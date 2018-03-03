Кандидата номер два резко одернули: "Разорю! Не потерплю!"

Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку о передаче двух земельных участков ЗАО "Совхоз им. Ленина" дочерней компании "ТТ Девелопмент", передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Требования о признании недействительными учредительного договора и земельной сделки основывались на том, что на дату совершения сделки Грудинин занимал должность единоличного исполнительного органа совхоза ("Совхоза имени Ленина") и одновременно он являлся учредителем "ТТ Девелопмент", при этом от имени совхоза совершил сделку по совершению этого учредительного договора, заявил юрист истцов. При этом миноритарии не были извещены о предстоящих собраниях.
"Суд решил исковые требования удовлетворить <...> и признать недействительной сделку по внесению ЗАО "Совхоза им. Ленина" в уставной капитал "ТТ Девелопмент" земельного участка с кадастровым номером 50210501010161 и земельного участка с кадастровым номером 502105020882", - заявила судья. Также суд удовлетворил требования истцов в признании недействительным учредительного договора "ТТ Девелопмент", заключенного в 2008 году между ЗАО "Совхоз им. Ленина", и гражданами России Павлом Грудининым, Алексеем Терещенко, Ильей Пименовым, Александром Федоровым, Николаем Свиридовским и Игорем Чикиным.
Два спорных участка площадью 18 га находятся в Московской области и имеют кадастровую стоимость в районе 1 млрд рублей, заявил представитель истца Артем Игнатенко.
"Собственником одного из участков, образованных в результате разделения одного из спорных участков, является ООО "Икеа Сентерс Рус Проперти" (структура торговой сети "ИКЕА" в России - прим. ТАСС)", - пояснил ТАСС Игнатенко, ссылаясь на данные записей в реестре.
От редакции: Конечно, история не стоила б такого внимания, если бы в ней не был задействован кандидат в президенты, вдобавок назначенный главным оппнентом Самовыдвиженца.
Сделка с "Икеей" была одной из основополагающих, на которых держится благополучие ЗАО "Совхоз имени Ленина" нет же сомнений, что история процветания ЗАО связана отнюдь не с клубникой. И по прецеденту ставятся под сомнение и все остальные сделки, проведенные через "ТТ Девелопмент", то есть Грудинин может по итогам этой избирательной кампании просто разориться.
Видимо, в сценарии "выборОв" что-то пошло не так, и вместо наградной конфеты главный участник шоу может получить тумаков.
Еще в начале кампании Сергей Доренко сказал, что если Грудинин наберет 7 процентов, то ему, пожалуй, дадут должность в правительстве. Если наберет 14 процентов, то просто оставят в покое. А уж если наскребется 21 процент, то могут и посадить. Вот, похоже, за 14 процентов уже перевалило...
Видимо, следует ждать новых саморазоблачений Грудинина или каких-то совсем уж невероятных заявлений - что в детстве дергал девочек за косички или занимался онанизмом...
Хотя скорее всего раздражение вызвало намерение "соскочить" - ушел с дебатов, еще чего доброго и вовсе снимется с дистанции и заявление сделает...
В общем, уздечка порвала лошади губу. Продолжаем наблюдать за скачками.
А.Б.
между прочим написал 03.03.2018 13:45
устин написал 03.03.2018 13:04
Че написал 03.03.2018 12:01
Сейчас, как никогда, надо всем проголосовать именно за него!!!
чекисткий бандглаварь Путин Пархатый дрочит написал 03.03.2018 11:59
становится недостижима цель имитировать легитимность диктатора. наоборот получается делегитимация.
и бойкотом лохотрона и тем, что политическая марионетка более лояльно воспринимается обществом чем сам диктатор.
Святой Пигидий написал 03.03.2018 11:48
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед.01ДальССкий написал 03.03.2018 11:45
Я не камунЁнок, и все те, кто давно на этом форуме знают моЁ мнение о камунятках и камунизЬке.
Однако в последнее время наблюдаю неприкрытую травлю со стороны большинства сми на Грудин/Корейкина.
Травят так, что стал подумывать, а не записаться ли мне в, эти, самые = рЭвольюцЬионеГы,- мгЁт мауССеру дадут, кожанку и талоны на усиленное питание.
.
А совхозе я побывал, проездом. Мне из моих БирюлЁв до моей же Негодяевки два пути:
по М4 -Дон
или "Каширка"
там и там 56км, только на М4 = участок платка, и я зачастую, когда не спешу = пользую "Каширку".
Так вот. Заехал в совхоз-ленинский, посмотрел жил маССив, школу издаля, остановился около магаза, встретил двух мужиков вышедших с пивком и поговорил с ними. Оба, как и я пенсы и ранее работники совхоза, механизаторы.
Оба в один голос спросили : " Xyли вы нашего мужика травите?"
.
Муфлоныч, сдаЁтся мне, что тебя в очередной раз жаба погрызайтЪ сделала. С чего?
Да с того, что ты набирал такие проценты только в соЁм мyдацком обоcцаном рейтинге, а в реалии = ты даже не набрал на меринских выборях в Химках и 0,09%,- народ тогда прознал про тебя и послал в XyЙ! И + ко всему заказ исполняешь!
Вот ты и исходишь на Г_О_В_Н_О !
Кинстинтин Михалыч написал 03.03.2018 11:42
уф написал 03.03.2018 11:17
Это что?+/-. написал 03.03.2018 11:04
Давай, бань и удаляй этот пост.
А я его буду методично восстанавливать- не уступлю в этой ветке.
Ыз прынуыпу.
Заморишься пыль глотать. Банивши и удаляя...
алексс настоящий написал 03.03.2018 10:58
Не будут разорены, будут кормильцами бюджета. И по поводу изобилия, по сравнению с СССР да, по сравнению с днем вчерашним нет. Короче говоря пройдет тридцать хорошей жизни, то есть бананов не будет, но капусты, моркови, хлеба, мяса, молока будет много. А через тридцать лет может Америка сдохнет...
чекисткий бандглаварь дрочит написал 03.03.2018 10:44
Я не не агитатор за Грудинина, потому что лохотрон не выборы. И мне понятно что Грудинин путинская марионетка в этом преступном спектакле переназначения и узурпации власти от диктатора Путина.
Просто если марионетка становится ВЕСОМЕЕ СВОЕГО КУКЛОВОДА, это совсем не то, что надо кукловоду этого лохотрона- чекистскому бандглаварю Путину Пархатому.
ну Случайный прохожий написал 03.03.2018 10:40
Вот где-то примерно так.
прохор написал 03.03.2018 09:49
Фактология написал 03.03.2018 08:37
алексс настоящий написал 03.03.2018 07:41
электроМакс написал 03.03.2018 05:40
И, кстати, дедулек егойный кто? Таки да, кошерный обрез! Этим все сказано! Плевать на методы пожирания бабла, главное это сами бабки!!!
P.S. Даже если у Сисянкина вообще все отобрать он не обеднеет. Просто будет барыжить клубничной самогонкой... =)
прохор написал 03.03.2018 05:32
ПРИЧЕМ ТУТ ВЫБОРЫ?