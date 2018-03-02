Сибирские силовики готовятся на выборах к худшему - захвату избирательных участков

Сотрудники региональных управлений спецслужб провели командно-штабное учение в рамках обеспечения безопасности перед грядущими выборами президента РФ. По замыслу учений, атаке условных террористов подвергся один из избирательных участков региона, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.
В режиме реального времени силовики отрабатывали порядок совместных действий при проведении контртеррористической операции. В учении приняли участие более 280 специалистов региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, СКР. Изначально ими был отработан комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску условной диверсионно-террористической группы, целью которых являлся срыв избирательной кампании выборов президента РФ.
«На завершающем этапе отработан сценарий, согласно которому неизвестные лица осуществили проникновение на один из избирательных участков и захватили заложников, выдвинув при этом неприемлемые политические требования. В ходе совместных действий представителями силовых структур проведена специальная операция по нейтрализации террористов. Потерь среди заложников и силовиков нет», — говорится в сообщении.
По оценке руководства оперативного штаба, цели командно-штабного учения достигнуты, все задействованные в учении подразделения показали высокий уровень взаимодействия и профессиональной подготовки.Сотрудники региональных управлений спецслужб провели командно-штабное учение в рамках обеспечения безопасности перед грядущими выборами президента РФ. По замыслу учений, атаке условных террористов подвергся один из избирательных участков региона, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.
В режиме реального времени силовики отрабатывали порядок совместных действий при проведении контртеррористической операции. В учении приняли участие более 280 специалистов региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, СКР. Изначально ими был отработан комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску условной диверсионно-террористической группы, целью которых являлся срыв избирательной кампании выборов президента РФ.
«На завершающем этапе отработан сценарий, согласно которому неизвестные лица осуществили проникновение на один из избирательных участков и захватили заложников, выдвинув при этом неприемлемые политические требования. В ходе совместных действий представителями силовых структур проведена специальная операция по нейтрализации террористов. Потерь среди заложников и силовиков нет», — говорится в сообщении.
По оценке руководства оперативного штаба, цели командно-штабного учения достигнуты, все задействованные в учении подразделения показали высокий уровень взаимодействия и профессиональной подготовки.
От редакции: Сложно сказать, откуда тут, в Сибири возьмутся террористы на выборах и избирательных участках (если не считать террористами членов УИК, которые частенько подтасовывают результаты, не выпускают урны в срок, гасят свет, ну и т.д.)... Впрочем, как рассказывали очевидцы, перед выборами 2012-го, когда Путин лично посещал воинскую часть в Северске, туда перед этим деньги завозили военными крытыми камазами. Так что опыт уже имеется в выборных делах тут. Видимо, на этот раз камазов с рублями давно не выплачиваемых зарплат не планируется. А вот серьёзные столкновения с силовиками безоружных трудовых мигрантов тут недавно имели место - ОМОН показал себя в "кровавое воскресенье" достойным наследником царских жандармов и войск. Поэтому силовики и готовятся к худшему - настроения тут суровые, как климат. Привожу свежий подслушанный в транспорте разговор: в пазике-маршрутке трое замызганных пацанов обсуждают выборы. "Ты знаешь, что 18 марта страна может стать другой, после выборов?".. "нет, за Путина нельзя голосовать, он 2-3 процента от бюджета себе в карман кладёт" (шмыгая носом, со знанием вопроса). Вот разве что эти ребятишки из неблагополучных семей, ещё до-выборного возраста угрожают избирательным участкам или местные анархисты в количестве одного человека... Но настроения - да, они такие тут...
Д.Ч.
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список хуйлоохранительных органов написал 02.03.2018 23:01
кремлеботы как тужатся написал 02.03.2018 22:41
по сути так и есть. на лохотрон лохов зовут чтобы они создали массовку СОКРЫТЬ ЭТУ СУТЬ. путину народ никогда полномочий править не давал, изначально пллучил власть от ельцинских жидков, а далее переназначает сам себя.
явка ему нужна только чтобы самого себя переназначать при непустых лохотронных участках. а то вылезет вся суть его лохотронов.
ываыв написал 02.03.2018 22:36
Кощей написал 02.03.2018 21:27
lerasergewa написал 02.03.2018 21:19
это былобы идеально только для путьки! написал 02.03.2018 21:00
ну это было бы идеально написал 02.03.2018 20:08
Живущий под оккупацией написал 02.03.2018 19:13
ватник - правдоруб написал 02.03.2018 18:46
мыло с веревкой , а им альфа объяснила -
купишь за свои .
каждому по стакану водки написал 02.03.2018 18:09
Для тупых...и еще тупее написал 02.03.2018 17:51
-Что это? написал 02.03.2018 17:48
Ну,тогда, не захват, а освобождение?
Причем здесь участки... написал 02.03.2018 17:47
чекисты под коксом что ли? написал 02.03.2018 17:46
чекисты под коксом что ли? написал 02.03.2018 17:44
стоик1127 написал 02.03.2018 17:34
Потому, что русские уважают себя?