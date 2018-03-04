Трампу понравилась идея бессрочного правления государством

Президент США Дональд Трамп восхитился инициативой китайских властей отменить ограничения на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков, сообщает телеканал CNN.
"Он (Си Цзиньпин) теперь президент на всю жизнь. Он великолепен… И посмотрите, ему удалось сделать это. Я думаю, это здорово. Может, и мы когда-нибудь такое попробуем", - сказал американский лидер на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии.
Напомним, в конце февраля ЦК Компартии Китая предложил убрать из Конституцию страны ограничение на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков. Такое решение позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023
стоик1127 написал 04.03.2018 15:09
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подарить сортирного Карлика США - и США умрет в течении 2 лет?
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Однозначно. Так и есть. написал 04.03.2018 14:52
Швейцария - единственная страна, где живут свободные люди.
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Да. Там сейчас живет Коломойский, которого поперли из Украины.
и страна процветает. написал 04.03.2018 13:54
просто парень написал 04.03.2018 13:35