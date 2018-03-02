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Московский листок

Газпром пообещал оставить Украину без газа

Опубликовано 02.03.2018 в разделе комментариев 46

Газпром пообещал оставить Украину без газа

"Газпром" заявил о расторжении всех контрактов на поставку газа НАК "Нафтогаз Украины", а также транзит топлива через территорию Украины. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", - цитирует Интерфакс главу российского газового монополиста Алексея Миллера.

По его словам, такое решение обусловлено вердиктом Стокгольмского арбитража, взыскавшего с концерна $4,6 млрд. "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”. Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил Миллер.

При этом он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для “Газпрома” является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.

В свою очередь, в Еврокомиссии выразили обеспокоенность таким решением российского газового монополиста и призвали стороны незамедлительно найти решение в газовом споре. Эта ситуация ставит под угрозу не только поставки газа на Украину, но также и его транзит в Европу, говорится в сообщении ЕК.

Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз" заключили контракт на транзит газа в 2009 г. Стоимость транзита составляет $2,35 млрд в год. «Газпром» должен был передавать «Нафтогазу» для транзита не менее 110 млрд куб. м газа в год, но за восемь лет ни разу столько не прокачал.

28 февраля СМИ сообщили, что арбитраж Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и тем самым обязал «Газпром» выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа Украине по договору. До этого тот же суд обязал «Нафтогаза» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за уже осуществлённые поставки и проценты за рассрочку. В итоге «Газпром» остался должен украинской компании около 2,6 млрд долларов.

1 марта «Газпром» отказался возобновлять уже оплаченные «Нафтогаз Украины» поставки. Такое решение в компании мотивировали отсутствием дополнительных соглашений к ранее подписанному контракту.

 



