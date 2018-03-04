Путин пообещал радовать нас ближайшее 10-летие, а то и весь XXI век

В субботу на московском стадионе "Лужники" прошел митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, в ходе которого он заявил, что ближайшее десятилетие пройдет для страны "под знаком ярких побед".

"Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это", — сказал он.

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А ничего, что президента мы выбираем вроде как на 6 лет?

Хотя, конечно, после прошедших 18-ти лет это выглядит пустыми придирками - где 6, там и 12...

Но вот замах на весь XXI век - это уже совсем нескромно. Он еще на столетие рассчитывает?

Впрочем, следует отметить, что такого непохожего на себя Путина, как во время путинга в Лужниках, я еще не видел. Нет, я не сторонник конспирологии, просто Путин был не похож на себя от слова "совсем".

С начала века роль Путина играют лица, всего лишь загримированные под Путина?

Так ведь выросло поколение, которое уже не помнит, как выглядел Путин 18 лет назад. И оно, это поколение, уже пойдет голосовать. И навряд ли оно будет прислушиваться к словам уже выживших из ума стариков, которые все талдычат "Не похож!"

Потом состарятся и они, и уже их дети и внуки станут посмеиваться над их недоверием к подлинности Путина. А потом и задумываться о том, почему поколения меняются, а Путин нет, станет неприлично. Или небезопасно.

Просто Путин был всегда и будет вечно. Ну во всяком случае весь XXI век точно...

А.Б.