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Московский листок

Украина вынуждена ограничить потребление газа, пока - временно...

Опубликовано 02.03.2018 в разделе комментариев 1

украина газпром нафтогаз
Украина вынуждена ограничить потребление газа, пока - временно...

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины из-за дисбаланса в 15-20 млн кубических метров в сутки ввело временное ограничение потребления газа генерирующими компаниями с их переводом на использование мазута, сообщил глава министерства Игорь Насалик. "План действий с сегодняшнего дня предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность экономии 15-20 млн куб. м газа в сутки", - сказал он в ходе вопросов правительству в Верховной раде в пятницу.

Кроме того, по его словам, детским садам, школам и вузам Украины рекомендовано приостановить работу до 6 марта включительно с целью экономии газа.

1 марта в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта, однако "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту. "Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал заместитель председатель правления "Газпрома" Александр Медведев.

В "Нафтогазе" расценивают отказ "Газпрома" от поставки природного газа согласно произведенной предоплате как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Накануне завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

"Мы довольны тем, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это важный день для украинского народа и будущего европейских газовых рынков", - подчеркнул глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. Его заявление размещено на официальной странице компании в соцсети Twitter.

Как пояснили в Киеве, это судебное решение означает, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Миллер-шмиллер написал 02.03.2018 14:32
Какая реакция будет у Газпрома после того , как Украина выиграет и по иску на 18 лярдов зеленых? Будут бомбить ? )))
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