Макеевка перешла на круглосуточный режим подачи воды

Второй по численности населения город Донецкой Народной Республики – Макеевка – перешел на круглосуточный режим подачи воды.

C 15 января текущего года во всех районах города проводилось тестирование системы по 17-часовому графику, эксперимент прошел успешно. Система водоснабжения справилась.

До этого момента в Макеевке, как и большинстве городов Донбасса, более 20 лет вода подавалась по графику: несколько часов утром и несколько часов в вечернее время. До войны вопрос реализации проекта круглосуточной подачи воды не раз выносился на обсуждение на городском, областном и даже государственном уровне. Однако положительного решения принято не было.

Напомним, что власти ДНР с начала конфликта регулярно ведут работы по восстановлению и модернизации систем водоснабжения региона.

В 2017 году, в частности, была отремонтирована трансформаторная подстанция села Новозарьевка на юге страны, чтобы наладить подачу воды, которой не было в селе последние восемь лет. Кроме того, специалисты подготовили проекты по оптимизации системы водоснабжения всей Республики на три миллиарда рублей. Работы запланированы в поселках вблизи городов Снежное, Шахтерск на востоке ДНР и Старобешевского района, где есть проблемы.

От редакции: Это к вопросу о том, хуже или лучше стало на Донбассе после отделения от Украины. 20 лет вода по графику - это нечто... Так ведь еще "герои АТО" периодически оставляли города вообще без воды. Ну а теперь Донбасс украинский и не-украинский смогут сравнить, что было и что стало.

Вообще коммунальным службам борющегося Донбасса надо бы поставить отдельный памятник. За срочные ремонты повреждений от артобстрелов, за замену дорожного покрытия после танков. За те же бесконечные ремонты водопроводв после обстрелов. В целом - за то, что в прифронтовых городах продолжается жизнь, мало отличимая от довоенной - когда не стреляют, конечно.

А.Б.