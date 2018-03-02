Сибирские силовики готовятся на выборах к худшему - захвату избирательных участков

Сотрудники региональных управлений спецслужб провели командно-штабное учение в рамках обеспечения безопасности перед грядущими выборами президента РФ. По замыслу учений, атаке условных террористов подвергся один из избирательных участков региона, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

В режиме реального времени силовики отрабатывали порядок совместных действий при проведении контртеррористической операции. В учении приняли участие более 280 специалистов региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, СКР. Изначально ими был отработан комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску условной диверсионно-террористической группы, целью которых являлся срыв избирательной кампании выборов президента РФ.

«На завершающем этапе отработан сценарий, согласно которому неизвестные лица осуществили проникновение на один из избирательных участков и захватили заложников, выдвинув при этом неприемлемые политические требования. В ходе совместных действий представителями силовых структур проведена специальная операция по нейтрализации террористов. Потерь среди заложников и силовиков нет», — говорится в сообщении.

По оценке руководства оперативного штаба, цели командно-штабного учения достигнуты, все задействованные в учении подразделения показали высокий уровень взаимодействия и профессиональной подготовки.Сотрудники региональных управлений спецслужб провели командно-штабное учение в рамках обеспечения безопасности перед грядущими выборами президента РФ. По замыслу учений, атаке условных террористов подвергся один из избирательных участков региона, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

В режиме реального времени силовики отрабатывали порядок совместных действий при проведении контртеррористической операции. В учении приняли участие более 280 специалистов региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, СКР. Изначально ими был отработан комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску условной диверсионно-террористической группы, целью которых являлся срыв избирательной кампании выборов президента РФ.

«На завершающем этапе отработан сценарий, согласно которому неизвестные лица осуществили проникновение на один из избирательных участков и захватили заложников, выдвинув при этом неприемлемые политические требования. В ходе совместных действий представителями силовых структур проведена специальная операция по нейтрализации террористов. Потерь среди заложников и силовиков нет», — говорится в сообщении.

По оценке руководства оперативного штаба, цели командно-штабного учения достигнуты, все задействованные в учении подразделения показали высокий уровень взаимодействия и профессиональной подготовки.

От редакции: Сложно сказать, откуда тут, в Сибири возьмутся террористы на выборах и избирательных участках (если не считать террористами членов УИК, которые частенько подтасовывают результаты, не выпускают урны в срок, гасят свет, ну и т.д.)... Впрочем, как рассказывали очевидцы, перед выборами 2012-го, когда Путин лично посещал воинскую часть в Северске, туда перед этим деньги завозили военными крытыми камазами. Так что опыт уже имеется в выборных делах тут. Видимо, на этот раз камазов с рублями давно не выплачиваемых зарплат не планируется. А вот серьёзные столкновения с силовиками безоружных трудовых мигрантов тут недавно имели место - ОМОН показал себя в "кровавое воскресенье" достойным наследником царских жандармов и войск. Поэтому силовики и готовятся к худшему - настроения тут суровые, как климат. Привожу свежий подслушанный в транспорте разговор: в пазике-маршрутке трое замызганных пацанов обсуждают выборы. "Ты знаешь, что 18 марта страна может стать другой, после выборов?".. "нет, за Путина нельзя голосовать, он 2-3 процента от бюджета себе в карман кладёт" (шмыгая носом, со знанием вопроса). Вот разве что эти ребятишки из неблагополучных семей, ещё до-выборного возраста угрожают избирательным участкам или местные анархисты в количестве одного человека... Но настроения - да, они такие тут...

Д.Ч.

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