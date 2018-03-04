Трампу понравилась идея бессрочного правления государством

Президент США Дональд Трамп восхитился инициативой китайских властей отменить ограничения на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков, сообщает телеканал CNN.

"Он (Си Цзиньпин) теперь президент на всю жизнь. Он великолепен… И посмотрите, ему удалось сделать это. Я думаю, это здорово. Может, и мы когда-нибудь такое попробуем", - сказал американский лидер на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии.

Напомним, в конце февраля ЦК Компартии Китая предложил убрать из Конституцию страны ограничение на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков. Такое решение позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023