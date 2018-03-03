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Московский листок

Трёхгорка. Росимущество встало на сторону жителей. Остальных чиновников пока приходится понукать

Опубликовано 03.03.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жилье общежития трехгорка
Трёхгорка. Росимущество встало на сторону жителей. Остальных чиновников пока приходится понукать

27 февраля 2018 года жильцы общежитий Трёхгорки (Трёхгорный вал, д. 14, корп.3, Трёхгорный вал, д. 4, корп.1, Трёхгорный вал, д. 2, стр.1) посетили отделение Мосжилинспекции по ЦАО. Сначала им долго не открывали дверь. Потом, вышедшая наружу мосжилинспекторша, Дарья Латышева, некоторое время удерживала людей на улице, ведя разговор в духе:

- Пройти могут только два представителя с заявлением. Вы все не поместитесь!

- Вам не холодно, у вас тёплые куртки.

- То, что вы делаете, это несанкционированный митинг.

- Ответим в установленный законом срок, через 30 дней.

В конце концов людям надоело и они вошли внутрь, и заявили, что не уйдут до решения их вопроса. Но и теперь зам. начальника Дарья Латышева предлагала принять у них заявление и записать на прием только в апреле. Люди в ответ заявляли, что пока их не примут, они не уйдут.

Вскоре диалог принял конструктивный характер. Была достигнута договоренность об организации встречи с руководством инспекции, а также представителями городских властей и Трёхгорки. Встречу было обещано организовать в ближайшие дни. Жильцы общежития покинули здание Мосжилинспекции по ЦАО, обещав (в том случае, если встреча не состоится) вернуться.

28 февраля в школе 2010 состоялась встреча префекта ЦАО с населением. Естественно, её посетили и жильцы общаги Трёхгорки.

Был развернут плакат, заданы соответствующие вопросы. Префект заявил, что работа идет. Что работа идёт – это, конечно, радует, но, по мнению людей, обращаются они далеко не первый день, и даже не первый месяц, так что работе пора бы и добрести куда-нибудь.

1 марта жильцам пришел официальный ответ на их обращения из Росимущества. В нем говорится, что Росимущество «… поручает Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Городе Москве в целях защиты прав и законных интересов Российской федерации… обеспечить регистрацию права собственности Российской федерации на данные объекты (общежития Трёхгорки) и их передачу в государственную собственность города Москвы, при необходимости в судебном порядке».

Люди очень рады, что одно из ведомств уже заняло адекватную позицию по поводу передачи общежитий Трёхгорки в муниципальный жилой фонд. Остальным чиновникам люди собираются продолжать настойчиво напоминать о необходимости защиты конституционных жилищных прав граждан.

Как мы уже писали - по закону общежитие не может быть в частных руках, оно должно переходить в муниципальный жилой фонд (ст. 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8) . Жильцы при этом имеют право на заключение договора соцнайма (ст. 7 закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации").

Однако на практике закон соблюдается не всегда. Люди, ставшие жертвой захвата жилых домов бизнесменами, в том числе, и жильцы общежитий Трёхгорки, вынуждены платить за жилье по ценам, многократно превышающим коммунальные. А главное, они не могут заключить договора социального найма. А, значит, они, или их дети, могут в любой момент оказаться на улице.



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