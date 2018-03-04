Путин пообещал радовать нас ближайшее 10-летие, а то и весь XXI век

В субботу на московском стадионе "Лужники" прошел митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, в ходе которого он заявил, что ближайшее десятилетие пройдет для страны "под знаком ярких побед".
"Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это", — сказал он.
***
А ничего, что президента мы выбираем вроде как на 6 лет?
Хотя, конечно, после прошедших 18-ти лет это выглядит пустыми придирками - где 6, там и 12...
Но вот замах на весь XXI век - это уже совсем нескромно. Он еще на столетие рассчитывает?
Впрочем, следует отметить, что такого непохожего на себя Путина, как во время путинга в Лужниках, я еще не видел. Нет, я не сторонник конспирологии, просто Путин был не похож на себя от слова "совсем".
С начала века роль Путина играют лица, всего лишь загримированные под Путина?
Так ведь выросло поколение, которое уже не помнит, как выглядел Путин 18 лет назад. И оно, это поколение, уже пойдет голосовать. И навряд ли оно будет прислушиваться к словам уже выживших из ума стариков, которые все талдычат "Не похож!"
Потом состарятся и они, и уже их дети и внуки станут посмеиваться над их недоверием к подлинности Путина. А потом и задумываться о том, почему поколения меняются, а Путин нет, станет неприлично. Или небезопасно.
Просто Путин был всегда и будет вечно. Ну во всяком случае весь XXI век точно...
А.Б.
нам предлогают вывиски... написал 04.03.2018 03:09
!Q-Q!TOT JATOTTAKI!!& написал 04.03.2018 02:40
- Таки его бы устами - да мед пить! А если без шуток, то путин здорово постарел... То таки да...
Кол Леман написал 04.03.2018 02:16
,. написал 04.03.2018 02:03
имя есть , в принципе написал 04.03.2018 01:50
общее заблуждение.. написал 04.03.2018 01:32
суслик написал 04.03.2018 00:59
И вроде бы против америкосов выступает,угрозами сыпет,а
приглядеться-все делается точно так,как требуется америкосам.
Вот это класс.Ловкость рук,и никакого мошеничества.
Здорово они всех нас об... ну вообщем,ясно.
Гробовщик написал 04.03.2018 00:36