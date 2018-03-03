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Московский листок

"Партии прогресса" провести съезд в Путинской России не удастся

Опубликовано 03.03.2018 в разделе комментариев 3

силовигархия навальный фбк
"Партии прогресса" провести съезд в Путинской России не удастся

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный объявил о срыве съезда его "Партии прогресса", который должен был пройти в субботу, 3 марта. По его словам, причиной для отмены мероприятия стал внезапный отказ арендодателя предоставить ему помещение, несмотря на подписанный ранее договор. Об этом он сообщил в своем блоге.

"Мы заранее арендовали помещение, заплатили деньги. Это такое специальное помещение для мероприятий под названием "Кабинет Новая площадь"… . Предупредили, что в связи с нашей оппозиционной деятельностью нам часто отказывают. Арендодатель заверил нас, что лояльно относится ко всем политическим силам", - рассказал Навальный.

Он пояснил, что его единомышленники хотели также разместить ситуационный центр в этом помещении, чтобы вести прямую трансляцию выборов 18 марта. "Мы оплатили приезд делегатов из 63 регионов. А сегодня, как положено по закону, уведомили Минюст о точных месте и времени съезда. Через час нам звонит арендодатель: все отменяем, договор расторгаем", - пересказал оппозиционер.

По его словам, арендодатель помещения пояснил ему, что владелец здания "связан с правительством" и выступил против аренды. "Как бы ни было нам жалко денег, потраченных на приезд делегатов, будет ещё хуже, если мы проведём съезд, например, у нас в офисе (изловчимся), а потом будем доказывать в суде про форс-мажор и незаконный отказ", - объяснил Навальный.

"Так что съезд наш сорван. Но это на сегодня. В ближайшее время мы постараемся снова выполнить все формальные требования и провести его. Благо, что, понимая такую возможность, мы заранее озаботились объявлениями в СМИ. Такое требование тоже есть в законе", - резюмировал он.

Напомним, что 22 февраля Виталий Серуканов, который в прошлом году со скандалом покинул пост заместителя главы московского штаба президентской кампании Навального, подал в Минюст документы о регистрации" Партии прогресса". Именно так называется и незарегистрированная партия самого Навального.

В декабре прошлого года Серуканов опубликовал резонансный пост в Facebook, в котором раскритиковал Навального и главу его федерального штаба Леонида Волкова. Тогда активист обвинил их в том, что "верификация подписей по регионам полностью провалена", а "собрание инициативной группы по выдвижению Навального в президенты - цирк и клоунада".

После ухода Серуканова основатель Фонда борьбы с коррупцией обвинил бывшего соратника в провокации, указав на то, что тот "разочаровался очень вовремя". Навальный также рассказал, что именно Серуканов привел в штаб волонтера Александра Туровского, который в июле 2017 года был избит во время обыска в штабе, а потом обвинил оппозиционера в том, что тот полностью проигнорировал ситуацию с избиением.

"Партия прогресса" Навального была зарегистрирована в конце февраля 2014 года. По данным Минюста РФ, по состоянию на 1 октября 2014 года руководство организации представило сведения только о 42 зарегистрированных региональных отделениях, то есть менее чем в половине субъектов РФ.

Согласно закону "О политических партиях", госрегистрация как минимум 43 региональных отделений "Партии прогресса" должна была быть осуществлена до 25 августа 2014 года. Из-за этого документ о госрегистрации партии был признан утратившим силу, а сама она вместе с региональными и структурными подразделениями исключена из Единого госреестра юридических лиц.

Решение об отказе в регистрации было принято Минюстом весной 2015 года. 29 апреля того же года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии. В настоящий момент жалоба на отказ находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

Кстати, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова полагает, что прекращение сотрудничества РФ с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) было бы шагом назад. "Я официальных таких заявлений из уст уполномоченных лиц не слышала, но считаю, что ЕСПЧ - это неотъемлемая часть международного сотрудничества, одно из важных звеньев правозащитных лифтов, когда человек может, будучи неудовлетворенным решениями на национальном уровне, выйти на уровень международной защиты <...> Юридически, на мой взгляд, выход из-под юрисдикции ЕСПЧ значит выход из Совета Европы, что было бы, наверное, шагом назад на сегодняшний день", - заявила Москалькова журналистам. Ее слова приводит агентство ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что сотрудничество с ЕСПЧ - неотъемлемая часть обязательств России при вступлении в Совет Европы.

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Всего комментариев к статье: 3
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А причина одна:
Тов Тамсямский написал 03.03.2018 13:38
Тщательней надо! Навальному надо было назвать свою партию не просто "прогресса", а "умеренного прогресса в рамках законности" - тогда бы и проблем не возникло
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Путин никого не боится!!!!!!!!!!!!!!
Эдип написал 03.03.2018 11:08
Путин не боится..этого неназываемого человека.Путин не боится этого сетевого хомячка.Путин не боится упомянутого вами персонажа.Путин не боится политического проходимца. Путин не боится. Путин не боится. Путин не боится. Путин не.......
Правильно,Путин не боится Навального,он от него просто в ужасе,это его ночные кошмары и дневные видения,это его постоянные спутники-Деймос и Фобос.Но от судьбы не уйдешь,что предначертано-то сбудется,что предсказано-то наступит.Мойры не дремлют.И пусть Клото еще прядет нить,но Атропа уже достала ножницы и поднесла их к нити.От судьбы не убежишь,вспомни Эдипа.
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хочу быть путиненком
С.П.Вдиван написал 03.03.2018 10:59
и с гордостью таскать на яркой красной звездке путитский аватар
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