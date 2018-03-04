На Москву обрушился сильнейший за последние 68 лет снегопад

Обрушившийся минувшей ночью на Москву снегопад может стать самым мощным за последние 68 лет для этого дня, сообщил специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет", - цитирует синоптика РИА Новости.

По его словам, снегопад будет идти весь день и стихнет лишь к утру понедельника. 4 марта в Москве будет пасмурно и морозно, до минус 9 градусов.

В российской столице может выпасть около трети месячной нормы осадков, а прирост снега составит 10 сантиметров. Снегопад будет сопровождаться ветром с порывами до 15 метров в секунду.