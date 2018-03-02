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Московский листок

Двадцать пять сотрудников таганрогского авиационного завода госпитализированы: отравились талием

Опубликовано 02.03.2018 в разделе комментариев 1

таганрог рабочий класс
Двадцать пять сотрудников таганрогского авиационного завода госпитализированы: отравились талием

В Ростовской области 25 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК им. Г. М. Бериева) были госпитализированы. В больнице установили, что они отравились таллием. Пострадавшие и их коллеги подозревают, что речь может идти об умышленном отравлении, пишет газета "Коммерсант".

По информации издания в самом тяжелом состоянии находится ведущий инженер Константин Колесников - уровень таллия в его в организме превышает допустимый в 150 раз. При этом сообщается, что на производстве это вещество не используется.

"Я понятия не имею, как таллий мог попасть в офисы и вообще на территорию предприятия: этого вещества нет и не может быть в производственном процессе. Я сомневаюсь в диверсии, учитывая то, что я единственный пострадавший инженер", - рассказал Колесников.

В это же время экономист ТАНТК имени Г.М. Бериева Виктория Лебеденко предположила, что речь идет об умышленном отравлении. "Врачи пока не понимают, как таллий мог попасть в организм. Кто-то говорит, что он попал с водой, кто-то, что с пищей. Но последнее маловероятно. Все сотрудники питаются в одной столовой, а отравились только конструктор, юристы и экономисты", - добавила она.

Таллий - химический элемент с атомным номером 81 в периодической системе, обозначается символом Tl (лат. Thallium), мягкий металл синевато-белого цвета. Как сам таллий, так и его соединения высокотоксичны.

Симптомы отравления - поражение нервной системы, почек, желудка, выпадение волос. В острых случаях отравления через 1-2 суток появляются признаки поражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, повышенное слюноотделение, рвота, боли в животе, понос, запор) и дыхательных путей. Возможны судороги, паралич, кома.

А вчера на стройке одного из уфимских домов утром обнаружили тела пятерых рабочих, они оказались гражданами Северной Кореи. В Следственном комитете завели уголовное дело.  Трагедия произошла в строящемся доме на улице Блюхера, сообщает сайт управления СК РФ по Республике Башкортостан.

По предварительным данным, пятеро погибших граждан Корейской Народно-Демократической Республики легально находились на территории России и работали на объекте, принадлежащем ООО "Сальвия". В строительном вагончике, где рабочие жили, оборвался кабель электрического отопления. И чтобы согреться, корейцы разожгли огонь в ведре, в результате чего скончались от отравления угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") и устанавливают все подробности произошедшего. Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти рабочих и ряд других судебных экспертиз.

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Всего комментариев к статье: 1
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Рядом вражеское государство Украина, заслали диверсантов, чтобы традиционно свалить на чекистов
Крокод-ил написал 02.03.2018 09:50
Для либеральных дебилов, все кто у власти чекисты.
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