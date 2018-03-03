Беда, откуда не ждали

Страшнее атомной войны

Появилась информация о проблеме, которая намного хуже атомной войны. В атомной войне погибнет какой-то процент населения воюющих стран, но у оставшихся не пострадают их интеллектуальные способности. Возможно, в среднем даже повысятся. Но вот что противопоставить тому оружию, которое создаётся на наших глазах, не представляют даже те, кто это оружие обнаружил.

Весь материал вот здесь https://hightech.fm/2018/02/13/information_apocalypse

А я кратко дам только смысл. Дело в том, что уже сегодня, благодаря компьютерным технологиям, стало возможно давать информационные сообщения, подделывая их источник. В ближайшее время эти возможности ещё больше возрастут, и этим можно окончательно уничтожить разницу между фактом и вымыслом.

Массы и так тупые, а тут:

«Генеративные нейросети уже формируют новый мультимедийный мир, в котором ничему нельзя доверять. С их помощью можно создавать видеоролики, на которых люди делают то, чего не делали, и говорят то, что никогда не говорили. Сам создатель технологии Ян Гудфеллоу признает связанные с ней риски и прогнозирует, что через 10 лет YouTube заполнят фейковые видеоролики, которые трудно будет отличить от реальных.

Алгоритм Nvidia недавно научился генерировать пугающе убедительные видеоролики. В сети уже доступно программное обеспечение, которое позволяет накладывать лица знаменитостей или любых других людей на видеоряд в порнофильмах. В то же время ученые со всего мира работают над системами имитации речи, мимики и жестов. Сегодня ничто не мешает создать видео, на котором известный политический лидер вполне убедительно говорит то, чего он никогда не произносил. При этом его голос и мимика почти не отличаются от реальных.

Такие разработки могут привести к дипломатическим манипуляциям. Достаточно сделать ролик, на котором Дональд Трамп или Ким Чен Ын объявляют ядерную войну,— и последствия будут непредсказуемыми…

«Угроза реальна, но самое плохое, что я пока не вижу способа с ней бороться. Чтобы остановить [инфокалипсис], понадобится специальная надстройка, сопоставимая по масштабам с интернетом».

Первое, что приходит в голову, в том числе и автору процитированного сообщения, это создание хорошо защищённой сети, причём, отдельной от интернета, которая бы была общедоступной, но, одновременно, недоступной для хакеров. Как я понял, и автор не представляет, как это достичь. Однако, если есть проблема, то будут и люди, ищущие её решение, поэтому какая-то надежда есть.

Однако, тут вопрос гораздо шире, чем его ставят компьютерщики.

А если бы не было интернета, то разве с лживыми или глупыми новостями не требуется бороться?

Еще в 90-х, когда существовала надежда на то, что депутаты КПРФ хоть как-то преследуют интересы народа, я предлагал им создать комиссию или организацию, которая бы разоблачала брехню в СМИ, и не просто разоблачала, а наказывала бы брехливые СМИ позорными званиями, заставляя их этими званиями начинать свои передачи и анонсы. К примеру, не просто писать: «Беседа В.В. Познера с таким-то», - а уточнять: «Беседа заслуженного брехуна России В.В. Познера с таким-то».

Но КПРФ оказалась тем, кем оказалась. Тем не менее, разве это решение вопроса, пусть и не кардинальное, потеряло актуальность?

Но, главное в другом. Спросите себя, а легко ли будет впарить брехливую новость умному человеку? Да, тупице, способному только «верить» в то или иное, тому или иному источнику, брехню можно впарить уже сегодня, и без больших проблем. К примеру, сильно ли мучились американцы, сумевшие убедить 75% своего населения, что они высаживались на Луну? Сильно ли они мучились, выдавая разрушенные 11 сентября собственными спецслужбами небоскрёбы за теракты арабов? Сильно ли мучились отечественные мерзавцы, показывая «высокообразованным» дебилам России слегка подгримированных артистов вместо президентов Ельцина и Путина?

