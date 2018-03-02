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Московский листок

Сибирские силовики готовятся на выборах к худшему - захвату избирательных участков

Опубликовано 02.03.2018 автором Максим Газизов в разделе комментариев 16

выборы фэсбы президент томск 2018
Сибирские силовики готовятся на выборах к худшему - захвату избирательных участков

Сотрудники региональных управлений спецслужб провели командно-штабное учение в рамках обеспечения безопасности перед грядущими выборами президента РФ. По замыслу учений, атаке условных террористов подвергся один из избирательных участков региона, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

В режиме реального времени силовики отрабатывали порядок совместных действий при проведении контртеррористической операции. В учении приняли участие более 280 специалистов региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, СКР. Изначально ими был отработан комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску условной диверсионно-террористической группы, целью которых являлся срыв избирательной кампании выборов президента РФ.

«На завершающем этапе отработан сценарий, согласно которому неизвестные лица осуществили проникновение на один из избирательных участков и захватили заложников, выдвинув при этом неприемлемые политические требования. В ходе совместных действий представителями силовых структур проведена специальная операция по нейтрализации террористов. Потерь среди заложников и силовиков нет», — говорится в сообщении.

По оценке руководства оперативного штаба, цели командно-штабного учения достигнуты, все задействованные в учении подразделения показали высокий уровень взаимодействия и профессиональной подготовки.Сотрудники региональных управлений спецслужб провели командно-штабное учение в рамках обеспечения безопасности перед грядущими выборами президента РФ. По замыслу учений, атаке условных террористов подвергся один из избирательных участков региона, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

В режиме реального времени силовики отрабатывали порядок совместных действий при проведении контртеррористической операции. В учении приняли участие более 280 специалистов региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, СКР. Изначально ими был отработан комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску условной диверсионно-террористической группы, целью которых являлся срыв избирательной кампании выборов президента РФ.

«На завершающем этапе отработан сценарий, согласно которому неизвестные лица осуществили проникновение на один из избирательных участков и захватили заложников, выдвинув при этом неприемлемые политические требования. В ходе совместных действий представителями силовых структур проведена специальная операция по нейтрализации террористов. Потерь среди заложников и силовиков нет», — говорится в сообщении.

По оценке руководства оперативного штаба, цели командно-штабного учения достигнуты, все задействованные в учении подразделения показали высокий уровень взаимодействия и профессиональной подготовки.

