Газпром пообещал оставить Украину без газа

"Газпром" заявил о расторжении всех контрактов на поставку газа НАК "Нафтогаз Украины", а также транзит топлива через территорию Украины. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", - цитирует Интерфакс главу российского газового монополиста Алексея Миллера.
По его словам, такое решение обусловлено вердиктом Стокгольмского арбитража, взыскавшего с концерна $4,6 млрд. "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”. Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил Миллер.
При этом он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для “Газпрома” является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.
В свою очередь, в Еврокомиссии выразили обеспокоенность таким решением российского газового монополиста и призвали стороны незамедлительно найти решение в газовом споре. Эта ситуация ставит под угрозу не только поставки газа на Украину, но также и его транзит в Европу, говорится в сообщении ЕК.
Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз" заключили контракт на транзит газа в 2009 г. Стоимость транзита составляет $2,35 млрд в год. «Газпром» должен был передавать «Нафтогазу» для транзита не менее 110 млрд куб. м газа в год, но за восемь лет ни разу столько не прокачал.
28 февраля СМИ сообщили, что арбитраж Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и тем самым обязал «Газпром» выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа Украине по договору. До этого тот же суд обязал «Нафтогаза» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже осуществлённые поставки и проценты за рассрочку. В итоге «Газпром» остался должен украинской компании около 2,6 млрд долларов.
1 марта «Газпром» отказался возобновлять уже оплаченные «Нафтогаз Украины» поставки. Такое решение в компании мотивировали отсутствием дополнительных соглашений к ранее подписанному контракту.
Omega написал 03.03.2018 00:14
Маркерами процесса должно будет стать резкое обострение обстановки на Донбассе и (возможно) в Сирии. Кроме того, стоит ожидать всплесков военной активности на периферии - на Северном Кавказе и Средней Азии. Украина тем не менее остается наиболее вероятным местом первых столкновений, хотя повторюсь - пока в ближайшие несколько месяцев будут идти попытки урегулировать возникшую ситуацию без срыва в военный сценарий. Вряд ли и Кремль рвется к войне, особенно, если он получит желаемое без нее. Но вот получит ли - это вопрос. А потому мы стали на шаг ближе к войне. Пора разучивать ее лозунги: "За Миллера и Ротенбергов!" Нужно же с чем-то бежать на врага.
ПС. Кстати, есть любопытная историческая аналогия. Война США и Японии в 41 году стала неизбежной после того, как Рузвель вел эмбарго на поставки стратегических товаров (лом, руда, авиабензин, нефть) в Японию - вначале осенью 40, а затем окончательно блокировал все отношения в июле 41. Имеющиеся резервы поставили Японию перед дедлайном - банкротство экономики или война. Рузвельт прекрасно понимал, что у Японии есть максимум полгода на капитуляцию или войну. Путин создает ту же ситуацию в отношении Европы, прямо вынуждая ее либо на капитуляцию, либо войну. Правда, Путин - не Рузвельт, а Россия - не США.
АНАТОЛИЙ ЭЛЬ МЮРИД.
Omega написал 03.03.2018 00:12
Будем откровенны: перед нами разворачивается военный сценарий в рамках логики борьбы за европейский газовый рынок. Сам факт интенсификации военного решения говорит о провале (полном провале) всех остальных возможностей - экономических и дипломатических. Входить в войну в нынешнем состоянии для России - это практически гарантированное поражение, но расчет, видимо, идет на то, что неспособность одержать победу будет компенсирована нежеланием Европы и США входить в период резкой конфронтации. Не исключено, что такого рода предположения имеют какой-то смысл, однако строить на таких сомнительных предпосылках военную стратегию - чистой воды безумие.
Omega написал 03.03.2018 00:11
Возникает предпосылка для проведения короткой, но интенсивной военной оперции Киева на Донбассе с целью нанесения прямого военного поражения находящимся там российским войскам и их прокси из числа местного ополчения. Поражение позволит выдвинуть Кремлю ультиматум, в числе пунктов которого станет восстановление статус-кво по вопросу газового транзита через Украину. Кроме того, есть и сирийская война, которая тоже может стать ареной проведения аналогичной операции против российского контингента в этой стране - с тем же побудительным мотивом: нанесение прямого военного поражения и выдвижение ультиматума (с дополнениями по сирийской тематике)
Omega написал 03.03.2018 00:10
Возникает предпосылка для проведения короткой, но интенсивной военной операции Киева на Донбассе с целью нанесения прямого военного поражения находящимся там российским войскам и их прокси из числа местного ополчения. Поражение позволит выдвинуть Кремлю ультиматум, в числе пунктов которого станет восстановление статус-кво по вопросу газового транзита через Украину. Кроме того, есть и сирийская война, которая тоже может стать ареной проведения аналогичной операции против российского контингента в этой стране - с тем же побудительным мотивом: нанесение прямого военного поражения и выдвижение ультиматума (с дополнениями по сирийской тематике)
Omega написал 03.03.2018 00:09
Кроме того, здесь возникает и удар по США - они выступают гарантами ситуации на Украине. а Украина фактически является их протекторатом. И это уже не региональная, а самая что ни на есть геополитика - под вопрос ставится способность США ответить на вызов.
