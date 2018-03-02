Леворадикалы в ЮАР добились принятия закона о безвозмездной конфискации земель у белого населения

Парламент Южно-Африканской Республики проголосовал за инициативу, которая позволит внести поправки в конституцию страны в целях конфискации земель у белых фермеров без компенсации. Законопроект предложили члены леворадикальной партии, выступающей за экономическую свободу.

Закон принят подавляющим большинством голосов - 241 против 83. Ранее в законопроект внесли поправки, и инициативу поддержали правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" и новый президент республики Сирилл Рамафоса. Глава государства, избранный 15 февраля, сделал экспроприацию земли основой своей политической платформы.

"Время примирения закончилось. Сейчас настало время для правосудия", - цитирует лидера леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малему News24. "Мы должны обеспечить восстановление достоинства нашего народа, оставляя без компенсаций преступников, которые украли нашу землю", - заявил он на парламентском заседании.

В Министерстве сельского хозяйства страны безоговорочно поддержали экспроприацию земель без компенсации. Против такого решения выступали партии "Демократический альянс", "Фронт свободы плюс", "Народный конгресс" и Африканская христианско-демократическая партия.

В "Демократическом альянсе" заявили, что экспроприация будет лишь прикрытием для коррупции и хронического недофинансирования, а также подорвет национальную экономику, еще больше повредив бедным чернокожим людям.

В ЮАР тема владения землей стоит остро даже спустя 24 года после отмены апартеида. По данным Bloomberg, в 2017 году белые люди владели 72% сельскохозяйственных угодий в ЮАР.

Немного к истории вопроса.

Когда в 1994 году официально пал режим Апартеида и президентом ЮАР стал, за три года до этого вышедший на свободу Нельсон Мандела - то вместо того, чтобы использовать ситуацию и вместе с Южноафриканской Компартией повести народные массы чёрного большинства в сторону рабоче-крестьянской революции, дававшей шанс на построение в ЮАР действительно равноправного общества, что сделал Мандела став президентом? Он тут же стал сотрудничать с США, с Международным Валютным Фондом, с западноевропейскими державами - выполняя все их советы и закабаляя свою страну объязательствами перед Мировым Империализмом.

Ради полной объективности стоит отметить, что начало сотрудничеству Африканского Национального Конгресса с западным империализмом было положено ещё в середине 80-х гг. прошлого века. Тогда, в соседних с ЮАР африканских странах, полным ходом шли переговоры между Африканским Национальным Конгрессом и Южно-Африканской Компартией, с одной стороны, и представителями правившего в те годы в ЮАР белого меньшиства. Эти переговоры, в ходе которых Компартия Южной Африки обязалась не совершать после отмены Апартеида никаких социалистических революций - велись под эгидой США и международных финансовых институтов, таких, как Международный Валютный Фонд и Банк Реконструкции и Развития в Европе.

Результатом продажной политики Манделы и его последователей стало резкое снижение уровня жизни чёрного населения ЮАР, в то время, как большей части белого меньшинства удалось, за счёт контроля над большинством инфраструктур в стране, сохранить тот высокий уровень жизни, что оно - белое меньшинство - имело в эпоху Апартеида.

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