Макеевка перешла на круглосуточный режим подачи воды

Второй по численности населения город Донецкой Народной Республики – Макеевка – перешел на круглосуточный режим подачи воды.
C 15 января текущего года во всех районах города проводилось тестирование системы по 17-часовому графику, эксперимент прошел успешно. Система водоснабжения справилась.
До этого момента в Макеевке, как и большинстве городов Донбасса, более 20 лет вода подавалась по графику: несколько часов утром и несколько часов в вечернее время. До войны вопрос реализации проекта круглосуточной подачи воды не раз выносился на обсуждение на городском, областном и даже государственном уровне. Однако положительного решения принято не было.
Напомним, что власти ДНР с начала конфликта регулярно ведут работы по восстановлению и модернизации систем водоснабжения региона.
В 2017 году, в частности, была отремонтирована трансформаторная подстанция села Новозарьевка на юге страны, чтобы наладить подачу воды, которой не было в селе последние восемь лет. Кроме того, специалисты подготовили проекты по оптимизации системы водоснабжения всей Республики на три миллиарда рублей. Работы запланированы в поселках вблизи городов Снежное, Шахтерск на востоке ДНР и Старобешевского района, где есть проблемы.
От редакции: Это к вопросу о том, хуже или лучше стало на Донбассе после отделения от Украины. 20 лет вода по графику - это нечто... Так ведь еще "герои АТО" периодически оставляли города вообще без воды. Ну а теперь Донбасс украинский и не-украинский смогут сравнить, что было и что стало.
Вообще коммунальным службам борющегося Донбасса надо бы поставить отдельный памятник. За срочные ремонты повреждений от артобстрелов, за замену дорожного покрытия после танков. За те же бесконечные ремонты водопроводв после обстрелов. В целом - за то, что в прифронтовых городах продолжается жизнь, мало отличимая от довоенной - когда не стреляют, конечно.
А.Б.
долбасит написал 04.03.2018 11:54
проловина - в Украину, еще часть - на России
потребление воды упало, значит можно и круглосуточно подавать
а жизнь в городах донбасса унылая - работы нет, и уже не будет никогда
мужики сбегают на заработки на Москву.Сортиры драить.И чтоб от призыва сбежать
FG написал 04.03.2018 11:24
Как в армянском радио на вопрос: какая самая тупая нация в мире=ответ: зато у нас коньяк писдастый.
Может все таки вода по расписанию,но без бомб?
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Короче- все таки прав был ведьмедь винни-пух.Всякая вещь или есть-или нет.
Эт я про то что один чел уже выгнал текст-что по всем СМИ указивка перзидента.Про Донбас. И прочие его фокусы-дан сценарий.
Значит- указивка была. Имеем- в наличии-текстуру-выше.
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