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Московский листок

На Москву обрушился сильнейший за последние 68 лет снегопад

Опубликовано 04.03.2018 в разделе комментариев 3

На Москву обрушился сильнейший за последние 68 лет снегопад

Обрушившийся минувшей ночью на Москву снегопад может стать самым мощным за последние 68 лет для этого дня, сообщил специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет", - цитирует синоптика РИА Новости.

По его словам, снегопад будет идти весь день и стихнет лишь к утру понедельника. 4 марта в Москве будет пасмурно и морозно, до минус 9 градусов.

В российской столице может выпасть около трети месячной нормы осадков, а прирост снега составит 10 сантиметров. Снегопад будет сопровождаться ветром с порывами до 15 метров в секунду.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
ЕдронБатон написал 04.03.2018 14:05
Ой, горе горькое! Ой, опять этот фашингтон нам гадит. Подумать только - снегопад! Зимой! В России! Никогда такого не было, и вот опять!
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Хде?
масквабадчик написал 04.03.2018 14:01
Шо то я в упор не вижу этот снегопад... Ну, чутка выпал и усЁ!
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(без названия)
патриот совсем истинный написал 04.03.2018 12:42
С Собяниным все ясно,он считал,что снег идет только в Кагалыме,а в Москве на пальмах растут бананы,так что чистить опять не будут.Да и зачем,скоро само растает.К июню.В крайнем случае к августу.А там опять насыпет,зачем чистить то,лопаты стачивать?А деньгам можно найти другое применение.На берегах лазурных морей и желтых песков,где точно никогда снега не бывает.А то задолбали эти масквичи,понаделали километровых остановок и широченных тротуаров,замостили все плиткой(даже трактора скользят,о выворачивание и растрескивание я и не говорю),пальм в кадки понасажали,а теперь обижаются.Пусть теперь сами по сугробам карабкаются.Вот только говорят скоро выборы(хотя чего выбирать,когда давно уже все выбрали?),а народ может в сугробах застрять и не прийти.Видимо придется дорожки все-таки расчистить.Так что все идем.там говорят подарки давать будут.Бесплатно,то-есть даром!Вы не знаете,а боярышник давать не будут?Я бы тогда тоже пришел.Лыжи достал и пришел.А так,пойду посмотрю мультик про ядреную(или едерную?)ракету,как пиндосы и трампкоторыйненаш перепугались.а Вовка опять всех переиграл (или перееб.л?),хотя второе это депутат какой-то.ладно.пойду смазывать лыжи.в любом случае пригодятся.
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