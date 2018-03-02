Леворадикалы в ЮАР добились принятия закона о безвозмездной конфискации земель у белого населения

Парламент Южно-Африканской Республики проголосовал за инициативу, которая позволит внести поправки в конституцию страны в целях конфискации земель у белых фермеров без компенсации. Законопроект предложили члены леворадикальной партии, выступающей за экономическую свободу.
Закон принят подавляющим большинством голосов - 241 против 83. Ранее в законопроект внесли поправки, и инициативу поддержали правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" и новый президент республики Сирилл Рамафоса. Глава государства, избранный 15 февраля, сделал экспроприацию земли основой своей политической платформы.
"Время примирения закончилось. Сейчас настало время для правосудия", - цитирует лидера леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малему News24. "Мы должны обеспечить восстановление достоинства нашего народа, оставляя без компенсаций преступников, которые украли нашу землю", - заявил он на парламентском заседании.
В Министерстве сельского хозяйства страны безоговорочно поддержали экспроприацию земель без компенсации. Против такого решения выступали партии "Демократический альянс", "Фронт свободы плюс", "Народный конгресс" и Африканская христианско-демократическая партия.
В "Демократическом альянсе" заявили, что экспроприация будет лишь прикрытием для коррупции и хронического недофинансирования, а также подорвет национальную экономику, еще больше повредив бедным чернокожим людям.
В ЮАР тема владения землей стоит остро даже спустя 24 года после отмены апартеида. По данным Bloomberg, в 2017 году белые люди владели 72% сельскохозяйственных угодий в ЮАР.
Немного к истории вопроса.
Когда в 1994 году официально пал режим Апартеида и президентом ЮАР стал, за три года до этого вышедший на свободу Нельсон Мандела - то вместо того, чтобы использовать ситуацию и вместе с Южноафриканской Компартией повести народные массы чёрного большинства в сторону рабоче-крестьянской революции, дававшей шанс на построение в ЮАР действительно равноправного общества, что сделал Мандела став президентом? Он тут же стал сотрудничать с США, с Международным Валютным Фондом, с западноевропейскими державами - выполняя все их советы и закабаляя свою страну объязательствами перед Мировым Империализмом.
Ради полной объективности стоит отметить, что начало сотрудничеству Африканского Национального Конгресса с западным империализмом было положено ещё в середине 80-х гг. прошлого века. Тогда, в соседних с ЮАР африканских странах, полным ходом шли переговоры между Африканским Национальным Конгрессом и Южно-Африканской Компартией, с одной стороны, и представителями правившего в те годы в ЮАР белого меньшиства. Эти переговоры, в ходе которых Компартия Южной Африки обязалась не совершать после отмены Апартеида никаких социалистических революций - велись под эгидой США и международных финансовых институтов, таких, как Международный Валютный Фонд и Банк Реконструкции и Развития в Европе.
Результатом продажной политики Манделы и его последователей стало резкое снижение уровня жизни чёрного населения ЮАР, в то время, как большей части белого меньшинства удалось, за счёт контроля над большинством инфраструктур в стране, сохранить тот высокий уровень жизни, что оно - белое меньшинство - имело в эпоху Апартеида.
Материалы по теме:
В ЮАР полиция "по-казахстански" расстреляла шахтеров
Горняки ЮАР выступили в поддержку рабочих Жезказгана
В ЮАР вновь бастуют рабочие платиновых шахт, минимум пять человек расстреляны
После футбола: об отношениях между чёрными и белыми жителями в сегодняшней ЮАР
!!!!!QQ-OQQ!TOT-KLOPO-DAVIT!!!& написал 03.03.2018 02:30
Мне жаль человечество, живущее на самой большой территории Земли, на которой творится самый большой беспредел...Путин, Зюганов, Жириновский, шавка собчак, грудинин, это издевательство над многострадальной страной РОССИЯ... "
- Таки по Моему, это не "левые", а просто расисты... То таки да... Вместо того чтобы организовать нормальное таки с-х произодство - занимаются хней - то таки да...
ываыв написал 02.03.2018 22:40
замечание написал 02.03.2018 21:45
lerasergewa написал 02.03.2018 21:17
Левон Георгиевич Казарян написал 02.03.2018 19:35
Левон Георгиевич Казарян написал 02.03.2018 19:27
Для ЮАРовских мартышек Это Благо... написал 02.03.2018 18:02
дотолерентились написал 02.03.2018 18:01
....настало время для правосудия - то ли еще будет... готовьтесь!
Гной... написал 02.03.2018 17:49
или чео.. написал 02.03.2018 17:29
Ну вот кто минус постамил... написал 02.03.2018 17:20
Ибо нех.... написал 02.03.2018 17:10
Всеподелизм на марше написал 02.03.2018 16:50
Главная идея написал 02.03.2018 16:48
Чернь она чернь и есть.
Вот зачем нужно читать все тома Ленина , когда достаточно махнуть стакан и все поделить?
Пахом написал 02.03.2018 16:31
мимо проходил написал 02.03.2018 16:24
-Что это? написал 02.03.2018 16:10
А также, хохлы.