Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: Такая схема хороша, когда продаешь чужое - например, государственное

Опубликовано 03.03.2018 в разделе комментариев 1

украина кредиты
Анатолий Баранов: Такая схема хороша, когда продаешь чужое - например, государственное

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу кредитов МВФ, ЕБРР и др. для Украины.

Украина оказалась не способна освоить тот объем помощи, который ей готов был выделить Евросоюз. Об этом заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катерина Матернова: «Значительное число проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине».

По ее словам, в последние годы Украина не смогла получить 5 миллиардов, которые готовы были предоставить ей западные доноры. 

Матернова также отметила, что подобные проблемы типичны для сотрудничества с Сомали и с другими африканскими странами, а также с Молдавией и Грузией.

— Вообще, кредиты такими учреждениями даются под «зеленые» технологии, малый бизнес, развитие сельского хозяйства, — отмечает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Естественно, на Украине это воспринимают как «халяву» — можно имитировать результаты, а деньги просто воровать. На Украине для этого созданы все условия: и президент крупнейший бизнесмен, и глава Нацбанка Гонтарева — его кума. Но под сельское хозяйство деньги даются, как правило, под залог земли, причем бедные фермеры редко могут обслуживать кредит, и земли постепенно переходят банку, к примеру, ЕБРР. Но на Украине запрещено продавать землю сельхозназначения иностранцам. Вот когда Порошенко сможет продавить отмену этого положения, сразу кредиты под украинскую землю и пойдут…

— Каковы главные причины того, что Украина не может освоить европейские деньги?

— Тут много разных причин, но главная, как я уже сказал выше — коррупция. Я много раз раньше был на Украине, отовсюду, даже из утюга неслось — инвестиции, иностранные инвестиции. У людей слово «инвестиции» прочно ассоциируются с рождественскими подарками от богатых родственников. А это ведь вложения, на которые инвестор хочет получить прибыль. На Украине это вряд ли реально в ближайшей перспективе — это нестабильный режим с нестабильной экономикой. Единственная возможная осмысленная инвестиция — это кредитование под залог основных фондов не с целью получить проценты по кредиту, а с целью завладеть собственностью.

Для украинской стороны такие кредиты — это, по сути, способ продать собственность за бесценок. Но на Украине все более-менее ценное давно приватизировано, и новые владельцы не спешат расставаться с собственностью. Такая схема хороша, когда продаешь чужое — например, государственное. Но в госсобственности на Украине остается уже мало чего — в первую очередь, это земля и недра, пока приватизация этих ресурсов невозможна.

— Европа реально так сильно испугалась украинской коррупции, или есть другие сдерживающие финансирование факторы?

— Европа в плане Украины ничего не боится, для нее Украина — это объект для освоения. Но объект оказался во многих отношениях негодным. Хотели-то получить процветающую республику со стабильным режимом, а получили разоренную нестабильную территорию, которая вдобавок очень слабо управляется. Вплоть до образования бандитских анклавов, например, в местах разработки полесского янтаря или в приграничных районах Закарпатья, куда даже силовики не суются. Не говоря уже о «зоне АТО» — кому-нибудь нужна, скажем, шахта, над которой туда-сюда ездят танки?

— Пять миллиардов, недополученные Украиной — это много или мало? Насколько они помогли бы стране?

— В прошлом году Украина получила чуть больше 500 миллионов евро иностранных инвестиций — это в 10 раз меньше, чем потеряла. Наверное, это много. Но это хорошо, что она их недополучила. Стране эти деньги вряд ли помогли бы, а существенная часть национального богатства ушла бы за бесценок иностранному «дяде». При этом, нет никакой уверенности, что сменив владельца это все начало бы развиваться — Украина не самое лучшее место для развития бизнеса сегодня.

— Насколько эти заявления повлияют на последующие транши для Украины со стороны международных кредиторов?

— Да все уже и так ясно с этим недогосударством. 500 миллионов в год — это 12 евро на человека, учитывая население страны. Все реальные вложения в сегодняшнюю Украину — это немного вооружения, чтобы окончательно дестабилизировать ситуацию, обесценить все основные фонды до бросового уровня. И дальше скупить все, что можно, за гроши; довести население до окончательной нищеты, чтобы работали не за 100−200 долларов как сейчас, а за 20−30 долларов. А в финале еще раз сменить власть, чтобы уж совсем под иностранным руководством, может быть, и в присутствии иностранных войск, эксплуатировать эту несчастную территорию.

— Представитель ЕК говорит, что такие проблемы типичны для сотрудничества с Сомали и с другими африканскими странами, а также Молдавией и Грузией. Это действительно так?

— Насчет Сомали не знаю, но Молдавия и Грузия сегодня смотрятся рядом с Украиной вполне респектабельно и благополучно. Вполне стабильные западные колонии, бедное работящее население. А Украина — нестабильная, население, обуреваемое иллюзиями собственной значимости и независимости. Но голод и палка в руках хозяина постепенно сделают свое дело, и счастливый украинский народ вернет себе гордое имя «быдло», которым наградили его еще польско-литовские хозяева.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!!!!QQ-OQQ!TOTKLOPODAVIT!!& написал 03.03.2018 02:21
"Молдавия и Грузия сегодня смотрятся рядом с Украиной вполне респектабельно и благополучно. Вполне стабильные западные колонии, бедное работящее население."
- А шо, таки грузиы сильно "роботящие"? То таки да-аа?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Грудинина?
Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Груди...
02.03.2018
Послание Путина-2018: где же вы раньше были?
Послание Путина-2018: где же вы раньше были?
03.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Заявление организации Леворадикал в связи с арестом Ивана Маркова в Севастополе (0)
Трёхгорка. Росимущество встало на сторону жителей. Остальных чиновников пока приходится понукать (0)
Анатолий Баранов: Такая схема хороша, когда продаешь чужое - например, государственное (1)
Газпром пообещал оставить Украину без газа (46)
Сибирские силовики готовятся на выборах к худшему - захвату избирательных участков (16)
Леворадикалы в ЮАР добились принятия закона о безвозмездной конфискации земель у белого населения (17)
Не планирует ли Министерство обороны РФ выкупить днепропетровский памятник Александру Матросову? (2)
Украина вынуждена ограничить потребление газа, пока - временно... (7)
Почему профессор Бузгалин покинул Московский экономический форум? (13)
В Германии задержан предполагаемый организатор поставки кокаина из Аргентины (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Шoу маст гoу oн?...
Максим Калашников Максим Калашников: Пусть грянет мировая торговая война!
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о наказании "Газпрома" и от АПН Северо-Запад
Максим Калашников Максим Калашников: Послание Путина-2018: где же вы раньше были?
Дарья Митина Дарья Митина: Клим Жуков: "Если вы считаете, что всё хорошо и ничего менять не надо, то идите и голосуйте"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss