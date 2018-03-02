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Московский листок

Не планирует ли Министерство обороны РФ выкупить днепропетровский памятник Александру Матросову?

Опубликовано 02.03.2018 в разделе комментариев 2

украина днепропетровск минобороны
Не планирует ли Министерство обороны РФ выкупить днепропетровский памятник Александру Матросову?

К 75-летию подвига бойца Красной Армии Александра Матросова Минобороны России запустило на своем сайте мультимедийный раздел "Бросок в вечность" с уникальными архивными документами, посвященными увековечению памяти героя. Свой подвиг стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сталинской стрелковой бригады добровольцев-сибиряков красноармеец совершил 27 февраля 1943 года. Подлинные свидетельства произошедшего хранятся в Центральном архиве Министерства обороны РФ.

На сайте представлена отсканированная копия политдонесения начальника стрелковой бригады майора Ильяшенко об исключительном мужестве и геройстве 19-летнего Матросова, закрывшего собой амбразуру вражеского пулеметного дзота, в результате чего красноармейцы смогли совершить атаку опорного пункта немцев. Впоследствии пожертвовавший своей жизнью рядовой получил посмертное звание Героя Советского Союза.

В докладе заместителю начальника Главного Политуправления РККА, датированном декабрем 1944 года, приводится подробный отчет о работе по установлению точного места погребения Александра Матросова с описанием состояния могилы и предлагаемых мероприятий по увековечению его памяти.

В частности, на сайте опубликованы уникальные снимки района деревни Чернушка, где был погребен Матросов. В 1944 году группа уполномоченных лиц выезжала в те места, где еще недавно шли смертельные бои. В Минобороны рассказали, что фотографии были сделаны журналистами "Комсомольской правды", среди архивных снимков - фото памятника Александру Матросову, находившегося в 1 км от деревни Чернушка (ныне Псковская область) на опушке рощи.

В качестве доказательства того, что памятник был поставлен в октябре 1943 года, представлена статья из журнала "Смена" за июль 1944 года.

Были и другие советские военные, повторившие подвиг Матросова и даже совершившие его раньше, поэтому историки провели кропотливую работу в Центральном архиве Минобороны России, чтобы выявить сведения о таких военнослужащих. Сотрудники архива собрали информацию о 500 героях из многочисленных разрозненных документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Эти сведения в ближайшее время будут опубликованы в виде сборника.

На сайте ведомства представлены наградные листы политрука танковой роты 125-го танкового полка Александра Панкратова, командира отделения 1180-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии сержанта Василия Прокатова, рядового Михаила Юшкова, которые названы "матросовцами", совершившими аналогичные подвиги и посмертно ставшие Героями Советского Союза.

Настоящее имя героя

На самом деле Александр Матросов, о подвиге которого детям рассказывали в каждой советской школе, был родом из Башкирии, а его настоящее имя - Шакирьян Мухамедьянов.

В 2002 году "Парламентская газета", которая является официальным изданием Федерального собрания РФ, опубликовала истинную биографию комсомольца, которая отличается от официальной версии, созданной еще советскими исследователями.

Шакирьян родился в 1924 году в маленькой деревушке Кунакбаево. Как пишет "Парламентская газета", он рос бойким и проворным малым, и мать частенько повторяла: "Вырастет молодцом. Либо, напротив, будет вором". Шакирьян мастерски играл в бабки, бренчал на балалайке. Когда мать умерла, ему было не больше семи лет. Семья жила очень бедно, и, после того как отец женился в третий раз, мальчик ушел из дома.

Куда потом делся Шакирьян, сказать сложно: бумаги детских домов Башкирской АССР начала 30-х годов не сохранились. Но не исключено, что он попал в детприемник-распределитель по линии НКВД, откуда его направили в Мелекесс (ныне Димитровград) Ульяновской области. Там он уже был Сашкой Матросовым. Среди беспризорников существовали свои законы, и один из них гласил: если ты не русский, а национал, тебе никогда не поверят и будут сторониться. Поэтому, попадая в детдома и колонии, подростки старались изменить свои родные фамилии и имена на русские.

