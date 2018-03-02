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Московский листок

В Германии задержан предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины

Опубликовано 02.03.2018 в разделе комментариев 3

В Германии задержан предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины

Полиция Германии задержала предполагаемого организатора поставки 400 кг кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука, сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.

"Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена выйти в суд за его арестом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Ковальчук был задержан в пригороде Берлина около 22:00 по местному времени.

"Полиция, по словам супруги Ковальчука, вела себя корректно. Они сказали, что планируют во всем разобраться и все прояснить по этому делу", - сказал Жеребенков.

Пари этом он отметил, что сейчас решается вопрос с защитой подозреваемого на территории Германии.

Сам Андрей Ковальчук отрицает свое участие в контрабанде наркотиков. Согласно его версии, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка. Покупки подтверждают чеки, а также свидетельства очевидцев. Груз был размещен в подсобном помещении школы при посольстве, где тогда завхозом работал его приятель Али Абянов. В ноябре 2016 года последний был уволен с должности, и при передаче дел новому завхозу предупредил того, что в помещении остались вещи Ковальчука.

По его словам, он неоднократно пытался забрать свой товар, но всякий раз ему отказывали под разными предлогами. Как выяснилось сейчас, в декабре чемоданы были вскрыты, и там оказался белый порошок. По словам Ковальчука, сам он никакого отношения к наркотикам не имеет и предполагает, что кто-то подменил в чемоданах партию кофе на кокаин. Сам Ковальчук планировал в ближайшее время прилететь в Москву и дать исчерпывающие показания. Но после возникшей шумихи взял время на раздумье.

Ранее стало известно, что в складских помещениях российского посольства в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Общую стоимость белого порошка оценили в 50 миллионов долларов.

После этого силовики подменили наркотик мукой, оснастили чемоданы датчиками GPS и позволили переправить этот груз в Россию в декабре 2017 года, чтобы поймать владельцев чемоданов. При этом не известно, как именно груз был доставлен в Росси. РБК со ссылкой на несколько источников утверждает, что чемоданы с мукой доставил самолет Ил-96-300 с бортовым номером 96023, принадлежащий специальному летному отряду «Россия».

Груз встретили бывший сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их задержали, затем суд арестовал их до 13 апреля. По данным ФСБ, предполагаемым организатором контрабанды является Андрей Ковальчук.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Азер. написал 02.03.2018 11:48
Я никак не могу понять - кто ездит в Аргентину за коньяком и кофе и кто возит коньяк и кофе в чемоданах? И как можно ввезти в Расею аргентинский коньяк без акцизных марок? На самолете Патрушева?
Ключевой вопросец - как часто этот самый Ковалев ездил в Аргентину? Наркота - это не памедоры и кому попало, да еще 400 кг - никто продавать не станет.
Наконец, крупные партии наркоты реализуются через дилеров. Сперва "товар" доводится до конечного (розничного) потребителя, а уже потом производитель получает свои деньги. За налик можно купить кило-второй, но не 400 кг.
Если Ковалев был в Аргентине впервые - значит, он просто звено в цепочке. Козел отпущения. Но содержание операции в любом случае - поставить Питуна и К в такое положение, когда на Запад дороги не будет. Либо устраиваешь "холокост" (в Рашаговнии) и выходишь победителем - либо помри как все побежденные.
Между прочим, когда игра в санкции только начиналась - я тут вполне ясно писал, что посредством пэрсанальных санкций оформляется одна из сторон в будущей (запланированной) гражданской войне. "Кокаин" - это на тот случай, если эта сторона (Питун и К) вдруг решит сделать финт ушами (де я свое дело сделал) и удрать. Удрать не получится.
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(без названия)
уркекеан написал 02.03.2018 10:41
Да ясно, что вор Путькин и его окружение тесно замешаны! Кто знает, хотя бы немного, как организован охрана и безопасность Посольств, тот понимае, что со стороны властей РФ изливается какой то детский лепет о "фальсификациях фото", о " технических работниках" посольства", "Патрушева не было", "номер самолета не тот". Все снято и зафиксированно поминутно спецслужбами. Колитесь! Но они будут врать до конца! Такого правителя только валить и четвертовать!
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(без названия)
umarovamariah написал 02.03.2018 09:31
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
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