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Московский листок

Путин пообещал радовать нас ближайшее 10-летие, а то и весь XXI век

Опубликовано 04.03.2018 в разделе комментариев 8

путин выборы двойник
Путин пообещал радовать нас ближайшее 10-летие, а то и весь XXI век

В субботу на московском стадионе "Лужники" прошел митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, в ходе которого он заявил, что ближайшее десятилетие пройдет для страны "под знаком ярких побед".

"Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это", — сказал он.

***

А ничего, что президента мы выбираем вроде как на 6 лет?

Хотя, конечно, после прошедших 18-ти лет это выглядит пустыми придирками - где 6, там и 12...

Но вот замах на весь XXI век - это уже совсем нескромно. Он еще на столетие рассчитывает?

Впрочем, следует отметить, что такого непохожего на себя Путина, как во время путинга в Лужниках, я еще не видел. Нет, я не сторонник конспирологии, просто Путин был не похож на себя от слова "совсем".

С начала века роль Путина играют лица, всего лишь загримированные под Путина?

Так ведь выросло поколение, которое уже не помнит, как выглядел Путин 18 лет назад. И оно, это поколение, уже пойдет голосовать. И навряд ли оно будет прислушиваться к словам уже выживших из ума стариков, которые все талдычат "Не похож!"

Потом состарятся и они, и уже их дети и внуки станут посмеиваться над их недоверием к подлинности Путина. А потом и задумываться о том, почему поколения меняются, а Путин нет, станет неприлично. Или небезопасно.

Просто Путин был всегда и будет вечно. Ну во всяком случае весь XXI век точно...

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Re: Re: Re: да он всех нас переживет
нам предлогают вывиски... написал 04.03.2018 03:09
Комитет 300-т..вывеска не хуже остальных....смысл не меняеться....И бояться нечего....Нужно понимать что происходит...Уильям Шекспир сказал Весь мир театр А люди в нем актекры...Позднее Артур Шопенгауэр добавил Для одного Зрителя"Субьекта"...Субьект одинок...он окружен реальностью воспроизводимой матрицей квантового компьютера.."Карпускулярно волновой дуализм"...Игра усложняеться при проявлении воли познания природы бытия...подобно Гидре..отрубаеш одну голову..появляется две....законы матрицы подчиняются определенной системе ..которая влияет на волю субьекта изменяя окружающую его реальность ...
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Re: Re: Re: Re: да он всех нас переживет
!Q-Q!TOT JATOTTAKI!!& написал 04.03.2018 02:40
"В субботу на московском стадионе "Лужники" прошел митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, в ходе которого он заявил, что ближайшее десятилетие пройдет для страны "под знаком ярких побед"."
- Таки его бы устами - да мед пить! А если без шуток, то путин здорово постарел... То таки да...
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Re: Re: Re: да он всех нас переживет
Кол Леман написал 04.03.2018 02:16
Миром правят не государства а трансграничные корпорации. / А почему вы не произносите фразу - Комитет 300-т ? Побаиваетесь ?
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рашеговнии приходит ж...а ?
,. написал 04.03.2018 02:03
рашеговнии приходит ж...а !
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(без названия)
имя есть , в принципе написал 04.03.2018 01:50
Анатолий Юрьевич , судя по многим его статьям , сожалеет , что нет такой графы в бюллетенях - " Ну их ВСЕХ - к ЧЕРТЯМ ! " ... Это , не то же самое , что " Против всех ". ... ( " ВСЕХ - К ЧЕРТЯМ " - имеет - гораздо более глубокую , продумано-знабельную и ярую ... смысловую нагрузку . ( По хорошему-то , конечно, - нет. Среди кандидатов. Такого вот прям ЦАРЯ , который бы повел Россию сорокамильными шагами к благополучию народа и возрождению страны , а за ней - и всего МИРА. ( Бездуховного , глупого, потерявшего нравственные и интеллектуальные ориентиры - МИРА .
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Re: Re: да он всех нас переживет
общее заблуждение.. написал 04.03.2018 01:32
Миром правят не государства а трансгранмчные корпорации.Таже США просто расходный материал..придет время и их отдадут на растерзание...и предоставят это как победу и торжество справедливости...и все будут давольны...но по сути нечего не мзменится...мир в руках теневого сообщества ...они устраивают войны и регулируют развитие государств..Но самое главное они ограничивают информацию...обрекая на невежественное сущесьвование население земли...Человечество находиться в мороке не имея возможности проснуться ...
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Re: да он всех нас переживет
суслик написал 04.03.2018 00:59
нет,все же америкосы серьезно подошли-такое чудо подложили.
И вроде бы против америкосов выступает,угрозами сыпет,а
приглядеться-все делается точно так,как требуется америкосам.
Вот это класс.Ловкость рук,и никакого мошеничества.
Здорово они всех нас об... ну вообщем,ясно.
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(без названия)
Гробовщик написал 04.03.2018 00:36
Похороны обойдутся дешевле!
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