его словам, в багаже были изделия из полудрагоценных камней и кофе.

Весь груз один из сотрудников посольства по фамилии Дронов упаковал как дипломатическую почту. Чемоданы лежали в гараже посольства, а летом 2016 года, незадолго до окончания своей командировки и возвращения в Россию, Абянов перевез их в подсобку школы, чтобы багаж "не мешался в гараже". Уезжая, завхоз сообщил о чемоданах своему сменщику Игорю Рогову. Позже новый завхоз проверил чемоданы, и, по материалам уголовного дела, обнаружил в них 389 кг кокаина. Сам Абянов утверждает, что узнал о содержимом чемоданов уже после своего задержания в конце прошлого года.

Напомним, 27 января в Управлении делами президента РФ опровергли информацию СМИ о причастности самолета специального летного отряда (СЛО) "Россия", обслуживающего первых лиц государства, к "кокаиновому скандалу" в Аргентине. "Данные сведения не соответствуют действительности", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

Ранее РБК на основе фотографий и видеозаписи, опубликованных аргентинской жандармерией, на которых запечатлена погрузка некого багажа в Ил-96, сообщил о возможной причастности борта авиаотряда "Россия" к скандалу с наркотиками.

"Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации - в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать", - сказала Крылова. Она отметила при этом, что на снимке "нет точного номера борта".

СЛО "Россия" находится в ведении Управделами президента РФ и обеспечивает транспортное обслуживание первых лиц государства.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
След написал 02.03.2018 10:45
Наркотрафик надо считать от Питера, когда "Михал Иванович"( погоняло Путина) крышевал с Ивановым и подольскими, тамбовскими "братками" наркотики из Колумбии еще в 90-х гг.
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(без названия)
umarovamariah написал 02.03.2018 09:29
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
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