Omega написал 03.03.2018 00:08
Нельзя сказать, что вся эта схема ставит Европу перед катастрофой - имеющихся транзитных мощностей достаточно для нормального газоснабжения, однако делает его менее устойчивым в случае резких температурных скачков будущей зимой.
Это, понятно, "хотелки" со стороны Кремля, который идет на обострение ситуации вполне сознательно, пытаясь таким образом создать ситуацию принуждения Европы к нужным для Газпрома решениям. Но, как всегда, есть и другая сторона - сама Европа. Согласится ли она на такой шантаж.
Omega написал 03.03.2018 00:06
С остальными получателями российского газа, которые зависят от транзита через Украину, сложнее: они могут получить "свои" объемы только через маневры по северным маршрутам и (возможно) через то, что останется от новых поставок уже через Турцию. Однако резерв, судя по всему, очень невелик.
Газпром явно готовился к данному решению, так как в последние месяцы прошлого года через Украину шли существенно большие объемы транзита, избыточные даже для зимнего периода. По всей видимости, создавался резерв в подземных хранилищах Европы как раз на этот случай.
Omega написал 03.03.2018 00:05
Примерно через месяц (скорее, к концу апреля с учетом возможных задержек) первая нитка Турецкого потока будет завершена. Примерно полгода уйдет на технологические процедуры, подключение к внутренним турецким магистралям, заполнение технологическим газом - и возможно, что к концу года первая труба "Потока" будет готова к работе.
С этой трубой никакой особой проблемы не было с самого начала, так как она была предназначена для внутренних нужд Турции и фактически была призвана заменить поставки по украинскому маршруту, по которому сейчас Турция получает часть газа из России по Транс-Балканскому участку
Omega написал 03.03.2018 00:03
Формальным поводом названо решение Стокгольмского арбитража, который на днях удовлетворил иск "Нафтогаза" к Газпрому на сумму в 4,5 млрд долларов. В итоге с учетом двух решений арбитража Газпром (выигравший первый процесс) суммарно оказался должен Нафтогазу 2,5 млрд долларов.
Скорость, с которой принято решение о начале процедуры расторжения контрактов, говорит о продуманности этого шага.
Однако проблема в том, что к расторжению теперь представлен не только договор на поставку газа самой Украине, но и транзитный договор, срок которого истекает 31 декабря 19 года. А это уже никакая не коммерция, здесь чисто политическое решение, и без прямого указания первого лица оно не могло состояться.
Старые песни о главном написал 02.03.2018 22:57
https://www.youtube.com/watch?v=PajGjm9zBEs&feature=share
ываыв написал 02.03.2018 22:25
Счетовод Вотруба написал 02.03.2018 21:45
Ты за газпром не переживай... написал 02.03.2018 21:40
Самый ядерный двигатель написал 02.03.2018 21:39
Проблема уже решается и гораздо элегантнее : в России ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ заброшенных деревень - наберите в ютубе "заброшенные деревни" - ужаснетесь.
Не деревень - нет проблем.
замечание написал 02.03.2018 21:35
замечание написал 02.03.2018 21:22
НО!
ТО, что нагнут скаклов = бальзам на душу!"-так,простодушно относится к своему национальному достоянию , тем кто им рулит, не по хозяйски..а,водилы "нагнут" не только "скаклов" но, и всех остальных ( как там, так и тут ,наживая себе безграничные -рыночные гешефты)) , наших которые ,там отторгнуты заодно бандитами - беловежскими заговорщиками , на окраине нашей страны .
Очень ядерный двигатель написал 02.03.2018 21:20
А дальше надо будет Газпрому глушить скважины. А то начнут лопать трубопроводы.
Такой вот метеоризм)
непредавашке..... написал 02.03.2018 21:19
lerasergewa написал 02.03.2018 21:15
НЕПРЕДАВАШКА написал 02.03.2018 21:07