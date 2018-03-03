Очередной, карельский персонаж из путинской "вертикали" направлен в колонию строгого режима на 8 лет по делу о взятках

Петрозаводский городской суд признал виновным в получении взяток бывшего главу Карелии и экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн рублей. Он также был лишен госнаграды - ордена Почета, передает ТАСС. Еще одного фигуранта дела, экс-советника директора музея Ивана Романова, который в декабре 2016 года был осужден на 20 лет за педофилию, суд признал виновным в посредничестве во взяточничестве. С учетом сложения наказаний он был приговорен к 21 году колонии строгого режима и штрафу в 16,5 млн рублей.

При этом ранее прокуратура требовала отправить Нелидова в колонию строгого режима на девять лет и оштрафовать его на 55 млн рублей. Надзорное ведомство также просило приговорить Романова к восьми годам колонии и 27,5 млн рублей штрафа.

Во время судебных заседаний Нелидов неоднократно заявлял, что не согласен с обвинением в получении взяток. По его словам, полученные деньги предназначались не ему лично, а Романову за аренду торговых помещений на территории входной зоны музея, в строительство которых бывший депутат с партнерами вложил около 15 млн рублей.

Следователи, в свою очередь, настаивали на том, что Нелидов, будучи директором музея, при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток более 4,6 млн рублей. За это он, предположительно, предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной торговли на территории музея.

Нелидов был задержан в сентябре 2015 года по подозрению в коррупции. Тогда сообщалось, что чиновник, который после ухода с поста губернатора работал директором музея-заповедника "Кижи", по версии следствия, взял у предпринимателя полмиллиона рублей за право торговать на музейной территории.

Нелидов был главой Карелии с 2010-го по 2012 год. С 2006-го по 2010 год представлял республику в Совете Федерации. Музей "Кижи" он возглавлял с начала 2013 года.

Его назначение на пост директора сопровождалось недовольством сотрудников музея. Для урегулирования ситуации в "Кижи" выезжал Андрей Бусыгин, бывший тогда заместителем министра культуры.

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом, включен в число объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в конце ноября минувшего года подобный же случай, но на ранней стадии - был зафиксирован в Златоусте.

Вице-мэр города Златоуста Челябинской области Динар Араслангареев и глава городского управления градостроительства и архитектуры Владимир Хомяков были задержаны на совещании в мэрии сотрудниками ФСБ и нацгвардии утром 23 ноября, сообщает "Новый день".

Задержанных доставили на допрос в следственный отдел регионального управления СКР по Златоусту. В их кабинетах прошли обыски.

"Увели прямо с совещания! С ОМОНом и ФСБ", - сообщил Ura.ru источник.

Позднее мэр Златоуста Вячеслав Жилин подтвердил, что Хомяков и Араслангареев задержаны. "Мне позвонили и сообщили об этом в 8:15 утра, я сейчас в Челябинске", - рассказал он Ura.ru.

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