На днях даже Навальный в своём выступлении по поводу послания путина к Федеральному Собранию заметил и на примере Рогозина, что элита Рашки становится всё дебильнее и дебильнее, и уже не способна осмысленно поступать даже в простых ситуациях. Я же, по случаю этого выступления путина, добавлю, о чём совсем недавно уже писал, - что расходы на армию Кремль вынужден урезать. Я привёл числа, что в 2013 году в Рашке на оборону выделялось 90,4 миллиарда долларов, в 2016 году - 70,2 миллиарда, но уже в 2017 году - 48,5 миллиардов, а в планах на 2018 года - 46 миллиардов. А Кремль вешает на уши дебилам сказки про «вундервафли». А дебилы, в том числе и в прессе, не устают гордиться этой совершенно очевидной брехнёй про «вундервафли» невиданной силы.

Но вернёмся от элиты к населению - к потребителям лживой информации. Разрешение этого вопроса - вопроса умственного развития населения, - в принципе может разрешить и вопрос определения людьми разницы между фактом и вымыслом. Поэтому прошу простить, но я снова вернусь к теме, которую поднимаю и поднимаю - к теме спасения умственных способностей нынешнего молодого поколения.

В своё время я запустил серию программных статей, предположив, что произошло то, за что боролись, - что мы взяли власть в России. Что после этого делать? В первых двух статьях я рассмотрел общие вопросы, а начал собственно предложения вот с какого плана.

Латинская система образования

Есть вопрос общественной жизни, который нам надо считать самым главным хотя бы потому, что если мы дадим этому вопросу пусть даже только толчок в нужном направлении, то уже можно будет считать, что мы жизнь прожили не зря.

Это вопрос умственного развития народа.

Сейчас говорят, что то унизительное состояние, в котором очутился наш (да и не только наш) народ, вызвано тем, что людей оболванили политики и СМИ. Простите, а разве болваны не виноваты в том, что их оболванили?

И разве не виновата та власть, которая позволила сделать из своего народа болванов?

А сделало народ болванами, в том числе и поголовных болванов-членов власти, нынешнее образование.

Принципиально дело обстоит так.

Человек отличается от животного интеллектом и человеческой моралью. Главное – интеллект, без интеллекта человек не воспримет и мораль – не поймет ее необходимость для себя. Ребенок рождается животным, но животным с зачатками человеческого интеллекта.

И тут первый принципиальный вопрос, который не способны не только решить, но и понять нынешние «интеллектуалы». Это вопрос ТЕХНОЛОГИИ образования.

Так вот, задача того образования, которое необходимо, - не развить интеллект ребёнка, а помочь ребенку самому его развить. Казалось бы, какая разница? Разница в том, что без стремления самого ребенка, мы его интеллект на разовьем, - это же его интеллект, а не наш.

Отсюда кардинальная ошибка, совершенная человечеством, - человечество приняло латинскую систему образования (развития интеллекта), согласно которой учитель (преподаватель) сообщает ребенку (обучающемуся) знания и заставляет его эти знания запомнить. В результате, ребенок не развивает свой интеллект, а делает одолжение тому, кто заставляет его запоминать знания. И делает это одолжение точно так же, как и животное заучивает то, что его заставляет делать дрессировщик. Да, ребенок, пока он мал, это животное, но то, что мы методы обучения животных применяем к будущему человеку, это ошибка, хуже преступления. При нынешней системе образования для ребенка (обучающегося), как и для животного, получаемые знания становятся обузой, нужной не ему, а тому, кто его заставляет их получать. А обузу, понятное дело, стараются иметь поменьше. В результате и в лучшем случае, обучающийся запомнит слова, описывающие знания, а в общем случае - и их забудет после экзамена. И в любом случае, обучающийся не будет уметь самостоятельно использовать полученные знания. А без умения использовать знания, знание только слов, описывающих знания, бессмысленны.

Ещё немного. Давайте подумаем, а животные в цирке умнее животных на воле? На воле животное каждую минуту решает задачи (которые из-за неизвестности можно считать творческими), чтобы обеспечить себя безопасностью и пищей, а в цирке животному только и надо научиться понимать команды, когда на задние лапы встать, а когда сквозь обруч прыгнуть. Если животное попало в цирк щенком, то его уже не выпустишь на волю - оно там немедленно сдохнет. Так и человек с убитым нашим образование интеллектом, - его уже не заставишь думать самостоятельно. Он будет искать, кого слушаться, для него «думать самостоятельно» - это повторить заученное или услышанное от того, кому он «верит».

