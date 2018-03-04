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Московский листок

Гребенщиков загремел в реанимацию, но его манагеры-прихлебалы это скрывают

Опубликовано 04.03.2018 в разделе комментариев 2

либералы ленинград рок
Гребенщиков загремел в реанимацию, но его манагеры-прихлебалы это скрывают

Музыкант Борис Гребенщиков госпитализирован в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга, утверждает "Комсомольская правда". Информацию со ссылкой на источник подтверждает также агентство "Росбалт". Данные противоречивы: у него либо проблемы с сердцем, либо пневмония.

Директор группы "Аквариум" Максим Ландэ так ответил на просьбу КП о комментарии: "Спасибо за беспокойство. Однако лучший способ действий при этом - это помолиться о здравии или свечку пойти поставить".

Дочь Бориса Борисовича Алиса ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не стала.

Режиссер, один из основателей движения "Митьки" и друг Гребенщикова Виктор Тихомиров, подтвердил информацию о госпитализации. Певца увезли на "скорой" утром в субботу, знает он. Правда, причину он называет другую - предположительно, у него воспаление легких. Тихомиров утверждает, что артист в сознании.

"Пятому каналу" Тихомиров добавил: "Реанимация - вещь хорошая, там следят за всем. Я сам там лёживал как-то раз, и хорошо, что он именно в реанимации. Был бы с концертом или дома сидел - расхворался бы еще сильнее. Будем надеяться на лучшее".

Позже информацию о госпитализации Гребенщикова подтвердил РБК музыкант Андрей Макаревич.

У "Аквариума" на 16 марта запланирован концерт в Санкт-Петербурге.

На данный момент, как известно, концерты Бориса Гребенщикова не отменялись. Следовательно, он действительно лечит простуду, а не страдает новыми проблемами с сердцем.

Успешно завершился концерт группы «Аквариум» в Челябинске 1 марта. Следующие запланированы на 16 и 18 марта 2018 года в Санкт-Петербурге, где, собственно, сейчас и лежит в больнице Борис. К слову, некоторые источники все же уверены, что лечится музыкант не просто от простуды. У него воспаление легких, однако, он находится в сознании и поклонники ждут с нетерпением его новых выступлений.

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Всего комментариев к статье: 2
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Святой Пигидий написал 04.03.2018 15:06
Гребенщиков... это не тот, который дружок Суркова?
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гад ты
мотя написал 04.03.2018 15:02
Мотя,ты без говна не можешь?Даже если ты БГ не слушаешь.то радоваться болезни другого человека,подло.Хотя до тебя не дойдет.
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