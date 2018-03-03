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Московский листок

Оперная дива играет с языком

Опубликовано 03.03.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 6

казахстан назарбаев диктатор
Оперная дива играет с языком

Источник: сайт Социалистического движения Казахстана

«Смелое» заявление Дариги Назарбаевой о том, что русский язык в государственных учреждениях никто не отменял, уже признан многими, полит технологическим ходом. Сделано оно на фоне решения её же папаши об обязательности применения на службе только официального государственного языка. Это с одной стороны очередной обман русскоязычного населения для мобилизации в собственную поддержку, а с другой реверанс в сторону Москвы в ожидании получения поддержки.

Таким образом, регент и будущий второй династический «президент» пытается этой нехитрой аферой с языком состряпать перед руководством РФ хорошую мину при плохой,  да еще и шулерской игре, и одновременно скрасить негативное впечатление от введения латиницы и усиления военно-экономического сотрудничества с США. В то же время роль «защитницы» русского языка ей необходима, чтобы показать себя уже новым гарантом межнациональной стабильности. В этой ситуации не исключена и вероятность очередных «внеочередных» псевдо выборов.

Данным ходом она показывает всем, что лучше иметь дело с ней, то есть  с Даригушой, чем со «злыми неуправляемыми  национал-патриотами», которые якобы могут прийти к власти вместо нее. То что, те, что изображает из себя статусных «национал-патриотов», получают зарплату из кассы все той же администрации президента и восседают во всевозможных комиссиях по земле для выпускания пара, никого не волнует…

Эту старую крапленую колоду постоянно разыгрывал Нуруслутан Назарбаев во время всех внеочередных псевдовыборах в стране, выставляя в противовес себя в качестве пугала для легковерных всяких деятелей такой же псевдооппозиции с приставкой «национал». Многие жители городов и представители некоренного населения в рамках этой схемы постоянно велись на эту лживую театральную постановку и всегда безотказно давали свою поддержку Елбасы.

Но сработает ли это сейчас? В ситуации, когда русскоязычная масса в Казахстане запугана волной государственного национал-популизма, инспирированного акордой, Дарига пытается спуститься для них в одеждах «ангела спасителя», на которую якобы и нужно всем молиться. Но ее голос оперной небесной дивы фальшив и мало кого может убедить и тем более создать из нее ореол святого кумира. Все понимают, что она дочь своего отца.

Еще не все забыли, что она также требовала от всех подданных обязательно учить китайский язык, а в ряде школ чиновники даже начали принудительно вводить этот «экспериментальный предмет». Из ее же оперы и идеологический проект «трехязычия», ставший также обязательным для системы образования с естественным упором на английский. Поэтому поворачиваться как флюгер на сцене, ей и ее отцу, не впервой.

Вопрос языка стал для Астаны своеобразным обязательным атрибутом и инструментом манипулирования и отвлечения внимания казахстанцев от опасных и злободневных социальных и политических тем. Так было и во время многомесячной забастовки нефтяников Жанаозена в 2011 году, когда придворный идеолог государственного «национал-патриотизма» Айдос Сарым инициировал сбор подписей под «обращением 138-ми» с требованием отмены официального статуса русского языка.

Это не помешало, потом тому же Айдосу Сарыму выступить с поддержкой расстрела нефтяников Жанаозена по телеканалу «Хабар» и по другим центральным каналам страны. Подобное, как и поведение Мухтара Тайжана, сделавшего всё, чтобы выпустить пар недовольства народных масс земельной реформой в рамках фальшивой «общественной комиссии», показывает истинную роль этих бутафорских «национал-патриотов», нанятых пугать и отвлекать.

Сейчас же этим вопросом языка и введением латиницы отец и дочь Назарбаевы снова отвлекают широкие массы народа от реальных проблем. От массовой безработицы, отсутствия и подорожания бензина и угля, роста цен на продукты, коммунальные услуги, общественный транспорт, на приватизацию и коммерциализацию медицины, здравоохранения на повышение пенсионного возраста и на тотальную распродажу последних государственных активов и природных богатств.

