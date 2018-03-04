Об открытии группой спичрайтеров президента Путина новых физических принципов

Смотря Послание, я почему-то подумал: "так вот, куда делся тот итальянец со своей E-Cat, Андрэ Росси". Если то, что он делал - правда, то:

1. у него был как раз нужный нагреватель - раз;

2. это не обычный, а холодный тип термоядерных реакций - два;

3. его история вписывается в тему: и неизвестный технологии покупатель (якобы анонимный олигарх из России), и независимые подтверждения результатов полуофициальными учеными. И вообще вся эта конспирология вокруг его E-Cat.

Полуофициальными, потому что второго эшелона - то есть такими, кто может при случае и рискнуть своей научной репутацией; в отличие от светил мировой науки. То есть получается, что "вроде как подтверждено официально, однако не на том уровне, чтобы уж совсем достоверно" и разумеется, "надо бы еще стопитсот раз проверить, а то получается, что"...

Что физически оное означает подтверждение гипотезы о необходимости существования каких-то реакций с энергетическим выходом в диапазоне сотен условных единиц, в "дырке" между химическими (десятки) и ядерными (тысячи). По известному постулату о том, что природа не терпит пустоты.

И тогда оно может иметь отношение к малоизвестному недавнему открытию нового класса веществ: это соединения (то есть молекулы, а не атомы), однако же проявляющие при этом свойства чистых химических элементов (то есть атомов, а не молекул). Такая вот "химическая мимикрия". Отсюда заблуждение, будто бы в холодном синтезе якобы происходит трансмутация элементов, которых там на самом деле, по-видимому, все же нет.

Сведения об этом публиковались в открытом доступе, как новости из физических лабораторий мира несколько лет назад. А потом куда-то пропали... Может, они оказались правдой?..

Кто разбирается в физике, то в этом классе вещества происходит что-то нестандартное с электронными оболочками молекул: являясь элементарной частичей, электрон проявляет свойства одновременно и частицы и волны. Поэтому, несмотря на то, что как частица, он "просто" крутится по орбите вокруг ядра атома (или нескольких ядер нескольких атомов, если мы говорим про молекулу), то как волна, обязан занимать на орбите вокруг них кратное для себя число волн. Что и задает конфигурации электронных орбит, известных под названием "химические свойства".

Но вот в чем штука: этот ряд, помимо минимального значения, чисто теоретически допускает еще и более высокие значения. Уже необязательно оптимальные с позиции энтропии, тем не менее (что наиболее важно) некоторые их них оказываются достаточно стабильными. Поэтому, если у обычных химических элементов электроны занимают энергетически минимальную орбиту, то у этих видоизмененных соединений электронные орбиты оказываются более энергоемкими - что, по-видимому, как раз и позволяет добиться большего энергетического выхода реакций нового типа. При этом подобные оболочки пространственно еще и более плотны. Из-за чего содержащие их молекулы при поверхностном (например, химическом вместо спектрального) анализе вещества определяются, как имеющие свойства чистых элементов. Однако это НЕ изотопы!

Попросту говоря, накачанную энергией оболочку уже не удается "раскокошить" энергетикой обыкновенных химических реакций. И поэтому в анализах она проявляет себя не как молекулы, а чистый элемент. Но раз электронные оболочки уже не те, что в стандартных соединениях тех же самых атомов, из которых они сами состоят, то и химические свойства таких нестандартных молекул получаются совсем другими. Что как раз позволяет этому классу соединений мимикрировать под известную таблицу Менделеева (к которой их попросту "подогнали", читай - по чистому совпадению). То есть, надо же было отнести куда-то найденные свойства энного вещества? Вот и называют то, что крякает и переваливается при ходьбе, известной всем птицей, а вовсе не (дальше зачеркнуто) новейшим инопланетным секретным биороботом в экзоскелете, потому что оно внутри и его не видно...

При этом энергетика как раз подходит, чтобы запихнуть данный класс реакций, допустим, в ракету - которой, во-первых, уже не понадобятся запредельные конструкционные материалы (которые нужны для общеизвестных разработок движка на обычном открытом ядерном топливе, выполнявшихся и в СССР и в США времен холодной войны). И у которой, во-вторых, уже не окажется не только радиоактивного, но даже просто грязного выхлопа (так как многие из продуктов ядерного распада ядовиты сам по себе, причем в микроконцентрациях - и это помимо и независимо от их высокой радиоактивности). И, в-третьих, что было сказано про источник энергии? Что некие электрические нагревающие устройства. А итальянский E-Cat тогда что, простите? Он же и есть та самая компактная кочегарка, в которую сперва надо закачать (для начала реакции) уйму чисто подогревающей энергии, перед тем, как получить халявный энергетический выхлоп.

Ну, а теперь вспоминаем про таинственно появившийся в небе рутений (наиболее вероятным источником которого называли неизвестно чей старый обломок космической техники) с разрушившимся при сгорании в атмосфере радиоизотопным источником энергии. Так вот - что если это никакой не обломок и никакой не изотоп, а как раз испытания нового класса реакций с новым типом вещества? Радиоактивности-то в Европе, как можно было понять из новостей, толком никакой не зарегистрировано (концентрация слишком низкая), а следовательно - то, что в реакциях напоминало рутений, находили чисто химическим путем. Но вот действительно рутений там был - или обладающее его свойствами образование нового типа, о которых шла речь выше?

Кто внимательно читал Технику Молодежи времен 1980-х, еще может вспомнить, что на уровне догадок, еще задолго до Андрэ Росси чем-то похожим занимался некий Болотов. В этом журнале описывали его (несомненно, конспирологические, как впрочем, и весь этот журнал) эксперименты со сварочным аппаратом, где Болотов производил "трансмутации элементов" и якобы имел аномально высокий энергический выхлоп. Все в точности, как у Андрэ Росси. Однако же, по-видимому, там были не настолько высокие энергии, чтобы (зачеркнуто) все моментально взорвалось к ядрене-бабушке. Т.е. чтобы заподозрить "истинные" ядерные реакции - поэтому после первоначальных предположений идею о трансмутациях как-то забыли, а итоги Болотова вылились в "новую таблицу Менделеева" псевдохимических элементов (в основе которой у него лежит псевдолитий) и которую дальше можно самостоятельно разыскать в интернете, если кому-то хочется углубляться в эту тематику...