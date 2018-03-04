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Московский листок

Господа Сенат подозревают Госдеп в намерениях сжить со свету братьев-славян в Донбассе

Опубликовано 04.03.2018 в разделе комментариев 1

сша днр лнр классоваяненависть госдеп
Господа Сенат подозревают Госдеп в намерениях сжить со свету братьев-славян в Донбассе

В парламенте РФ прокомментировали предложение спецпредставителя США Курта Волкера со временем ликвидировать сепаратистские республики на востоке Украины. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что Волкер вовсе не способствует урегулированию конфликта, а его идея противоречит предыдущим соглашениям.

Спецпредставитель Госдепа Волкер накануне заявил, что места в украинском конституционном устройстве для этих республик не существует. Он предположил, что после размещения в Донбассе миротворческого контингента и проведения местных выборов эти территории отойдут под управление Киева.

Косачев считает, что американская сторона не является "объективным и беспристрастным посредником" в урегулировании конфликта на востоке Украины. "Слова Волкера, разумеется, не вписываются ни в какие рамки имеющихся договорённостей минского формата и, на мой взгляд, достаточно серьёзным образом ставят под вопрос его готовность и способность вносить реальный вклад в продвижение вперёд столь сложного, чувствительного конфликта", - цитирует его РИА "Новости".

По мнению сенатора, Волкер в этой ситуации ведет себя так же, как киевские власти, для которых жители юго-востока Украины - "некий раздражающий фактор", от которого необходимо избавиться любой ценой.

От редакции: Опять Америка виновата... Вы бы рожи ваши миллиардерские из Совфеда высунули и посмотрели, как тут, в Москве поближе к "Охотному Ряду" или "Чеховской" беженцы из ДНР и ЛНР с протянутой рукой стоят! А те, кого ваши же расеянские судьи экстрадируют назад, уже под юрисдикцию Украины, и вовсе вешаются. А у вас на всё один ответ: США да США... Не хотит иметь дела с США? Ну, так ине имейте - не посылайте Суркова на переговоры с Волкером, пойдите против вашего работодателя, который прямо заявил, что миротворцы ООН в ДНР и ЛНР скоро появятся. Смешны вы, элитарии, "на службе Родины" - вы сами "сдали" ДНР и ЛНР, поскольку эти республики пробовали провести национализацию на первых революционных порах. А зачем российскому капитализму там такая альтернатива - зачем даже с Ахметовым проблемы? Нет, по таким правилам Москва не играет! Так заткнитесь, и сдавайте уже Донбасс молча, без завываний в сторону США, позорники!.. Госдеп пытается избавиться от населения ДНР и ЛНР? А вы-то сами, что сделали на своей, родной советской территории для них, господа из майбахов?!

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1127 написал 04.03.2018 15:16
Арабы искореняют Сионизм?
Славяне Украины искореняют сионизм?
Немцы искореняют Сионизм?
...
ЛЮДИ искоренят Сионизм?
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