Не верьте гнусавым голосовым пируэтам дрянной певицы Даригуши! Игрой с языком она снова нас всех обманывает! Тема эта искусственная с самого начала и является инструментом одурачивания масс. Снова вместе с папашей она стравливает нас по языковому и национальному признаку. Сейчас все усилия правящей семьи направлены на сохранение трона и капиталов, на установление династической системы преемственности власти, на превращения всех нас в рабов их престола!

Для этого они пойдут на все…

ДОЛОЙ МОНАРХИЮ!



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
саня написал 03.03.2018 14:56
Елбасы ,так же дурачит русских как сучонок янукович.два пройдохи.петля по им плачет
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Для этого они пойдут на все..
Это верно написал 03.03.2018 13:14
Но лучше бы они пошли все на...!
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(без названия)
брэд написал 03.03.2018 11:13
"и нечего как то привыкли к этой абракадабре и сейчас привыкнут"
--
А вам не кажется, что из-за постоянного перехода и привыкания этих людей к какой-то новой абракадабре, как захочется их султанам, эти страны, населенные этими людьми, являются тем, чем они являются - отсталыми задворками цивилизации?
Вы так уже привыкли к постоянным над вами издевательствам, что, видимо, воспринимаете как норму. Вдумайтесь, что с вами делали азиатские сатрапы. Сначала был арабский алфавит. Потом азиатский сатрап Джугашвили решил перевести сознание людей на кириллицу? или сразу на латиницу? Потом скоро обратно - на кириллицу (с 1939). Теперь снова эксперименты с сознанием - никакого русского языка, а казахский (откуда он взялся?) - опять на латиницу!
В этом дурдоме вы живете? И на что надеетесь?
Вот на русскоязычных территориях есть в гуще народа стойкое сопротивление всяким переводам с языка на язык, держатся за русский язык. Там тоже поставили кое-где сатрапов выходцев из Азии, они тоже хотят насаждать разные языки, а русский подавляют, но хрен им подносит народ.
А возьмите Африку. Там где был распространен французский язык, он и остается, хотя есть и местные языки. Или латинскую Америку с испанским языком... Нет, не туда вы идете, и не туда ведут бСССР азиатские султанчики и сатрапики. Не к прогрессу, а в яму.
В Туркмении уже греются на улице зимой кострами? Нуну.
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Re: Тема эта искусственная и является инструментом одурачивания масс
Ильдар написал 03.03.2018 10:33
Нет никакой абракадабры, у всех тюркских народов до латиницы и кирилицы была арабица и нечего как то привыкли к этой абракадабре и сейчас привыкнут... а вообще Казакстан идет такой же политикой какой идет и Россия т.е искоренения национальных языков и национального компонента в образовании, так что Казакстану есть с кого брать пример!
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счастья вам!
прохор написал 03.03.2018 09:59
скачал песни песни Дариги Назарбаевой
человек с таким голосом не может быть злым
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Тема эта искусственная и является инструментом одурачивания масс
брэд написал 03.03.2018 07:22
Если это тема искусственная, то почему из-за нее такие волнения? Это же искусственная тема!
Разве станут государства распадаться и ввергаться в состояние гражданской войны, как было на украине, из-за искусственных тем?
Расслабьтесь, это же искусственная тема.
.
Кроме того, это "инструмент одурачивания масс". То есть когда дискриминируют миллионы людей - это просто одурачивание масс. На самом деле их не дискриминируют, а одурачивают - они что-то не так поняли, все прекрасно.
Когда в очередной раз занимаются тем, чем занимался и Сталин-Джугашвили, когда в 1930-е переводил Казахскую республику на латиницу, - это просто одурачивание, а не издевательство над массами населения, которым придется читать какую-то абракадабру, которую они не понимают, и придется пытаться по складам в ней разбираться.
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