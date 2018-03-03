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Московский листок

Спустя четыре года отважный президент Янукович обнародовал свой призыв к Путину

Опубликовано 03.03.2018 в разделе комментариев 6

украина янукович позор силовигархия евромайдан
Спустя четыре года отважный президент Янукович обнародовал свой призыв к Путину

Беглый президент Украины Виктор Янукович обнародовал текст своего обращения, посланного в 2014 году главе России Владимиру Путину и даже разрешил журналистам сфотографировать документ. Ранее вокруг этого то ли письма, то ли заявления ходили слухи, что в нем Янукович прямо призывал Путина ввести на Украину войска, при этом в Кремле открещивались от получения письма, а сам украинский лидер - от его написания.

На пресс-конференции, прошедшей в Москве, Янукович пояснил, что в его обращении шла речь о вводе миротворческой миссии, а не войск, пишет 2 марта РБК и публикует фотокопию документа.

"Это не письмо, это обращение", - подчеркнул бывший глава Украины. По его словам, в документе выражена не просьба ввести войска на Украину, а говорится о том, чтобы ввести полицейскую миротворческую миссию. Он рассказал, что аналогичное письмо он тогда же направил ФРГ, Франции и Польше - странам, которые выступили гарантами соглашения с украинской оппозицией от 21 февраля 2014 года.

"Разница была в том, что в этом письме я ссылался не на мирное соглашение, которое было подписано гарантами трех государств европейских, а на договор о дружбе и взаимопомощи, который был между Украиной и Россией", - пояснил Янукович. Он рассказал, что речь в письме шла о просьбе провести консультации согласно положениям этого договора. "И я вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультаций о введении полицейской миротворческой миссии", - подытожил бывший глава Украины.

Документ, посланный Путину, состоит из пяти страниц текста обращения и отдельного приложения в виде заявления Януковича. Текст заявления совпадает с текстом, который цитировал ныне покойный постпред России Виталий Чуркин в марте 2014 года на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН.

В заявлении говорится, что события на Майдане и незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны, а в стране царят хаос и анархия.

"Жизнь и безопасность людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляются открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическому и языковому признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины", - говорится в документе.

В марте 2017 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что никакого письма от Януковича в администрацию президента РФ не поступало. Позднее в МИДе пояснили, что бывший украинский лидер действительно обращался к Путину с просьбой ввести войска на Украину в марте 2014 года, но не присылал никакого письма.

От редакции: Ну, что тут сказать о едва ли не почётном гражданине сырьевой империи? Трус, он и спустя четыре года трус - тогда он мог своими собственными войсками, но действуя вовремя, подавить праворадикалов. И никакие грузинские снайперы не повернули бы ход событий. Однако это бревно предпочло переложить ответственность с себя на соседнюю страну. Это не делает чести, конечно, и администрации Путина, которая хвасталась едва ли не спецоперацией по спасению Януковича (ценный для России кадр, наверное), однако скрывала его обращение за помощью. 

Какую надо было оказать помощь тогда Януковичу? У нас есть ответ, однако это была бы работа для вежливых людей, в результате которой ни Янукович, ни праворадикалы власти бы не получили, а схема "Крымнаш" сработала бы для всей Украины. Но куда там Путину? Он же несколько раз во время Евромайдана повторял, что уважает суверенитет и никаких траншей не отменит - будет и дальше подкармливать своих молодых, но уже заклятых врагов... Нет, превращение Украины в УССР с дальнейшим вступлением в обновлённый Союз - это не из правящего класса оперы партия. Так что печальные итоги Евромайдана и продолжающееся газпромовское давление на Украину, в результате которого детсады, школы и вузы уже не работают, братоубийственная война в Донбассе, рост тарифов на ЖКУ, сокращение зарплат - вот лишь немногое из последствий трусливости одного но высокопоставленного человека.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 6
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саня
саня написал 03.03.2018 14:59
янукович тайный бандеровец.если его вернут в усраину только без 8 областей новороссии и 5 областей галичины и без буковины.только его там не примут
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Янукович не сказал еще своего последнего слова на территории 404.
Это что?+/-. написал 03.03.2018 13:12
Еще вернется и все разрулит.
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Re: ?
Szanya написал 03.03.2018 12:04
я говорю о действиях в Киеве, решалось все там, а не в регионах, и если на омоновский бросок он отважился, то покрошить из БТРов этих воинов света засцал - а это было логично и оправдано тогда... атмосфера трусости и безыдейности вот что творит, передается как чума
=======================
Вот именно, Тов.Дмитрий, когда В.Янукович понял, что регионы посыпались, главы обладминистраций, а это, я подчеркиваю, были его люди, уже ничего не контролируют, думая как свалить из страны, то впал в конгретный ступор. И в столице, в Киеве, как раз и решалось, когда люди из команды призедента уже ломились в аэропорт чтобы вылететь хоть куда-то из страны. Какие БТР-ры, Тов.Дмитрий, вот кто-бы ими командовал, если революционноая ситуация и каждый спасается как может.
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в империи уголовников скоро выборы в госдуру - янук хочет к корыту
поклонскую взяли в дуру написал 03.03.2018 11:45
януковичь тоже хочет пограбить рабов концлагеря мордор-кущевка. интересно от какого округа он будет выдвигаться. в бандитско-рабовладельческом концлагере - депутаны все миллионеры, а в сенаторы - миллиардеры. общество концлагеря имеет 3 страты: чиновники-рабовладельцы, погононосцы-каратели, рабы-жители. поганая - самое ужасное место на планете - где правят людоеды уголовники и садисты в погонах. чем дальше - тем будут хуже и хуже, скоро по улицам будут ходить патрули с собаками, бегите из концлагеря, бегите пока не поздно.
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?
Д.Ч. написал 03.03.2018 11:45
я говорю о действиях в Киеве, решалось все там, а не в регионах, и если на омоновский бросок он отважился, то покрошить из БТРов этих воинов света засцал - а это было логично и оправдано тогда... атмосфера трусости и безыдейности вот что творит, передается как чума
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Нет, Тов.Дмитрий.
Szanya написал 03.03.2018 11:38
Трус, он и спустя четыре года трус - тогда он мог своими собственными войсками, но действуя вовремя, подавить праворадикалов. И никакие грузинские снайперы не повернули бы ход событий.
===========================
Нет, Тов.Дмитрий, Янукович конечно же трус, но сделать он уже ничего в то время, или за полгода до известных событий, уже не мог. Регионы начали сыпаться, глав областных администрациий он заменил, но они оказались мало того, что вороватыми так еще и трусоватыми, за пару месяцев до Евромайдана началась паника в обладминистрациях западных областей, в декабре во Львове документы пачками выносили и на площади прилюдно сжигали, налицо были все признаки революционной ситуации когда власть ни о чем уже не думает кроме как хоть что-то спасти из наворованого.
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