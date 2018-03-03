Кандидата номер два резко одернули: "Разорю! Не потерплю!"

Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку о передаче двух земельных участков ЗАО "Совхоз им. Ленина" дочерней компании "ТТ Девелопмент", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Требования о признании недействительными учредительного договора и земельной сделки основывались на том, что на дату совершения сделки Грудинин занимал должность единоличного исполнительного органа совхоза ("Совхоза имени Ленина") и одновременно он являлся учредителем "ТТ Девелопмент", при этом от имени совхоза совершил сделку по совершению этого учредительного договора, заявил юрист истцов. При этом миноритарии не были извещены о предстоящих собраниях.

"Суд решил исковые требования удовлетворить <...> и признать недействительной сделку по внесению ЗАО "Совхоза им. Ленина" в уставной капитал "ТТ Девелопмент" земельного участка с кадастровым номером 50210501010161 и земельного участка с кадастровым номером 502105020882", - заявила судья. Также суд удовлетворил требования истцов в признании недействительным учредительного договора "ТТ Девелопмент", заключенного в 2008 году между ЗАО "Совхоз им. Ленина", и гражданами России Павлом Грудининым, Алексеем Терещенко, Ильей Пименовым, Александром Федоровым, Николаем Свиридовским и Игорем Чикиным.

Два спорных участка площадью 18 га находятся в Московской области и имеют кадастровую стоимость в районе 1 млрд рублей, заявил представитель истца Артем Игнатенко.

"Собственником одного из участков, образованных в результате разделения одного из спорных участков, является ООО "Икеа Сентерс Рус Проперти" (структура торговой сети "ИКЕА" в России - прим. ТАСС)", - пояснил ТАСС Игнатенко, ссылаясь на данные записей в реестре.

От редакции: Конечно, история не стоила б такого внимания, если бы в ней не был задействован кандидат в президенты, вдобавок назначенный главным оппнентом Самовыдвиженца.

Сделка с "Икеей" была одной из основополагающих, на которых держится благополучие ЗАО "Совхоз имени Ленина" нет же сомнений, что история процветания ЗАО связана отнюдь не с клубникой. И по прецеденту ставятся под сомнение и все остальные сделки, проведенные через "ТТ Девелопмент", то есть Грудинин может по итогам этой избирательной кампании просто разориться.

Видимо, в сценарии "выборОв" что-то пошло не так, и вместо наградной конфеты главный участник шоу может получить тумаков.

Еще в начале кампании Сергей Доренко сказал, что если Грудинин наберет 7 процентов, то ему, пожалуй, дадут должность в правительстве. Если наберет 14 процентов, то просто оставят в покое. А уж если наскребется 21 процент, то могут и посадить. Вот, похоже, за 14 процентов уже перевалило...

Видимо, следует ждать новых саморазоблачений Грудинина или каких-то совсем уж невероятных заявлений - что в детстве дергал девочек за косички или занимался онанизмом...

Хотя скорее всего раздражение вызвало намерение "соскочить" - ушел с дебатов, еще чего доброго и вовсе снимется с дистанции и заявление сделает...

В общем, уздечка порвала лошади губу. Продолжаем наблюдать за скачками.

А.Б.