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Всего комментариев к статье: 46
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На шаг ближе.
Omega написал 03.03.2018 00:14
Во всяком случае вероятность войны уже в этом году после сегодняшнего решения Газпрома существенно возросла. У нее может быть несколько сценариев - от ограниченного до вполне обширного, однако это будет проявляться несколько позже.
Маркерами процесса должно будет стать резкое обострение обстановки на Донбассе и (возможно) в Сирии. Кроме того, стоит ожидать всплесков военной активности на периферии - на Северном Кавказе и Средней Азии. Украина тем не менее остается наиболее вероятным местом первых столкновений, хотя повторюсь - пока в ближайшие несколько месяцев будут идти попытки урегулировать возникшую ситуацию без срыва в военный сценарий. Вряд ли и Кремль рвется к войне, особенно, если он получит желаемое без нее. Но вот получит ли - это вопрос. А потому мы стали на шаг ближе к войне. Пора разучивать ее лозунги: "За Миллера и Ротенбергов!" Нужно же с чем-то бежать на врага.
ПС. Кстати, есть любопытная историческая аналогия. Война США и Японии в 41 году стала неизбежной после того, как Рузвель вел эмбарго на поставки стратегических товаров (лом, руда, авиабензин, нефть) в Японию - вначале осенью 40, а затем окончательно блокировал все отношения в июле 41. Имеющиеся резервы поставили Японию перед дедлайном - банкротство экономики или война. Рузвельт прекрасно понимал, что у Японии есть максимум полгода на капитуляцию или войну. Путин создает ту же ситуацию в отношении Европы, прямо вынуждая ее либо на капитуляцию, либо войну. Правда, Путин - не Рузвельт, а Россия - не США.
АНАТОЛИЙ ЭЛЬ МЮРИД.
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На шаг ближе.
Omega написал 03.03.2018 00:12
Прямо сейчас будут идти непубличные переговоры, которые будут иметь цель объяснить Кремлю опасность подобного развития событий, но скорее всего, они провалятся - желание Путина воевать объективно и не является психическим расстройством одного конкретного человека. Российский империализм подошел к черте, за которой война становится единственным способом даже не продвинуть, а просто защитить свои интересы. Что не исключает и психических особенностей поведения руководства России, конечно.
Будем откровенны: перед нами разворачивается военный сценарий в рамках логики борьбы за европейский газовый рынок. Сам факт интенсификации военного решения говорит о провале (полном провале) всех остальных возможностей - экономических и дипломатических. Входить в войну в нынешнем состоянии для России - это практически гарантированное поражение, но расчет, видимо, идет на то, что неспособность одержать победу будет компенсирована нежеланием Европы и США входить в период резкой конфронтации. Не исключено, что такого рода предположения имеют какой-то смысл, однако строить на таких сомнительных предпосылках военную стратегию - чистой воды безумие.
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На шаг ближе.
Omega написал 03.03.2018 00:11
Говоря иначе, если суммировать как конкретно эту ситуацию, так и внезапный милитаристский угар вчерашнего послания Путина, мы довольно бодро идем в направлении резкого возрастания напряженности на украинском направлении. Точка напряженности там - Донбасс. Пока Донбасс находится под протекторатом Кремля, который пытается сбросить его на миротворческую миссию, но пока его "люди, занимающиеся военными вопросами", а говоря прямо - армия - гарантирует интересы Кремля в этом регионе.
Возникает предпосылка для проведения короткой, но интенсивной военной оперции Киева на Донбассе с целью нанесения прямого военного поражения находящимся там российским войскам и их прокси из числа местного ополчения. Поражение позволит выдвинуть Кремлю ультиматум, в числе пунктов которого станет восстановление статус-кво по вопросу газового транзита через Украину. Кроме того, есть и сирийская война, которая тоже может стать ареной проведения аналогичной операции против российского контингента в этой стране - с тем же побудительным мотивом: нанесение прямого военного поражения и выдвижение ультиматума (с дополнениями по сирийской тематике)
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На шаг ближе.
Omega написал 03.03.2018 00:10
Говоря иначе, если суммировать как конкретно эту ситуацию, так и внезапный милитаристский угар вчерашнего послания Путина, мы довольно бодро идем в направлении резкого возрастания напряженности на украинском направлении. Точка напряженности там - Донбасс. Пока Донбасс находится под протекторатом Кремля, который пытается сбросить его на миротворческую миссию, но пока его "люди, занимающиеся военными вопросами", а говоря прямо - армия - гарантирует интересы Кремля в этом регионе.
