"Партии прогресса" провести съезд в Путинской России не удастся

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный объявил о срыве съезда его "Партии прогресса", который должен был пройти в субботу, 3 марта. По его словам, причиной для отмены мероприятия стал внезапный отказ арендодателя предоставить ему помещение, несмотря на подписанный ранее договор. Об этом он сообщил в своем блоге.

"Мы заранее арендовали помещение, заплатили деньги. Это такое специальное помещение для мероприятий под названием "Кабинет Новая площадь"… . Предупредили, что в связи с нашей оппозиционной деятельностью нам часто отказывают. Арендодатель заверил нас, что лояльно относится ко всем политическим силам", - рассказал Навальный.

Он пояснил, что его единомышленники хотели также разместить ситуационный центр в этом помещении, чтобы вести прямую трансляцию выборов 18 марта. "Мы оплатили приезд делегатов из 63 регионов. А сегодня, как положено по закону, уведомили Минюст о точных месте и времени съезда. Через час нам звонит арендодатель: все отменяем, договор расторгаем", - пересказал оппозиционер.

По его словам, арендодатель помещения пояснил ему, что владелец здания "связан с правительством" и выступил против аренды. "Как бы ни было нам жалко денег, потраченных на приезд делегатов, будет ещё хуже, если мы проведём съезд, например, у нас в офисе (изловчимся), а потом будем доказывать в суде про форс-мажор и незаконный отказ", - объяснил Навальный.

"Так что съезд наш сорван. Но это на сегодня. В ближайшее время мы постараемся снова выполнить все формальные требования и провести его. Благо, что, понимая такую возможность, мы заранее озаботились объявлениями в СМИ. Такое требование тоже есть в законе", - резюмировал он.

Напомним, что 22 февраля Виталий Серуканов, который в прошлом году со скандалом покинул пост заместителя главы московского штаба президентской кампании Навального, подал в Минюст документы о регистрации" Партии прогресса". Именно так называется и незарегистрированная партия самого Навального.

В декабре прошлого года Серуканов опубликовал резонансный пост в Facebook, в котором раскритиковал Навального и главу его федерального штаба Леонида Волкова. Тогда активист обвинил их в том, что "верификация подписей по регионам полностью провалена", а "собрание инициативной группы по выдвижению Навального в президенты - цирк и клоунада".

После ухода Серуканова основатель Фонда борьбы с коррупцией обвинил бывшего соратника в провокации, указав на то, что тот "разочаровался очень вовремя". Навальный также рассказал, что именно Серуканов привел в штаб волонтера Александра Туровского, который в июле 2017 года был избит во время обыска в штабе, а потом обвинил оппозиционера в том, что тот полностью проигнорировал ситуацию с избиением.

"Партия прогресса" Навального была зарегистрирована в конце февраля 2014 года. По данным Минюста РФ, по состоянию на 1 октября 2014 года руководство организации представило сведения только о 42 зарегистрированных региональных отделениях, то есть менее чем в половине субъектов РФ.

Согласно закону "О политических партиях", госрегистрация как минимум 43 региональных отделений "Партии прогресса" должна была быть осуществлена до 25 августа 2014 года. Из-за этого документ о госрегистрации партии был признан утратившим силу, а сама она вместе с региональными и структурными подразделениями исключена из Единого госреестра юридических лиц.

Решение об отказе в регистрации было принято Минюстом весной 2015 года. 29 апреля того же года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии. В настоящий момент жалоба на отказ находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

Кстати, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова полагает, что прекращение сотрудничества РФ с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) было бы шагом назад. "Я официальных таких заявлений из уст уполномоченных лиц не слышала, но считаю, что ЕСПЧ - это неотъемлемая часть международного сотрудничества, одно из важных звеньев правозащитных лифтов, когда человек может, будучи неудовлетворенным решениями на национальном уровне, выйти на уровень международной защиты <...> Юридически, на мой взгляд, выход из-под юрисдикции ЕСПЧ значит выход из Совета Европы, что было бы, наверное, шагом назад на сегодняшний день", - заявила Москалькова журналистам. Ее слова приводит агентство ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что сотрудничество с ЕСПЧ - неотъемлемая часть обязательств России при вступлении в Совет Европы.

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