Подобную систему образования можно было бы считать бесполезной, если бы она не была убийственно вредной. Ведь при этой, принятой и у нас латинской системе образования, обученный получает не образование, а некие справки – аттестаты, дипломы. А вместе с этими справками получает уверенность в том, что он умный - что он что-то знает, хотя на самом деле остается неспособным мыслить самостоятельно ни по какому вопросу, кроме узких вопросов своей работы, да вопросов быта. По остальным вопросам, в том числе и по вопросам общественной жизни, такой образованный болван пользуется штампами, заученными у того, кого он считает умным. Поэтому оболванить такого образованца очень просто. Нужно только показать ему на экране телевизора голову, назвать эту голову «мудрецом» или «профессионалом», и образованный болван будет делать то, что говорит этот «мудрец», не соображая, что именно он делает, но с уверенностью, что он все делает правильно.

Не могу гарантировать, но полагаю, что со взрослыми людьми и народная власть ничего сделать не сможет. Эти люди оскорбятся от самой мысли о том, что они глупы, поскольку они точно знают (да и дипломы у них есть), что они умны. Посему с ними пусть будет, как есть, а детей нужно спасать изменением принципа образования.

Учиться самостоятельно

Главный принцип реформы образования: человек должен самостоятельно учиться, самостоятельно искать знания всю жизнь и самостоятельно уметь ими пользоваться. На то он и человек. Учиться – это его долг, прежде всего, перед самим собой. Мы, как общество и государство, обязаны снять любые препятствия в получении каждым человеком знаний, но не обязаны насильно его обучать.

И молодое поколение нужно спасать, отказавшись от латинской системы образования – от заучивания знаний. Заменив ее системой, при которой обучающие (учителя, преподаватели) будут только помогать обучающимся в самостоятельном получении знаний и, главное, помогать обучающимся в умении пользоваться знаниями самостоятельно. Разумеется, над обучением детей нужно установить контроль, полагаю, даже законодательно, обязав их посещать школу, однако принципы школьного образования надо изменить, а именно: ученика никто не должен учить, он сам должен учиться.

Я вижу это так.

В год, когда ребенку исполняется 7 лет, он должен начать посещать школу, и это обязательно. В год, когда ему исполнится 17 лет, он должен оставить школу. В школе он обязан научиться использовать знания точных наук (математики, физики, химии, биологии), русского языка, истории и обществоведения – устройства общества и государства (Конституцию обязан понимать безусловно). Обязателен ручной труд, как развивающий ум. Иностранные языки – по желанию ребенка (родителей). Их можно вывести из школьной программы. Никаких классов по возрасту быть не должно, только классы по уровню уже полученных ребенком знаний. Соответственно, лет с 10 ребенок может быть сразу во многих классах по различным предметам, в зависимости от своих способностей и склонностей, в связи с этим упраздняется ежегодный переход из класса в класс, упраздняются переходные и выпускные экзамены.

Учитель и сам ученик контролируют обучение не воспроизведением учеником слов, а способностью ученика использовать знания, то есть, его способность решать как учебные задачи, так и практические. И этот контроль должен быть непрерывным. Если ученик любознателен и быстро осваивает науку, его нужно передвигать в более высокий класс по этой дисциплине – туда, где ему будет интересней. Если он вышел за пределы школьной программы, его нужно сводить в Интернете с преподавателями этих наук. Если он сильно отстает или ленится, то должен до окончания школы оставаться в группах с его уровнем умения использовать знания.

Нужно изменить принцип образования – школа обязана учить не знаниям, а умениям.

Как и кем учить

Разумеется, чем талантливее учитель, тем легче он разовьет в ученике любознательность, чем талантливее педагог, тем меньше у него будет ленивых учеников. Где взять таких учителей и педагогов?