Возникает предпосылка для проведения короткой, но интенсивной военной операции Киева на Донбассе с целью нанесения прямого военного поражения находящимся там российским войскам и их прокси из числа местного ополчения. Поражение позволит выдвинуть Кремлю ультиматум, в числе пунктов которого станет восстановление статус-кво по вопросу газового транзита через Украину. Кроме того, есть и сирийская война, которая тоже может стать ареной проведения аналогичной операции против российского контингента в этой стране - с тем же побудительным мотивом: нанесение прямого военного поражения и выдвижение ультиматума (с дополнениями по сирийской тематике)
Ответить
На шаг ближе.
Omega написал 03.03.2018 00:09
Фактически Кремль бьет по так называемой "евросолидарности". В самой России сложилось устойчиво-брезгливое отношение к собственным регионам. Интересы регионов находятся традиционно на периферии интересов Центра, а потому российское руководство неизбежно проецирует такое отношение и на своих "партнеров", считая, что "важные" страны Европы будут учитывать интересы малых стран Восточной Европы по остаточному принципу. Если это так - то шантаж имеет под собой почву. Если нет - то возможно получить совершенно иную реакцию, чем та, на которую рассчитывают в Кремле. Кроме того, под вопрос ставятся гарантии Европы и самой Украине - по сути, Кремль ставит под сомнение способность Европы отвечать за свои слова, поступки и решения. И это уже никакой не бизнес, а чистая политика. Поэтому Газпром не мог рискнуть принимать столь непростое решение без согласия или прямого указания из Кремля.
Кроме того, здесь возникает и удар по США - они выступают гарантами ситуации на Украине. а Украина фактически является их протекторатом. И это уже не региональная, а самая что ни на есть геополитика - под вопрос ставится способность США ответить на вызов.
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На шаг ближе.
Omega написал 03.03.2018 00:08
Однако после того, как транзит газа через Украину будет досрочно прекращен, начнется тот самый шантаж, о котором и идет речь: время начнет работать против европейцев, к тому же прекращение транзита начнется перед новым зимним периодом. Суть шантажа - поставить европейцев перед вынужденным решением дать все необходимые разрешения, касающиеся "Северного потока-2", чтобы с его помощью создать устойчивую схему поставки газа в Европу, минуя Украину. Кроме того, таким образом Кремль хочет получить инструмент давления и на Турцию - но уже со стороны Европы, которая будет вынуждена давить на Эрдогана по поводу второй нитки "Турецкого потока", с которой пока есть весьма непростые сложности: турки очень медленно дают все необходимые разрешения, загоняя Газпром в цейтнот.
Нельзя сказать, что вся эта схема ставит Европу перед катастрофой - имеющихся транзитных мощностей достаточно для нормального газоснабжения, однако делает его менее устойчивым в случае резких температурных скачков будущей зимой.
Это, понятно, "хотелки" со стороны Кремля, который идет на обострение ситуации вполне сознательно, пытаясь таким образом создать ситуацию принуждения Европы к нужным для Газпрома решениям. Но, как всегда, есть и другая сторона - сама Европа. Согласится ли она на такой шантаж.
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На шаг ближе.
Omega написал 03.03.2018 00:06
Пока Стокгольмский арбитраж рассмотрит иск о расторжении договоров с Украиной, как раз пройдет время, достаточное для переброски "турецких" объемов в Турцию, так что друг Реджеп не пострадает никак. Однако остальные получатели российского газа по этому направлению могут быть ущемлены - Болгария, Румыния в первую очередь. И как получатели, и как транзитеры. Технически возможно через "Голубой поток" и первую нитку "Турецкого" подать дополнительные объемы газа даже сверх нормативных, что возместит его дефицит для Болгарии и Румынии, но уже по реверсивной схеме - не из Украины, а из Турции.
С остальными получателями российского газа, которые зависят от транзита через Украину, сложнее: они могут получить "свои" объемы только через маневры по северным маршрутам и (возможно) через то, что останется от новых поставок уже через Турцию. Однако резерв, судя по всему, очень невелик.
Газпром явно готовился к данному решению, так как в последние месяцы прошлого года через Украину шли существенно большие объемы транзита, избыточные даже для зимнего периода. По всей видимости, создавался резерв в подземных хранилищах Европы как раз на этот случай.
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На шаг ближе.
Omega написал 03.03.2018 00:05
Причина происходящего вполне очевидна и уже традиционна: шантаж. Причем довольно грубый, как и все, что делает Путин.
Примерно через месяц (скорее, к концу апреля с учетом возможных задержек) первая нитка Турецкого потока будет завершена. Примерно полгода уйдет на технологические процедуры, подключение к внутренним турецким магистралям, заполнение технологическим газом - и возможно, что к концу года первая труба "Потока" будет готова к работе.
С этой трубой никакой особой проблемы не было с самого начала, так как она была предназначена для внутренних нужд Турции и фактически была призвана заменить поставки по украинскому маршруту, по которому сейчас Турция получает часть газа из России по Транс-Балканскому участку
