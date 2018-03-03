Спустя четыре года отважный президент Янукович обнародовал свой призыв к Путину

Беглый президент Украины Виктор Янукович обнародовал текст своего обращения, посланного в 2014 году главе России Владимиру Путину и даже разрешил журналистам сфотографировать документ. Ранее вокруг этого то ли письма, то ли заявления ходили слухи, что в нем Янукович прямо призывал Путина ввести на Украину войска, при этом в Кремле открещивались от получения письма, а сам украинский лидер - от его написания.

На пресс-конференции, прошедшей в Москве, Янукович пояснил, что в его обращении шла речь о вводе миротворческой миссии, а не войск, пишет 2 марта РБК и публикует фотокопию документа.

"Это не письмо, это обращение", - подчеркнул бывший глава Украины. По его словам, в документе выражена не просьба ввести войска на Украину, а говорится о том, чтобы ввести полицейскую миротворческую миссию. Он рассказал, что аналогичное письмо он тогда же направил ФРГ, Франции и Польше - странам, которые выступили гарантами соглашения с украинской оппозицией от 21 февраля 2014 года.

"Разница была в том, что в этом письме я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано гарантами трех государств европейских, а на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией", - пояснил Янукович. Он рассказал, что речь в письме шла о просьбе провести консультации согласно положениям этого договора. "И я вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультаций о введении полицейской миротворческой миссии", - подытожил бывший глава Украины.

Документ, посланный Путину, состоит из пяти страниц текста обращения и отдельного приложения в виде заявления Януковича. Текст заявления совпадает с текстом, который цитировал ныне покойный постпред России Виталий Чуркин в марте 2014 года на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН.

В заявлении говорится, что события на Майдане и незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны, а в стране царят хаос и анархия.

"Жизнь и безопасность людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляются открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическому и языковому признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины", - говорится в документе.

В марте 2017 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что никакого письма от Януковича в администрацию президента РФ не поступало. Позднее в МИДе пояснили, что бывший украинский лидер действительно обращался к Путину с просьбой ввести войска на Украину в марте 2014 года, но не присылал никакого письма.

От редакции: Ну, что тут сказать о едва ли не почётном гражданине сырьевой империи? Трус, он и спустя четыре года трус - тогда он мог своими собственными войсками, но действуя вовремя, подавить праворадикалов. И никакие грузинские снайперы не повернули бы ход событий. Однако это бревно предпочло переложить ответственность с себя на соседнюю страну. Это не делает чести, конечно, и администрации Путина, которая хвасталась едва ли не спецоперацией по спасению Януковича (ценный для России кадр, наверное), однако скрывала его обращение за помощью.

Какую надо было оказать помощь тогда Януковичу? У нас есть ответ, однако это была бы работа для вежливых людей, в результате которой ни Янукович, ни праворадикалы власти бы не получили, а схема "Крымнаш" сработала бы для всей Украины. Но куда там Путину? Он же несколько раз во время Евромайдана повторял, что уважает суверенитет и никаких траншей не отменит - будет и дальше подкармливать своих молодых, но уже заклятых врагов... Нет, превращение Украины в УССР с дальнейшим вступлением в обновлённый Союз - это не из правящего класса оперы партия. Так что печальные итоги Евромайдана и продолжающееся газпромовское давление на Украину, в результате которого детсады, школы и вузы уже не работают, братоубийственная война в Донбассе, рост тарифов на ЖКУ, сокращение зарплат - вот лишь немногое из последствий трусливости одного но высокопоставленного человека.

Д.Ч.