Газпром пообещал оставить Украину без газа

"Газпром" заявил о расторжении всех контрактов на поставку газа НАК "Нафтогаз Украины", а также транзит топлива через территорию Украины. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", - цитирует Интерфакс главу российского газового монополиста Алексея Миллера.

По его словам, такое решение обусловлено вердиктом Стокгольмского арбитража, взыскавшего с концерна $4,6 млрд. "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”. Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил Миллер.

При этом он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для “Газпрома” является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.

В свою очередь, в Еврокомиссии выразили обеспокоенность таким решением российского газового монополиста и призвали стороны незамедлительно найти решение в газовом споре. Эта ситуация ставит под угрозу не только поставки газа на Украину, но также и его транзит в Европу, говорится в сообщении ЕК.

Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз" заключили контракт на транзит газа в 2009 г. Стоимость транзита составляет $2,35 млрд в год. «Газпром» должен был передавать «Нафтогазу» для транзита не менее 110 млрд куб. м газа в год, но за восемь лет ни разу столько не прокачал.

28 февраля СМИ сообщили, что арбитраж Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и тем самым обязал «Газпром» выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа Украине по договору. До этого тот же суд обязал «Нафтогаза» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже осуществлённые поставки и проценты за рассрочку. В итоге «Газпром» остался должен украинской компании около 2,6 млрд долларов.

1 марта «Газпром» отказался возобновлять уже оплаченные «Нафтогаз Украины» поставки. Такое решение в компании мотивировали отсутствием дополнительных соглашений к ранее подписанному контракту.