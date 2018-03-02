Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Леворадикалы в ЮАР добились принятия закона о безвозмездной конфискации земель у белого населения

Опубликовано 02.03.2018 в разделе комментариев 17

национализация земля юар
Леворадикалы в ЮАР добились принятия закона о безвозмездной конфискации земель у белого населения

Парламент Южно-Африканской Республики проголосовал за инициативу, которая позволит внести поправки в конституцию страны в целях конфискации земель у белых фермеров без компенсации. Законопроект предложили члены леворадикальной партии, выступающей за экономическую свободу.

Закон принят подавляющим большинством голосов - 241 против 83. Ранее в законопроект внесли поправки, и инициативу поддержали правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" и новый президент республики Сирилл Рамафоса. Глава государства, избранный 15 февраля, сделал экспроприацию земли основой своей политической платформы.

"Время примирения закончилось. Сейчас настало время для правосудия", - цитирует лидера леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малему News24. "Мы должны обеспечить восстановление достоинства нашего народа, оставляя без компенсаций преступников, которые украли нашу землю", - заявил он на парламентском заседании.

В Министерстве сельского хозяйства страны безоговорочно поддержали экспроприацию земель без компенсации. Против такого решения выступали партии "Демократический альянс", "Фронт свободы плюс", "Народный конгресс" и Африканская христианско-демократическая партия.

В "Демократическом альянсе" заявили, что экспроприация будет лишь прикрытием для коррупции и хронического недофинансирования, а также подорвет национальную экономику, еще больше повредив бедным чернокожим людям.

В ЮАР тема владения землей стоит остро даже спустя 24 года после отмены апартеида. По данным Bloomberg, в 2017 году белые люди владели 72% сельскохозяйственных угодий в ЮАР.

Немного к истории вопроса.

Когда в 1994 году официально пал режим Апартеида и президентом ЮАР стал, за три года до этого вышедший на свободу Нельсон Мандела - то вместо того, чтобы использовать ситуацию и вместе с Южноафриканской Компартией повести народные массы чёрного большинства в сторону рабоче-крестьянской революции, дававшей шанс на построение в ЮАР действительно равноправного общества, что сделал Мандела став президентом? Он тут же стал сотрудничать с США, с Международным Валютным Фондом, с западноевропейскими державами - выполняя все их советы и закабаляя свою страну объязательствами перед Мировым Империализмом.

Ради полной объективности стоит отметить, что начало сотрудничеству Африканского Национального Конгресса с западным империализмом было положено ещё в середине 80-х гг. прошлого века. Тогда, в соседних с ЮАР африканских странах, полным ходом шли переговоры между Африканским Национальным Конгрессом и Южно-Африканской Компартией, с одной стороны, и представителями правившего в те годы в ЮАР белого меньшиства. Эти переговоры, в ходе которых Компартия Южной Африки обязалась не совершать после отмены Апартеида никаких социалистических революций - велись под эгидой США и международных финансовых институтов, таких, как Международный Валютный Фонд и Банк Реконструкции и Развития в Европе.

Результатом продажной политики Манделы и его последователей стало резкое снижение уровня жизни чёрного населения ЮАР, в то время, как большей части белого меньшинства удалось, за счёт контроля над большинством инфраструктур в стране, сохранить тот высокий уровень жизни, что оно - белое меньшинство - имело в эпоху Апартеида.

Материалы по теме:

В ЮАР полиция "по-казахстански" расстреляла шахтеров

Горняки ЮАР выступили в поддержку рабочих Жезказгана

В ЮАР вновь бастуют рабочие платиновых шахт, минимум пять человек расстреляны

После футбола: об отношениях между чёрными и белыми жителями в сегодняшней ЮАР



Рейтинг:   4.20,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 17
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
!!!!!QQ-OQQ!TOT-KLOPO-DAVIT!!!& написал 03.03.2018 02:30
"садко написал 02.03.2018 21:22
Мне жаль человечество, живущее на самой большой территории Земли, на которой творится самый большой беспредел...Путин, Зюганов, Жириновский, шавка собчак, грудинин, это издевательство над многострадальной страной РОССИЯ... "
- Таки по Моему, это не "левые", а просто расисты... То таки да... Вместо того чтобы организовать нормальное таки с-х произодство - занимаются хней - то таки да...
Ответить
(без названия)
ываыв написал 02.03.2018 22:40
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
Ответить
Re: ян написал 0
замечание написал 02.03.2018 21:45
"Если земли отбирают, как у оккупантов, "-земля,отграниченный ресурс ,среда обитания людей потому, вообще не должна быть конечным товаром , чьей-то частной собственностью . Вон в Голландии ,Китае,Израиле и многих других странах мира , земля в аренде , и все нормально .
Ответить
(без названия)
lerasergewa написал 02.03.2018 21:17
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
Ответить
(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 02.03.2018 19:35
А какие права за белыми признаются в ЮАР? - вот в чем вопрос. Если земли отбирают, как у оккупантов, то могут и выгнать из страны, как оккупантов. Получится расовая война. Я бы предложил проявить осторожность в формулировках. То, чо земля находится у потомков белых колонизаторов, может вызывать реакцию. Но права граждан все-таки за ними сохраняются, или они становятся заложниками?
Ответить
(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 02.03.2018 19:27
Если есть Южно-Африканская Республика, то нужно создать и Северо-Африканскую.
Ответить
Re: Они так жили и будут жить дальше
Для ЮАРовских мартышек Это Благо... написал 02.03.2018 18:02
С хохлами тоже самое....Но урина это не вся страна...Забрать Русских людей надо кто готов воссоединиться С Родиной..остальные пусть у ляхов в холопах ходят...это им понятно...и ничего другова им не надо....и ничего другова они ве воспримут....Только нам самим надо освободиться От Ига...варюг...что узурпировали власть в стране....и проводят политику геноцида....
Ответить
Время примирения закончилось.
дотолерентились написал 02.03.2018 18:01
Время примирения закончилось. - дотолерентились!
....настало время для правосудия - то ли еще будет... готовьтесь!
Ответить
(без названия)
Гной... написал 02.03.2018 17:49
Обезьяны они и есть обезьяны.За 25 Незалежности от белых они из страны входившую в пятерку стран мира по уровню развития превратили в свой черный мухосранск .Зато теперь они в лидерах по СПИДу и преступности,есть чем гордиться.Родезия это прошла, теперь там полное Зимбабве.Юаровских мартышек ждет тоже самое.
Ответить
Re: Re: Re: Пахомчику..
или чео.. написал 02.03.2018 17:29
Спасибо должны были сказать что познакомили их с благами "Цивилизации" чтоб они за голландское бабло войны междоусобные развязывали..и что соседей своих за это бабло в рабство продавали...Ты Купера читал???? Последний из Магикан...За эти цивилизационные блага индейци должны спасибо таким как Ты говарить....
Ответить
Re: Re: Пахомчику..
Ну вот кто минус постамил... написал 02.03.2018 17:20
Ну что не так сказано...напиши в чем я не рпав....Или ты гражданин ЮАР...или ты взялся за них минусы ставить...Так на каком основании....
Ответить
Re: Пахомчику..
Ибо нех.... написал 02.03.2018 17:10
Белых туда никто не звал.....Или звали????Хочеться неграм голышом по саваннам скакать...это их дело...чем хотят на своей земле заниматься..пусть что хотят и делают....И пинять на то что они там все засрали..более чем странно...Я в своей квартире буду делать что захочу...А ты в своей делай...хоть на кухонном столе сри...какое кому дело....Белые туда притащились...приперли оружия...машин разных..мораль свою принесли...а пегмеев ктонибудь спросил...надо оно им....Они еще 10000 лет должны были на мартышок с дротиками охотиться....Но нет....я самый умнай и все должны на меня ровняться.....Ану скорей встречайте нас Вам крупно повезло....И все конфликты на Земле...от "Большого ума"...если поумнел не по сроку...сиди дома и пользуйся своим умом..на здоровье...А соседям твой ум не к чему....Разрушили тысячелетние цивилизации...и еще предьявы типа..Не благодарные...
Ответить
(без названия)
Всеподелизм на марше написал 02.03.2018 16:50
Была передовая страна ЮАР.
Ответить
(без названия)
Главная идея написал 02.03.2018 16:48
Все поделить ибо нефиг!
Чернь она чернь и есть.
Вот зачем нужно читать все тома Ленина , когда достаточно махнуть стакан и все поделить?
Ответить
(без названия)
Пахом написал 02.03.2018 16:31
Читал, что они из саванны в столицу десятками тысяч переехали, поселились в небоскребах, где у белых офисы были и за десять лет лифтные шахты от первого этажа до последнего засрали.
Ответить
(без названия)
мимо проходил написал 02.03.2018 16:24
Есть много стран, где свой мандела.
Ответить
Вот, б*ядь ,что происходит, когда с чернотой послабления даешь...
-Что это? написал 02.03.2018 16:10
Нехрен было там селиться десятки и сотни лет назад. Живите все у себя дома. И черные, и белые...
А также, хохлы.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Грудинина?
Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Груди...
02.03.2018
Послание Путина-2018: где же вы раньше были?
Послание Путина-2018: где же вы раньше были?
03.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Заявление организации Леворадикал в связи с арестом Ивана Маркова в Севастополе (0)
Трёхгорка. Росимущество встало на сторону жителей. Остальных чиновников пока приходится понукать (0)
Анатолий Баранов: Такая схема хороша, когда продаешь чужое - например, государственное (1)
Газпром пообещал оставить Украину без газа (46)
Сибирские силовики готовятся на выборах к худшему - захвату избирательных участков (16)
Леворадикалы в ЮАР добились принятия закона о безвозмездной конфискации земель у белого населения (17)
Не планирует ли Министерство обороны РФ выкупить днепропетровский памятник Александру Матросову? (2)
Украина вынуждена ограничить потребление газа, пока - временно... (7)
Почему профессор Бузгалин покинул Московский экономический форум? (13)
В Германии задержан предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Шoу маст гoу oн?...
Максим Калашников Максим Калашников: Пусть грянет мировая торговая война!
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о наказании "Газпрома" и от АПН Северо-Запад
Максим Калашников Максим Калашников: Послание Путина-2018: где же вы раньше были?
Дарья Митина Дарья Митина: Клим Жуков: "Если вы считаете, что всё хорошо и ничего менять не надо, то идите и голосуйте"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss