Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Макеевка перешла на круглосуточный режим подачи воды

Опубликовано 04.03.2018 в разделе комментариев 2

война днр лнр
Макеевка перешла на круглосуточный режим подачи воды

Второй по численности населения город Донецкой Народной Республики – Макеевка – перешел на круглосуточный режим подачи воды.

C 15 января текущего года во всех районах города проводилось тестирование системы по 17-часовому графику, эксперимент прошел успешно. Система водоснабжения справилась.

До этого момента в Макеевке, как и большинстве городов Донбасса, более 20 лет вода подавалась по графику: несколько часов утром и несколько часов в вечернее время. До войны вопрос реализации проекта круглосуточной подачи воды не раз выносился на обсуждение на городском, областном и даже государственном уровне. Однако положительного решения принято не было.

Напомним, что власти ДНР с начала конфликта регулярно ведут работы по восстановлению и модернизации систем водоснабжения региона.

В 2017 году, в частности, была отремонтирована трансформаторная подстанция села Новозарьевка на юге страны, чтобы наладить подачу воды, которой не было в селе последние восемь лет. Кроме того, специалисты подготовили проекты по оптимизации системы водоснабжения всей Республики на три миллиарда рублей. Работы запланированы в поселках вблизи городов Снежное, Шахтерск на востоке ДНР и Старобешевского района, где есть проблемы.

От редакции: Это к вопросу о том, хуже или лучше стало на Донбассе после отделения от Украины. 20 лет вода по графику - это нечто... Так ведь еще "герои АТО" периодически оставляли города вообще без воды. Ну а теперь Донбасс украинский и не-украинский смогут сравнить, что было и что стало.

Вообще коммунальным службам борющегося Донбасса надо бы поставить отдельный памятник. За срочные ремонты повреждений от артобстрелов, за замену дорожного покрытия после танков. За те же бесконечные ремонты водопроводв после обстрелов. В целом - за то, что в прифронтовых городах продолжается жизнь, мало отличимая от довоенной - когда не стреляют, конечно.

А.Б.

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
долбасит написал 04.03.2018 11:54
Две трети населения сбежала из несчастной Макеевки
проловина - в Украину, еще часть - на России
потребление воды упало, значит можно и круглосуточно подавать
а жизнь в городах донбасса унылая - работы нет, и уже не будет никогда
мужики сбегают на заработки на Москву.Сортиры драить.И чтоб от призыва сбежать
Ответить
(без названия)
FG написал 04.03.2018 11:24
Во пля.Оригинально.Квинтэссенцию этого опуса-надо понимать так: БомбЯт. Штреляют. Шмаляют.Грабют.Епут.Мины швыряют.=За то у нас вода е! 25 часов в сутки!
Как в армянском радио на вопрос: какая самая тупая нация в мире=ответ: зато у нас коньяк писдастый.
Может все таки вода по расписанию,но без бомб?
.............
Короче- все таки прав был ведьмедь винни-пух.Всякая вещь или есть-или нет.
Эт я про то что один чел уже выгнал текст-что по всем СМИ указивка перзидента.Про Донбас. И прочие его фокусы-дан сценарий.
Значит- указивка была. Имеем- в наличии-текстуру-выше.
На этом форуме...А куда девацца...ВыборЫ....
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Грудинина?
Иoсиф Абрамсoн: Пoчему Левый Фрoнт пoддержал Груди...
02.03.2018
Послание Путина-2018: где же вы раньше были?
Послание Путина-2018: где же вы раньше были?
03.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Королевство Испания после каталонских сюрпризов стало сажать вольнодумцев-рэперов (0)
Господа Сенат подозревают Госдеп в намерениях сжить со свету братьев-славян в Донбассе (1)
Гребенщиков загремел в реанимацию, но его манагеры-прихлебалы это скрывают (2)
Трампу понравилась идея бессрочного правления государством (4)
На Москву обрушился сильнейший за последние 68 лет снегопад (3)
Макеевка перешла на круглосуточный режим подачи воды (2)
Об открытии группой спичрайтеров президента Путина новых физических принципов (7)
Путин пообещал радовать нас ближайшее 10-летие, а то и весь XXI век (41)
У Рады снова майданят и протестующих разгоняют, задержано не менее ста украинцев (7)
Очередной, карельский персонаж из путинской "вертикали" направлен в колонию строгого режима на 8 лет по делу о взятках (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Украина без газа не останется
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Путь к истине не прост
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Вашингтон абсолютно потонул в американской исключительности
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: На Украину идут добровольцы и газ, оттуда - гробы и доллары на счета "Газпрома"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss