Новая газовая война: переводите котельные с газа на украинский язык

Несколькими днями ранее шведские судьи частично удовлетворили требования НАК «Нафтогаз» в споре с «Газпромом» о контракте по транзиту. «Газпром» должен выплатить 2.56 млрд, а объемы обязательной закупки российского газа снижены для Украины в 10 раз.

«Газпром» по понятным причинам посчитал решение несправедливым: «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — заявил глава российского концерна Алексей Миллер и начал расторгать контракты с «Нафтогазом». Оказывается, что в «энергонезависимой стране» появилось 18 млн кубометров дефицита газа.

Справедливость в этом есть - в прошлом году Украина получила всего 514 миллионов евро иностранных инвестиций, а тут - сразу 2,5 миллиарда в виде подарка от Стокгольмского арбитража? И, разумеется, не за счет ЕС, а за счет России.

Утром 2 марта Кабинет министров Украины ввел«национальный план» перевода генерирующих компаний с газа на мазут.

Кроме экономии газа, план предусматривает отмену работы учебных заведений — из-за значительного похолодания сейчас на Украине наблюдается рекордное суточное потребление летучего топлива. Такие «внеплановые каникулы» коснулись всех школ, детских садов и высших учебных заведений. Правительство обратилось к гражданам с просьбой снизить температуру в помещениях на несколько градусов в целях экономии газ.

А замерзающие граждане припоминают екабрьское заявление Порошенко о том, что «Украина больше не сидит на газовой игле РФ». «Раньше государство сидело на газовом крючке страны-агрессора. А сегодня уже полтора года Украина имеет большую роскошь не быть под шантажом России и демонстрировать полную энергетическую независимость», — заявил тогда Порошенко.

***

Это Лариса Шеслер, глава объединения политэмигрантов с Украины, написала: "На Украине нехватка газа, и не знают на что переводить котельные. Предлагаю с газа – на украинский язык".

Зло, но справедливо. Теперь никто не помешает "свидомым", растирая соплю под носом, говорить "Дякую!" тому режиму, который бросил Украину в войну с самой собой.

***

У меня же вопросы к российскому руководству - так мы, стало быть, все время войны на Донбассе продолжали исправно поставлять газ Украине? И получать за это денежки, немалые.

Обстрел Горловки, пара-тройка оторванных рук-ног - получите еще транш. Танковая атака в Дебальцево - еще проплата...

Так получается, что кровь на Донбассе льется ради успехов "Газпрома" во внешней торговле.

На Украине почти ничего не работает, кроме предприятий ВПК. То есть российский газ идет и на производство танков, снарядов, прочего оружия и военного снаряжения. Отличный бизнес! На Украину идут добровольцы и газ, оттуда - гробы и доллары на счета "Газпрома".

Я когда еще писал - полный разрыв торгово-экономических отношений с Украиной позволил бы еще к началу 2015 года закончить войну и сохранить множество жизней. Но где-то в кремле подсчитали - невыгодно! Война в вялотекущем виде куда выгодней, а такой расходный материал, как люди - это вообще ничто. Экономия для пенсионного фонда.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск