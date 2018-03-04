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Московский листок

Трампу понравилась идея бессрочного правления государством

Опубликовано 04.03.2018 в разделе комментариев 4

Трампу понравилась идея бессрочного правления государством

Президент США Дональд Трамп восхитился инициативой китайских властей отменить ограничения на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков, сообщает телеканал CNN.

"Он (Си Цзиньпин) теперь президент на всю жизнь. Он великолепен… И посмотрите, ему удалось сделать это. Я думаю, это здорово. Может, и мы когда-нибудь такое попробуем", - сказал американский лидер на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии.

Напомним, в конце февраля ЦК Компартии Китая предложил убрать из Конституцию страны ограничение на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков. Такое решение позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1127 написал 04.03.2018 15:09
подарить сортирного Карлика Китаю - и Китай умрет в течении года?
.
подарить сортирного Карлика США - и США умрет в течении 2 лет?
.
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Re: В Швейцарии парламент каждый год избирает нового президента Конфедерации,
Однозначно. Так и есть. написал 04.03.2018 14:52
и страна процветает. написал 04.03.2018 13:54
Швейцария - единственная страна, где живут свободные люди.
***********
Да. Там сейчас живет Коломойский, которого поперли из Украины.
Ответить
В Швейцарии парламент каждый год избирает нового президента Конфедерации,
и страна процветает. написал 04.03.2018 13:54
Швейцария - единственная страна, где живут свободные люди.
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понятна
просто парень написал 04.03.2018 13:35
Китайская буржуазия продолжает давить коммунизм. Так сразу и не скажешь кто скрытый враг народа. По отношению к внешнему миру Китай давно стал буржуазным. Ждем китайскую "перестройку".
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