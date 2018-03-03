Оперная дива играет с языком

«Смелое» заявление Дариги Назарбаевой о том, что русский язык в государственных учреждениях никто не отменял, уже признан многими, полит технологическим ходом. Сделано оно на фоне решения её же папаши об обязательности применения на службе только официального государственного языка. Это с одной стороны очередной обман русскоязычного населения для мобилизации в собственную поддержку, а с другой реверанс в сторону Москвы в ожидании получения поддержки.

Таким образом, регент и будущий второй династический «президент» пытается этой нехитрой аферой с языком состряпать перед руководством РФ хорошую мину при плохой, да еще и шулерской игре, и одновременно скрасить негативное впечатление от введения латиницы и усиления военно-экономического сотрудничества с США. В то же время роль «защитницы» русского языка ей необходима, чтобы показать себя уже новым гарантом межнациональной стабильности. В этой ситуации не исключена и вероятность очередных «внеочередных» псевдо выборов.

Данным ходом она показывает всем, что лучше иметь дело с ней, то есть с Даригушой, чем со «злыми неуправляемыми национал-патриотами», которые якобы могут прийти к власти вместо нее. То что, те, что изображает из себя статусных «национал-патриотов», получают зарплату из кассы все той же администрации президента и восседают во всевозможных комиссиях по земле для выпускания пара, никого не волнует…

Эту старую крапленую колоду постоянно разыгрывал Нуруслутан Назарбаев во время всех внеочередных псевдовыборах в стране, выставляя в противовес себя в качестве пугала для легковерных всяких деятелей такой же псевдооппозиции с приставкой «национал». Многие жители городов и представители некоренного населения в рамках этой схемы постоянно велись на эту лживую театральную постановку и всегда безотказно давали свою поддержку Елбасы.

Но сработает ли это сейчас? В ситуации, когда русскоязычная масса в Казахстане запугана волной государственного национал-популизма, инспирированного акордой, Дарига пытается спуститься для них в одеждах «ангела спасителя», на которую якобы и нужно всем молиться. Но ее голос оперной небесной дивы фальшив и мало кого может убедить и тем более создать из нее ореол святого кумира. Все понимают, что она дочь своего отца.

Еще не все забыли, что она также требовала от всех подданных обязательно учить китайский язык, а в ряде школ чиновники даже начали принудительно вводить этот «экспериментальный предмет». Из ее же оперы и идеологический проект «трехязычия», ставший также обязательным для системы образования с естественным упором на английский. Поэтому поворачиваться как флюгер на сцене, ей и ее отцу, не впервой.

Вопрос языка стал для Астаны своеобразным обязательным атрибутом и инструментом манипулирования и отвлечения внимания казахстанцев от опасных и злободневных социальных и политических тем. Так было и во время многомесячной забастовки нефтяников Жанаозена в 2011 году, когда придворный идеолог государственного «национал-патриотизма» Айдос Сарым инициировал сбор подписей под «обращением 138-ми» с требованием отмены официального статуса русского языка.

Это не помешало, потом тому же Айдосу Сарыму выступить с поддержкой расстрела нефтяников Жанаозена по телеканалу «Хабар» и по другим центральным каналам страны. Подобное, как и поведение Мухтара Тайжана, сделавшего всё, чтобы выпустить пар недовольства народных масс земельной реформой в рамках фальшивой «общественной комиссии», показывает истинную роль этих бутафорских «национал-патриотов», нанятых пугать и отвлекать.

Сейчас же этим вопросом языка и введением латиницы отец и дочь Назарбаевы снова отвлекают широкие массы народа от реальных проблем. От массовой безработицы, отсутствия и подорожания бензина и угля, роста цен на продукты, коммунальные услуги, общественный транспорт, на приватизацию и коммерциализацию медицины, здравоохранения на повышение пенсионного возраста и на тотальную распродажу последних государственных активов и природных богатств.

Не верьте гнусавым голосовым пируэтам дрянной певицы Даригуши! Игрой с языком она снова нас всех обманывает! Тема эта искусственная с самого начала и является инструментом одурачивания масс. Снова вместе с папашей она стравливает нас по языковому и национальному признаку. Сейчас все усилия правящей семьи направлены на сохранение трона и капиталов, на установление династической системы преемственности власти, на превращения всех нас в рабов их престола!

Для этого они пойдут на все…

ДОЛОЙ МОНАРХИЮ!