Нужно собрать по России всех оставшихся настоящих учителей, всех энтузиастов (а они, слава богу, пока есть), предложить им поднять опыт предшественников и подготовить курсы школьных наук в виде фильмов. Учебные курсы в виде фильмов нужны для того, чтобы разъясняемые положения предметов обучения были представлены в как можно более образном виде. Одновременно, для проверки самим учеником и его учителем уровня обучения, самые лучшие учителя и энтузиасты должны подготовить задачи, как можно более связанные с жизнью.

Не навязывая своего видения дела этим педагогам, я урок вижу так. Ученики сначала читают урок, то есть, воспринимают знания словами, затем смотрят фильм о том, что прочитали, роль учителя – разъяснить ученикам непонятное и провести уроки практического применения знаний этого урока. И, разумеется, контролировать успехи учеников, чтобы вовремя перевести способных (с которыми потребуется индивидуальная работа) в более высокий класс. Этими фильмами мы застрахуем себя тем, что все наши дети, вне зависимости от доходов их родителей, действительно получат лучшее обучение из того, что возможно.

Окончив школу, юноши и девушки вынесут из нее не просто знание, а умение использовать знания. Одни больше, другие меньше, сколько именно, будут знать только они.

Но если у них не будет аттестатов зрелости и золотых медалей, то как же они будут поступать в институт? – спросите вы. А зачем в институт поступать? – отвечу я. Что, собственно происходит в институтах, университетах и академиях? Преподаватели, читают умные книжки, а затем пересказывают содержание этих книжек студентам. А сами студенты эти книги прочитать не могут? Сейчас считается, что не могут, считается, что они малограмотные. Мы так считать не будем.

Мы будем считать по-иному. В 17 лет будем считать человека вполне взрослым и, безусловно, способным выучиться самостоятельно. Пусть выберет себе специальность и сразу поступает работать в учреждение или фирму, в которой имеются должности такой специальности, и имеется потребность в специалистах на эти должности. Пусть соединяется в Интернете с центром подготовки таких специалистов, получает программу того, что и до какой степени ему нужно изучить (уметь использовать на практике), и начинает после работы изучать теорию, а на работе изучать практику.

То есть, если хочет стать технологом или конструктором – тем, кого сегодня называют инженером, - то пусть поступает на завод соответствующего профиля рабочим. Если хочет стать врачом, то в больницу или поликлинику медбратом или медсестрой, если юристом, то поступает в полицию постовым милиционером, или к адвокату помощником. А вечером будет читать или смотреть фильмы по теории своей специальности. Сколько у конкретного человека такое обучение займет времени, не имеет значения и зависит только от способностей человека.

Если такой специалист в данном учреждении нужен, то его будут дополнительно обучать специалисты этого учреждения, и, таким образом, учить будут те, кто сам умеет использовать знания – умеет работать. Если в данном учреждении потребности в таком специалисте нет, то учить его будут преподаватели обучающего центра. В первом случае своим работникам, обучающим (консультирующим) новенького, может платить (доплачивать) само учреждение, во втором сам обучающийся будет платить преподавателям центра (если они ему потребуются). Во втором случае, после такого обучения, в ходе которого обучающийся научится решать весь комплекс задач своей специальности, он может предложить свои слуги тому учреждению, которому такие специалисты требуются. Организация таких центров, обучающих всех желающих через Интернет, не вызовет проблем.

А как же диплом? – спросите вы. А зачем он? Для работы нужен не диплом, а умение применить знания, вот это главное, а после такого самостоятельного обучения у человека это умение будет.

А как же экзамены, как удостовериться в его умении? Его знания проверят те, кто доверит ему должность специалиста. Ведь сегодня у нас академии, проверяя на экзаменах эти знания, присваивают человеку звание инженера или юриста, а потом работодатели присваивают ему звание барана, и пытаются как-то этого барана обучить хоть чему-то, чтобы он, хотя бы, не сильно вредил.

И ведь, что интересно – предлагаемая система обучения в остатках была еще в начале XX века, и давала очень большой эффект, но по тем временам знания, как таковые, были малодоступны и сосредоточены в библиотеках университетов. Университеты этим обстоятельством и воспользовались, добившись к настоящему времени временем монополии латинской системы образования. Латинская система образования выгодна профессорам, выгодна бюрократии, кормящейся от образования, а не обучающимся, и не обществу.

