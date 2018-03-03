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Московский листок

Кандидата номер два резко одернули: "Разорю! Не потерплю!"

Опубликовано 03.03.2018 в разделе комментариев 17

путин выборы грудинин
Кандидата номер два резко одернули: "Разорю! Не потерплю!"

Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку о передаче двух земельных участков ЗАО "Совхоз им. Ленина" дочерней компании "ТТ Девелопмент", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Требования о признании недействительными учредительного договора и земельной сделки основывались на том, что на дату совершения сделки Грудинин занимал должность единоличного исполнительного органа совхоза ("Совхоза имени Ленина") и одновременно он являлся учредителем "ТТ Девелопмент", при этом от имени совхоза совершил сделку по совершению этого учредительного договора, заявил юрист истцов. При этом миноритарии не были извещены о предстоящих собраниях.

"Суд решил исковые требования удовлетворить <...> и признать недействительной сделку по внесению ЗАО "Совхоза им. Ленина" в уставной капитал "ТТ Девелопмент" земельного участка с кадастровым номером 50210501010161 и земельного участка с кадастровым номером 502105020882", - заявила судья. Также суд удовлетворил требования истцов в признании недействительным учредительного договора "ТТ Девелопмент", заключенного в 2008 году между ЗАО "Совхоз им. Ленина", и гражданами России Павлом Грудининым, Алексеем Терещенко, Ильей Пименовым, Александром Федоровым, Николаем Свиридовским и Игорем Чикиным.

Два спорных участка площадью 18 га находятся в Московской области и имеют кадастровую стоимость в районе 1 млрд рублей, заявил представитель истца Артем Игнатенко.

"Собственником одного из участков, образованных в результате разделения одного из спорных участков, является ООО "Икеа Сентерс Рус Проперти" (структура торговой сети "ИКЕА" в России - прим. ТАСС)", - пояснил ТАСС Игнатенко, ссылаясь на данные записей в реестре.

От редакции: Конечно, история не стоила б такого внимания, если бы в ней не был задействован кандидат в президенты, вдобавок назначенный главным оппнентом Самовыдвиженца.

Сделка с "Икеей" была одной из основополагающих, на которых держится благополучие ЗАО "Совхоз имени Ленина" нет же сомнений, что история процветания ЗАО связана отнюдь не с клубникой. И по прецеденту ставятся под сомнение и все остальные сделки, проведенные через "ТТ Девелопмент", то есть Грудинин может по итогам этой избирательной кампании просто разориться.

Видимо, в сценарии "выборОв" что-то пошло не так, и вместо наградной конфеты главный участник шоу может получить тумаков.

Еще в начале кампании Сергей Доренко сказал, что если Грудинин наберет 7 процентов, то ему, пожалуй, дадут должность в правительстве. Если наберет 14 процентов, то просто оставят в покое. А уж если наскребется 21 процент, то могут и посадить. Вот, похоже, за 14 процентов уже перевалило...

Видимо, следует ждать новых саморазоблачений Грудинина или каких-то совсем уж невероятных заявлений - что в детстве дергал девочек за косички или занимался онанизмом...

Хотя скорее всего раздражение вызвало намерение "соскочить" - ушел с дебатов, еще чего доброго и вовсе снимется с дистанции и заявление сделает...