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На шаг ближе.
Omega написал 03.03.2018 00:03
Газпром начал расторжение контрактов с "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже и прекратил отпуск газа для внутренних нужд самой Украины.
Формальным поводом названо решение Стокгольмского арбитража, который на днях удовлетворил иск "Нафтогаза" к Газпрому на сумму в 4,5 млрд долларов. В итоге с учетом двух решений арбитража Газпром (выигравший первый процесс) суммарно оказался должен Нафтогазу 2,5 млрд долларов.
Скорость, с которой принято решение о начале процедуры расторжения контрактов, говорит о продуманности этого шага.
Однако проблема в том, что к расторжению теперь представлен не только договор на поставку газа самой Украине, но и транзитный договор, срок которого истекает 31 декабря 19 года. А это уже никакая не коммерция, здесь чисто политическое решение, и без прямого указания первого лица оно не могло состояться.
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Украине и Европе перекроем газ!
Старые песни о главном написал 02.03.2018 22:57
Исполняет ансамбль имени Александрова. Солирует Владимир Соловьев.
https://www.youtube.com/watch?v=PajGjm9zBEs&feature=share
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(без названия)
ываыв написал 02.03.2018 22:25
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Re: Re: Ты за газпром не переживай
Счетовод Вотруба написал 02.03.2018 21:45
С каких щей им деньги слать? Газпром и так должен 4 с лишнем ярда зелени.
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Re: Re: НЕПРЕДАВАШКА
Ты за газпром не переживай... написал 02.03.2018 21:40
Пусть глушат....нехрена страшного....но если переживаеш...то пришли им денег...Они и от гривны не откажуться если че...
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Re: замечанию
Самый ядерный двигатель написал 02.03.2018 21:39
Да не надо никуда возить газ баллонами, а тем более трубы.
Проблема уже решается и гораздо элегантнее : в России ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ заброшенных деревень - наберите в ютубе "заброшенные деревни" - ужаснетесь.
Не деревень - нет проблем.
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Re: ыш написал 0
замечание написал 02.03.2018 21:35
"в России без газа 74% деревень"-тянуть трубы по малонаселенным деревням ,с такими расстояниями просто экономически не оправдано , глупо.. дешевле даром развозить автономный газ баллонами ,лет сто ..( автономная газификация доступна сегодня любому , причем цена газа -проекта , доставки , обслуживания.. даже для частных лиц, стоит не намного больше а, порой и меньше чем, подключить уже, даже к готовой магистрали, как-бы подведенной за бюджетные деньги к "деревне")
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Re: написал 02.0
замечание написал 02.03.2018 21:22
"Мне канешна поxуй на миллеров-xyиллеров и прочую жЫдовню
НО!
ТО, что нагнут скаклов = бальзам на душу!"-так,простодушно относится к своему национальному достоянию , тем кто им рулит, не по хозяйски..а,водилы "нагнут" не только "скаклов" но, и всех остальных ( как там, так и тут ,наживая себе безграничные -рыночные гешефты)) , наших которые ,там отторгнуты заодно бандитами - беловежскими заговорщиками , на окраине нашей страны .
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Re: НЕПРЕДАВАШКА
Очень ядерный двигатель написал 02.03.2018 21:20
"А дальше что???"
А дальше надо будет Газпрому глушить скважины. А то начнут лопать трубопроводы.
Такой вот метеоризм)
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Re: Re: Похоже скоро металлолом подешевеет.
непредавашке..... написал 02.03.2018 21:19
Газ что в хранилищах..это газ не безхозный и у него есть владелец...и походу он не готов с ним растоваться....а давление в системе не само по себе гуляет..на то есть компрессора...Так что ляхи в прибыли будут...а к следующей земе все буржуйками затартся...рано или поздно надо перестраиваться ...коммунизьм закончился...бандера наводит новый порядок...как заказывали!!!
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(без названия)
lerasergewa написал 02.03.2018 21:15
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
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Re: Похоже скоро металлолом подешевеет.
НЕПРЕДАВАШКА написал 02.03.2018 21:07
"хранилища же хохляцкие заполнены газом под завязку."------------------------------------------- Так почему они тогда срочно договорились с поляками о ежедневных поставках газа в размере 10 млн.кубов? Пока включительно по 6 марта.И по цене побольше,чем у Газпрома. У них сейчас в хранилищах чуть менее 10 млрд.кубов. Но их необходимо вытащить оттуда. Для этого необходимо достаточное давление,которое снижается по мере выкачки газа. И для того,чтобы достать оттуда один и тот же объем потребуется в дальнейшем уже больше времени. А прекращение Газпромом подачи газа ведет к снижению общего давления в ГТС. Так что они каким-то образом аврально перебьются до следующего отопительного сезона. А дальше что???
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