От редакции: Сложно сказать, откуда тут, в Сибири возьмутся террористы на выборах и избирательных участках (если не считать террористами членов УИК, которые частенько подтасовывают результаты, не выпускают урны в срок, гасят свет, ну и т.д.)... Впрочем, как рассказывали очевидцы, перед выборами 2012-го, когда Путин лично посещал воинскую часть в Северске, туда перед этим деньги завозили военными крытыми камазами. Так что опыт уже имеется в выборных делах тут. Видимо, на этот раз камазов с рублями давно не выплачиваемых зарплат не планируется. А вот серьёзные столкновения с силовиками безоружных трудовых мигрантов тут недавно имели место - ОМОН показал себя в "кровавое воскресенье" достойным наследником царских жандармов и войск. Поэтому силовики и готовятся к худшему - настроения тут суровые, как климат. Привожу свежий подслушанный в транспорте разговор: в пазике-маршрутке трое замызганных пацанов обсуждают выборы. "Ты знаешь, что 18 марта страна может стать другой, после выборов?".. "нет, за Путина нельзя голосовать, он 2-3 процента от бюджета себе в карман кладёт" (шмыгая носом, со знанием вопроса). Вот разве что эти ребятишки из неблагополучных семей, ещё до-выборного возраста угрожают избирательным участкам или местные анархисты в количестве одного человека... Но настроения - да, они такие тут...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 16
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ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, СКР
список хуйлоохранительных органов написал 02.03.2018 23:01
они все ***** охраняют
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Даже если путька придет один и проголосует за себя...его голоса будет достаточно чтоб стать през
кремлеботы как тужатся написал 02.03.2018 22:41
дадада. на вопрос кто же избрал этого гада путина можно будет ответить- он сам себя. )
по сути так и есть. на лохотрон лохов зовут чтобы они создали массовку СОКРЫТЬ ЭТУ СУТЬ. путину народ никогда полномочий править не давал, изначально пллучил власть от ельцинских жидков, а далее переназначает сам себя.
явка ему нужна только чтобы самого себя переназначать при непустых лохотронных участках. а то вылезет вся суть его лохотронов.
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(без названия)
ываыв написал 02.03.2018 22:36
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(без названия)
Кощей написал 02.03.2018 21:27
Правильно! Пустить Петуха этим рассадникам Вранья и потасовок!
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(без названия)
lerasergewa написал 02.03.2018 21:19
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: Даже если путька придет один и проголосует за себя...его голоса будет достаточно чтоб стать през
это былобы идеально только для путьки! написал 02.03.2018 21:00
чтобы ни у кого не было сомнений что он никто, преступник....Да какие нах сомнения???По законам РФ...он бы преступником не стал ибо нет минимальной явки...А по Законам СССР он и так преступник..и братва его это сборище преступников...Для домохозяек он чтоль преступником станет...или для пенсионерок станет...им вообще по барабану...Что по ТВ скажут то и правда......Так что эту демагогию надо прекращать....всем уже все ясно...кому надо...А кому не надо ...тому насрать....на все..и на себя...Они к гундяшке...ГосподипомилуйГосподипомилуй...Бог терпел и нам велел....Надо Выигрывать выборы....а демагогия это путь в никуда...
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Re: Даже если путька придет один и проголосует за себя...его голоса будет достаточно чтоб стать през
ну это было бы идеально написал 02.03.2018 20:08
чтобы ни у кого не было сомнений что он никто, преступник.
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Дожили мля?!
Живущий под оккупацией написал 02.03.2018 19:13
Сотрудники региональных управлений (антинародных, оккупационных?) спецслужб провели командно-штабное учение в рамках обеспечения безопасности перед грядущими (псевдо?) выборами президента РФ. По замыслу учений, атаке условных террористов (под террористами понимается активная часть народа выступившего против подтасовок, узурпации и оккупации?) подвергся один из избирательных участков региона, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.
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(без названия)
ватник - правдоруб написал 02.03.2018 18:46
террористы видимо требовали себе бесплатные
мыло с веревкой , а им альфа объяснила -
купишь за свои .
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выдвинув при этом неприемлемые политические требования.
каждому по стакану водки написал 02.03.2018 18:09
выдвинув при этом неприемлемые политические требования. - предоставить каждому по стакану водки и луковицу с черным хлебом и соль...
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Re: диктатура не знает что делать с бойкотом их лохотрона, вот и шизуют так.
Для тупых...и еще тупее написал 02.03.2018 17:51
Какой бойкот...что за бебилы еще не угомонились? Даже если путька придет один и проголосует за себя...его голоса будет достаточно чтоб стать презиком....Тот кто подобную шляпу вбрасывает в массы...да еще восторженно ее продвигает..простой троль...или недоумок
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Захват избиручастков? Великолепная идея!:))) Надо ж!-додумались...
-Что это? написал 02.03.2018 17:48
А я и не думал в этом направлении.
Ну,тогда, не захват, а освобождение?
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Чета классики не вмоде похоже...
Причем здесь участки... написал 02.03.2018 17:47
Пусть телеграфы..мосты..вокзалы..охраняють....Проявят себя..глядиш штемпель на удостоверение поставят Настоящий....И паек двойной из амерской курятины...Но надо себя для начала проявить..
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диктатура не знает что делать с бойкотом их лохотрона, вот и шизуют так.
чекисты под коксом что ли? написал 02.03.2018 17:46
некого ловить же. их говнолохотронные участки никто не только не тронет, а большинство побрезгует на них придти)))))))))))))))
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кому на@уй нужны их лохотронные участки? если народ этот лохотрон бойкотирует
чекисты под коксом что ли? написал 02.03.2018 17:44
кому на@уй нужны их лохотронные участки? если народ этот лохотрон бойкотирует
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(без названия)
стоик1127 написал 02.03.2018 17:34
Русские на выборы не пойдут?
Потому, что русские уважают себя?
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