В общем, уздечка порвала лошади губу. Продолжаем наблюдать за скачками.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 17
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(без названия)
между прочим написал 03.03.2018 13:45
Здесь речь идет не о разорении, а об очень серьезном заказе с перспективой по очень серьезной статье: мошенничество в особо крупном размере, от 5 до 10 лет заключения. Сделку он совершил якобы сам с собой и обидел якобы миноритариев, которые претензии предъявлять не будут. Так что здесь чисто карательный или запугивающий заказ, по типу заказа для сведения счетов.
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С Грудининым нам гарантирован новый Хасавьюрт...
устин написал 03.03.2018 13:04
С избранием Грудинина ничего не изменится, и если говорить о финансах-- у национального лидера есть счета за границей и недвижимость.В современной системе бизнес отношений нет ничего случайного, и Грудинин зависимая фигура, просто так никому не позволено зарабатывать миллиарды...Очень внимательно прослушал его ответ на дебатах о положении России во внешней политике, и Грудинин как обычный либераст осветил этот вопрос в свете прозападных интересов, что мол Россия сама виновата во всем,и собственно говоря и нет никакой опасности в приближении НАТО к границам РФ,Т.Е либерал Грудинин использует символы КПРФ, а интересы ,которые он будет продвигать сугубо прозападные,далекие от интересов народа и России, что самое МЕРЗКОЕ, какие то бредовые возвания к партизанам.В действительности с приходом Грудинина Россию ждет еще большее унижение, еще большее расслоение, новый Хасавьюрт.
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(без названия)
Че написал 03.03.2018 12:01
Это, однозначно, заказ властей РФ! В истории росарбитража никогда не наблюдалась такая прыть, чтобы в рекордные сроки так быстро принять решение против П.Грудинина!
Сейчас, как никогда, надо всем проголосовать именно за него!!!
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Святому Пигидию, не согласен в некоторых частных вопросах.
чекисткий бандглаварь Путин Пархатый дрочит написал 03.03.2018 11:59
цель лохотрона изобразить легитимность диктатора. но это невозможно если политическая марионетка в глазах общества весомее диктатора и меньшее зло.
становится недостижима цель имитировать легитимность диктатора. наоборот получается делегитимация.
и бойкотом лохотрона и тем, что политическая марионетка более лояльно воспринимается обществом чем сам диктатор.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 03.03.2018 11:48
Мышиной возьней вокруг "кандидата номер два" кукловоды отвлекают внимание от ЛОХОТРОНА и от "кандидата номер один", у которого "кандидат номер два" (как, впрочем, и другие "кандидаты") на подтанцовках. Думаю, что никакого эксклюзива нет и в путлерастской России быть не может - все идет по плану Киндер-сюрприза. Так что волноваться за путенского клоуна не надо - все у того клоуна будет хорошо.
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Re: Баранов методично щипает Грудинина.За просто так. Баранова деньги не нужны.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед.01ДальССкий написал 03.03.2018 11:45
Говорил ранее, да чОбанов снимаеет, от того повторю почти досовно.
Я не камунЁнок, и все те, кто давно на этом форуме знают моЁ мнение о камунятках и камунизЬке.
Однако в последнее время наблюдаю неприкрытую травлю со стороны большинства сми на Грудин/Корейкина.
Травят так, что стал подумывать, а не записаться ли мне в, эти, самые = рЭвольюцЬионеГы,- мгЁт мауССеру дадут, кожанку и талоны на усиленное питание.
.
А совхозе я побывал, проездом. Мне из моих БирюлЁв до моей же Негодяевки два пути:
по М4 -Дон
или "Каширка"
там и там 56км, только на М4 = участок платка, и я зачастую, когда не спешу = пользую "Каширку".
Так вот. Заехал в совхоз-ленинский, посмотрел жил маССив, школу издаля, остановился около магаза, встретил двух мужиков вышедших с пивком и поговорил с ними. Оба, как и я пенсы и ранее работники совхоза, механизаторы.
Оба в один голос спросили : " Xyли вы нашего мужика травите?"
.
Муфлоныч, сдаЁтся мне, что тебя в очередной раз жаба погрызайтЪ сделала. С чего?
Да с того, что ты набирал такие проценты только в соЁм мyдацком обоcцаном рейтинге, а в реалии = ты даже не набрал на меринских выборях в Химках и 0,09%,- народ тогда прознал про тебя и послал в XyЙ! И + ко всему заказ исполняешь!
