В Германии задержан предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины

Полиция Германии задержала предполагаемого организатора поставки 400 кг кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука, сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.

"Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена выйти в суд за его арестом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Ковальчук был задержан в пригороде Берлина около 22:00 по местному времени.

"Полиция, по словам супруги Ковальчука, вела себя корректно. Они сказали, что планируют во всем разобраться и все прояснить по этому делу", - сказал Жеребенков.

Пари этом он отметил, что сейчас решается вопрос с защитой подозреваемого на территории Германии.

Сам Андрей Ковальчук отрицает свое участие в контрабанде наркотиков. Согласно его версии, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка. Покупки подтверждают чеки, а также свидетельства очевидцев. Груз был размещен в подсобном помещении школы при посольстве, где тогда завхозом работал его приятель Али Абянов. В ноябре 2016 года последний был уволен с должности, и при передаче дел новому завхозу предупредил того, что в помещении остались вещи Ковальчука.

По его словам, он неоднократно пытался забрать свой товар, но всякий раз ему отказывали под разными предлогами. Как выяснилось сейчас, в декабре чемоданы были вскрыты, и там оказался белый порошок. По словам Ковальчука, сам он никакого отношения к наркотикам не имеет и предполагает, что кто-то подменил в чемоданах партию кофе на кокаин. Сам Ковальчук планировал в ближайшее время прилететь в Москву и дать исчерпывающие показания. Но после возникшей шумихи взял время на раздумье.

Ранее стало известно, что в складских помещениях российского посольства в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Общую стоимость белого порошка оценили в 50 миллионов долларов.

После этого силовики подменили наркотик мукой, оснастили чемоданы датчиками GPS и позволили переправить этот груз в Россию в декабре 2017 года, чтобы поймать владельцев чемоданов. При этом не известно, как именно груз был доставлен в Росси. РБК со ссылкой на несколько источников утверждает, что чемоданы с мукой доставил самолет Ил-96-300 с бортовым номером 96023, принадлежащий специальному летному отряду «Россия».

Груз встретили бывший сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их задержали, затем суд арестовал их до 13 апреля. По данным ФСБ, предполагаемым организатором контрабанды является Андрей Ковальчук.