Позже, уже будучи в Ивановской режимной колонии, Сашка со смехом откровенничал, как, устраиваясь в детдом, назвал своим родным местом город, в котором ни разу не был. Возможно, именно поэтому во всех справочниках и энциклопедиях город Днепропетровск называется местом рождения Александра Матросова.

От редакции: К "Парламентской газете" поныне много вопросов, но даже если поверить ей во всём, не меркнет ни подвиг, ни сам герой. Каким бы ни было его додетдомовское имя. Кстати, не очень-то он похож на башкира на фотографии. Впрочем, и это - не суть. Понятно, что в целом публикация в органе Федерального собрания РФ делалась для того, чтобы снизить пафос, показать "человеческое лицо" героя - мол, и судимость, и детдом, и всё такое прочее, балалаечки, шпана... Но и тут просчиталась либеральная совесть новорусской нации - вся эта подноготная доказывает обратное, не то что советский герой был антисоветским по своей социальной сути, а то, что он был подлинным, полностью сформировавшимся Советским человеком даже в свои 19 лет. Ведь и детские дома по линии приёмников-распределителей НКВД, и система ГУЛАГ даже - были всё теми же фабриками по производству советских людей, по перековке их если нужно из антисоветских, асоциальных элементов - в советские. Со строительства Беломоро-балтийского канала на "гражданку" возвращались не "каэры", не вредители, не попы и не кулаки - а специалисты, получившие уникальную инженерную, рабочую, организаторскую квалификацию, прошедшие уникальную практику и дипломированные так, что городские конкуренты по специальности завидовали. Таким был инженер Будасси, например.

Детдома выпускали в большую, взрослую жизнь не блатных, не карманников и форточников - а Александров Матросовых. Однако вернёмся к публикации 2002-го года и её политическим последствиям. Будучи в Днепропетровске в 2012-м году, я сделал беглую фотографию - там, у музея Александра Матросова, который давно закрыт, а в его помещении прописался очередной банк - как объект собственности ВЛКСМ, музей как-то перешёл через "комсомольские банки" в эти сомнительные руки, ну, а там и субаренда подоспела - спортмагазинчик влез... Как вы думаете, возможно ли было там, на Украине такое отношение к памяти героя, если бы отсюда, из центра "империи", из Москвы не прозвучала фраза "Сашка со смехом откровенничал, как, устраиваясь в детдом, назвал своим родным местом город, в котором ни разу не был"? С кем он откровенничал? Фамилии, адреса, должности! Но вот - слово не воробей... И закрыт музей. А уж что сейчас, после всех Евромайданов и сноса памятника Ленину в Днепропетровске, после того, как Коломойский там на стадионе выращивал тех самых неонацистов, которые потом жгли одесский Дом профсоюзов - что там с памятником, и подумать страшно.

Пыталось ли Министерство обороны сырьевой империи выкупить экспозицию музея у "укров"? А памятник? Или всё патриотическое теперь только в интернете у Минобороны и господина Шойгу?!

Видите - там, наверху ближе к углу шрамы (замазанные цементом) от удалённых с музея букв? Это всё делалось задолго до 2014-го, заметим! А господа либералишки из "Парламентской газеты" в Москве, наверное, и не знают, как их слово отозвалось...

Впрочем, если памятник ещё жив - важна лишь воля господина Шойгу, а денег-то и у него лично хватит, и ещё на отдых элитный останется. Ведь выкупала же КНР памятники Ленину у Украины? Чем Россия-то хуже?(На малахольных у меня лично давно надежды нет - но дарю идею!)

Зато какой был бы пиар в подарок кандидату-самовыдвиженцу - спасаем "своих" героев, уж коли он теперь на Украине не герой, а враг ОУН-УПА и хероев прочих...

 

 Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
уйх написал 02.03.2018 20:00
Ты совершай, совершай подвиги, сынок. А уж родина всегда бросит тебя. Не сомневайся!
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Планирует, но не выкупить...
-Что это? написал 02.03.2018 19:33
...а взять свое. Вместе с Днепропетровском.
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