Вот ты и исходишь на Г_О_В_Н_О !
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Зря радуетесь!!!
Кинстинтин Михалыч написал 03.03.2018 11:42
Велик и могуч милостивый Государь ВЛАДИМИРВладимирович Путин!!! Он не позволит красным разбойникам и бандитам погубить народного кандидата, директора совхоза Павла Грудинина. Спасет и благословит!!! Грозно топнет своей ногой и повелит: - Прекратить шельмовать и разогнать банду большевистских бандитов задумавших погубить народного героя. И вы, люди добрые должны 18 Марта прийти и проголосовать за нашего милого апостола Президента Павла Грудинина!!! Не позволим коммунистическим злодеям погубить народного лидера!!! Сам великий Путин поддержал Грудинина и молвил: Я за русских, я за бедных моих подданных. Все на выборы!!! Голосуйте за Путина и Грудинина!!!
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куда исчезают комментарии со знаком+?
уф написал 03.03.2018 11:17
Барановские статейки про Грудинина не пользуются поддержкой читателей. Поэтому-то контркомменты со знаком+ и исчезли с сайта ( остались комменты со знаком-от читателей) .Кстати эти статейки обычно имеют оценку 3.Так что очернение кандидата в президенты как-то не идет.
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Баранов методично щипает Грудинина.За просто так. Баранова деньги не нужны.
Это что?+/-. написал 03.03.2018 11:04
Частота щипаний явно указывает на заказуху.
Давай, бань и удаляй этот пост.
А я его буду методично восстанавливать- не уступлю в этой ветке.
Ыз прынуыпу.
Заморишься пыль глотать. Банивши и удаляя...
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Re: Re: СССР без КПСС
алексс настоящий написал 03.03.2018 10:58
Ох и ах.
Не будут разорены, будут кормильцами бюджета. И по поводу изобилия, по сравнению с СССР да, по сравнению с днем вчерашним нет. Короче говоря пройдет тридцать хорошей жизни, то есть бананов не будет, но капусты, моркови, хлеба, мяса, молока будет много. А через тридцать лет может Америка сдохнет...
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чекисткий бандглаварь Путин Пархатый дрочит на мнимый рейтинг
чекисткий бандглаварь дрочит написал 03.03.2018 10:44
, любой чей рейтинг реально выше его реального подвергается репрессиям или выдавливается из публичного пространства.
Я не не агитатор за Грудинина, потому что лохотрон не выборы. И мне понятно что Грудинин путинская марионетка в этом преступном спектакле переназначения и узурпации власти от диктатора Путина.
Просто если марионетка становится ВЕСОМЕЕ СВОЕГО КУКЛОВОДА, это совсем не то, что надо кукловоду этого лохотрона- чекистскому бандглаварю Путину Пархатому.
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(без названия)
ну Случайный прохожий написал 03.03.2018 10:40
Анатолий Юрьевич,какие проценты?Откуда взялись 14%?Я уже не говорю про 21%.Вы еще расскажите про второй тур.А то,что Грудини может подумать "соскочить",вот это похоже на правду.Ишь чего надумал,с "дебатов"убегать и цирк называть балаганом?!Не для того тебя выдвигали,ты должен обеспечить явку и привод баранов в стойло...извините,избирателей к урнам.
Вот где-то примерно так.
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Re:
прохор написал 03.03.2018 09:49
сожгла себя?а в прокуратуру?это работает...
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(без названия)
Фактология написал 03.03.2018 08:37
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СССР без КПСС
алексс настоящий написал 03.03.2018 07:41
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(без названия)
электроМакс написал 03.03.2018 05:40
Для Паштета Сиськина лярдик рубелей это меньше чем пара лямчиков для меня! Я гарантирую это!!! =)
И, кстати, дедулек егойный кто? Таки да, кошерный обрез! Этим все сказано! Плевать на методы пожирания бабла, главное это сами бабки!!!
P.S. Даже если у Сисянкина вообще все отобрать он не обеднеет. Просто будет барыжить клубничной самогонкой... =)
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а что вам еще надо?
прохор написал 03.03.2018 05:32
у нас в РФ независимый суд,пусть оспаривает в установленном законом порядке
ПРИЧЕМ ТУТ ВЫБОРЫ?
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