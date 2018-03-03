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Московский листок

Новая газовая война: переводите котельные с газа на украинский язык

Опубликовано 03.03.2018 в разделе комментариев 18

украина газ война кредиты
Новая газовая война: переводите котельные с газа на украинский язык

Несколькими днями ранее шведские судьи частично удовлетворили требования НАК «Нафтогаз» в споре с «Газпромом» о контракте по транзиту. «Газпром» должен выплатить 2.56 млрд, а объемы обязательной закупки российского газа снижены для Украины в 10 раз.

«Газпром» по понятным причинам посчитал решение несправедливым: «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — заявил глава российского концерна Алексей Миллер и начал расторгать контракты с «Нафтогазом». Оказывается, что в «энергонезависимой стране» появилось 18 млн кубометров дефицита газа.

Справедливость в этом есть - в прошлом году Украина получила всего 514 миллионов евро иностранных инвестиций, а тут - сразу 2,5 миллиарда в виде подарка от Стокгольмского арбитража? И, разумеется, не за счет ЕС, а за счет России.

Утром 2 марта Кабинет министров Украины ввел«национальный план» перевода генерирующих компаний с газа на мазут.

Кроме экономии газа, план предусматривает отмену работы учебных заведений — из-за значительного похолодания сейчас на Украине наблюдается рекордное суточное потребление летучего топлива. Такие «внеплановые каникулы» коснулись всех школ, детских садов и высших учебных заведений. Правительство обратилось к гражданам с просьбой снизить температуру в помещениях на несколько градусов в целях экономии газ.

А замерзающие граждане припоминают екабрьское заявление Порошенко о том, что «Украина больше не сидит на газовой игле РФ». «Раньше государство сидело на газовом крючке страны-агрессора. А сегодня уже полтора года Украина имеет большую роскошь не быть под шантажом России и демонстрировать полную энергетическую независимость», — заявил тогда Порошенко.

***

Это Лариса Шеслер, глава объединения политэмигрантов с Украины, написала: "На Украине нехватка газа, и не знают на что переводить котельные. Предлагаю с газа – на украинский язык".

Зло, но справедливо. Теперь никто не помешает "свидомым", растирая соплю под носом, говорить "Дякую!" тому режиму, который бросил Украину в войну с самой собой.

***

У меня же вопросы к российскому руководству - так мы, стало быть, все время войны на Донбассе продолжали исправно поставлять газ Украине? И получать за это денежки, немалые.

Обстрел Горловки, пара-тройка оторванных рук-ног - получите еще транш. Танковая атака в Дебальцево - еще проплата...

Так получается, что кровь на Донбассе льется ради успехов "Газпрома" во внешней торговле.

На Украине почти ничего не работает, кроме предприятий ВПК. То есть российский газ идет и на производство танков, снарядов, прочего оружия и военного снаряжения. Отличный бизнес! На Украину идут добровольцы и газ, оттуда - гробы и доллары на счета "Газпрома".

Я когда еще писал - полный разрыв торгово-экономических отношений с Украиной позволил бы еще к началу 2015 года закончить войну и сохранить множество жизней. Но где-то в кремле подсчитали - невыгодно! Война в вялотекущем виде куда выгодней, а такой расходный материал, как люди - это вообще ничто. Экономия для пенсионного фонда.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 18
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(без названия)
брэд написал 03.03.2018 15:15
"Газа накоплено более чем достаточно, но из-за морозов суточная потребность в газе возросла"
--
Ну и какие морозы? Обычное небольшое понижение температуры ниже нуля, которое часто бывает в феврале-марте. А вся зима была теплой, так что если бы газа на украине было закачано в хранилища достаточно, как в предыдущие годы, до майдана, его бы оставалось с большим избытком.
.
"дефицит газа, который уже решен путем увеличения прокачки через Польшу "
--
Если бы вопрос был решен таким образом, не потребовалось бы объявлять вчера о прекращении работы всех уч. заведений, садов, снижении потребления газа всеми остающимися в живых предприятиями, жителями...
.
А теперь ликбез для кастрюль.
То, что трындит укровлада - это для задуривания мозгов. Возник или не возник дефицит поставки газа - это сомнительно, пока контракты не разорваны. Возникла неплатежеспособность укр. государства, неспособность оплачивать отопление для бюджетных учреждений, неплатежи потребителей. Напомню, что студентов университетов Украины отправили по домам с начала января. Это то, что вы тогда отрицали.
Отправили не только из-за отопления, но и неспособности университетов оплачивать электричество. И, конечно, не только университетов, просто о них писали. Об ином умалчивали. Но теперь брехать не получается.
.
Дело главным образом в деньгах.
.
Интересно, что укровласть разоблачила свои утверждения об "агрессии России", отбросив свое лицемерие и пойдя на поклон к "агрессору", чтобы попросить немного дополнительного газа. РФ отказала - сейчас бешеный спрос на газ, всем не хватает. Европа большие объемы получает.
Это не мешает укроправителям продолжать трындеть по привычке про "агрессию", одновременно жалуясь на "агрессора", что он не идет навстречу в просьбах. А также трындеть про "энергонезависимость" от "агрессора".
Пусть трындят и дальше. Этим бесстыдникам и банкротам уже все равно никто не верит. А дальше будет хуже. Украине предстоят платежи за набранные огромные кредиты. Банкротство уже не скроешь.
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Re: об отказе от исполнения решений Суда ЕС!
bigcatwar написал 03.03.2018 14:54
кремлины вы что и в правду надеетесь что минус Мне, спасет райх фашистии от железного занавеса?
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Re: Re: света с димой сцсрут все время словом "будет":
Это что?+/-. написал 03.03.2018 14:48
Света: ...будет решен однозначно...
Дима:...оная в этом году будет с большой вероятностью...вопрос будет решен окончательно...
.
.
.
Хорьки, сколько лет можно слушать это "будет"?
А,вот, что с газа вам придется на украинский язык все переводить,это уже наступающая реальность.:)
Дима, ты там на запорсичь кизяка затарил? Для двигателев. А то как двигаться-то БУДЕШЬ?
Тьфу, д ебилы,ля.
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об отказе от исполнения решений Суда ЕС!
bigcatwar написал 03.03.2018 14:41
Можно отказываться от всего от матери от идеи! Отказавшись от исполнения суда в Мире есть Директива, будет арестовано имущество райха фашистии! от посольств до кораблей самолетов! Воошем на хитрого кремлина Есть Служба финансов США!!
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рЫдактору
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 03.03.2018 14:41
Да кстати.Ситуация с газом стабилизирована.Украина покупает технический газ в ЕС(в Польше,а Польша в США через терминал на Балтийском море,как и страны Балтии).Это так к слову.
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рЫдактору
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 03.03.2018 14:37
Долго и с удовольстивием смеялся читая забавный бред кацапопитеков.Кацапитеки это такая нация кацапорылых недочеловеков деградировавших за какие то 30 лет от уровня человека,причем практически нормального(кацап сапиенс)до современного кацапопитека(недосущества человекоподобного),населяющего территорию современной кацапомойки,в которую кацапопитеки превратили бывшую Р.Ф.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы иметь возможность наблюдать процесс деградации "кацапа сапиенс" до уровня "кацапопитека"и описать оный процесс в своей работе "Деградация видов".Так для кацапопитеков собщаю,что Украина НЕ
ЗАКУПАЕТ У кацапомойки ГАЗ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ.Кацапомойка тразитирует газ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ Украины в ЕС по заранее в соответствии с заключенными договорами и по заранее
согласованным объемам.Мир лишний раз убедился в правоте Гитлера утверждавшего что...любой договор с кацарылыми недочеловеками стоит не дороже бумаги на который этот договор написан,ибо для кацапопитека само словосочетание"соблюдать взятые на себя обязательства"пустой звук и ничего более....Но длядля осуществления транзита необходим т.н.технический газ,ибо газоперекачивающие агрегаты,создаваемые на базе авиациооных двигателей работают на газе(Б....кому я это говорю).Относительно поставки энергоресурсов в оккупированный кацапопитеками Крым и часть Донбаса,то это дело кацапопитеков.Украина не обязана и не собирается помогать оккупантам.Я что то не помню,что бы СССР снабжал оккупированные территории энергоресурсами.Нооборот.Краснопузые взрывали все,что могли. Относительно Горловки,то оная в этом году будет с большой вероятность освобождена от кацапорылой м.рази и полностью зачищена от кацапья,или как говорят у нас в ЕС,кацапский вопрос булет решен окончательно.Вот примерно так.
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(без названия)
электроМакс написал 03.03.2018 14:20
Ой-ой! Бедненькие уринопитеки взмерзли???
Так, срочно врубаю на полную все свое газо\элетро и прочее оборудование и располагаюсь на балконе, а то жарковатенько... клятые москали дерут с меня за коммунальные услуги меньше 1% моих скромных доходов, а при этом кочегарят по полной!!! Сущие демоны!!! =)))
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Re: брэд написал
Светослав,,,,,, написал 03.03.2018 14:08
\\\Но что-то помешало? Вероятно, это банкротство (неплатежеспособность) укр. гос. структуры, закупающей по импорту газ. Дополнительное доказательство: Украина, как оказалось, не накопила в хранилищах достаточно газа, чтобы пережить этот зимний сезон. Почему? Да денег не было на закупки. Продавать внутри некому по таким ценам на газ...///
.
А теперь коротенько ликбез -- как оно есть на самом деле. Газа накоплено более чем достаточно, но из-за морозов суточная потребность в газе возросла, а объемы подъема из хранилищ имеют предел. Недостающее количество покрывается за счет внутренней добычи и отбора из трубы.
.
Поскольку вечновстающиесколен воткнули рог в землю -- возник некоторый дефицит газа, который уже решен путем увеличения прокачки через Польшу и идущим на днях потеплением.
.
Посему, нынешним газовым пуком россiя в очередной раз подтвердила свою роль Гитлера 21 века, вопрос с которым теперь, особенно после путькиных мультиков про кузькину мать, будет решен однозначно -- разгром/развал/денацификация.
.
Радуйтесь, блаженныя -- окромя как умереть, вариантов у вас не осталось ))
.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА НАЦИСТКОЙ УКРЫ!
ТАК ! написал 03.03.2018 14:06
нацисткую укру можно было давно поставить раком,без всякой войны,одним отказом от поставок украинских товаров в Россию,тем боле что их больше никто покупать не хочет из за низкого качества!!
одномоментная экономическая блокада укронацистов, вкупе с депортацией всех укрогастеров, кроме жителей свободных от украинского ига территорий,вызовет полный экономический крах и развал украины.тем более что в Россию на заработки, едут в основном из западной украины,змеиного гнезда ублюдочного укронацизма.
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Давно пора.
НЕПРЕДАВАШКА написал 03.03.2018 13:38
Согласна. Необходимо перекрыть границу с бывшей Украиной и пропускать на территорию России ее граждан,только по приглашению из России,возможно даже только родственников.Неплохо было бы устроить контроль приезжих по их украинской прописке и галичанам сделать от ворот поворот,пусть зарабатывают в другом месте. Сделать невозможным переводы денежных средств на незалежную. и никаких контрактов с ними,прямых и транзитных.И может к 20-му году мы сможем полностью отгородиться от этой чумнрй территории. И "бацьку" нужно на границе контролипрвать достаточным образом.
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Бей хохлов, спасай Россию!
**** написал 03.03.2018 13:28
У хохлов и своих источников газа и нефти немало.
Они маленькие, но их много.
А Россия их к дармоедству приучила - вот они свое и не используют...
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Re: подтирая жопу салфеткой,сидя за столом в ресторане,укропоцтриот должен
-Что это? написал 03.03.2018 13:27
Помнить о неминуемом возврате 3 млрд долларов, занятых Януковичем- президентом украинских поцтреотов.
Света Свинорыл помнит об этом.
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(без названия)
староросс написал 03.03.2018 13:19
подтирая соплю российский патриот должен думать откуда брать 2,5 млрд долларов на оплату долга Украине
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Ну все,
летом Украина замерзнет написал 03.03.2018 13:04
, домайданились.
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Скучно, девочки
Радар написал 03.03.2018 12:37
Отличная статья,
- работа мастера журналиста!
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Про газ
Боцман написал 03.03.2018 11:58
"Пошли они в ж.... " - фраза из Олимпиады.
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(без названия)
брэд написал 03.03.2018 11:57
Комментарий А.Б. сильный.
По вчерашней ситуации: совпали 2 события
1. Заявление Миллера о будущем расторжении контрактов с Украиной (по-видимому, все поставки будут вестись так, как уже сегодня ведутся многие поставки газа из РФ на Украину - через восточноевропейских посредников).
2. Заявление укр. гос. структуры, что Украине не хватает газа и что предприятия, учреждения и частные лица в своих жилищах должны прекращать работу, мерзнуть и т.п.
Это заявление не имеет прямого отношения к первому заявлению, так как пока что газ поставляется как обычно, и никто не мешает Украине его покупать, как она покупала раньше.
Но что-то помешало? Вероятно, это банкротство (неплатежеспособность) укр. гос. структуры, закупающей по импорту газ. Дополнительное доказательство: Украина, как оказалось, не накопила в хранилищах достаточно газа, чтобы пережить этот зимний сезон. Почему? Да денег не было на закупки. Продавать внутри некому по таким ценам на газ.
Украине срочно потребовалось дополнительное небольшое количество газа, которое Украина попросила напрямую у РФ. РФ, возмущенная поражением в суде, отказала.
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А вот заголовок статьи умный. Это в точку.
Это что?+/-. написал 03.03.2018 11:54
И на кизяк пусть переводят. Энергоконторы перепрофилирование тоже на поставки кизяка. Рецепшены,кофе брейки,сэйлз-митинги, эйчары...
И на украинский! На украинский!:))))))
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