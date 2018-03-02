Почему профессор Бузгалин покинул Московский экономический форум?

Профессор Александр Бузгалин принял решение покинуть Московский экономический форум. В начальном периоде он был сопредседателем форума, потом его статус понизили до "заместителя сопредседателя" - в этом качестве он и сейчас присутствует на сайте организации. Правда, там есть и Евгений Примаков, некоторое время назад скончавшийся...

"Уважаемые коллеги!



Московский экономический форум, одним организаторов которого я был на протяжении ряда лет, создавался как пространство открытых демократических дискуссий представителей конструктивной оппозиции социально-экономической политике российских властей. Первые годы МЭФ, при всех противоречиях и проблемах его становления и развития, оставался, прежде всего, именно таким пространством.



Однако уже в 2017 году проявились и иные тенденции, о чем я прямо заявил на одном из пленарных заседаний прошлогоднего форума. При подготовке МЭФ-2018 эти тенденции стали проявляться все более и более отчетливо. И дело здесь не только в кулуарном введении платности участия, которое по требованию части членов оргкомитета позднее было отменено для академических и вузовских работников, но и, прежде всего, в усилении представительства и влияния на Форум государственных и бизнес-кругов, которые трудно отнести к оппозиции, а также в нарастании консервативно-державных тенденций и настроений среди части его лидеров и все большего круга участников.



Возможности моего влияния на подготовку МЭФ-2018 в этих условиях сужаются, а мое дальнейшее участие в организации Форума становится малопродуктивным.



В связи с этим я заявляю о своем выходе из оргкомитета Форума.



Как один из инициаторов и организаторов МЭФ я желаю всем его участникам успехов в дальнейшей работе и надеюсь, что наши усилия прошлых лет найдут достойное продолжение в будущем.



А.В. Бузгалин"

От редакции: У нас с самого начала не было иллюзий касательно этого мероприятия, формально созданного в пику Петербургскому экономическому форуму - ежегодному слету либерально-компрадорской части крупной буржуазии и аффилированных с ней высших чиновников.

МЭФ был съездом либерально-патерналистской части национальной буржуазии и чиновников рангом пожиже, в соответствии с приоритетами правящего режима.

По сути, в политическом пространстве это был сугубый намек на необходимоть двухпартийной системы, где одна часть крупного капитала (условно банковско-финансовая и сырьевая) поддерживала бы свое представительствов политике и власти, а другая (условно промышленная и аграрная) - свое.

Выдвижение именно от этой части буржуазии Павла Грудинина, а он был с самого начала одним из активнейших участников МЭФ, в общем, постепенно расставляет точки над i в деле дальнейшего формирования политического представительства в стране - два сорта буржуазии, а остальные в маргиналии.

Участие левых, какие-то пустые надежды на формулирование "левой" эклономической и слоциальной повестки дня через МЭФ - это с самого начала было скверной идеей, но возможность выступить перед "большой аудиторией" и халявный кофе-брейк пересилили брезгливость. Левым разрешали выступить на подтанцовках к выступлениям "настоящих пацанов", пока те не нагуляли собственной известности и авторитета. Потом потихоньку начали отказывать от дома...

После того, как недавно посидел в одной кабине комбайна с Путиным на Ростсельмаше, основной организатор форума Константин Бабкин, очевидно, стал немного тяготиться и такими условно левыми персонажами, как Грудинин - тому во время визита в Ростов-на-Дону пришлось довольствоваться какими-то иными аудиториями, к коллективу бывшего гиганта секльхозмашиностроения его не пустили...

Нет Грудинина и среди "лиц форума" на официальном сайте - вот его друг Потапенко есть, фермер Мельниченко есть, а "кандидата от всех левых и патриотических сил" нету.

Ну и каким-то профессорам-коммунистам там тоже делать нечего, конечно. Бузгалин и так засиделся лишнего. Можно было и чуть раньше сообразить, что не к столу пришелся.

Принес ли пользу левому движению МЭФ? Нет, конечно - на его "интеллектальном горбу" только усилилась некоторая часть национальной буржуазии, после чего левых отбросили, как разгонную ступень.

Следующим этапом будет, видимо, "сгорание в плотных слоях атмосферы" партии КПРФ после 18 марта - Грудинин, возможно, как раз начнет политическую карьеру в качестве лидера - но уже не левых, конечно, а какой-нибудь "национально ориентированной" буржуазии. Если сам не сгорит в послевыборной атмосфере вместе с "носителем" КПРФ.

Вот и всё, финита...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск