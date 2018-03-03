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Московский листок

У Рады снова майданят и протестующих разгоняют, задержано не менее ста украинцев

Опубликовано 03.03.2018 в разделе комментариев 1

украина майдан рада
У Рады снова майданят и протестующих разгоняют, задержано не менее ста украинцев

В палаточном городке под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией, передает "Украинская правда". С обеих сторон есть пострадавшие, утверждают СМИ. Задержаны до ста человек.

Полиция пришла в лагерь протестующих утром в субботу - там заявили, что надо провести обыски по нескольким уголовным делам. Протестующие подожгли шины, полиция начала задержания. Нардеп Егор Соболев, один из организаторов акции, заявил "Украинской правде", что полицейские задержали "всех" в лагере и ищут там оружие. По его оценке, задержали до сотни человек.

После задержаний правоохранители зачищают территорию возле парламента и демонтируют палатки со стороны гостиницы "Киев", передает УП.

В министерстве внутренних дел подтвердили информацию про следственные действия. "Полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

17 октября 2017 года у здания Верховной Рады в Киеве собрался митинг, в котором приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, с требованием отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Участники митинга тогда заявили, что акция - бессрочная, и установили палатки.

19 ноября большинство общественных организаций заявили о намерениях продолжать протест "другими методами" и ушли из палаточного городка. В то же время партия "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приняла решение продолжать акцию. В палатках также решили оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко, которые входят в число координаторов акции.

Напомним, 10 декабря 2017-го года в столице Украины сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили марш «против произвола и коррупции олигархов и барыг». Сам Саакашвили находится под стражей. Протестующие прошли от парка им. Тараса Шевченко до Майдана Независимости, где устроили вече. Они высказались в поддержку законопроекта об импичменте президента Петра Порошенко и за отставку генерального прокурора Юрия Луценко.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Всех отправили по домам написал 03.03.2018 15:14
50 чел в сизо. Палатки убраны. Комунальщики убирают . Подметут и все обо всем забудут. Это рудиментарные остатки от михо-майдана. Нет Михо - нет майдана. Смысла майданить тоже не было.
Силовики в палатках нашли и коктейли молотова , и гранаты , и заточенные арматурные колья.
Так что все поавильно.
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