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Московский листок

Заявление организации Леворадикал в связи с арестом Ивана Маркова в Севастополе

Опубликовано 03.03.2018 в разделе комментариев 0

севастополь аресты
Заявление организации Леворадикал в связи с арестом Ивана Маркова в Севастополе

Иван Марков получил 10 суток административного ареста (статья «экстремизм»), но это определенно не конец истории. Судя по характеру вчерашних облав, севастопольские «правоохранители» будут стараться соорудить на пустом месте «экстремистскую организацию» из людей с принципиально разными политическими взглядами, а, возможно, и вовсе из незнакомых друг с другом активистов. В связи наша организация, «Леворадикал», заявляет следующее:

— Ни Иван Марков, ни другие члены организации, не имеют отношения к инициативе членов ВК-сообщества «Анархисты Севастополя» о проведении митинга в поддержку бойкота выборов. За исключением совместного участия в согласованных публичных мероприятиях (на которых присутствует самый широкий круг политических организаций), у нас нет и не было общих дел с данным сообществом.

— Иван Марков всегда резко отрицательно относился к терроризму и другим противоправным деяниям, которые в существующих условиях не могут вообще выступать в качестве метода политической борьбы. Любая попытка приписать ему участие в противоправной деятельности либо призывы к ней, является абсурдной клеветой, базирующейся на стремлении севастопольских полицейских выслужиться и повысить показатели раскрываемости.

— Относительно мелькнувших в новостях намеков на «украинское финансирование» — «Леворадикал» (бывш. Красная Гвардия Спартака) и Иван Марков в частности всегда отрицательно относились к «Евромайдану», что нетрудно выяснить, прочитав наши документы соответствующей эпохи. Например, http://levoradikal.ru/archives/12122, https://vk.com/wall-25447883_136610. И никаких общих дел ни с украинским, ни с российским буржуазным режимом мы никогда не имели, являясь последовательными интернационалистами и защитниками интересов рабочего класса. Попытка приписать нам какое-либо сотрудничество с украинским режимом выглядит тем более нелепо, что осуществить ее пытаются крымские «правоохранители», до 2014 года бывшие лояльными сотрудниками СБУ и МВД все той же Украины.

— При задержании тов. Маркова у него были изъяты телефон и ноутбук, и на данный момент он не имеет доступа в интернет, находясь в изоляторе временного содержания (ИВС). Последний выход его в соцсети датируется ранним утром 1 марта. Соответственно, любая активность на его страницах в соцсетях после этого момента, любые посты и заявления, не подтвержденные товарищами на местах, просим считать провокацией сотрудников севастопольского МВД.



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