Но сегодня знания уже доступны каждому, а мы их сделаем предельно доступными. Пусть учатся все желающие. Проблема сейчас только в том, что общество не привыкло к такой форме получения знаний, к признанию такого образования, но это без проблем решается законодательно. Упразднив дипломы и ученые звания, мы не прохиндеев, а реальную интеллектуальную элиту страны сделаем реальной элитой.

Еще раз - если парень хочет стать генералом, нет проблем – вон военкомат. Станешь в строй и солдатом объявишь о своем желании, сержанты помогут тебе стать солдатом, офицеры и сержанты – командиром отделения (если ты окажешься способным им быть). Затем они помогут тебе стать командиром взвода и роты, опять таки, если ты способен будешь ими стать. Ну, а потом, если у тебя достаточно способностей и они превышают способности твоих товарищей, то станешь и генералом. В строю, в части, в дивизии, а не в училище. И учить тебя будут те, кто воевал, а не те, кто не нюхав пороха учит, как воевать.

Именно так был обучен офицерский корпус немецкой армии периода Второй мировой войны, и как эту армию ни унижай, но это были сильнейшие дивизии мира. В те года армия Польши считалась сильнее Красной Армии, поляки в сентябре 1939 обещали за две недели быть в Берлине. А что немецкая армия сделала с польской армией? А с французской и британской армиями на континенте? А поражения Красной Армии 1941-42 годов? Толковое обучение офицеров это толковое обучение.

Станет интересней жить

Важно еще и то, что человек будет способен получать много профессиональных образований, ведь не исключено, что первое образование он получит вынуждено или случайно, а потом он увлечется иной отраслью знаний или ему захочется сменить профессию. У меня в жизни были два хороших знакомых, которые достигли предельных высот, как рабочие-металлурги, и были весьма высокооплачиваемыми и уважаемыми бригадирами, оба, разумеется, имели семьи. Один даже начинал было получать высшее металлургическое образование, но бросил эту затею. Обоим было около 40, когда один поступил в заочный сельхозтехникум и стал ихтиологом. К этому времени на ГРЭС возникла идея разводить карпа и форель на теплых сточных водах, он уволился с нашего завода и возглавил на ГРЭС этот рыбный участок, и там, уже как ихтиолог, добился выдающихся успехов. Второй заочно окончил педагогический институт, стал учителем, а потом известным в республике директором школы. По детству мне помнилось, что директор школы это тот, к которому вызывают, если ты набедокурил, и только. А я встречал выпускников школы этого своего товарища, которые и через много лет в своем директоре школы души не чаяли.

Если ставить задачей власти, сделать народ счастливым, то эта система образования является одним из способов добиться этого.

Эта система образования будет революцией, а революции нежелательны ни в чем. Поэтому, для удовлетворения амбиций сегодняшнего взрослого населения, нужно будет оставить в каждой области хоть по школе с латинской системой образования, а нескольким академиям разрешить набирать студентов по ЕГЭ, то есть, дать желающим получать нынешнее «образование». Дать им возможность получить аттестаты, дипломы и иные бумажки с печатями, сообщающие работодателям, что их владельцы не способны были обучаться самостоятельно.

Пока такие желающие будут.

***

Возвращаясь к проблеме. Да, наверное, инженеры-программисты и компьютерщики напрягут мозги и со временем решат проблему отделения лживых новостей от правдивых. Но от правдивых ли? Или только от тех, которые выгодны тем или иным создателям новостей? Поэтому задача борьбы с лживой информацией на самом деле сегодня рассматривается как борьба с неугодной тебе информацией, и при теперешнем уровне интеллекта населения по-иному не может и быть. Понимаете, даже если мы сумеем определять, где новости из фальшивого источника, а где - из подлинного, то это всё равно будут не правдивые новости, а только новости из подлинного источника. И если население бараны, то лгать им будут и подлинные информационные источники, и фальшивые.

А вот решение задачи повышения интеллекта населения, автоматически решит и 90% проблем, вызываемых лживыми новостями (хотя инженеров-программистов и компьютерщиков от работы, естественно, не освобождает). Умным людям запудрить мозги сложно.