Анатолий Баранов: Такая схема хороша, когда продаешь чужое - например, государственное

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу кредитов МВФ, ЕБРР и др. для Украины.

Украина оказалась не способна освоить тот объем помощи, который ей готов был выделить Евросоюз. Об этом заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катерина Матернова: «Значительное число проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине».

По ее словам, в последние годы Украина не смогла получить 5 миллиардов, которые готовы были предоставить ей западные доноры.

Матернова также отметила, что подобные проблемы типичны для сотрудничества с Сомали и с другими африканскими странами, а также с Молдавией и Грузией.

— Вообще, кредиты такими учреждениями даются под «зеленые» технологии, малый бизнес, развитие сельского хозяйства, — отмечает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Естественно, на Украине это воспринимают как «халяву» — можно имитировать результаты, а деньги просто воровать. На Украине для этого созданы все условия: и президент крупнейший бизнесмен, и глава Нацбанка Гонтарева — его кума. Но под сельское хозяйство деньги даются, как правило, под залог земли, причем бедные фермеры редко могут обслуживать кредит, и земли постепенно переходят банку, к примеру, ЕБРР. Но на Украине запрещено продавать землю сельхозназначения иностранцам. Вот когда Порошенко сможет продавить отмену этого положения, сразу кредиты под украинскую землю и пойдут…

— Каковы главные причины того, что Украина не может освоить европейские деньги?

— Тут много разных причин, но главная, как я уже сказал выше — коррупция. Я много раз раньше был на Украине, отовсюду, даже из утюга неслось — инвестиции, иностранные инвестиции. У людей слово «инвестиции» прочно ассоциируются с рождественскими подарками от богатых родственников. А это ведь вложения, на которые инвестор хочет получить прибыль. На Украине это вряд ли реально в ближайшей перспективе — это нестабильный режим с нестабильной экономикой. Единственная возможная осмысленная инвестиция — это кредитование под залог основных фондов не с целью получить проценты по кредиту, а с целью завладеть собственностью.

Для украинской стороны такие кредиты — это, по сути, способ продать собственность за бесценок. Но на Украине все более-менее ценное давно приватизировано, и новые владельцы не спешат расставаться с собственностью. Такая схема хороша, когда продаешь чужое — например, государственное. Но в госсобственности на Украине остается уже мало чего — в первую очередь, это земля и недра, пока приватизация этих ресурсов невозможна.

— Европа реально так сильно испугалась украинской коррупции, или есть другие сдерживающие финансирование факторы?

— Европа в плане Украины ничего не боится, для нее Украина — это объект для освоения. Но объект оказался во многих отношениях негодным. Хотели-то получить процветающую республику со стабильным режимом, а получили разоренную нестабильную территорию, которая вдобавок очень слабо управляется. Вплоть до образования бандитских анклавов, например, в местах разработки полесского янтаря или в приграничных районах Закарпатья, куда даже силовики не суются. Не говоря уже о «зоне АТО» — кому-нибудь нужна, скажем, шахта, над которой туда-сюда ездят танки?

— Пять миллиардов, недополученные Украиной — это много или мало? Насколько они помогли бы стране?

— В прошлом году Украина получила чуть больше 500 миллионов евро иностранных инвестиций — это в 10 раз меньше, чем потеряла. Наверное, это много. Но это хорошо, что она их недополучила. Стране эти деньги вряд ли помогли бы, а существенная часть национального богатства ушла бы за бесценок иностранному «дяде». При этом, нет никакой уверенности, что сменив владельца это все начало бы развиваться — Украина не самое лучшее место для развития бизнеса сегодня.

— Насколько эти заявления повлияют на последующие транши для Украины со стороны международных кредиторов?

— Да все уже и так ясно с этим недогосударством. 500 миллионов в год — это 12 евро на человека, учитывая население страны. Все реальные вложения в сегодняшнюю Украину — это немного вооружения, чтобы окончательно дестабилизировать ситуацию, обесценить все основные фонды до бросового уровня. И дальше скупить все, что можно, за гроши; довести население до окончательной нищеты, чтобы работали не за 100−200 долларов как сейчас, а за 20−30 долларов. А в финале еще раз сменить власть, чтобы уж совсем под иностранным руководством, может быть, и в присутствии иностранных войск, эксплуатировать эту несчастную территорию.

— Представитель ЕК говорит, что такие проблемы типичны для сотрудничества с Сомали и с другими африканскими странами, а также Молдавией и Грузией. Это действительно так?

— Насчет Сомали не знаю, но Молдавия и Грузия сегодня смотрятся рядом с Украиной вполне респектабельно и благополучно. Вполне стабильные западные колонии, бедное работящее население. А Украина — нестабильная, население, обуреваемое иллюзиями собственной значимости и независимости. Но голод и палка в руках хозяина постепенно сделают свое дело, и счастливый украинский народ вернет себе гордое имя «быдло», которым наградили его еще польско-литовские хозяева.